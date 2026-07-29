قد تنقذ حياتك.. ماذا يجب أن تضع في حقيبة طوارئ سيارتك؟

في عالم تتسارع فيه الكوارث وتتزايد أخطار الطرق، لم يعد وجود "حقيبة الطوارئ" في السيارة مجرد رفاهية أو خيار إضافي، بل أصبح ضرورة أساسية لا غنى عنها لكل سائق.

فبين عطل مفاجئ على طريق معزول، أو بطارية خاملة في منتصف الليل، أو حادث طارئ غير متوقع، يتجلى الفرق الحقيقي بين الوقوع في أزمة والتعامل الذكي معها، وهو امتلاك الأدوات المناسبة التي تضمن لك تجاوز اللحظات الحرجة بسلام.

وتزداد أهمية هذا الاستعداد المبكر بالنظر إلى الأرقام الصادمة، إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق أصبحت تشكل أزمة صحية عالمية، لكونها السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب (من سن 5 أعوام إلى 29 عاما)، فضلا عن تسببها فيما بين 20 و50 مليون إصابة سنويا. وهو ما يعكس جليا أن التجهيز المسبق على الطريق ليس خيارا للسلامة فحسب، بل هو خط الدفاع الأول عن الحياة.

حقائق وأرقام صادمة

تكشف الدراسات والاستبيانات المتخصصة عن واقع مقلق يظهر تهاون نسبة كبيرة من السائقين في التجهيز لأدوات السلامة الأساسية داخل مركباتهم، مما يبرز حجم الفجوة الكبير بين السلامة المفترضة والواقع الفعلي على الطرق.

ويظهر هذا التهاون بوضوح في غياب أبسط معدات التعامل مع الأزمات، إذ وجدت دراسة أعدتها جمعية السيارات الأمريكية (AAA) أن أكثر من 40% من السائقين لا يحملون حقيبة طوارئ في مركباتهم، وهو اتجاه يتكرر عالميا بشكل لافت، حيث كشف استطلاع كندي أن 34% من السائقين هناك يفتقرون للحقيبة ذاتها.

ولا يقتصر هذا الإهمال على حقائب الطوارئ فحسب، بل يمتد ليشمل أدوات التنبيه والرؤية التي تعد حبل النجاة في الحالات الحرجة، ففي أيرلندا، أظهرت البحوث أن 43% فقط من السائقين يلتزمون بحمل مثلث التحذير، وأن النسبة نفسها فقط تحتفظ بسترة عاكسة للرؤية داخل المركبة.

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وفي حصيلة صادمة تعكس المستوى العام للجاهزية، تؤكد دراسة أجرتها إحدى شركات التأمين أن 9% فقط من السائقين يمتلكون جميع مستلزمات الطوارئ الأساسية الموصى بها.

وتعكس هذه الأرقام في مجملها واقعا حرجا يسلط الضوء على أن غالبية السائقين يتحركون يوميا دون استعداد حقيقي لمواجهة أي أزمة مفاجئة، مما يضعهم وركابهم ومستخدمي الطريق الآخرين أمام أخطار جسيمة، كان بالإمكان تلافيها ببساطة.

أدوات السلامة الأساسية في حقيبة السيارة

تجمع الجهات المختصة بالسلامة المرورية -مثل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة "إن إتش تي إس إيه" (NHTSA)، وجمعية السيارات الأمريكية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر- على قائمة من الأدوات الأساسية التي لا غنى عنها في أي حقيبة طوارئ للسيارة. وفيما يلي استعراض مفصل لهذه الأدوات:

أولا: أدوات التحذير والرؤية

مثلث التحذير العاكس: يعد من أهم معدات السلامة في السيارة لتنبيه السائقين الآخرين إن تعطلت المركبة على الطريق. ويجب وضعه على مسافة كافية خلف السيارة لتحذير القادمين، خاصة في الليل أو في الظروف الجوية السيئة. السترة العاكسة (سترة السلامة): تساعد سائقي السيارات القادمة على رؤيتك من مسافة بعيدة عند الخروج من المركبة على جانب الطريق. الأضواء التحذيرية أو الشعلات: تستخدم لجذب انتباه السائقين الآخرين وتحديد موقع السيارة في حالات الطوارئ، خاصة في ظروف الرؤية المنخفضة.

ثانيا: أدوات الإنقاذ الميكانيكي

كابلات شحن البطارية (Jumper Cables) أو جهاز التشغيل المحمول: من أهم الأدوات الضرورية لإعادة تشغيل السيارة عند نفاد البطارية، ويفضل اختيار جهاز تشغيل محمول للاستغناء عن الحاجة إلى سيارة أخرى. العجلة الاحتياطية والرافعة ومفتاح العجلات: لا غنى عنها لتغيير الإطار عند ثقبه أو انفجاره، ويجب التأكد دائما من أن العجلة الاحتياطية منفوخة بالضغط الصحيح وبحالة جيدة. منفاخ الإطارات ومجموعة إصلاح الثقوب: أدوات ضرورية لإعادة نفخ الإطارات أو إصلاح الثقوب البسيطة مؤقتا. حبل السحب: أداة مهمة لسحب السيارة العالقة في الرمال أو الطين، أو لإخراجها من خندق. مجموعة أدوات صيانة أساسية: تشمل مفكات، وكماشات، ومفتاح ربط، وشريطا لاصقا، وروابط بلاستيكية لإجراء إصلاحات مؤقتة حتى الوصول إلى ورشة الصيانة.

ثالثا: أدوات الإسعافات الأولية والنجاة

حقيبة الإسعافات الأولية: تشمل ضمادات، وشاشا معقما، ومطهرات، وقفازات طبية، وملاقط، ومسكنات للألم. وهي ضرورية لتقديم الرعاية الطارئة عند وقوع إصابات بسيطة أو متوسطة. المصباح اليدوي والبطاريات الاحتياطية: لا غنى عنه للإضاءة ليلا أو لتفقد المركبة عند حدوث أي عطل. طفاية الحريق: إن وجود طفاية حريق من النوع المناسب (Class B أو C المخصصة لحرائق السوائل والمعدات الكهربائية) يمكن أن يكون حاسما عند نشوب حريق في المركبة. مياه الشرب والأطعمة غير القابلة للتلف: مستلزمات أساسية عند الانتظار الطويل أو التعطل في أماكن نائية. البطانية الحرارية (طوارئ) والملابس الدافئة: توفر الدفء اللازم عند التعطل في الطقس البارد أو أثناء الليل. شاحن الهاتف المحمول (للسيارة أو بنك طاقة محمول): للحفاظ على وسيلة الاتصال وتسهيل طلب النجدة. الأدوية الشخصية الأساسية: خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم، والسكري، والحساسية.

توصيات الجهات الرسمية

تشدد الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (إن إتش تي إس إيه) على ضرورة تجهيز حقيبة الطوارئ وإعداد المركبة قبل الانطلاق في أي رحلة. وتتلخص أبرز توصياتها في الاحتفاظ بـ: هاتف محمول وشاحن، وحقيبة إسعافات أولية، ومصباح يدوي، وكابلات توصيل البطارية، بالإضافة إلى أطعمة غير قابلة للتلف، ومياه شرب، وأدوية شخصية.

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كما تؤكد على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة، ولا سيما فحص ضغط الإطارات، ومستويات السوائل، وحالة البطارية، والسلامة التشغيلية للأحزمة والخراطيم.

من جانبها، توصي جمعية السيارات الأمريكية "إيه إيه إيه" (AAA) بتزويد المركبة بحقيبة طوارئ شاملة تتضمن: كابلات توصيل أو جهاز تشغيل محمول، ومصباحا يدويا مدعوما ببطاريات احتياطية، وحقيبة إسعافات أولية، ومثلثات عاكسة أو شعلات تحذيرية، ومنفاخ إطارات، ومجموعة أدوات صيانة أساسية، فضلا عن المياه، والأطعمة غير القابلة للتلف، والبطانيات، وشاحن الهاتف.

ولضمان الفعالية الدائمة، تشدد الجمعية على ضرورة تفقد محتويات الحقيبة أربع مرات سنويا، وقبل خوض أي رحلة طويلة؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.

بدورها، تركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توصياتها لسلامة المركبات على جانب النجاة والرعاية الطارئة، حيث توصي بتجهيز حقيبة تحتوي على: وجبات خفيفة غنية بالبروتين، ومياه شرب، ومستلزمات إسعافات أولية كاملة، ومصباح يدوي ببطاريات إضافية، وراديو صغير (يعمل بالبطارية أو يدويا)، وبطانية، وكابلات توصيل، وخريطة ورقية، وشاحن للهاتف، وبطاقة طوارئ تسجل عليها أهم أرقام الاتصال.

كما تنصح اللجنة بتحديث محتويات الحقيبة موسميا بإضافة معدات تتناسب مع ظروف الطقس الحار أو البارد.

لا يصنف التهاون في تجهيز هذه الأدوات بأنه مجرد إهمال عابر، بل هو مخاطرة صريحة بالأرواح، أرواح السائق وركابه وبقية مستخدمي الطريق. وتذكر دائمًا: أن الاستعداد للأسوأ لا يعني توقع حدوثه، بل يعني امتلاك الجاهزية لمواجهته بثبات.. جهز حقيبتك اليوم، فقد تنقذ بها حياتك غدا.