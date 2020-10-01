البث الحي
أخبار|روسيا

دول أوروبية تعتبر تسميم نافالني تهديدا للأمن الدولي وروسيا تنفي تورطها

نافالني حمل الرئيس بوتين المسؤولية عن تسميمه (الأناضول)
نافالني حمل الرئيس بوتين المسؤولية عن تسميمه (الأناضول)
1/10/2020

قالت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإستونيا وبلجيكا في خطاب مشترك أرسل إلى مجلس الأمن الدولي إن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني "يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين"، فيما اتهمته روسيا بأنه عميل لوكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" (CIA).

وطالبت الدول الخمس روسيا بالكشف بشكل عاجل وكامل وبطريقة شفافة عن ملابسات الهجوم وإطلاع مجلس الأمن على الأمر.

ولم توقع الولايات المتحدة على الخطاب، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو قال إنه يجب على الحكومة الروسية أن تقدم تفسيرا كاملا لتسميم أليكسي نافالني وتحمل المتورطين المسؤولية.

ونفت روسيا أي ضلوع لها في الحادث، وقالت إنها لم تعثر بعد على أدلة تفيد بوقوع جريمة، ولم يصدر عن البعثة الروسية للأمم المتحدة بعد تعليق على الخطاب.

ورفض الكرملين اتهامات المعارض نافالني التي حمل فيها الرئيس فلاديمير بوتين المسؤولية عن تسميمه، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحين أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "تاس" إن مثل هذه الاتهامات ضد الرئيس الروسي لا أساس لها على الإطلاق وغير مقبولة".

واتهم المتحدث نافالني بالعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقال "هذه ليست المرة الأولى التي يعطونه فيها تعليمات".

وكان نافالني قد نقل جوا إلى برلين في أغسطس/آب بعد اعتلال صحي أصابه على متن رحلة محلية روسية، وتلقى العلاج مما قالت ألمانيا إنه تسميم بغاز نوفيتشوك القاتل للأعصاب، قبل أن يخرج من المستشفى في سبتمبر/أيلول.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قضية نافالني.. ألمانيا تلجأ لمنظمة الأسلحة الكيميائية وبريطانيا تؤكد تسممه

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن ألمانيا طلبت مساعدتها بالتحقيق في الاشتباه بتسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة كيميائية سامة محظورة، فيما أكدت بريطانيا تسميم نافالني وطلبت توضيحات من روسيا.

المزيد من أخبار

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)