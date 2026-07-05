قف عند أي تقاطع مزدحم في أي مدينة حول العالم، وراقب السيارات المارة لخمس دقائق فقط، ستلاحظ شيئا لافتا، فمن بين كل ثلاث سيارات تقريبا، ستجد واحدة على الأقل بيضاء.

لا يهم إن كانت سيارة سيدان اقتصادية أو سيارة رياضية فاخرة، فاللون الأبيض، والذي يستحق لقب "ملك الألوان"، يفرض حضوره في كل الفئات والأسواق دون استثناء.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن شركة "أكسالتا" (Axalta) الأمريكية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة طلاء السيارات، التي تصدر تقريرا سنويا يرصد ألوان السيارات المصنّعة حول العالم منذ عقود، يمثل اللون الأبيض قرابة 29% من السيارات حول العالم، بفارق واضح عن أقرب منافسيه الأسود بنسبة 23%.

ولم يعد هذا التفوق للأبيض مرتبطا بالصدفة أو بغياب البدائل، فصناعة السيارات في السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا لم يقتصر على التصميم الخارجي أو الأنظمة الداخلية الحديثة فقط، بل امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ أصبحت الألوان نفسها شاهدا على ثورة التكنولوجيا، بعد أن تحولت من طلاء تقليدي إلى تقنيات هندسية معقدة تُنتج مزيجا من الدرجات الجديدة بشكل يومي تقريبا.

ومع ذلك، ورغم هذا الكم الهائل من الاختيارات المتاحة أمام المستهلك اليوم، يظل تفضيل الأبيض ثابتا لا يتزحزح، وهو ما يكشف أن اختيار اللون بات يعتبر انعكاسا لكيفية رؤية الناس لأنفسهم من خلال سياراتهم، وليس قرارا جماليا عابرا.

لماذا يتفوق الأبيض؟ وأين تقف بقية الألوان؟

تختلف خريطة الألوان المفضلة باختلاف المناخ والمنطقة؛ فيتصدر الأبيض تفضيلات دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل واضح نظرا لقدرته على عكس أشعة الشمس القاسية وتقليل امتصاص الحرارة داخل المقصورة، في حين يتصدر الرمادي السوق الأوروبية، ويحتل الأسود الصدارة في القارة الآسيوية. وهذا التفاوت يعكس ارتباط اختيار لون السيارة بالبيئة المحيطة بقدر ارتباطه بالذوق الشخصي.

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ويكمن سر تفوق الأبيض عالميا في مزيج من العملية والرمزية معا؛ فهو الأكثر قدرة على عكس أشعة الشمس وتحمل درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب مظهره الأنيق الذي يوحي بالفخامة والنظافة في الوقت نفسه.

ويمتد تأثير لون السيارة أيضا إلى عنصر آخر بالغ الأهمية، وهو السلامة على الطريق. فبحسب دراسات حديثة، تتمتع السيارات ذات الألوان الفاتحة كالأبيض بوضوح أكبر للسائقين الآخرين، خاصة في ساعات الليل أو أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة، مما يقلل احتمالية تعرضها للحوادث.

في المقابل، تقل رؤية الألوان الغامقة كالأسود والأزرق الداكن والرمادي القاتم بشكل ملحوظ في هذه الظروف، وفق نفس الدراسات، ما يجعل من اللون عاملا يستحق التفكير فيه من زاوية الأمان أيضا.

الألوان الحيادية

وتحكم الألوان الأربعة الحيادية، الأبيض والأسود والرمادي والفضي، أكثر من 80% من سوق السيارات العالمي، وفق تقرير "أكسالتا"، حيث يحتل الأسود المركز الثاني بنسبة 23%، ثم الرمادي بنحو 22%، مع تراجع الفضي إلى 7% فقط، وتتقاسم بقية الألوان كالأزرق والأحمر والأخضر والأصفر النسبة المتبقية التي لا تتجاوز 20% من السوق.

وتُباع الألوان الحيادية وتُعاد بيعها بسهولة أكبر لانتشارها الواسع، لكن بيانات حديثة تكشف مفارقة لافتة، فالألوان النادرة مثل الأصفر والبرتقالي تحتفظ بقيمتها بشكل أفضل عند إعادة البيع، نظرا لندرتها وارتفاع الطلب عليها من فئة محددة من المشترين، فيما يظل الفضي الخيار المفضل لدى شركات تأجير السيارات والجهات الحكومية، لجمعه بين سهولة الصيانة والحفاظ على قيمته بمرور الوقت.

وقد تحول امتلاك سيارة بلون غير مألوف من أمر غريب كما كان في الماضي، إلى وسيلة للبحث عن التفرد والتميز وسط هذا الحضور الطاغي للألوان الحيادية. وفرضت الألوان الجريئة وغير التقليدية نفسها في السنوات الأخيرة كخيار يعكس الجرأة والرغبة في الخروج عن المألوف، رغم انتشارها المحدود.

وترجع ندرة هذه الألوان، رغم جاذبيتها، إلى تكلفتها المرتفعة، حيث تعتمد على مواد طلاء متعددة الطبقات وتقنيات أكثر تطورا، ما يجعلها تُطرح بسعر أعلى من الألوان التقليدية. وترتبط أيضا ببعض السلبيات إلى جانب كلفتها، فهي تحتاج صيانة وعناية خاصة، وقد تستغرق وقتا أطول عند إعادة بيعها مقارنة بالألوان الحيادية الأكثر انتشارا.

تقنيات حديثة تغير اتجاهات السوق

مع تطور تقنيات الطلاء، باتت الشركات قادرة على إنتاج درجات جديدة من الألوان أكثر تنوعا، مع جودة عالية وفعالية أكبر في مقاومة العوامل البيئية والظروف الجوية المختلفة.

بل تجاوز بعضها فكرة الدرجات الثابتة إلى تقنيات تُبدّل لون السيارة فعليا بضغطة زر، كما فعلت "بي إم دبليو" مع سيارتها التجريبية "iX3 Flow Edition" التي كُشف عنها في معرض بكين للسيارات عام 2026.

حيث تعتمد على تقنية "إي إنك بريزم" (E Ink Prism)، وهي جزيئات صبغية دقيقة تتحرك داخل كبسولات مجهرية مدمجة في غطاء المحرك عند تطبيق شحنة كهربائية، لتبدّل لونه بين الأسود والأبيض ودرجات الرمادي.

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وانعكس هذا التطور بأكمله على سلوك المستهلكين أيضا، فأصبح اختيار اللون جزءا جوهريا من قرار الشراء، بعد أن كان في الماضي تفصيلا ثانويا يأتي بعد عناصر أساسية أخرى.

ومع تزايد المنافسة في الأسواق العالمية بين العلامات التجارية، تحولت الألوان إلى أداة تسويقية فعالة، تسعى من خلالها الشركات الكبرى لتمييز طرازاتها ومنحها هوية بصرية خاصة ومبتكرة.

لعبت التقنيات الرقمية الحديثة دورا مهما في هذا التحول أيضا، من خلال تمكين العملاء من اختيار ألوان سياراتهم حتى قبل الشراء، وهو ما وفّر خدمات تفصيل وانتقاء لم تكن متاحة من قبل، بشكل يعكس ذوق المستهلك وطموحاته.

ألوان أكثر جرأة

مع التقدم التكنولوجي المذهل خاصة في عالم السيارات، وتقارب التقنيات والمواصفات بين معظم المركبات، امتد التميز ليشمل الهوية البصرية بجانب الأداء، خاصة في ظل تطور تقنيات الطلاء الحديثة وقدرتها على إنتاج ألوان غير تقليدية تتماشى مع التطور الذي تشهده الصناعة.

ويعكس توجه شركات السيارات إلى تقديم سلسلة واسعة من الألوان الجريئة وغير التقليدية رغبتها في لفت الانتباه في سوق مزدحم يشهد منافسة شرسة بين الشركات العالمية، إذ بات اللون الجديد مرتبطا بعلامة تجارية معينة، ووسيلة فعالة لتمييز الطرازات الحديثة وتعزيز حضورها لدى المستهلكين.

ومن خلال هذه الألوان الجريئة، تستهدف الشركات فئة الشباب الذين يميلون إلى اقتناء سيارات بألوان مختلفة وغريبة تعبر عن شخصيتهم وذوقهم، إلى جانب إبراز الجانب العصري والرياضي الذي يجذب هذه الفئة أيضا.

كيف يختار المستهلكون سيارتهم؟

لم يعد اختيار السيارة يعتمد على الأداء والسعر فقط، فاللون أصبح عنصرا أساسيا لا يقل أهمية عن باقي المواصفات. وتميل النسبة الأكبر من المستهلكين إلى اختيار الألوان العملية، كونها أوسع انتشارا وأكثر ملاءمة للاستخدام اليومي، فيما يرتبط لون السيارة أيضا بمرحلة العمر؛ فالشباب غالبا ما يميلون إلى الألوان الجريئة، أما الأكبر عمرا فيميلون بشكل كبير إلى الألوان الهادئة.

وخلف هذا القرار العملي، تكمن رمزية أعمق، فالسيارة أصبحت مرآة للهوية، يعكس نوعها ولونها ملامح شخصية مالكها وذوقه وحتى مكانته الاجتماعية؛ فيميل بعض المستهلكين إلى السيارات الرياضية ذات التصميم واللون غير التقليدي، بينما يفضل آخرون الألوان الهادئة التي تعكس الرفاهية والرقي.

وتعطي هذه الألوان، كلاسيكية كانت أو جريئة، الانطباع الأول عن شخصية قائد السيارة، فيصبح اللون بذلك رسالة بصرية تفصح عن هوية صاحبها حتى قبل أن يقودها على الطريق.