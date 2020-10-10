أمام عرض عسكري ضخم في بيونغ يانغ.. كيم جونغ أون: سنعزز الجيش للدفاع والردع

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت أن بلاده ستواصل تعزيز جيشها، وذلك خلال عرض عسكري ضخم استعرضت فيه بيونغ يانغ آخر تقنياتها الدفاعية.

ونُظم العرض بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلد الذي يملك سلاحا نوويا.

وصرّح الزعيم الكوري الشمالي في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي "سنواصل تعزيز جيشنا لأغراض الدفاع عن النفس والردع".

وأظهرت مشاهد نقلتها قناة "كاي سي تي في" الرسمية طوابير من الجنود المسلحين والآليات العسكرية مصطفّة في شوارع بيونغ يانغ، مستعدة للتوجه إلى ميدان كيم إيل سونغ، مؤسس النظام.

وأكد كيم جونغ أون أنه ليس هناك "أي شخص" مصاب بفيروس كورونا المستجدّ في بلاده، في وقت تفشى الوباء في كافة أنحاء العالم.

وتمنى "صحةً جيدةً لجميع الأشخاص حول العالم الذين يكافحون آلام" كوفيد-19، وذلك بعد أيام على خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المستشفى حيث مكث 3 أيام جراء إصابته بالفيروس.

وعموما، تُسلط الأضواء خلال العرض على نوع الصواريخ التي تريد بيونغ يانغ إظهارها والتي تشكل موضوع متابعة المراقبين لتكوين فكرة عن مدى تطوّر برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

وأفاد محللون بأن كوريا الشمالية استعرضت صواريخ باليستية جديدة ضخمة عابرة للقارات بثّ التلفزيون الرسمي لقطات لها.

وتم تحميل كل صاروخ على عربة تجرها 22 عجلة بينما أفاد أنكيت باندا من "اتحاد العلماء الأميركيين" عبر تويتر، بأن هذا الطراز هو "أكبر صاروخ متحرّك بوقود سائل على الإطلاق".

وخلافا للعروض السابقة، لم تتم دعوة أي وسيلة إعلامية أجنبية. وتم إغلاق العديد من السفارات بسبب القيود الصحية، الأمر الذي يجعل عدد المراقبين الأجانب محدودا.

ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية واصلت برنامجيها النووي والباليستي، وتبرر الأمر بالتهديد الأميركي بما في ذلك خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة المتعثرة منذ أكثر من عام.

ويرى بعض الخبراء أن بيونغ يانغ يمكن أن تعرض صاروخ بحر-أرض باليستيا إستراتيجيا جديدا (إم إس بي إس) أو صاروخا باليستيا عابرا للقارات (آي سي بي إم) يمكن أن يبلغ القارة الأميركية، وكذلك صاروخا يتضمن أجساما متعددة ما يسمح بخداع الأنظمة الدفاعية الأميركية.

وفي أواخرديسمبر/كانون الأول، هدّد الزعيم الكوري الشمالي بعرض "سلاح إستراتيجي جديد"، لكن بعض الخبراء يقولون إن بيونع يانغ ليست لديها النية لإثارة حفيظة البيت الأبيض قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ورأت الخبيرة في الشؤون الكورية الشمالية راشيل لي التي كانت تعمل سابقا لصالح الإدارة الأميركية أن عرض هذه الأسلحة الإستراتيجية "يتسق مع وعود كيم جونغ أون"، إذ إنه أقلّ استفزازا من إجراء تجربة عسكرية.

الموقف الأميركي

وتعليقا على عرض كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات، وصف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية اليوم السبت الأمر بأنه "مخيب للآمال" ودعا إلى التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.

وقال المسؤول الأميركي إنه أمر مخيب للآمال أن تواصل إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي والصواريخ الباليستية المحظورة على حساب العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية للدخول في مفاوضات متواصلة وجادة لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل.