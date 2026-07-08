لم يعد نظام التكييف في السيارات مجرد وسيلة رفاهية، بل أصبح أحد العناصر الأساسية والكماليات الرئيسية لقيادة مريحة، إذ يساعد السائق على التركيز في طريقه ومن ثم الوصول إلى وجهته بأمان.

بالتأكيد أن حدوث أي عطل في نظام التبريد بالسيارة مشكلة كبيرة، فتخيل أنك تقود مركبة في شارع مزدحم وسط المدينة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وفجأة توقف التكييف، أو لم يعد يعمل بكفاءة. هذه لحظة مزعجة بالفعل، ولكن كان يمكنك أن تتفاداها من خلال بعض الإرشادات اليومية التي تساعد على إطالة العمر الافتراضي للتكييف.

العناية بتكييف السيارة يضمن لك الاستمتاع بالهواء البارد والمنعش ويجنبك الإرهاق والإجهاد الحراري أثناء القيادة، أما إهماله فيفتح الباب أمام مشكلات فنية واقتصادية بسيطة قد تتحول بمرور الوقت وتدريجيا إلى أعطال أكبر وتكلفة أعلى، ومن الممكن أن ينتهي الأمر بتغيير نظام التبريد بشكل كامل والذي غالبا ما يكون بتكلفة مرتفعة.

تطور أنظمة تكييف السيارات عبر التاريخ

مرت أنظمة التكييف في السيارات بمراحل تطوير عديدة، ففي بدايات القرن الماضي كانت بدائية بشكل كبير من خلال الاعتماد على فتح النوافذ أثناء الحركة وبالتالي تدفق الهواء المحيط بالسيارة إلى داخلها، حتى طُوّرت مروحة كهربائية صغيرة توضع أمام السائق على لوحة القيادة لتحريك الهواء داخل السيارة فقط.

وفي الثلاثينيات، ظهرت فكرة جديدة عبارة عن أسطوانات يتم تركيبها على نوافذ السيارة تعمل عن طريق تبخير الماء البارد لترطيب الهواء الداخل إلى المقصورة.

وفي عام 1939، كشفت شركة "باكارد" الأمريكية عن أول وحدة تبريد ميكانيكي بالسيارات في التاريخ، وذلك بعد أن سجلت براءة اختراع قبل ذلك بعامين تقريبا.

ورغم أن هذا الاختراع الذي لُقب آنذاك بـ "ملطف الجو" يعتبر ثورة في عالم السيارات وقتها، إلا أن تكلفته الباهظة وحجمه الكبير الذي وصل إلى نصف مساحة الصندوق الخلفي للسيارة، فضلا عن عدم وجود وحدة تحكم داخلية في درجة الحرارة أو إيقاف التشغيل، كانت كلها تشكل تحديات كبيرة، ولكنها كانت بداية الطريق لرحلة طويلة في تطوير نظام التكييف بالسيارات.

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ومع التنافس المتواصل بين الشركات لتطوير نظام التبريد، قدمت كرايسلر عام 1953 أول سيارة مكيفة بنظام جديد يتميز بهدوء صوته وحجمه الصغير، ثم جاءت جنرال موتورز لتكشف عن نظام تبريد مستحدث يمكن للسائق التحكم في درجة الحرارة من خلال وحدة تحكم مطورة مدمجة داخل لوحة القيادة.

كان غاز الفريون (R-12) يستخدم في أنظمة التكييف في السيارات، ولكن كان له تأثير سلبي بشكل كبير في زيادة الاحتباس الحراري، حتى حُظر على مستوى العالم في تسعينيات القرن الماضي، ومع التطور المستمر في صناعة السيارات، بدأت الألفية الجديدة حقبة جديدة لأنظمة التكييف التي تستخدم في السيارات حتى يومنا هذا.

إرشادات ونصائح للحفاظ على تكييف سيارتك

يبدأ الحفاظ على نظام التكييف في الأساس قبل أن تتحرك السيارة، فهناك بعض الخطوات والإرشادات التي يجب اتباعها من أجل إطالة العمر الافتراضي للتكييف، وفيما يلي بعض النصائح لحماية نظام التبريد في سيارتك:

تهوية السيارة قبل بدء تشغيل التكييف

تُعتبر خطوة تهوية السيارة قبل بدء تشغيل التكييف مهمة جدا، فالحفاظ على نظام التبريد يأتي أولا من خلال فتح النوافذ لتهوية المركبة لدقائق قليلة، وذلك لطرد الهواء الساخن المحتبس داخلها بسبب طول فترة التوقف.

تهوية السيارة له العديد من الفوائد، إذ يعمل على تقليل الجهد المبذول على نظام التكييف ما يحافظ عليه لأطول فترة ممكنة، كما أنه يُسرع في الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة داخل المقصورة الداخلية بعدما خرج الهواء الساخن خارج السيارة.

التشغيل التدريجي لمؤشر نظام التكييف

معظم السائقين يقومون بتشغيل مؤشر التكييف على أقصى درجة تبريد بشكل مباشر فور الدخول للسيارة، ولكن يجب أن نعلم أن هذه العادة قد تؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي لنظام التكييف.

يُنصح بتشغيل نظام التبريد بشكل تدريجي مع ضبط المروحة في البداية على سرعة متوسطة، حتى يصل الهواء البارد بشكل متوازن من دون الضغط الكبير على محرك السيارة.

تجنب فتح النوافذ أثناء عمل التكييف

بعد التحرك بالسيارة وتهويتها، ثم القيام بتشغيل التكييف بشكل تدريجي ليصل إلى درجة البرودة المطلوبة، عليك أن تتجنب تماما فتح النوافذ.

قد تكون هذه العادة أحد أسباب تقليل العمر الافتراضي لنظام التبريد داخل السيارة، حيث يؤدي فتح النوافذ أثناء عمل التكييف إلى تسريب الهواء البارد إلى الخارج وتدفق الهواء الساخن إلى المقصورة الداخلية للسيارة ما يؤثر على أداء وفعالية النظام.

الصيانة الدورية لفلاتر التكييف

يُعتبر فلتر التكييف أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى عدم عمل نظام التبريد داخل السيارة بكفاءة، خاصة أن إهماله أو عدم استبداله يؤدي إلى تراكم الأتربة والشوائب وبالتالي تقليل تدفق الهواء ما يجبر النظام على العمل بجهد أكبر، وفي الوقت نفسه عدم الوصول إلى درجة التبريد المطلوبة.

فحص وصيانة وتغيير فلتر التكييف بشكل دوري ومنتظم، له العديد من الفوائد، حيث يساعد على تحسين انسيابية تدفق الهواء البارد داخل السيارة، بالإضافة إلى التخلص من الروائح الكريهة، فضلا عن تقليل استهلاك الوقود من خلال رفع كفاءة نظام التبريد وتقليل الجهد على المحرك، ما يوفر بيئة قيادة أكثر راحة وصحة.

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الفحص المنتظم لمستوى غاز التبريد

يُعد غاز التبريد "الفريون" هو العنصر الأساسي في نظام عمل التكييف بالسيارة، فلا تبريد أبدا بدون هذا الغاز.

غاز "الفريون" هو المسؤول الأول عن عملية التبريد، وفي بعض الأحيان ومع مرور الوقت قد يتسرب الغاز تدريجيا، مما يقلل من كفاءة عملية التبريد.

فالهواء يتدفق بالفعل والمراوح تعمل أيضا، ولكن بدون تبريد، وبالتالي من الضروري فحص مستوى الغاز بشكل دوري وإعادة شحنه لضمان عمله بشكل مثالي خاصة في ظل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

التشغيل الدوري للتكييف حتى في فصل الشتاء

ليس معنى أن حالة الطقس باردة في فصل الشتاء أن لا نستخدم تكييف السيارة، فتشغيله بشكل دوري وحتى لدقائق معدودة يساعد على تحريك الزيوت داخل نظام التبريد وبالتالي الحفاظ على سلامة الضاغط "الكمبروسر"، ما يضمن للتكييف أن يعمل بكفاءة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع الحرارة.

تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة

حاول دائما أن تركن سيارتك في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، فدرجات الحرارة المرتفعة على هيكل المركبة الخارجي يزيد من حرارتها وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على أداء نظام التبريد عند بدء تشغيله.

ما عليك فعله هو الحرص على إيقاف السيارة في الظل أو تحت المظلات، وهنا لا يجب أن ننسى نقطة مهمة جدا وهي تركيب عازل حراري على النوافذ والذي يُعد من أبرز الحلول لتقليل تأثير أشعة الشمس على المقصورة، ما يضمن انخفاض درجة الحرارة داخل السيارة ليعمل تكييف الهواء بكفاءة أعلى عند تشغيل السيارة والتحرك بها.

القيادة بسرعات عالية تؤثر على كفاءة التكييف

القيادة على سرعات عالية تؤثر بشكل مباشر وملحوظ على أداء نظام التكييف داخل السيارة، إذ يزيد من الضغط على "الكمبروسر"، ما يقلل من عمره الافتراضي. فالقيادة بسرعات معتدلة مع استخدام متوازن للتكييف هو الأفضل لسيارتك.

الحفاظ على نظافة فتحات تهوية التكييف

أي انسداد في فتحات التهوية الخاصة بأنظمة التبريد داخل مقصورة السيارة، لن يجعل التكييف يعمل بكفاءة بسبب إعاقته لخروج الهواء البارد بشكل سلس، وبالتالي يجب الحرص على نظافتها بشكل دائم.

إيقاف نظام التكييف قبل إطفاء محرك السيارة

بعد الوصول إلى وجهتك، عليك أن تقوم أولا بإيقاف نظام التكييف قبل إطفاء محرك السيارة، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على كفاءة عمل وحدة التبريد مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام، ما يزيد من العمر الافتراضي لها.

كيف يعمل نظام التكييف في السيارة ومما يتكون؟

هل سألت نفسك ذات مرة ماذا يحدث عند الضغط على زر (A/C) في سيارتك؟، وللإجابة على هذا السؤال يجب عليك أن تعلم أولا مما يتكون نظام التكييف ومراحل عمله حتى يخرج لك في النهاية الهواء البارد.

هناك عدة مكونات رئيسية يتكون منها نظام التبريد داخل السيارة مثل (الكمبروسر، المكثف، المجفف، صمام التمدد، المبخر، المروحة)، كل هذه الأجزاء مترابطة بعضها البعض بأنابيب غالبا ما تكون مغلفة بمادة عازلة للحرارة للحفاظ على درجة البرودة عند الانتقال بين هذه المراحل.

وفي رحلة ميكانيكية صغيرة تنطلق مع بدء تشغيل زر التكييف في السيارة، حيث تبدأ بضغط الكمبروسر لغاز "الفريون"، ثم تأتي المرحلة الثانية من خلال ضخ الغاز المضغوط إلى المكثف الذي يقوم بدوره في تبريد الغاز من خلال الهواء ومراوح التبريد.

وفي المرحلة الثالثة، ينتقل الغاز الذي تم تبريده إلى المجفف لإزالة الرطوبة منه، لنصل إلى المرحلة الرابعة، حيث يقوم صمام التمدد بخفض درجة حرارة الفريون السائل بشكل كبير، ليمرره في مرحلة خامسة إلى المبخر "الثلاجة" التي تمتص الحرارة من المقصورة، ثم المرحلة السادسة والأخيرة ينتقل الهواء البارد إلى المروحة التي تدفعه داخل السيارة.

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تتعدد الأعطال والنتيجة واحدة، فوجود خلل في أي من أجزاء منظومة التبريد، يعني عدم عمل التكييف بكفاءة، ما يؤثر على جودة تجربة القيادة.

خطوات بسيطة تعني راحة أكبر وتكلفة أقل

بعض الخطوات البسيطة التي تلتزم بها عند التعامل مع التكييف في سيارتك بالتأكيد ستساعدك على تجنب الأعطال المفاجئة وستزيد من العمر الافتراضي لوحدة التبريد، وبالتالي راحة وسلاسة أثناء رحلة القيادة.

وتبقى الصيانة الوقائية هي العامل الحاسم في الحفاظ على نظام التبريد في السيارة، فالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة بشكل جدي ومبكر يساعدك في تجنب مشكلات أكبر قد تكون تكاليفها باهظة الثمن في المستقبل.