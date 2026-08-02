شهد قطاع السيارات العالمي هذا الأسبوع موجة متسارعة من الإطلاقات والتحولات الإستراتيجية، امتدت من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الضخمة إلى المركبات الكهربائية المدمجة، مرورا بالسيارات الخارقة ومشروعات الطرق الوعرة.

وبينما كشفت شركات كبرى عن طرازات جديدة تراهن عليها في السنوات المقبلة، اتخذت علامات أخرى قرارات بإيقاف سيارات قائمة أو تجميد مشروعات لم ترَ فيها جدوى اقتصادية كافية.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما شهده عالم السيارات خلال الأسبوع، من دخول أودي رسميا فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم، إلى إطلاق مرسيدس وفولكس فاغن طرازات كهربائية جديدة، وتحركات الشركات الصينية، وتسريبات فيراري، وقرارات لاند روفر وبي إم دبليو.

"أودي كيو 9".. دخول متأخر إلى سباق العمالقة

كشفت أودي رسميا عن سيارتها الجديدة كليًا كيو 9، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم تحمل شعار الحلقات الأربع، وتأتي في قمة تشكيلة الشركة لمنافسة طرازات مثل مرسيدس جي إل إس وبي إم دبليو إكس 7 وكاديلاك إسكاليد.

ويبلغ طول السيارة 5.31 أمتار، وعرضها 2.21 متر، وارتفاعها 1.81 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3.14 أمتار، ما يجعلها أكبر سيارة ركوب تنتجها أودي حتى الآن.

وتتوفر المقصورة بخيارين، أحدهما يتسع لـ7 ركاب بتوزيع 2-3-2، والآخر يتسع لـ6 ركاب مع مقعدين منفصلين في الصف الثاني. كما تأتي بفتحة سقف بانورامية تتجاوز مساحتها 1.5 متر مربع، إلى جانب تجهيزات للتهوية والتدليك والتحكم الكهربائي في المقاعد.

وتعتمد نسخة كيو 9 المخصصة للسوق الأمريكية على محرك في 6 مزدوج التيربو سعة 2.9 لتر، يولد قوة 429 حصانا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي "كواترو".

وتستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 60 ميلا في الساعة خلال 4.9 ثوانٍ.

أما النسخة الرياضية إس كيو 9، فتحصل على محرك في 8 مزدوج التيربو سعة 4.0 لترات بقوة 591 حصانا، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 4 ثوانٍ، أو من صفر إلى 60 ميلا في 3.8 ثوانٍ.

مرسيدس جي إل إيه تدخل العصر الكهربائي

أزاحت مرسيدس-بنز الستار عن الجيل الجديد من سيارتها المدمجة جي إل إيه، التي صُممت منذ البداية لتستوعب أنظمة الدفع الكهربائية، مع طرح نُسخ هجينة لاحقا.

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وتُبنى السيارة على منصة مرسيدس موديلار أركيتكتشر (Mercedes Modular Architecture) المعروفة اختصارا باسم "إم إم إيه"، وتستخدم بنية كهربائية بجهد 800 فولت، تسمح بالشحن السريع بقدرة تصل إلى 320 كيلوواطا.

وتتضمن المجموعة الكهربائية 3 نسخ، هي جي "إل إيه 200″ و"جي إل إيه 250+" و"جي إل إيه 350 4 ماتيك"، بقوة تبدأ من 224 حصانا وتصل إلى 354 حصانا.

وتتوفر النسخة الأساسية ببطارية سعة 58 كيلوواطا/ساعة، في حين تحصل النسختان الأعلى على بطارية سعة 85 كيلوواطا/ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 657 كيلومترا وفق دورة الاختبار الأوروبية "دبليو إل تي بي" (WLTP).

ومن المنتظر أن تنضم لاحقا نسخ هجينة خفيفة تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ونظام كهربائي بجهد 48 فولتا، ضمن إستراتيجية مرسيدس لتوفير أكثر من خيار للدفع بدلا من الاعتماد الكامل على الكهرباء في جميع الأسواق.

"آي كار في 25".. أكثر من ألف كيلومتر

استعرضت علامة "آي كار" التابعة لمجموعة شيري الصينية سيارتها الجديدة "في 25″، وتأتي بتصميم صندوقي مستوحى من سيارات المغامرات والطرق الوعرة.

وتعتمد السيارة على منظومة كهربائية ممتدة المدى، تجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يُستخدم أساسا لتوليد الكهرباء، ومحرك أو محركات كهربائية تتولى دفع العجلات.

وتحصل السيارة على بطارية بسعة تقارب 33.7 كيلوواطا/ساعة، تمنحها مدى كهربائيا خالصا يتراوح بين 145 و150 كيلومترا وفق الفئة، بينما يتجاوز المدى الإجمالي ألف كيلومتر عند الاستفادة من محرك تمديد المدى.

وتستهدف "في 25" المستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من القيادة الكهربائية داخل المدن، من دون القلق من نفاد البطارية خلال الرحلات الطويلة أو عند التوجه إلى مناطق تفتقر إلى محطات الشحن.

فولكس فاغن آي دي بولو.. الكهرباء بسعر اقتصادي

أعلنت فولكس فاغن رسميا إطلاق سيارتها الكهربائية المدمجة "آي دي بولو"، التي تنقل واحدا من أشهر أسماء الشركة إلى عصر السيارات الكهربائية، مع استمرار طرح بولو التقليدية بمحركات الاحتراق بالتوازي.

وتُبنى السيارة على منصة "إم إي بي+" (MEB+) المحدثة ذات الدفع الأمامي، وتتوفر ببطاريتين بسعة صافية تبلغ 37 و52 كيلوواطا/ساعة.

وتمنح البطارية الأصغر مدى يصل إلى 329 كيلومترا، بينما يرتفع المدى إلى 454 كيلومترا مع البطارية الأكبر، وفق دورة "دبليو إل تي بي".

كما تتوفر السيارة بقوة 116 أو 135 أو 211 حصانا، في حين تنضم نسخة "آي دي بولو جي تي آي" بقوة 226 حصانا خلال عام 2027.

ويبدأ سعر النسخة الأساسية في ألمانيا من 24 ألفا و995 يورو (نحو 27 ألف دولار)، مما يجعل السيارة إحدى أهم محاولات فولكس فاغن لمواجهة السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة.

وتوفر "آي دي بولو" صندوق أمتعة بسعة 441 لترا، إلى جانب شاشة مركزية قياس 13 بوصة ونظام كونيكتيد ترافيل أسيست (Connected Travel Assist) للمساعدة في القيادة.

"بي واي دي" توسع عائلة تانغ

كشفت شركة بي واي دي الصينية عن ملامح سيارتها الكهربائية الجديدة من الفئة الثامنة لعائلة تانغ، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم تستعد الشركة لطرحها في السوق الصينية خلال النصف الثاني من عام 2026.

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وتشير المعلومات الأولية إلى اعتماد السيارة على الجيل الثاني من بطاريات Blade المصنوعة من فوسفات الحديد والليثيوم، مع مدى يتجاوز 800 كيلومتر في الفئات الأساسية، وقد يصل إلى نحو 950 كيلومترا في النسخة الأطول مدى وفق دورة الاختبار الصينية.

وتبدأ قوة النسخة ذات المحرك الواحد من نحو 402 حصان، في حين لم تكشف الشركة بعد بصورة نهائية عن جميع أرقام النسخ الأعلى أو مواصفاتها التفصيلية.

وتعكس السيارة استمرار توسع "بي واي دي في" فئة السيارات الكهربائية العائلية الكبيرة، بعد أن ركزت في السنوات الماضية على السيارات المدمجة والمتوسطة والهجينة القابلة للشحن.

فيراري إف 80 قد تفقد سقفها

التقط مصورون تجسسيون صورا لسيارة اختبار قرب مقر فيراري بمدينة مارانيلو الإيطالية، يُعتقد أنها نسخة مكشوفة السقف من السيارة الخارقة "إف 80″، قد تحمل اسم "إف 80 أبيرتا" (Aperta).

ولم تعلن فيراري رسميا إنتاج النسخة المكشوفة حتى الآن، إلا أن السيارة التي ظهرت في الصور احتفظت بالخطوط العامة للطراز ذي السقف الثابت، مع تعديلات متوقعة على الهيكل لتوفير الصلابة اللازمة.

ويرجح أن تستخدم النسخة الجديدة منظومة الدفع الهجينة نفسها، التي تجمع بين محرك في 6 مزدوج التيربو سعة 3.0 لترات و3 محركات كهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 1184 حصانا.

وإذا اعتُمد المشروع، فمن المرجح إنتاج السيارة بأعداد شديدة المحدودية وتخصيصها لعملاء العلامة الأكثر تميزا.

نهاية ديسكفري سبورت

أكدت لاند روفر أن إنتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة "ديسكفري سبورت" سيتوقف في ديسمبر/كانون الأول 2026، منهية مسيرة استمرت نحو 11 عاما.

وقالت الشركة إن القرار يأتي ضمن دورة الحياة الطبيعية للطراز، بينما أشارت تقارير إلى أن اقتراب تطبيق متطلبات أمان أوروبية جديدة أسهم أيضا في تسريع خروجه من الأسواق.

وكانت ديسكفري سبورت تمثل أحد أقل المداخل تكلفة إلى عائلة لاند روفر، وتوفر في بعض الفئات 7 مقاعد، لكنها عانت خلال السنوات الأخيرة من تراجع المبيعات وتأخر التحديثات مقارنة بمنافسيها.

ويأتي إيقاف السيارة بينما تُعيد مجموعة "جي إل آر" ترتيب علاماتها تحت أسماء رينج روفر وديفيندر وديسكفري وجاغوار، وتستعد لتخصيص مزيد من خطوط الإنتاج للسيارات الكهربائية والفاخرة.

تجمد منافس جي-كلاس

أفادت تقارير صحفية بأن مجموعة بي إم دبليو قررت عدم المضي قدما في مشروع سيارة دفع رباعي قوية للطرق الوعرة، كان يحمل داخليا الرمز جي 74، ويستهدف منافسة مرسيدس جي-كلاس ولاند روفر رينج روفر.

وكان من المتوقع أن يعتمد المشروع على قاعدة مرتبطة بالجيل الجديد من إكس 5، مع تصميم أكثر صلابة وقدرات أعلى على الطرق الوعرة.

لكن دراسات الجدوى الداخلية، وفق التقارير، خلصت إلى أن حجم السوق المحتمل لا يبرر الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للتطوير والإنتاج، في ظل رغبة الشركة في توجيه مواردها إلى طرازات ومنصات أخرى.

ومع ذلك، لم تؤكد بي إم دبليو رسميا وجود المشروع أو إلغاءه، ولذلك يظل القرار في نطاق التقارير غير الرسمية.

سيتروين "سي 3 إيركروس" تصل إلى مصر

أعلنت مجموعة قصراوي، وكيل سيتروين في مصر، طرح الجيل الجديد من السيارة المدمجة "سي 3 إيركروس" في السوق المحلية، لتعزيز حضور العلامة الفرنسية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وتراهن السيارة على الراحة والرحابة وتصميمها العصري، إلى جانب أنظمة الوسائط والأمان، في محاولة لجذب الأسر الشابة والباحثين عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عملية للاستخدام اليومي.

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وأُعلن طرح السيارة في السوق المصرية بسعر يبدأ من نحو مليون و80 ألف جنيه (نحو 22 ألف دولار)، وفق قوائم الأسعار المنشورة عند الإطلاق.