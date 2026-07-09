تخيل أنك تعرضت لحادث مروري على طريق سريع، فبدلا من النزول وسط خطورة حركة السير، والبحث المرتبك في درج السيارة عن أوراق التأمين ورخصة القيادة، ثم التقاط صور الأضرار يدويا، تتولى سيارتك كل شيء في ثوان معدودة وهي في مكانها.. هذا ليس مشهدا من أفلام الخيال العلمي، بل هو الجوهر التقني لأحدث براءة اختراع سجلتها شركة "جنرال موتورز".

ووفقا لوثائق براءة الاختراع الصادرة عن الشركة الأمريكية، فإنها تخطط لإنهاء "الروتين التقليدي" لتبادل معلومات التأمين عند المنعطفات والطرقات، عبر إحالة ملف المعاملات الورقية والتبادل الشفهي بالكامل إلى الأنظمة الذكية المدمجة داخل المركبات، بهدف اختصار الوقت والجهد في توثيق الحوادث، وتحويل العملية إلى إجراء رقمي ذكي تديره السيارة بالكامل.

كيف تعمل التقنية؟

تعتمد التقنية الجديدة بشكل أساسي على البنية التحتية المتطورة لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) المتوفرة بكثافة في السيارات الحديثة، مضافا إليها تقنيات الاتصال بين المركبات (V2V – Vehicle-to-Vehicle).

وتتم العملية عبر الخطوات البرمجية التالية:

الرصد والاستشعار الفوري: بمجرد وقوع اصطدام، تلتقط مستشعرات السيارة (مثل الرادار، والكاميرات المحيطية، وأنظمة الليدار LiDAR) إشارات الحادث، وتفعل فورا "وحدة كشف الاصطدام المتخصصة".

بمجرد وقوع اصطدام، تلتقط مستشعرات السيارة (مثل الرادار، والكاميرات المحيطية، وأنظمة الليدار LiDAR) إشارات الحادث، وتفعل فورا "وحدة كشف الاصطدام المتخصصة". التحليل البصري للمركبة الأخرى: بدلا من الاكتفاء بتسجيل البيانات في الصندوق الأسود للمركبة، يقوم النظام عبر معالجة الصور المتقدمة بالتعرف بصريا على هوية السيارة الأخرى: نوعها، طرازها، ولونها.

بدلا من الاكتفاء بتسجيل البيانات في الصندوق الأسود للمركبة، يقوم النظام عبر معالجة الصور المتقدمة بالتعرف بصريا على هوية السيارة الأخرى: نوعها، طرازها، ولونها. الربط والاقتران الذكي: تبث السيارة المتضررة إشارة رقمية محلية مشفرة، وعندما تستقبل السيارة الأخرى (الطرف الثاني في الحادث) الإشارة وتطابقها برمجيا، يحدث ما يعرف بـ "المصافحة الرقمية الآمنة" بين أجهزة الكمبيوتر في السيارتين.

تبث السيارة المتضررة إشارة رقمية محلية مشفرة، وعندما تستقبل السيارة الأخرى (الطرف الثاني في الحادث) الإشارة وتطابقها برمجيا، يحدث ما يعرف بـ "المصافحة الرقمية الآمنة" بين أجهزة الكمبيوتر في السيارتين. التبادل التلقائي المشفر: بمجرد نجاح الاقتران، تتبادل المركبتان تلقائيا تقارير رقمية مشفرة بالكامل تحتوي على تفاصيل رخصة القيادة، وثائق تسجيل المركبة، وبيانات شركة التأمين، دون أن يحتاج السائقون حتى لفتح النوافذ أو الترجل من السيارة.

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أبعاد لوجستية: اختصار الوقت والجهد

تستهدف "جنرال موتورز" من هذه التكنولوجيا تحويل إدارة الحوادث من تجربة مريرة ومسببة للتوتر إلى إجراء رقمي سلس وسريع.

وينطوي هذا التحول على مكاسب لوجستية واقتصادية كبرى:

سلامة السائقين: يقلل هذا النظام من اضطرار السائقين للوقوف على أكتاف الطرق السريعة المزدحمة لتبادل البيانات، وهي ظاهرة تتسبب سنويا في حوادث دهس واصطدامات ثانوية خطيرة.

يقلل هذا النظام من اضطرار السائقين للوقوف على أكتاف الطرق السريعة المزدحمة لتبادل البيانات، وهي ظاهرة تتسبب سنويا في حوادث دهس واصطدامات ثانوية خطيرة. دقة البيانات ومكافحة الاحتيال: نظرا لأن البيانات تستخلص مباشرة من الأنظمة الشريكة ومستشعرات السيارة، فإن احتمالية الخطأ في كتابة الأرقام أو تقديم معلومات تأمين منتهية الصلاحية تتلاشى تماما. كما تحد التقنية من محاولات الاحتيال التأميني عبر افتعال الحوادث الوهمية.

نظرا لأن البيانات تستخلص مباشرة من الأنظمة الشريكة ومستشعرات السيارة، فإن احتمالية الخطأ في كتابة الأرقام أو تقديم معلومات تأمين منتهية الصلاحية تتلاشى تماما. كما تحد التقنية من محاولات الاحتيال التأميني عبر افتعال الحوادث الوهمية. تسريع معالجة المطالبات: وصول البيانات فورا وبشكل رقمي منظم إلى شركات التأمين يتيح فتح ملف المطالبة وتقييم الأضرار في نفس دقيقة وقوع الحادث، مما يقلص فترات الانتظار الطويلة لإصلاح المركبات.

الخصوصية: تحديات تواجه "سيارة المستقبل"

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تعد بها براءة الاختراع، إلا أن الخبراء والمدافعين عن حقوق الخصوصية الرقمية يثيرون مخاوف جدية، بالتزامن مع الرقابة الصارمة التي واجهتها صناعة السيارات مؤخرا بشأن معالجة البيانات، حيث تم تسليط الضوء على ممارسات سابقة لشركات السيارات (بما في ذلك تسويات قانونية لـ "جنرال موتورز" مع جهات تنظيمية مثل الهيئة الفيدرالية الأمريكية (Federal Trade Commission – FTC) وولاية كاليفورنيا) تتعلق بآليات مشاركة بيانات سلوك القيادة مع وسطاء ومؤسسات التأمين دون إفصاح كاف.

لذا، يرى مراقبو القطاع أن نجاح تطبيق براءة اختراع "تبادل بيانات الحوادث تلقائيا" تجاريا سيتوقف بالدرجة الأولى على مدى قدرة "جنرال موتورز" على تقديم ضمانات سيبرانية حديدية. ويشمل ذلك تشفير البيانات بطريقة تمنع استغلالها من قبل قراصنة الإنترنت، ومنح المستخدم التحكم الكامل والمطلق عبر موافقة صريحة تتيح له اختيار متى ومع من يتم مشاركة هذه البيانات الحساسة.

هل سنراها قريبا في صالات العرض؟

تاريخيا، تسجل شركات السيارات العملاقة مئات براءات الاختراع سنويا لحماية ملكيتها الفكرية وأفكارها الاستشرافية، ولا يعني تسجيل براءة الاختراع بالضرورة أن التقنية ستدخل خطوط الإنتاج التجاري العام المقبل.

ومع ذلك، فإن هذا الابتكار يضع مؤشرا واضحا على المسار الذي تتجه إليه صناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة، حيث لن تعود المركبة مجرد أداة ميكانيكية للتنقل، بل شريكا رقميا مستقلا يدير الجوانب القانونية والمالية والتشغيلية نيابة عن مالكها.

وبين الطموح التقني والواقع التشريعي، تثبت "جنرال موتورز" مجددا أن سيارات المستقبل لن تكون مجرد وسائل نقل، بل شركاء رقميين يمتلكون درجة عالية من الاستقلالية.

ورغم أن تفعيل ميزة "المصادقة والتبادل التلقائي لبيانات التأمين" قد يستغرق سنوات ليدخل حيز التنفيذ التجاري الواسع، إلا أنه يمثل الخطوة المنطقية القادمة في عالم النقل الذكي، خطوة تعد باختصار الوقت، وضمان دقة البيانات وتجنب الأخطاء الفردية، والأهم من ذلك، الحفاظ على سلامة السائقين في أصعب اللحظات.