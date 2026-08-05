نيسان ماغنايت تدخل سباق السيارات الاقتصادية في مصر بصناعة محلية

في سوق تشهد منافسة متزايدة بين شركات السيارات، تدخل نيسان السباق بطرازها الجديد "ماغنايت"، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها ضمن فئة "السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة" (SUV).

وتراهن الشركة اليابانية على جذب الباحثين عن سيارة تجمع بين العملية والتصميم العصري والتجهيزات التكنولوجية وأنظمة الأمان الحديثة، مع سعر تنافسي تستند قوته إلى اسم واحدة من أشهر علامات السيارات في العالم.

ولمواكبة الطلب المتزايد على السيارات "الكروس أوفر" في السوق المصرية، طرحت نيسان "ماغنايت" بـ4 فئات مختلفة، لتوفير خيارات تتناسب مع احتياجات شرائح متنوعة من المستهلكين.

ويجري تجميع السيارة محليًا داخل مصنع نيسان في مدينة السادس من أكتوبر، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا تنتج هذا الطراز، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة اعتمادها على السوق المصرية مركزًا للإنتاج يغطي الطلب المحلي ويدعم التصدير إلى الخارج.

تصميم عصري

تأتي نيسان ماغنايت بتصميم خارجي عصري ذي طابع رياضي، يجمع بين الخطوط الجريئة والمظهر القوي، إلى جانب مقصورة داخلية مريحة تعتمد على خامات جيدة وتجهيزات تتماشى مع التطور الذي تشهده صناعة السيارات عالميًا.

ورغم انتمائها إلى الفئة الاقتصادية، حرصت نيسان على تزويد السيارة بمجموعة من التجهيزات التي توفر قيمة جيدة مقابل السعر، مع الجمع بين الأداء العملي وكفاءة استهلاك الوقود.

وتعتمد ماغنايت على نظام دفع أمامي، ومحرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة لتر واحد "1000 سي سي"، يولد قوة تبلغ 99 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار "سي في تي" (CVT).

4 فئات

تبدأ أسعار الفئة الأولى "ماغنايت 1.0T فيزيا" من 788 ألف جنيه مصري (نحو 16.2 ألف دولار)، وتأتي بشاشة قياس 8 بوصات، و6 وسائد هوائية، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة (VDC)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC).

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وتضم تجهيزات الفئة الأولى أيضًا محددًا للسرعة، وجنوطًا فولاذية قياس 16 بوصة، ومفتاحًا ذكيًا.

أما الفئة الثانية "أسينتا"، فيبدأ سعرها من 848 ألف جنيه (نحو 17.5 ألف دولار)، وتضيف مصابيح ضباب أمامية بتقنية "ليد" (LED)، ونظام تنقية الهواء بالأيونات، وتصميمًا خارجيًا بلونين، إلى جانب كاميرا للرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وتأتي الفئة الثالثة "تيكنا" بسعر يبدأ من 868 ألف جنيه (نحو 17.9 ألف دولار)، مع إمكانية تشغيل المحرك عن بُعد، ومرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي، إلى جانب مثبت للسرعة.

في حين يبدأ سعر الفئة الرابعة "تيكنا بلس" من 888 ألف جنيه (نحو 18.3 ألف دولار)، وتتميز بمقاعد جلدية بتصميم ثنائي اللون، وإضاءة داخلية يمكن الاختيار بين 4 ألوان لها.

استهلاك اقتصادي وبصمة مصرية

يعد اقتصاد استهلاك الوقود من أبرز المزايا التي تراهن عليها نيسان في تقديم ماغنايت بوصفها خيارًا عمليًا للاستخدام اليومي.

فقد زُودت السيارة بمحرك تيربو صغير يجمع بين الأداء والكفاءة، ويصل متوسط استهلاكها إلى نحو 17.9 كيلومترًا لكل لتر من الوقود، مما يجعلها مناسبة للقيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

ويمنح هذا المعدل السيارة ميزة إضافية في سوق يضع فيها المستهلك تكلفة التشغيل واستهلاك الوقود ضمن أبرز المعايير عند اتخاذ قرار الشراء.

ولا تقتصر مزايا ماغنايت على تصميمها وتجهيزاتها وأدائها الاقتصادي، بل تحمل أيضًا بصمة واضحة للصناعة المصرية، إذ تصل نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة داخل مصنع السادس من أكتوبر إلى نحو 55%.

وتسهم هذه النسبة في دعم قطاع السيارات المصري من خلال توطين تصنيع وتجميع عدد من المكونات محليًا، تشمل أجزاء من الهيكل، والفرش الداخلي، والزجاج، والبطاريات، والعديد من المكونات الكهربائية، إلى جانب أجزاء بلاستيكية ومعدنية أخرى.

كما قد يسهم الإنتاج المحلي في تحسين توافر قطع الغيار بأسعار تنافسية، ودعم شبكات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، بما يمنح ماغنايت فرصة لتعزيز موقعها داخل فئة السيارات الرياضية المدمجة في السوق المصرية.

ويمتد مصنع نيسان في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة تبلغ نحو 104 آلاف متر مربع، ويعد أحد أبرز القواعد الصناعية للشركة في قارة أفريقيا.

ويضم المصنع خطوط إنتاج حديثة لتجميع وتصنيع سيارات نيسان، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم خطط التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وبهذا تقدم ماغنايت معادلة تجمع بين علامة تجارية عالمية، وتصميم عصري، وتجهيزات تكنولوجية، وسعر منافس داخل فئة السيارات "الكروس أوفر" المدمجة.

وتراهن نيسان على أن تصبح سيارتها الجديدة من أبرز المنافسين في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، من خلال تقديم تجربة تجمع بين العملية والتكنولوجيا وكفاءة التشغيل، في سيارة صممت لتناسب إيقاع الاستخدام اليومي.