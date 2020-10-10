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انفجار خزان وقود في بيروت يودي بحياة 4 أشخاص

فرق الإنقاذ في موقع الانفجار بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت (رويترز)
فرق الإنقاذ في موقع الانفجار بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت (رويترز)
10/10/2020

أعلن الصليب الأحمر اللبناني مقتل 4 أشخاص جراء انفجار خزان للوقود في أحد المباني بالعاصمة بيروت مساء أمس الجمعة، وهو ما أثار الذعر مجددا بعد سلسلة حرائق وانفجار هائل في مرفأ المدينة يوم 4 أغسطس/آب الماضي.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إن عددا من المصابين نقلوا إلى المستشفيات، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي قوله إن 3 أطفال أصيبوا بحروق، كما وقعت حالات اختناق.

من جهته، قال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إن فرق الإسعاف عملت على إجلاء جميع سكان المبنى الواقع في منطقة الطريق الجديدة، بعد إخماد النيران التي سببها انفجار خزان المازوت.

ورجحت مصادر أمنية أن يكون سبب الانفجار عدم اعتماد إجراءات السلامة في تخزين الوقود بمستودع المبنى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن القوى الأمنية أوقفت صاحب خزان المازوت، والذي يدير مولدا خاصا يوفر الكهرباء للسكان أثناء الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي في البلاد.

وقال محافظ بيروت في تصريحات لقناة محلية إن البلدية عملت خلال الأسابيع الماضية على تفقد المستودعات التي قد تشكل خطرا على الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه تم تحديد حوالي 100 موقع.

وأضاف "أغلقنا جزءا منها، وفرضنا على الجزء الآخر إجراءات لضمان السلامة العامة، كنا نخشى وقوع حوادث مماثلة".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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