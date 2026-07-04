كيف أعادت لامبورغيني وشاومي كتابة قوانين الفيزياء هذا الأسبوع؟

شهدت صناعة السيارات خلال الأيام القليلة الماضية تسارعا غير مسبوق في وتيرة الإعلانات الرسمية، واضعة السوق العالمية أمام حقبة جديدة من خيارات الطاقة والأداء. ولم يعد التنافس مجرد أرقام تسارع، بل تحول إلى معركة بين إرث العمالقة الأوروبيين الباحثين عن هندسة القوة الهجينة، والزحف الصيني الذكي الذي يقفز فوق الحواجز التقليدية.

من "لامبورغيني" التي تعيد صياغة الأداء في فئة الـSUV، مرورا بالمرونة الهندسية لـ "بي إم دبليو"، وصولا إلى طموحات "شاومي" التي تسعى لترويض الحلبات بقوة تتربص بصدارة بورش، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز السيارات المعلن عنها هذا الأسبوع.

لامبورغيني أوروس SE بيرفورمانتي.. الـSUV الهجينة الأشرس في التاريخ

أزاحت لامبورغيني الستار عن أيقونتها الجديدة أوروس SE بيرفورمانتي، لتتصدر عناوين سيارات الـSUV فائقة الأداء بقوة هجينة تتجاوز 800 حصان، وتتفوق على فيراري بوروسانغوي وأستون مارتن DBX S معا.

تعتمد السيارة على محرك V8 توين تيربو سعة 4.0 لتر، يقترن ببطارية 25.9 كيلوواط/ساعة ومحرك كهربائي مثبت بين المحرك وعلبة التروس، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 801 حصان وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن-متر. وتنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط، وإلى 200 كيلومتر في 10.8 ثانية، بينما يظل المدى الكهربائي قريبا من 64 كيلومترا.

ولمواجهة الوزن الثقيل البالغ 2473 كيلوغراما، زودت لامبورغيني السيارة بنظام تعليق هوائي مزدوج الغرف، ونظام استشعار 6D يقيس ستة متغيرات فيزيائية لتحسين الثبات والكبح استباقا، إلى جانب توسيع المسار بمقدار 16 ملم.

كما غطت الهيكل بألياف الكربون بشكل غير مسبوق في أي SUV أخرى، من المشتت الأمامي إلى الجناح الخلفي والسقف الاختياري، مع نظام عادم تيتانيوم من Akrapovič يوفر وزنا أقل.

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ولأول مرة، تقدم أوروس وضع قيادة "رالي" المخصص للأسطح الرخوة، مع إطارات شبه ملساء Bridgestone Potenza Race قياس 22 أو 23 بوصة. ومن المتوقع أن يبدأ سعرها من حوالي 250 ألف جنيه إسترليني (نحو 318 ألف دولار)، لتواصل مسيرة أوروس التي تستقطب 40% من مالكي لامبورغيني الحاليين.

بي إم دبليو X5 الجديدة كليا.. خمسة خيارات للطاقة في سيارة واحدة

كشفت بي إم دبليو عن الجيل الجديد من X5، في خطوة غير مسبوقة تجمع بين كل خيارات القوة التي قد يتخيلها أي مشترٍ، حيث ستوفر بحلول عام 2028 خمس منظومات دفع: بنزين، ديزل، هجينة قابلة للشحن، كهربائية بالكامل، وحتى خلايا وقود الهيدروجين.

لكن الرقم الأبرز هو بطارية iX5 الكهربائية الضخمة بسعة 140 كيلوواطا/ساعة، والتي تمنحها مدى نظريا يبلغ 800 كيلومتر، وقدرة شحن فائق تصل إلى 450 كيلوواطا. ومع قوة 570 حصانا وعزم دوران 804 نيوتن-متر، يبلغ وزنها 2890 كيلوغراما، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 4.7 ثانية.

أما النسخ الأخرى فتشمل: محرك بنزين 6 سلندر هجين خفيف بقوة 394 حصانا، وديزل 6 سلندر بقوة 308 أحصنة، ونسختين هجينتين قابلتين للشحن بقوة 483 و603 أحصنة، مع مدى كهربائي يصل إلى 100 كيلومتر.

وتقدم X5 الجديدة نظام تعليق هوائي مع توجيه خلفي يصل إلى 3.2 درجة، ونظام "Active Roll Comfort" الاختياري الذي يقاوم التمايل على الطرق غير المستوية، مع شاشة "Panoramic Vision" الممتدة أسفل الزجاج الأمامي. كما رفعت بي إم دبليو مستوى الفخامة الداخلية بخياطة معقدة مستوحاة من بنتلي، ومواد طبيعية تشمل الأردواز والزجاج، وعجلات اختيارية قياس 23 بوصة لأول مرة.

شيفروليه كورفيت ستينغراي 2027 بقوة V8 جديد

أعلنت شيفروليه أن كورفيت ستينغراي 2027 أصبحت رسميا قادرة على بلوغ سرعة 322 كيلومترا في الساعة، وهي المرة الأولى التي تصل فيها نسخة القاعدة من كورفيت إلى هذا الرقم دون حزمة Z51.

ويكمن السر في محرك LS6 الجديد كليا، وهو V8 سعة 6.7 لتر بقوة 535 حصانا وعزم دوران يبلغ 705 نيوتن-متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في 2.8 ثانية.

الأكثر إثارة هو السعر البالغ 73495 دولاراً، مما يجعلها أرخص سيارة جديدة في العالم قادرة على بلوغ 322 كيلومترا في الساعة، ومتاحة للجمهور دون أن تكون نسخة محدودة أو خارقة. ويأتي هذا الإنجاز في اليوم الوطني للكورفيت، ليثبت أن "سيارة أمريكا الرياضية" لا تزال ترفع سقف الأداء.

شاومي كوبيه 2000 حصان.. الزلزال الصيني الذي يهدد بورش

قدمت شاومي نموذجا تجريبيا لسيارة كوبيه، ببابين وجناح خلفي بتصميم Swan-neck ينافس بورش 911 GT3 RS، وأقواس عجلات منتفخة ومشتت هواء متعدد الطبقات.

وتشير التقارير الهندسية إلى أن السيارة تعتمد على منصة رباعية المحركات، بقوة إجمالية تبلغ 2054 حصانا، مع محركات HyperEngine V8 فائقة الدوران تصل إلى 27200 دورة في الدقيقة. وترتكز على شاسيه ذكي بنظام تعليق نشط بالكامل (Fully Active Suspension) يعمل بجهد 48 فولت، وتوجيه سلكي (Steer-by-wire)، مما يلغي الوصلات الميكانيكية التقليدية.

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وبينما تستعد شاومي لخطة تصدير دولية شاملة في عام 2027، يمثل هذا الكوبيه إعلانا مباشرا بأن الصين لم تعد تكتفي بالسيارات العائلية الكهربائية، بل دخلت رسميا سباق السيارات الرياضية الخارقة لتنهي احتكار شتوتغارت ومارانيلو مسقط رأس بورش.

بي واي دي ليوبارد Tai 9.. SUV تعيد تعريف الفخامة الصينية

كشفت بي واي دي عبر علامتها الفرعية فانغ تشينغ باو (ليوبارد) عن سيارتها Tai 9، الـSUV الفاخرة الأضخم في تاريخ العلامة، والمصممة لاقتناص شريحة العائلات الباحثة عن الرحابة والتقنيات الذكية.

يبلغ طول السيارة نحو 5.3 متر، وقاعدة عجلات تتجاوز 3.1 متر، مع ثلاثة صفوف من المقاعد وتجهيزات راحة مستقلة للصفوف الخلفية. وتعتمد على بطارية Blade Battery من الجيل الثاني، وتدعم تقنية الشحن الخاطف (Flash Charging)، مع نظام قيادة ذكي DiPilot B مزود بحساس LiDAR.

وتعد الفلسفة هنا مختلفة تماما عن ليوبارد 5، فبينما تركز الأخيرة على الأداء الوعر، تقدم Tai 9 راحة فائقة على الطرق الممهدة، وعزلا صوتيا محسنا، وتجربة سفر عائلية فاخرة بعيدا عن المغامرات الصعبة. وتأتي هذه الخطوة بعد نمو مبيعات ليوبارد بنسبة 109.3% سنويا في مايو/أيار 2026، لتستهدف منافسة AITO M9 وLi Auto L9 ودينزا N9.

إكس بنغ MONA L03.. كروس أوفر ذكية بمدى 1330 كم

كشفت إكس بنغ الصينية عن تفاصيل سياراتها الجديدة MONA L03، أول SUV ذكية تستهدف الشباب من عائلة مونا، بمزيج من الكفاءة والديناميكا الهوائية والبرمجيات، والتي تتوفر بنسختين؛ كهربائية بالكامل بمدى 625 كيلومترا (CLTC) وتستهلك 11.9 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر.

أما النسخة الثانية، هجينة بمدى ممتد (EREV) تحقق مدى إجماليا مذهلا يبلغ 1330 كيلومترا واستهلاك وقود 5.16 لترات لكل 100 كيلومتر. وتتسارع النسخة الكهربائية من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.6 ثانية، والهجينة في 6.8 ثانية.

تعتمد السيارة على وحدة دفع كهربائية سداسية الدمج مبردة بالزيت، ونظام إدارة حرارية ذكي XP-HP 3.5، مع 22 تحسينا في الديناميكا الهوائية لتحقيق معامل سحب 0.228 Cd. وصمم السيارة خوانما لوبيز، المصمم السابق في فيراري، بأبعاد 4650 ملم طول ومزيد من الرحابة مع 2850 ملم قاعدة عجلات، مع أبواب بدون إطار وألوان شبابية جريئة.

جيتور هوانيوتشه.. أول SUV كهربائية صندوقية من علامة المغامرات

دخلت جيتور رسميا عصر السيارات الكهربائية عبر هوانيوتشه (الاسم المؤقت)، أول SUV بتصميمها الصندوقي Boxy تعمل بالكامل بالبطارية، والتي ستنطلق في الأسواق الصينية خلال الربع الأخير من عام 2026.

تتميز السيارة بمعامل مقاومة هواء 0.30 Cd – وهو رقم لافت للفئة الصندوقية – وأبعاد مدمجة بطول يتجاوز 4.4 متر وقاعدة عجلات تزيد على 2.7 متر. وتعتمد على بطارية Rhino المطورة داخليا بسعة 67 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى يزيد على 500 كيلومتر، مع دعم التغذية الخارجية V2L بقدرة 6.6 كيلوواط لتشغيل أجهزة التخييم.

أما منظومة الدفع الرباعي الكهربائي XWD الذكية، فتقترن بقوة إجمالية تبلغ 369 حصانا، و7 أوضاع قيادة مع نمط X الذكي. وتعمل السيارة بمنصة Qualcomm Snapdragon 8775 المتكاملة، ونظام مساعدة السائق Falcon 500، ورؤية محيطية 540 درجة. ومن المتوقع أن تكون هذه المركبة حجر الأساس لإستراتيجية جيتور الكهربائية الكاملة.

جيتور ترافيلر 8.. هجينة ضخمة تحمل بصمة مصمم لاند روفر السابق

في السياق نفسه، كشفت جيتور عن قمة عائلة ترافيلر، ترافيلر 8، الـSUV الهجينة القابلة للشحن التي تتجاوز 5 أمتار طولا، والمصممة لتصبح "رائدة سيارات الطرق الوعرة والرحلات".

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السيارة صممها أندرو دايس، المدير السابق لتصميم لاند روفر، مما يفسر حضورها القوي وخطوطها المتوازنة. وتتميز بمدى كهربائي هائل يبلغ 300 كيلومتر (CLTC)، وهو الأعلى في فئتها، ومدى إجمالي يتجاوز 1300 كيلومتر. وتعتمد على الجيل الجديد من نظام XWD للدفع الرباعي الذكي، مع نظام AI للتعرف على التضاريس وتعديل إعدادات القيادة تلقائيا.

ولأول مرة في سيارات المغامرات، زودت ترافيلر 8 بمستشعر LiDAR، ونظام NOA للقيادة الموجهة حتى على الطرق الوعرة، مما يعكس تحول الصينيين من المنافسة السعرية إلى التفوق التقني والبرمجي. ومن المنتظر إطلاقها تجاريا في النصف الأول من عام 2027، لتواجه تانك 500 وفورد برونكو وتويوتا لاند كروزر برادو.

هذا الأسبوع، يؤكد أن صناعة السيارات تعيش منعطفا تاريخيا تذوب فيه الحدود بين القارات والفئات، ولم تعد المنافسة تقاس بالأحصنة وحدها، بل بمدى تكامل البرمجيات والبطاريات والذكاء الاصطناعي والديناميكا الهوائية.

وبينما يتمسك عمالقة أمريكا وأوروبا بإرثهم الهندسي، يثبت الوافدون الصينيون أن مستقبل السيارات سيكتب بلغة الابتكار التكنولوجي، وأن المستهلك هو الرابح الأكبر في هذا السباق المحموم.