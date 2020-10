ثلاثون حريقا في وقت واحد.. قرى الساحل السوري تحت النار

واصلت عشرات الحرائق انتشارها في أغلب قرى الساحل السوري بعد اشتعالها أمس مخلفة قتيلين، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة اللاذقية السورية حكمت صقر إن "اندلاع أكثر من 30 حريقا في معظم قرى الساحل السوري، وفي وقت واحد، ليس مصادفة، وإن هناك أيادي خفية وراء اشتعال الحرائق".

وأعلنت وزارة الصحة عن إخلاء مستشفى القرداحة من المرضى بعد وصول النيران إلى أسواره، علما أن الحرائق أسفرت أمس عن وفاة شخصين وإصابة أكثر من 20 بحالات اختناق في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

ومنذ صباح اليوم، يبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق الحرائق، حيث قال إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخمادها، وقد انتشرت في مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب، وحمص في الوسط.

وتحدث وزير الزراعة محمد حسان قطنا مساء أمس في مقابلة مع إذاعة "شام إف إم" المحلية، عن "45 حريقا في اللاذقية و33 في طرطوس" وحرائق أخرى في حمص.

Syria is burning RT to spread the word and awareness #SyriaIsBurning #سوريا_تحترق pic.twitter.com/EDKuFDcxMM

— sofian! (@spookysofian) October 10, 2020