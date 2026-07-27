مرسيدس مايباخ 2027.. فخامة مضيئة ومحرك بـ603 أحصنة

أضافت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز المزيد من القوة ونظام إدارة هيكل متطور وخيارات جديدة للتصميم الداخلي والخارجي لنسخة عام 2027 من سيارتها الفارهة مايباخ جي.إل.إس 680، لتنافس بقوة في سوق السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وتتميز النسخة الجديدة من مايباخ جي.إل.إس 680 بوجود شبك أمامي خاص بمايباخ فقط، محاط بإطار مضيء. كما يظهر اسم مايباخ داخل الشبك بإضاءة إضافية، لإضفاء مزيد من الفخامة، إلى جانب خيار وجود شعار مرسيدس المضاء على غطاء المحرك.

وتم تصميم مصابيح القيادة لجذب الأنظار إلى جانب إضاءة الطريق، مع عناصر من الذهب الوردي وإضاءة مميزة داخل المصابيح الأمامية. كما يتميز الجزء الخلفي من السيارة مايباخ "جي.إل.إس" لعام 2027 بباب خلفي تمت إعادة تصميمه مع مصابيح خلفية مطلية بالكروم على شكل نجمة.

كما تشمل العجلات الجديدة تصميما قياسيا مقاس 22 بوصة، إلى جانب عجلة اختيارية مقاس 23 بوصة مزودة بغطاء مركزي على شكل نجمة مرسيدس قابل للدوران.

أداء استثنائي

وعلى الطريق، يمكن للسيارة مايباخ جي.إل.إس 680 تقديم أداء استثنائي بفضل نظامها الهجين 48 فولت، الذي يجمع بين مولد بدء تشغيل مدمج ومحرك في 8 ثنائي التوربو وناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ليوزع القوة على جميع العجلات الأربع.

كما تتمتع السيارة بقوة هائلة، حيث تبلغ قوة المحرك المحدث 603 أحصنة إلى جانب عزم دورانه البالغ 627 رطلا-قدم. وتقول مرسيدس إن المحرك ليس أقوى فحسب، بل أكثر سلاسة أيضا، بفضل إضافة أعمدة توازن تقلل من أي اهتزازات غير مرغوب فيها.

كما طورت الشركة الألمانية نظام عجلة القيادة في السيارة الجديدة لزيادة سرعة الاستجابة لتوجيهات السائق، بينما يقوم نظام التحكم المسبق في ماصّات الاهتزاز بقراءة حالة الطريق أمام السيارة وضبط نظام التعليق قبل أن تؤثر المطبات والمنعطفات على راحة القيادة. وفي وضع القيادة على الطرق الوعرة، يمكن للسيارة تجاوز المواقف الصعبة بسهولة، أو تقديم أداء مبهر.

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ورغم أن مرسيدس لم تعلن بعدُ سعر السيارة مايباخ إس.يو.في الجديدة، فإن موقع "كار أند درايفر" (Car and Driver) المتخصص في موضوعات السيارات يتوقع أن يبدأ سعرها من أكثر من 200 ألف دولار.

ويتم تصنيع السيارة في مصنع مرسيدس بمدينة توسكالوسا في ولاية ألاباما الأمريكية. ومن المتوقع وصولها إلى صالات العرض بالسوق الأمريكية في أواخر العام الحالي.