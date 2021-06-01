فتح كتاب أطلس العالم عينيه على عالم واسع، فاكتشف حبّه للسفر صغيرًا. أشعلت تركيا، البلد الأجنبي الأول الذي زاره شابًا، رغبته في البحث عن المتعة والإفادة من خلال الترحال
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تشكل الألوان حيزاً كبيراً في حياتنا اليومية، لما لها من دلالات مختلفة وتأثيرات على حالتنا النفسية، فأصبحنا نرى تمازج الألوان بشكل واضح في المتاجر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي
إسهام السود في التاريخ الإسلامي.. فاوضوا الروم باسم الإسلام وقلبوا مزاج مصر العلمي والسياسي ومهّد الجاحظ لثورتهم بالعراق
يتطرق هذا المقال لبعض أدوار السود في التاريخ الإسلامي؛ محاولا تقديم مداخل متعددة لرصد جهود جمع من أعلام السود اضطلعوا بأدوار علمية وأدبية وسياسية ساهمت في دفع حركة المسلمين قرونا عديدة وعلى صُعُد شتى.
جمعوا بين موائد الروم والفرس والمغني زرياب يؤسس المطبخ الأندلسي المغربي.. تعرف على فنون الطهي في الحضارة الإسلامية
يستعرض هذا المقال ثقافة الطعام وفنون الطهي عند المسلمين، ويقدم للقارئ مائدة معرفية تضم ألوانا من الأخبار والأفكار المتعلقة بالمطبخ العربي وتطوّره عبر القرون، وكيف اقتبس من الحضارات الأخرى وأضاف إليها.