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ترامب يضغط وبومبيو يستجيب.. قريبا نشر رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية

بومبيو تعهد بنشر الرسائل بأسرع ما يمكن (غيتي)
بومبيو تعهد بنشر الرسائل بأسرع ما يمكن (غيتي)
10/10/2020

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنشر رسائل البريد الإلكتروني المثيرة للجدل التي تعود للديمقراطية هيلاري كلينتون، وهي رسائل يقول المعسكر الرئاسي إنها ستُثبت أنه ينبغي محاكمتها.

ووجّه الرئيس دونالد ترامب الخميس انتقادات نادرة لاثنين من أقرب مساعديه هما بومبيو والمدعي العام وزير العدل بيل بار، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة هاتفية مع "فوكس بيزنس" طالب ترامب الذي اضطر لتعليق حملته الانتخابية بسبب إصابته بكوفيد-19، بأن يتخذ الوزيران إجراءات في ما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.

وقال ترامب إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادما خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية.

الجمهوريون ينتقدون استخدام هيلاري كلينتون خادما خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية (رويترز)

وردا على سؤال حول هجوم رئيس الولايات المتحدة عليه، قال بومبيو لقناة فوكس نيوز "سننشر هذه المعلومات حتى يتمكن الأميركيون من رؤيتها".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيفعل ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أضاف بومبيو "إننا نقوم بذلك بأسرع ما يمكن. أعتقد تماما أننا سنرى المزيد قبل الانتخابات".

وقال ترامب إن الرسائل الإلكترونية في وزارة الخارجية لكن بومبيو لم يتمكن من إخراجها، وهو "أمر محزن جدا في الحقيقة".

المصدر : الفرنسية

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