ثمن السيارة لا ينتهي عند الشراء.. كم تدفع فعليا خلال 5 سنوات؟

يقع الكثير من المقبلين على شراء السيارات في فخ "سعر الملصق"، حيث يفترض المشتري أن الميزانية المطلوبة لامتلاك المركبة تقتصر على ثمن الشراء أو قيمة القسط الشهري، إلا أن الواقع المالي لسوق السيارات يؤكد أن سعر الشراء ما هو إلا قمة الجبل الجليدي، فالسيارة في جوهرها أصل متناقص القيمة يجر خلفه سلسلة لا تتوقف من الالتزامات التشغيلية والإدارية.

الدراسات المتخصصة، توضح أن تكلفة الامتلاك الإجمالية قد تكون أعلى بنسبة تتراوح بين 40% و60% من سعر الشراء وحده، ويهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل للتكاليف الحقيقية لامتلاك سيارة جديدة وتفكيك مفهوم "التكلفة الإجمالية لامتلاك المركبة" على مدار 5 سنوات، مع تحليل دقيق للعناصر الخمسة الأساسية التي تحكم هذه المعادلة: انخفاض القيمة، والتأمين، والوقود، والصيانة، والإطارات.

محرقة الأموال الصامتة

يُصنف هبوط القيمة السوقية للمركبة بكونه العبء المالي الأكبر وغير المرئي الذي يواجهه المالك، حيث يستحوذ وحده على ما بين 40% و50% من إجمالي تكلفة الملكية خلال السنوات الخمس الأولى.

ويبدأ هذا النزيف المالي لحظة خروج السيارة من الوكالة، حيث تفقّد ما بين 15% و20% من قيمتها فور تسجيلها، لتواصل تراجعها التدريجي بعد ذلك بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنويا خلال السنوات التالية.

وبحلول العام الخامس، تكون معظم السيارات قد فقدت بالفعل ما بين 50% و60% من سعرها الأصلي. ولتوضيح هذا الأثر بالأرقام، فإن شراء سيارة بسعر 30 ألف دولار يعني عمليا خسارة ما بين 15 ألفا و16500 دولار من قيمتها عند إعادة البيع بعد خمس سنوات فقط، مما يجعل انخفاض القيمة المحرك الأساسي لخسارة رأس المال.

التأمين.. كلفة مستمرة

يمثل التأمين كلفة إجبارية مستمرة تتحدد قيمتها بناء على عوامل متعددة، أبرزها نوع المركبة، والفئة العمرية للسائق، وسجله المروري.

إعلان

وينقسم هذا البند إلى قسمين رئيسيين، الأول هو التأمين الشامل الذي تتراوح كلفته السنوية عالميا وعربيا بين 3% و5% من القيمة الفعلية للسيارة في سنتها الأولى، ثم تتضاءل القيمة الإجمالية للقسط تدريجيا مع هبوط القيمة السوقية للمركبة. أما القسم الثاني فهو التأمين ضد الغير، والذي يُعَد أقل تكلفة لكنه يقتصر على تغطية الأضرار الملحقة بالآخرين دون حماية مركبة المالك.

وعلى مدار فترة ملكية تمتد لخمس سنوات، يبلغ متوسط ما يدفعه المالك لقاء التأمين الشامل ما يعادل بين 15% و20% من القيمة الابتدائية لشراء السيارة.

الوقود والطاقة.. كلفة التشغيل اليومي

تأتي التكاليف التشغيلية اليومية في المرتبة الثانية من حيث التأثير على الميزانية، وتتحدد بشكل مباشر بناء على طبيعة المحرك ومعدل الاستخدام. بالنسبة لسيارات الاحتراق الداخلي التي تعتمد على البنزين أو الديزل، تنفق المحركات مبالغ طائلة تخضع لتقلبات أسعار الوقود المحلية وللكفاءة في الاستهلاك (لتر/100 كم).

وعند حساب متوسط قيادة سنوي يتراوح بين 15 ألفا و20 ألف كيلومتر، ينفق المالك خلال خمس سنوات ما يوازي بين 20% و25% من قيمة السيارة الأصلية على الوقود فقط.

في المقابل، تقدم السيارات الكهربائية حلا اقتصاديا يقلل هذه الكلفة بنسبة تتراوح بين 40% و50% عبر الشحن المنزلي مقارنة بالبنزين، إلا أن المالك قد يواجه في المقابل معدل انخفاض أسرع في القيمة السوقية في بعض الأسواق.

الصيانة والإصلاحات.. التزامات الضمان وما بعده

تتوزع مصاريف الصيانة والإصلاح خلال السنوات الخمس على مرحلتين مفصليتين. تتميز المرحلة الأولى (فترة الضمان) بتخفيف العبء المالي بفضل عقود الصيانة المرفقة وضمان الوكيل الذي يغطي العيوب المصنعية، لتقتصر التكاليف على المستهلكات الدورية كالزيوت، والفلاتر، والسوائل، والبواجي، وبطارية التشغيل.

أما المرحلة الثانية (ما بعد الضمان)، فتبدأ فيها التكاليف بالارتفاع الملموس نتيجة الحاجة الاستهلاكية لاستبدال الأجزاء الميكانيكية الحيوية، مثل فحمات وأقراص المكابح ونظام التعليق (المساعدات).

وبشكل عام، تستحوذ الصيانة والإصلاحات على حصة تتراوح بين 7% و10% من إجمالي تكلفة الملكية الخمسية.

الإطارات.. استهلاك حتمي على الطريق

تُعَد الإطارات من أكثر المصاريف الدورية التي يسقطها المشترون من حساباتهم الأولية، رغم كونها استهلاكا حتميا يرتبط بمفاهيم السلامة. ينتهي العمر الافتراضي لطقم الإطارات عادة بعد قطع مسافة تتراوح بين 40 ألفا و60 ألف كيلومتر (ما يعادل سنتين وثلاث سنوات من الاستخدام الطبيعي وفقا لطبيعة المناخ)، مما يعني أن السيارة تحتاج حتما إلى تغيير طقم الإطارات مرتين على الأقل خلال فترة خمس سنوات.

وتتفاوت هذه التكلفة بناء على مقاس الإطار ونوع المركبة، حيث تختلف متطلبات سيارات السيدان الصغيرة عن سيارات الدفع الرباعي ذات الجنوط الكبيرة، لتضيف عبئا ماليا إضافيا يتراوح بين 600 و2500 دولار خلال فترة الاستخدام.

توصيات الخبراء الأساسية للمشترين

عند تحليل إجمالي تكلفة ملكية السيارة على مدار خمس سنوات، يتضح أن انخفاض القيمة السوقية يستحوذ على الشريحة الأكبر بحصة تتراوح بين 40% و50%، تليها تكلف الوقود أو الطاقة بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

إعلان

بينما تشكل أقساط التأمين ما نسبته بين 12% و18% من إجمالي الميزانية، وتأتي مصاريف الصيانة والإصلاحات في المرتبة الرابعة بنسبة 7% و10%، وأخيرا تأتي كلفة الإطارات بنسبة تتراوح بين 3% و5%.

ولتحقيق أقصى درجات الكفاءة المالية عند الإقدام على الشراء، يوصي الخبير التقني المهندس جهاد محمد البشير، مدير أحد مراكز الصيانة الكبرى في قطر، بمنح الأولوية للسيارات التي تمتاز بمعدلات احتفاظ عالية بالقيمة وسجل قوي في الموثوقية.

كما يُعَد خيار شراء سيارة مستعملة بحالة ممتازة بعمر سنة واحدة إستراتيجية ذكية لتفادي انخفاض القيمة الحاد في السنة الأولى والذي قد يصل إلى 20%.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أنه ينبغي مقارنة أسعار التأمين قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي وإعادة تقييمها سنويا للحصول على أفضل العروض، مع الحرص على اختيار فئة السيارة التي تلبي الاحتياجات الفعلية فقط لتجنب الإنفاق المفرط على مواصفات غير مستغلة.

وأخيرا، يفضل الاحتفاظ بالسيارة واستخدامها لفترة أطول، إذ تشكّل السنوات الخمس الأولى تكلفة أقل وجدوى مالية لمالك المركبة.

إذًا سعر الشراء المكتوب في عقد البيع ليس إلا نقطة الانطلاق لسلسلة ممتدة من الالتزامات المالية المتتالية، كما أن استيعاب المشتري لحقيقة أن انخفاض القيمة وتكاليف الوقود يشكلان وحدهما أكثر من 70% من إجمالي مصاريف التشغيل والامتلاك يمنحه رؤية إستراتيجية أعمق عند اتخاذ القرار، فقرار الشراء الذكي لا يتوقف عند البحث عن أقل سعر شراء، بل يتعداه إلى تحقيق أقل تكلفة إجمالية للملكية على المدى الطويل.