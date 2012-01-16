حكم بسجن مستشار إعلامي لنجاد

أوردت وسائل الإعلام الإيرانية أنه حكم على علي أكبر جوانفكر المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالسجن لمدة عام بتهمة "إهانة المرشد الأعلى" آية الله علي خامنئي.

وكتب جوانفكر على موقعه أن "قاضي محكمة طهران الثورية الموقر حكم علي الأحد بالسجن عاما واحدا مع النفاذ وحرماني من النشاطات العامة خمس سنوات بتهمة إهانة المرشد الأعلى".

وأضاف أنه سيستأنف الحكم الذي "لا أساس ولا منطق قانونيا له"، مؤكدا "احترامه" و"مودته" للمرشد الأعلى.

وجوانفكر، المدير العام لوكالة الأنباء الإيرانية وصحيفة إيران الحكومية، يتعرض بانتظام لهجمات المحافظين المتشددين الذين ينتقدون مواقفه.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني حكم على جوانفكر بالسجن لمدة عام بتهمة نشر مقالات وصور منافية "للقيم الإسلامية" و"الأخلاق العامة" في عدد خاص لصحيفة إيران خصص للنساء والنقاب. واستأنف الحكم أيضا في هذه القضية.

وفي هذا العدد الخاص، أكد مهدي كلهور المستشار الثقافي السابق في حكومة أحمدي نجاد أن أحد ملوك الفرس استوحى لون الشادور (اللباس الإيراني التقليدي الأسود) من أوروبا "عندما كان يرتدي الرجال والنساء اللباس الأسود في أمسيات الفسق".

وكان المحافظون قد انتقدوا بشدة هذه التصريحات وكذلك نشر صور فنانات ورياضيات ورسوما كاريكاتورية "مخالفة لقيم الإسلام".

وأورد هذا العدد أيضا تصريحات أحمدي نجاد المعارضة لأي عمل قمعي لفرض ارتداء النقاب.

وكان المحافظون قد شنوا في الأشهر الماضية هجوما عنيفا على أحمدي نجاد ومدير مكتبه أسفنديار رحيم مشائي واتهموهما بالتشكيك في أسس الجمهورية الإسلامية.