أرقام قياسية ووقائع غريبة من عالم السيارات

منذ اللحظة التي دار فيها محرك أول سيارة عملية في التاريخ، بدأت رحلة صناعية وإنسانية لم تتوقف عن تسجيل أرقام جديدة، بعضها وثّق اختراعات غيرت وسائل التنقل، وبعضها الآخر كشف حجم المنافسة بين الشركات والدول والسائقين.

والحديث هنا ليس عن مركبات تنقل البشر من مكان إلى آخر فقط، بل عن صناعة واسعة تُروى تفاصيلها بلغة الأرقام: آلاف القطع داخل السيارة الواحدة، وعشرات الملايين من المركبات المبيعة سنويا، وسرعات تجاوزت حاجز 490 كيلومترا في الساعة، وسيارات ارتفعت قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار.

لكن خلف كل رقم قصة، فمن الذي صنع أول سيارة؟ ومتى وقع أول حادث مروري؟ وأين ظهرت محطات الوقود؟ وما السيارة التي قطعت مسافة تعادل الدوران حول الأرض أكثر من 125 مرة؟

نحو 100 مليون سيارة في عام

تخيل أنه خلال كل ثانية تقريبا من عام 2025، كانت تباع أكثر من 3 سيارات في مكان ما من العالم، بعدما اقترب إجمالي المبيعات العالمية من 100 مليون مركبة.

ويعكس هذا الرقم الحجم الهائل لصناعة السيارات، التي لا تقتصر على الشركات المصنعة وحدها، بل تمتد إلى شبكات ضخمة من الموردين والمصانع وشركات التكنولوجيا والطاقة والتأمين والصيانة والنقل.

كما يكشف الرقم عن استمرار الحاجة العالمية إلى السيارات، رغم توسع وسائل النقل العام وظهور خدمات التنقل المشتركة، إلى جانب التحول المتسارع نحو المركبات الكهربائية والهجينة.

30 ألف قطعة تعمل معا

قد تبدو السيارة أمام قائدها وحدة واحدة متماسكة، لكنها في الحقيقة منظومة شديدة التعقيد تتكون في المتوسط من نحو 30 ألف قطعة، إذا احتُسبت جميع المسامير والصواميل والأسلاك والمكونات الإلكترونية والميكانيكية.

وتتوزع هذه القطع بين المحرك وناقل الحركة ونظام التعليق والمكابح والهيكل والمقصورة والأجهزة الإلكترونية وأنظمة الأمان والترفيه.

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وعلى الرغم من ضآلة حجم بعض المكونات، فإن تعطل قطعة صغيرة أو حساس إلكتروني لا يتجاوز حجمه عدة سنتيمترات قد يتسبب في توقف السيارة، أو يؤثر في أدائها وسلامتها.

والأكثر إثارة أن آلاف الأجزاء داخل المركبة يجب أن تعمل بتناسق دقيق، في ظروف مختلفة من الحرارة والسرعة والاهتزاز والرطوبة، ولآلاف الساعات والكيلومترات.

أول حادث لسيارة تعمل بالبنزين

يُنسب أحد أقدم الحوادث المسجلة لسيارة تعمل بالبنزين إلى عام 1891، عندما فقد المخترع الأمريكي جون ويليام لامبرت السيطرة على مركبته في ولاية أوهايو، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بعمود.

وأُصيب لامبرت ومرافقه بإصابات طفيفة، بينما تعرضت المركبة لأضرار محدودة.

وكان لامبرت يقود سيارة من ابتكاره عُرفت باسم "باكاي غازولين باغي"، وكانت أقرب في تصميمها إلى دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك يعمل بالبنزين.

لم يكن عدد السيارات على الطرق آنذاك كبيرا، لكن الحادث كان إشارة مبكرة إلى أن اختراع المركبة سيحتاج إلى قواعد للقيادة، وأنظمة لتنظيم الطرق وحماية السائقين والمشاة.

من شهادة الكفاءة إلى رخصة القيادة

مع تزايد أعداد المركبات، بدأت الحكومات تدرك أن قيادة السيارة لا يمكن أن تظل نشاطا متاحا من دون قواعد أو إثبات لقدرة السائق على التحكم فيها.

وفي 14 أغسطس/آب 1893، أصدرت السلطات في فرنسا نظاما يُلزم سائقي المركبات الآلية بالحصول على "شهادة كفاءة"، في واحدة من أقدم صور رخص القيادة المنظمة.

وفي الفترة نفسها تقريبا، ظهرت أنظمة مبكرة لتسجيل السيارات ووضع علامات تعريف عليها، بهدف معرفة مالك المركبة ومراقبة حركة السيارات على الطرق.

كانت تلك الإجراءات بسيطة مقارنة بالأنظمة الحالية، لكنها وضعت الأساس للرخص واللوحات المرورية وقواعد السير التي أصبحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية.

الوقود في الصيدليات

في السنوات الأولى من عصر السيارات، لم تكن محطات الوقود موجودة بالشكل المعروف حاليا، وكان السائقون يشترون البنزين في عبوات من الصيدليات أو متاجر المواد الكيميائية والورش.

ومع بداية القرن الـ20 وانتشار السيارات، ظهرت مضخات وقود بسيطة عند حواف الطرق، لكنها لم تكن محطات متكاملة تقدم خدماتها للسائقين.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 1913، افتُتحت في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية محطة أتاحت للسائقين دخول سياراتهم والتزود بالوقود مباشرة.

وكانت تقع عند تقاطع شارع بوم بوليفارد وسانت كلير، وتُعد من أوائل المحطات المصممة خصيصا لخدمة السيارات، بدلا من بيع الوقود داخل عبوات يحملها السائق معه.

سيارة بـ143 مليون دولار

في عام 2022، بيعت سيارة مرسيدس بنز 300 إس إل آر "أولينهاوت كوبيه" موديل 1955 مقابل 135 مليون يورو (نحو 143 مليون دولار)، لتصبح أغلى سيارة بيعت في مزاد.

وقد يبدو من الصعب تصور دفع هذا المبلغ مقابل سيارة، لكن قيمتها لم تعتمد على قوة المحرك أو الأداء فقط، بل على ندرتها ومكانتها التاريخية.

فقد صنعت مرسيدس نسختين فقط من هذا الطراز، الذي صممه المهندس رودولف أولينهاوت، واستند إلى تقنيات سيارات السباق التي طورتها الشركة خلال خمسينيات القرن الماضي.

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وبذلك لم تعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل تحولت إلى قطعة شديدة الندرة من تاريخ الصناعة، وأصبح امتلاكها أقرب إلى اقتناء عمل فني لا يتكرر.

أكثر من 10 آلاف كيلومتر دون إطفاء المحرك

في عام 1954، نفذ الأمريكي لوي ماتار واحدة من أغرب رحلات السيارات، حين قاد سيارة كاديلاك لمسافة بلغت نحو 10 آلاف و171 كيلومترا من دون إيقاف محركها.

رافقته شاحنة خاصة لتزويد السيارة بالوقود والزيت والمياه وإجراء بعض أعمال الصيانة خلال سيرها، في عملية تطلبت تجهيزات غير مألوفة.

وكانت السيارة معدلة بحيث يتمكن فريق الرحلة من تغيير الإطارات وتوفير الوقود وإجراء الإصلاحات من دون الحاجة إلى إطفاء المحرك.

ولم تكن التجربة مجرد رحلة طويلة، بل كانت استعراضا لقدرة السيارة والطاقم على مواصلة الحركة، وتحديا هندسيا في زمن كانت فيه المركبات أقل اعتمادية مما هي عليه اليوم.

عندما تجاوزت بوغاتي 300 ميل

في عام 2019، أصبحت بوغاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ أول سيارة إنتاج تتجاوز حاجز 300 ميل في الساعة، بعدما سجلت سرعة بلغت 304.773 أميال، أي أكثر من 490 كيلومترا في الساعة.

قاد السيارة السائق البريطاني آندي والاس على مسار اختبار تابع لمجموعة فولكس فاغن في ألمانيا، في تجربة وضعت بوغاتي أمام تحديات هندسية تتعلق بالمحرك والإطارات والثبات الديناميكي والحرارة.

وقال رئيس بوغاتي آنذاك إن تجاوز سرعة 300 ميل في الساعة يمثل إنجازا تاريخيا للشركة، مشيدا بأداء الفريق والسائق.

ولا تعني زيادة السرعة إضافة محرك أقوى فقط، إذ يمكن لأي اضطراب هوائي أو خلل بسيط في الإطارات عند هذه السرعات أن يتحول إلى خطر بالغ، لذلك يحتاج تحطيم الأرقام إلى سنوات من التصميم والاختبار.

الصين تنتج ثلث سيارات العالم

أنتجت الصين أكثر من 34 مليون مركبة خلال عام 2025، لتواصل تصدرها قائمة أكبر الدول المصنعة للسيارات في العالم، بحصة تقترب من ثلث الإنتاج العالمي.

ولا يرجع هذا التفوق إلى حجم السوق الصينية فقط، بل إلى امتلاك البلاد سلاسل توريد متكاملة تشمل المعادن والبطاريات والرقائق والمكونات الإلكترونية ومصانع التجميع.

كما دعمت الريادة في السيارات الكهربائية موقع الصين الصناعي، بعدما توسعت شركاتها في التصدير ودخلت أسواقا جديدة في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وبذلك لم تعد الصين مجرد قاعدة لتصنيع سيارات الشركات الأجنبية، بل أصبحت موطنا لعلامات محلية تنافس الشركات التقليدية في التكنولوجيا والسعر وحجم الإنتاج.

سيارة دارت حول الأرض 125 مرة

قطع الأمريكي إيرف غوردون بسيارته فولفو P1800، التي اشتراها عام 1966، أكثر من 5 ملايين كيلومتر، وهي مسافة تعادل الدوران حول خط الاستواء نحو 125 مرة.

وكان غوردون مدرسا في ولاية نيويورك، واستخدم السيارة يوميا في الذهاب إلى عمله والسفر عبر الولايات المتحدة، مع التزام دقيق بالصيانة الدورية وتغيير الزيوت ومتابعة حالة المحرك.

ودخلت السيارة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها صاحبة أعلى مسافة موثقة يقطعها مالك واحد بسيارة غير تجارية.

وأصبحت القصة رمزا للاعتمادية، لكنها كشفت أيضا أن العمر الطويل للسيارة لا يتوقف على جودة التصنيع وحدها، بل يحتاج إلى صيانة منتظمة وطريقة قيادة تحافظ على مكوناتها.

مرآة بدأت من حلبة السباق

في مايو/أيار 1911، استخدم السائق الأمريكي راي هارون مرآة للرؤية الخلفية في سيارته خلال سباق إنديانابوليس 500.

وكانت سيارات السباق آنذاك تضم غالبا مقعدين، أحدهما للسائق والآخر لميكانيكي يراقب الطريق من الخلف وينبه قائد السيارة إلى المنافسين القادمين.

لكن سيارة هارون كانت ذات مقعد واحد، لذلك ثبّت مرآة فوق مقدمة السيارة ليستطيع رؤية ما يحدث خلفه، وفاز بالسباق.

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ورغم وجود إشارات إلى استخدامات سابقة للمرايا، فإن تجربة هارون تُعد واحدة من أشهر وأقدم الاستخدامات الموثقة لمرآة الرؤية الخلفية في السيارات، قبل أن تنتشر تدريجيا في المركبات العادية خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

0.75 حصان غيرت العالم

في عام 1886، قدم المهندس الألماني كارل بنز مركبته "بنز باتنت موتورفاغ"، التي يُنظر إليها باعتبارها أول سيارة عملية تعمل بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين.

كانت المركبة بثلاث عجلات، ولم تتجاوز قوة محركها 0.75 حصان، فيما وصلت سرعتها القصوى إلى نحو 16 كيلومترا في الساعة.

قد تبدو هذه الأرقام متواضعة مقارنة بسيارات اليوم، التي تتجاوز قوة بعضها ألف حصان، لكن مركبة بنز كانت بداية تحول تاريخي في وسائل النقل.

وأثبتت بيرتا بنز، زوجة المخترع، إمكانية الاعتماد على المركبة عندما قادتها عام 1888 في أول رحلة طويلة بالسيارة، لتساعد بذلك في إقناع الجمهور بأن الاختراع يمكن أن يكون وسيلة عملية للتنقل، وليس مجرد تجربة هندسية.

أرقام تكتب تاريخ السيارات

لا تمثل هذه الأرقام مجرد بيانات متفرقة في كتب الصناعة، بل تلخص أكثر من قرن من المنافسة والتجارب والاختراعات.

فالسيارة التي بدأت بمحرك تقل قوته عن حصان واحد أصبحت اليوم منظومة تضم عشرات آلاف القطع، ووسيلة نقل ينتج العالم منها عشرات الملايين كل عام.

ومع تقدم المحركات الكهربائية والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي والبطاريات، ستستمر الصناعة في تسجيل أرقام جديدة تتعلق بالمدى والسرعة والكفاءة والأمان.

وربما تبدو الأرقام الحالية مذهلة، لكن تاريخ السيارات يثبت أن كل رقم قياسي، مهما بدا بعيدا عن المنافسة، قد يصبح بعد سنوات مجرد محطة قديمة في طريق طويل لا يتوقف.