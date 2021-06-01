فتح كتاب أطلس العالم عينيه على عالم واسع، فاكتشف حبّه للسفر صغيرًا. أشعلت تركيا، البلد الأجنبي الأول الذي زاره شابًا، رغبته في البحث عن المتعة والإفادة من خلال الترحال