أسبوع السيارات.. تسلا تودع أيقوناتها ورينج روفر تتمرد على تاريخها

بين تشريعات أمريكية تضع العمالقة تحت المجهر، وتكتلات إإستراتيجية تعيد تشكيل الخارطة الأوروبية، وصولاً إلى قرارات جريئة تودع أيقونات تاريخية لصالح الذكاء الاصطناعي، شهد عالم السيارات هذه الأيام زخماً استثنائياً يعكس تحولاً في هوية الصناعة ومستقبلها.

فلم يعد الأمر مجرد حلبة تنافس على الأحصنة والمدى الكهربائي، بل أصبح القطاع مسرحاً مفتوحاً لتوازنات السياسة والتجارة الدولية، ومزيجاً من الثورات التصميمية والرهانات الجريئة التي تمتد إلى ما هو أبعد من العجلات الأربع.

فبين قوانين عابرة للبحار تضع أسماء بحجم "مرسيدس بنز" في دائرة الحرج، وتحالفات إستراتيجية تجمع بين عمالقة من قارات مختلفة مثل "فورد" و"جيلي Bureau "، يثبت هذا الأسبوع أن البقاء بات للمتحالفين والأكثر قدرة على التكيف، وفي هذا التقرير، نأخذكم في جولة بين كواليس وإعلانات هذا الأسبوع لنقف على أبرز التطورات التي تشكل وجه الغد.

رينج روفر GT: عندما تتمرد الأيقونة على تاريخها

في مفاجأة مدوية، كشفت لاند روفر عن طرازها الجديد كليا رينج روفر GT، وهي سيارة كهربائية بالكامل تمثل خروجاً صريحاً عن القواعد الكلاسيكية للعلامة البريطانية.

تخلى المهندسون عن التصميم الصندوقي العمودي الفاخر لصالح هيكل منخفض وانسيابي يركز على الأداء على الطرقات المعبدة، لتصبح السيارة أقرب إلى روح طرازات الـ GT الرياضية منها إلى سيارات الـ SUV التقليدية.

تعتمد السيارة على قاعدة عجلات أطول وسقف منحدر، وستتوفر بخيارين للمقصورة: الأول بتوزيع 2+2 لمزيد من الخصوصية والرفاهية، والثاني بـ 5 مقاعد تقليدية. ورغم تكتم لاند روفر على الأرقام الخاصة بالأداء والمدى الكهربائي، إلا أنها أكدت أن "GT" ستشكل خط إنتاج جديد بالكامل دون أن تستبدل أي طراز قائم.

أومودا 9: لمسات تحسينية وأناقة سوداء

بدأت علامة أومودا أسبوعها بتعزيز حضور طرازها الرائد أومودا 9 (الهجين القابل للشحن PHEV). التحديثات الجديدة لم تركز فقط على المظهر، بل امتدت إلى عمق تجربة القيادة اليومية عبر ترقيات للهيكل السفلي ونظام التعليق لمنح السيارة ثباتاً وانسيابية أعلى، إلى جانب تحسين العزل الصوتي وجودة المواد الداخلية.

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وتتوج هذه التحديثات بإطلاق فئة جديدة متطورة تحمل اسم "بلاك نوبل" (Black Noble) التي تتميز بطابعها الأسود بالكامل، مما يمنح السيارة حضوراً شرساً وأنيقاً في آن واحد.

ولم تكتف أومودا بالمظهر الخارجي العدائي للفئة الجديدة، بل وسعت نطاق التجهيزات لتشمل مزايا تقنية وراحة إضافية، مما يجعل السيارة خياراً جذاباً لمن يبحث عن سيارة SUV هجينة تجمع بين القوة والأناقة، وبسعر ينافس في فئتها.

سمارت #2: إحياء روح سيارة المدينة الكهربائية

عشاق السيارات الحضرية على موعد مع صور جديدة للنموذج الأولي لسيارة سمارت #2، لتمنحنا النظرة الأوضح حتى الآن قبل تدشينها الرسمي في معرض باريس للسيارات.

تستحضر السيارة بوضوح روح طراز ForTwo الشهير، مقصورة ببابين ومقعدين على شكل فقاعة، وواجهة مبهجة مع أبعاد مدمجة جداً تجعلها الخيار المثالي للتنقل في أزقة المدن المزدحمة.

ومع تجريد النموذج الأولي من أغلب التمويهات، اتضحت الخطوط النهائية للهيكل، والتي تعتمد على منصة جديدة كليا يطلق عليها "الهندسة الكهربائية المدمجة" (ECA) بنظام دفع خلفي، لتلخص مفهوم سيارة المدينة الكهربائية بامتياز.

تسلا تودع موديل S وX

في واحدة من أجرأ الخطوات في تاريخها، أنهت تسلا رسميا حقبة تاريخية بإيقاف إنتاج طرازيها الرائدين موديل S وموديل X في مصنع "فريمونت". ولم تتوقف الشركة عند هذا الحد، بل بدأت بالفعل بتفكيك خطوط الإنتاج لتحويل المساحات التشغيلية إلى منشأة ضخمة لتصنيع الروبوتات البشرية أوبتيموس (Optimus).

جاء القرار بعد تراجع مستمر في الطلب على الطرازين، ورغبة من تسلا في إعادة توجيه مسارها لـتتحول من مجرد "صانع سيارات" إلى عملاق للذكاء الاصطناعي والروبوتات، مستهدفة إنتاج مليون روبوت سنويا. إنها رسالة واضحة مفادها أن منتج تسلا الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة لن يمتلك أربع عجلات.

فورد وجيلي: تحالف إستراتيجي لخارطة أوروبية

في إطار الشراكات الإستراتيجية الكبرى، أعلنت فورد وجيلي الصينية عن تعاون إستراتيجي لتطوير سيارة "كروس أوفر" جديدة مخصصة للسوق الأوروبية، يتضمن فتح أبواب مصنع فورد بمدينة فالنسيا الإسبانية لإنتاج سيارات كهربائية لصالح الصانع الصيني.

وسيتجسد هذا التعاون عبر مشروع مشترك تمتلك فيه فورد حصة الأغلبية بنسبة 66% مقابل 34% لجيلي، بهدف تطوير كروس أوفر جديدة كليا تعتمد على ثلاثة خيارات لمنظومة الدفع تشمل نسخاً كهربائية بالكامل، وهجينة قابلة للشحن (PHEV)، وأخرى بموسع مدى، مع التخطيط لبدء عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.

يمنح هذا التوسع الصيني شركة جيلي موطئ قدم تصنيعياً ذا أهمية بالغة داخل القارة الأوروبية عبر إنتاج سيارتين SUV كهربائيتين في مصنع فالنسيا، مما يساعدها على التفادي الذكي للرسوم الجمركية والتكيف التام مع القواعد التشريعية المحلية.

وفي المقابل، تحقق فورد مكاسب متكافئة من خلال رفع معدلات تشغيل مصنعها الإسباني الذي يعاني من تراجع الإنتاج إلى نحو 26% فقط من طاقته، مما ينعش خطوط الإنتاج ويضمن استدامتها جنباً إلى جنب مع طراز "كوجا" وطراز "برونكو" المرتقب. وقد جاء اختيار إسبانيا احتكاماً لمكانتها كثاني أكبر منتج للسيارات في أوروبا، ولما تتفرد به من تكاليف إنتاج وطاقة تنافسية تجعلها البيئة المثالية للنمو والاستثمار مقارنة بباقي دول القارة.

رياح التغيير تداهم "مرسيدس بنز"

تجد مرسيدس بنز نفسها في موقف حرج داخل السوق الأمريكي بسبب مشروع قانون جديد يعرف بـ (قانون تحديث المركبات) المعروض على مجلس الشيوخ، والذي يهدف لمنع بيع السيارات التابعة لشركات تمتلك فيها كيانات صينية حصة تتجاوز 15%.

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تكمن المشكلة في أن الملكية الصينية في مرسيدس تصل حاليا إلى نحو 20% (موزعة بين مجموعة BAIC بنسبة 9.98%، ورئيس مجموعة جيلي "لي شوفو" بنسبة 9.7%). ورغم أن المشرعين أكدوا أن النص لم يستهدف العلامة الألمانية العريقة بحد ذاتها وسيتم تعديله، إلا أن الملف فتح الباب أمام سيناريوهات عدة:

منح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى عام 2030.

تقديم استثناءات خاصة للشركات ذات الثقل الاستثماري.

إعادة هيكلة ملكية الأسهم لتفادي نسبة الحظر.

وبفضل الحضور الصناعي الضخم لمرسيدس في أمريكا (أكثر من 10 آلاف موظف ومصانع في ألاباما وساوث كارولينا)، يستبعد المحللون فرض حظر كامل، لكن القضية تسلط الضوء على تداخل الجيوسياسة المعقد مع عالم المحركات.

ويبدو أن أسبوعا واحدا في عالم السيارات كفيل برسم ملامح مستقبل مختلف كليا عما ألفناه. فبين تحول الشركات نحو الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتغيير المفاهيم التصميمية الراسخة، والتحالفات العابرة للقارات لتجاوز العوائق السياسية.