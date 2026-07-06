خلف بريق صالات العرض والعبارات الجذابة في كتيبات السيارات، تختبئ أرقام ومعادلات هندسية هي التي تحدد الأداء الحقيقي على الطريق، لا الشعارات التسويقية وحدها.

فعندما تقرر شراء سيارة جديدة، لا يكفي أن تنظر إلى التصميم الخارجي أو رقم القوة الحصانية المكتوب بخط عريض في الإعلان. الأهم أن تفهم ما تعنيه هذه الأرقام فعلا، وكيف تنعكس على قيادتك اليومية، سواء داخل المدينة، أو على الطرق السريعة، أو في الرحلات الطويلة والطرق الوعرة.

في هذا التقرير، نفكك أبرز المصطلحات الفنية التي قد تربك المشتري، ونشرح الفرق بين القوة الحصانية وعزم الدوران، ومعنى خاصية "الأوفر بوست" (Overboost)، وكيف يمكن قراءة المواصفات بعين واقعية بعيدا عن الإغراءات الدعائية.

معادلة الأحصنة والعزم

تتصدر القوة الحصانية عادة عناوين الإعلانات، لكن المشتري الذكي يعرف أن أداء المحرك لا يُقاس بالأحصنة وحدها. فهناك عنصران أساسيان يكمل كل منهما الآخر: القوة الحصانية وعزم الدوران.

القوة الحصانية تعبّر عن قدرة المحرك على إنجاز العمل بسرعة مع مرور الوقت، وهي ترتبط غالبا بالسرعة القصوى واستمرار السيارة في السير بثبات عند السرعات العالية. ويعود أصل المصطلح إلى المهندس جيمس واط في القرن الثامن عشر، عندما استخدمه للمقارنة بين قوة المحركات البخارية وقدرة الخيول على العمل.

عمليا، تظهر أهمية الأحصنة في السفر الطويل، والقيادة على الطرق المفتوحة، وتجاوز الشاحنات أو المركبات البطيئة عند السرعات العالية. فإذا كانت طبيعة استخدامك تعتمد كثيرا على الطرق السريعة، فالقوة الحصانية تصبح رقما يستحق الاهتمام.

في المقابل، يمثل عزم الدوران "عضلات السيارة". فهو القوة الدورانية التي ينتجها المحرك لتحريك السيارة من السكون، ويظهر أثره بوضوح عند الانطلاق الأولي أو صعود المرتفعات أو جر المقطورات والأوزان الثقيلة.

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لذلك يعد عزم الدوران مهما جدا في سيارات الدفع الرباعي والشاحنات، كما أنه عنصر مؤثر في القيادة اليومية داخل المدن، حيث التوقف والانطلاق المتكرر عند الإشارات والزحام.

وبصياغة بسيطة، يمكن القول إن العزم هو ما يطلق السيارة من الصفر، بينما تساعد القوة الحصانية على استمرار سرعتها وتدفقها على الطريق.

كيف تكشف خدعة الأرقام؟

كثير من الإعلانات تكتفي بعبارة مثل: "محرك بقوة 250 حصانا". لكن هذا الرقم وحده لا يكفي. السؤال الأهم: عند أي معدل دوران يتحقق هذا الرقم؟

قد تمتلك سيارة قوة عالية على الورق، لكنها لا تظهر إلا عند وصول المحرك إلى عدد مرتفع من الدورات في الدقيقة، وهو ما يعني أن السائق لن يشعر بهذه القوة في القيادة الهادئة داخل المدينة إلا إذا ضغط بقوة على دواسة الوقود، مع استهلاك أعلى للوقود وضجيج أكبر للمحرك.

في المحركات التقليدية ذات التنفس الطبيعي، قد تجد مثلا قوة تبلغ 200 حصان، لكنها لا تتحقق إلا عند 6000 دورة في الدقيقة. هذا الرقم قد يبدو جذابا، لكنه لا يعني بالضرورة أن السيارة ستكون نشيطة في الزحام أو عند السرعات المنخفضة.

أما محركات التيربو الحديثة، فغالبا ما تقدم عزمها الأقصى عند عدد منخفض من دورات المحرك، مثل 1500 إلى 4000 دورة في الدقيقة. وهذا يجعل السيارة أكثر استجابة في الاستخدام اليومي، لأنك تشعر بالقوة بمجرد لمس دواسة الوقود دون الحاجة إلى الضغط العنيف.

وفي السيارات الكهربائية، تتغير القواعد تماما. فالمحرك الكهربائي يستطيع تقديم عزم الدوران بشكل فوري تقريبا منذ لحظة الانطلاق، ولذلك قد تتفوق سيارة كهربائية عائلية في التسارع الأولي على سيارات رياضية تعمل بالوقود، رغم أن أرقامها الدعائية قد تبدو أقل إثارة.

الأوفر بوست.. قوة مؤقتة

تظهر في بعض السيارات الحديثة، خصوصا المزودة بشواحن تيربو أو في بعض الطرازات الكهربائية، خاصية تعرف باسم "الأوفر بوست". وقد تُقدَّم أحيانا في الإعلانات كأنها طاقة إضافية جاهزة في كل لحظة، لكنها في الحقيقة قوة مؤقتة ومحكومة بشروط.

هندسيا، ترتبط هذه الخاصية بوحدة التحكم الإلكترونية في السيارة. ففي الوضع الطبيعي، يضخ الشاحن التوربيني الهواء داخل المحرك بضغط محدد لحماية الأجزاء الميكانيكية وضبط استهلاك الوقود والحرارة.

لكن عند الضغط القوي والمفاجئ على دواسة الوقود، خصوصا أثناء التجاوز أو الاندماج السريع في طريق مزدحم، يسمح كمبيوتر السيارة مؤقتا برفع ضغط الهواء فوق المعدل القياسي، فتزيد القوة والعزم لفترة قصيرة قد تمنح السائق دفعة إضافية تتراوح غالبا بين 10 و15%.

وظيفة هذه التقنية ليست توفير قوة دائمة، بل مساعدة السائق في مواقف محددة، مثل تخطي شاحنة على طريق ضيق، أو الاندماج بسرعة في خط سريع، أو الخروج من موقف يحتاج إلى استجابة فورية.

لكن هذه القوة الإضافية لا تستمر طويلا. ففي كثير من الأنظمة، يفصلها الكمبيوتر تلقائيا بعد فترة قد تتراوح بين 10 ثوان و20 ثانية، لحماية المحرك والتيربو ومنع ارتفاع الحرارة أو إجهاد المكونات الداخلية. بعدها تعود السيارة إلى حدودها الطبيعية حتى تستعيد منظومة التبريد توازنها.

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ولم تعد فكرة الأوفر بوست مقتصرة على محركات الوقود، بل انتقلت إلى السيارات الكهربائية أيضا، حيث توفر بعض الطرازات زرا مخصصا يمنح المحرك دفعة كهربائية مؤقتة لثوان معدودة، شبيهة بإحساس الاندفاع في سيارات التيربو التقليدية.

سيارة المدينة.. ابحث عن الاستجابة

إذا كان استخدامك الأساسي داخل المدينة، وسط الزحام والتوقف المتكرر عند الإشارات، فلا تجعل القوة الحصانية وحدها تقود قرارك. في هذه الحالة، الأهم هو توفر عزم جيد عند دورات منخفضة للمحرك، لأن ذلك يجعل السيارة أكثر خفة واستجابة في الانطلاق والحركة البطيئة.

محركات التيربو الصغيرة قد تكون مناسبة لهذا النمط، لأنها تقدم عزمها مبكرا، كما أن السيارات الكهربائية تعد خيارا قويا لمن يريد استجابة فورية وقيادة مريحة في الزحام، إذا كانت البنية التحتية للشحن مناسبة له.

الطرق السريعة.. هنا تظهر الأحصنة

أما إذا كنت تقطع مسافات طويلة يوميا على طرق سريعة مفتوحة، فالأمر يختلف. هنا تصبح القوة الحصانية أكثر أهمية، لأنها تساعد السيارة على الحفاظ على سرعتها، وتمنحها قدرة أفضل على المناورة والتجاوز عند السرعات العالية.

في هذا النوع من الاستخدام، لا يكفي أن تكون السيارة نشيطة عند الانطلاق، بل يجب أن تمتلك "نفسا طويلا" عند السرعات المستمرة، مع ثبات جيد واستجابة آمنة عند الحاجة إلى التسارع المفاجئ.

الطرق الوعرة والحمولات.. العزم أولا

إذا كنت تخطط لاستخدام السيارة في الرحلات البرية، أو صعود المرتفعات, أو قطر مقطورة، أو حمل أوزان ثقيلة، فالأولوية يجب أن تكون لعزم الدوران لا للقوة الحصانية وحدها.

في هذه الحالة، ابحث عن رقم عزم مرتفع مقاسا بالنيوتن متر، واهتم بمدى توفره عند دورات منخفضة. لذلك تميل محركات الديزل ومحركات التيربو الكبيرة إلى التفوق في مهام السحب والحمولات، لأنها توفر قوة دفع عملية عند الحاجة، لا مجرد رقم لامع في ورقة المواصفات.

لا تشترِ الرقم الأعلى دائما

قد تبيعك الدعاية حلم السرعة، لكن القيادة اليومية لا تحتاج دائما إلى أعلى رقم حصاني. السيارة المثالية ليست بالضرورة صاحبة الرقم الأكبر في الكتيب، بل تلك التي تناسب نمط حياتك وميزانيتك وطبيعة طرقك.

قبل الشراء، اسأل نفسك: هل أقود غالبا داخل المدينة؟ هل أسافر كثيرا؟ هل أحتاج إلى سحب مقطورة أو صعود مرتفعات؟ هل أبحث عن تسارع سريع أم راحة يومية واستهلاك وقود أقل؟

الإجابة عن هذه الأسئلة أهم من الانبهار برقم واحد. ففهم الفرق بين القوة الحصانية وعزم الدوران، ومعرفة حدود خاصية الأوفر بوست، يمنحك قدرة أكبر على قراءة المواصفات بذكاء، واختيار سيارة تلائمك فعلا.