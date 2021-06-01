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قراءات طويلة

270 فقيهة بمكة و54 شيخة للإمام ابن حَجر وجادلت كبار العلماء وخطبت على المنابر.. المجد العلمي للمرأة في الحضارة الإسلامية

مواكبةً للجدل المحتدم بشأن تعليم المرأة المسلمة؛ يتطرق هذا المقال لإسهام النساء في الحياة العلمية الإسلامية وقوة تأثيرهن في أوساطها عبر العصور تعليما وإفتاء، وحرص المجتمع العلمي على توثيق هذا الإسهام.

Published On 9/3/2021
فقيهات في التاريخ الإسلامي
قراءات طويلة

"أخلاق اللصوص" في الحضارة الإسلامية.. حرّموا سرقة ممتلكات الأسخياء والفقراء والنساء والجيران واستحلوا أموال مانعي الزكاة

يحاول هذا المقال الاقتراب من فئة كانت تاريخيا تحترف اللصوصية في مجتمعات الحضارة الإسلامية وتقرنها بممارسة الإزعاج العام للسلطات، وكانت جزءا من حركة عارمة أفرزتها عوامل عدة: اقتصادية وسياسية واجتماعية.

Published On 2/3/2021
صور من التاريخ الإسلامي - الوزراء والأدب

بينهم السيدة فاطمة الزهراء والإمامان سيبويه والبخاري والوزير العلقمي.. الموت كمَداً وأبرز من اختطفهم في التاريخ الإسلامي

نسب المؤرخون عددا من المشاهير -رجالا ونساء ومن جميع الطبقات والأمصار والأعصار- إلى الموت بسبب الحزن والكَمَد. وتقدم هذه المقالة قصصا متنوعة لبعض هؤلاء مشفوعة بنظرات تبرز سياقاتها وملابساتها التاريخية.

Published On 7/1/2020

عربي استعادته قبيلته مقابل تيس وآخر أبطل بالضحك صلاة هارون الرشيد.. تعرّف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين

الضحك عنوان الحياة، وقد أكد فلاسفة ذلك بتعريفهم الإنسان بأنه “حيوان يَضحك ويُضحك”؛ فكيف عبّر المسلمون عن طبائع الضحك والفكاهة لديهم حتى صارت “صنائع” مجتمعية؟ وكيف تنوع تراثهم في المضاحك فدونه علماؤهم؟

Published On 31/12/2019
صور من التاريخ الإسلامي

كتبها فقيه وأمير وفارس وتناولت الشك الديني وفتن الأندلس وتقاليد الصليبيين.. كيف ظهرت السيرة الذاتية العربية قبل ألف عام؟

يقدم هذا المقال قراءة في أقدم ثلاثِ سيرٍ ذاتية عربية وصلت إلينا في مؤلفات مستقلة، وتعدّ من أعرق نصوص أدب التراجم الذاتية في التراث العالمي. وقد تعاصر أصحابها في القرن الخامس الهجري كما تنوعت خلفياتهم.

Published On 17/12/2019
صور من التاريخ الإسلامي - السير الذاتية

دعا العرب أولادَهم حربا وكلبا وعاصية وسماهم النبي سِلما وجميلة وليلى.. تعرف على ثقافة الأسماء العربية

الأسماء الشخصية عند جميع الأمم إنما هي تعبيرٌ عن ثقافاتهم وبيئاتهم واهتماماتهم وأحلامهم؛ وتقدم هذه المقالة جولة في تاريخ الأسماء العربية تستكشف ما وراءها من فلسفة عظيمة وتفاصيل قد لا تخطر لنا على بال!

Published On 10/12/2019
صور من التاريخ الإسلامي - بلاد العرب

الزمن عند المسلمين.. اعتمدوا خط غرينتش وأرّخوا أحداثهم بالساعات وصحابي يحدد وقت وصوله للمسجد النبوي بـ"الساعة الخامسة"

“قابلني ظـُهرا، وضُحىً، وعشيّة”؛ لا يزال استعمال هذه الألفاظ في تحديد الوقت والمواعيد سائدا في أيامنا؛ ولعل بعضنا لا يعلم أنها من بقايا الزمن الحضاري الإسلامي القديم.. بل منذ أيام جاهلية العرب الأولى!

Published On 29/10/2019
صور لاستخدام الزمن في التاريخ الإسلامي

مفاجأة.. العربية ثالث لغة في أستراليا

أوردت مجلة إيكونوميست البريطانية أن اللغة التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث الشيوع في أستراليا هي اللغة العربية، ووصفت ذلك بالمفاجئ، وعزته إلى حجم الهجرة العربية لتلك القارة.

Published On 18/10/2019
Why do so many Australians speak Arabic? A country's third-most-spoken language can be surprising
قراءات طويلة

الشافعي روى لـ300 شاعر مجنون والذهبي سمع كتب نوادرهم وأخضعهم المعتزلة للدراسة.. مجانين العرب ثوار وأولياء وعاشقون

من المعروف أن العرب لم يهتموا بدراسة ظاهرة الجنون والمجانين علاجا ورعاية فقط، بل وأيضا كحالة معرفية لافتة. وفي هذا المقال؛ سنرصد جانبا من الشغف العجيب عند مفكري الإسلام بهذه الظاهرة الإنسانية العجيبة.

Published On 10/10/2019
صور من التاريخ الإسلامي