اليمن.. معارك الحديدة تتواصل والتحالف السعودي الإماراتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

أعلن التحالف العسكري السعودي الإماراتي في اليمن -اليوم السبت- إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين جنوبي المملكة، بينما تتواصل المعارك في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، مما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، قوله إن قوات التحالف تمكنت فجر اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية إن الاشتباكات العنيفة بين القوات اليمنية المشتركة المدعومة إماراتيا والحوثيين، تواصلت -أمس الجمعة- في محيط بلدة الدُريهمي جنوب مدينة الحُديدة.

وقالت ألوية العمالقة إنها صدت هجوما واسعا للحوثيين الذين يحاولون فك الحصار عن مسلحين تابعين لهم محاصرين في البلدة منذ نحو عامين، مضيفة أن عشرات المهاجمين سقطوا بين قتيل وجريح.

في المقابل، قال الحوثيون إنهم رصدوا 170 خرقا لوقف إطلاق النار في الحُديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها قصف مدفعي بنحو ألف قذيفة، إضافة إلى استحداث تحصينات.

المالكي أعلن أن قوات التحالف تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون (رويترز)

دعوة لوقف القتال

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ناشد الأطراف اليمنية وقف القتال فورا في محافظة الحُديدة، واحترام التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم.

ودعا غريفيث جميع الأطراف إلى التفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ورحبت وزارة الخارجية اليمنية والمتحدث باسم الحوثيين بدعوة المبعوث الأممي.

وفي السياق، قال غريفيث إنه تحدث أول أمس الخميس مع رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشّاط في لقاء عن بعد.

وكرر غريفيث -في تغريدة على تويتر- دعوتَه إلى وقف الاقتتال في محافظة الحديدة، وأضاف أنه ناقش الحاجة الملحة لإيجاد حل لخزان صافر وأزمة الوقود ومسار الإعلان المشترك.

معارك الجوف

وفي محافظة الجوف، قال المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني إن القوات الحكومية حققت تقدما في شرق منطقة المرازيق بمديرية خَب والشعف في محافظة الجوف شمالي البلاد، بعد معارك مع الحوثيين.

وأضاف أن الفرق الهندسية التابعة للجيش انتزعت نحو 300 لغم أرضي، كان الحوثيون قد زرعوها في المنطقة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثي إن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنت 14 غارة على منطقتي الخنجر والمرازيق بمديرية خَب والشَّعف في محافظة الجوف.

وكانت القوات الحكومية سيطرت على معسكر الخنجر الإستراتيجي ومناطق محيطة به قبل عدة أيام بعد معارك مع الحوثيين.

مظاهرات سابقة في تعز تطالب بالأمن وتندد بالتحالف السعودي الإماراتي (الجزيرة-أرشيف)

مظاهرة بتعز

أما مدينة تعز، فشهدت مظاهرة في ساحة الحرية، ردد المشاركون فيها هتافات ضد الإمارات ووصفوها بالمحتلة.

وندد المتظاهرون بمساعي الإمارات لما سموها عسكرة جزيرة سقطرى وتقويض السلطات المحلية الرسمية فيها، كما استنكروا ما وصفوه بهرولة أنظمة عربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.