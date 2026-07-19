شهد قطاع السيارات هذا الأسبوع زخماً تداخلت فيه ملامح المستقبل، حيث كشفت الشركات الكبرى والناشئة عن طرازات متنوعة، شملت طرازات مخصصة للأداء العالي، وسيارات دفع رباعي كبيرة الحجم، وأخرى كهربائية مخصصة للمدن، تعيد رسم حدود التنقل الحضري.

وتعكس هذه الإصدارات القادمة من أسواق ألمانيا وبريطانيا وأمريكا والصين توجه الصانعين نحو دمج تقنيات منظومات الدفع الكهربائية والهجينة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي والمساعدة في القيادة، لتقليل الانبعاثات وتحسين الكفاءة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي أعلن عنها.

لينكولن نافيجيتور.. مفهوم جديد للفخامة الأمريكية

تأتي سيارة الدفع الرباعي مدمجة الحجم (SUV) لينكولن نافيجيتور 2026 بتحديثات تشمل شريط إضاءة LED أمامي ممتد يتوسطه شعار العلامة، مع خيارات لعجلات قياس 24 بوصة وعتبات جانبية كهربائية تفتح تلقائيا عند الاقتراب من المركبة.

وتضم المقصورة شاشة عرض بانورامية قياس 48 بوصة تغطي عرض لوحة القيادة، مدعومة بنظام "Lincoln Rejuvenate" للتحكم في وظائف المقاعد والمؤثرات البصرية والعطرية، بالإضافة إلى نظام صوتي من نوع Revel Ultima 3D مكون من 28 مكبرا للصوت.

المحرك والأداء: تعمل المركبة بمحرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر بشاحن توربيني مزدوج، ينتج قوة 440 حصانا وعزم دوران يبلغ 691 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام تعليق متكيف.

أنظمة السلامة: جهزت السيارة بحزمة الأمان Co-Pilot 360 لرصد المحيط بزاوية 360 درجة، مع نظام التنبؤ بالاصطدام الخلفي، ونظام شد الأحزمة الاستباقي، ونظام تنقية الهواء بالأيونات.

فولكس فاجن ID. Cross.. الكروس أوفر الكهربائي العملي

يمثل طراز ID. Cross الكروس أوفر الكهربائي المدمج الجديد من فولكس فاجن، وهو مبني على منصة MEB+ الحالية ويتشارك الجينات الهندسية مع طراز ID. Polo. ويتميز الهيكل الخارجي بدمج عناصر سيارات الهاتشباك والـ SUV، بينما تحتفظ المقصورة بأزرار فيزيائية على عجلة القيادة، مع شاشات تفاعلية ومساحة تخزين خلفية تبلغ 475 لترا.

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البطارية ومنظومة الحركة: تتوفر السيارة بخيارين، الفئة الأساسية ببطارية سعة 37 كيلوواط/ساعة (تنتج قوة بين 114 و133 حصانا)، والفئة الأعلى ببطارية سعة 52 كيلوواط/ساعة (تنتج قوة 208 أحصنة)، وتوفر مدى سير يصل إلى 271 ميلا في الشحنة الواحدة مع دعم الشحن السريع بقدرة 105 كيلوواط.

التقنيات والفئات: زودت بنظام Travel Assist لدعم التوقف والانطلاق التلقائي، وميزة الشحن العكسي لتغذية الأجهزة الخارجية، وتطرح عبر ثلاث فئات: Life وTrend وStyle.

زيكر 9X خماسية المقاعد.. "كولينان الصين" ترتقي بالفخامة

تعتزم علامة "زيكر" التابعة لمجموعة "جيلي" إطلاق النسخة خماسية المقاعد من طراز 9X في 28 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد تسليم أكثر من 65 ألف وحدة من النسخة سداسية المقاعد السابقة.

وتركز هذه النسخة على توفير مساحة أرجل في الصف خلفي تصل إلى 1.4 متر، مع مقاعد تدعم وضعية "انعدام الجاذبية" ومزودة بمساند كهربائية للساقين وأنظمة تدفئة وتبريد وتدليك، إلى جانب مسند ذراع مركزي يضم لوحة تحكم رقمية وشواحن لاسلكية وتطعيمات من جلد النابا والخشب المصقول.

منظومة الدفع والهجين: تعتمد السيارة على نظام دفع هجين قابل للشحن (PHEV) بخيارين: منظومة ثنائية المحرك مع محرك بنزين 2.0 لتر تيربو بقوة إجمالية 885 حصانا، أو منظومة ثلاثية المحركات بقوة 1381 حصانا.

البطارية والأسعار: تتوفر ببطارية سعة 55 كيلوواط/ساعة بمدى سير 300 كم، أو سعة 70 كيلوواط/ساعة بمدى يصل إلى 380 كم وفق المعيار الصيني، وبنطاق سعري تقديري يتراوح بين 68830 و88630 دولارا أمريكيا.

أيستلاند GT7 REEV.. أناقة شوتينغ بريك (Shooting Brake) بمدى كهربائي ممتد

طرحت علامة "أيستلاند" الناشئة (التحالف التقني بين مجموعة وشركة "هواوي") النسخة ممتدة المدى (REEV) من طرازها الرياضي GT7 بتصميم يدمج بين السيدان وفئة شوتينغ بريك (Shooting Brake).

يبلغ طول السيارة 5050 ملما مع قاعدة عجلات بطول 3000 ملم، وتتميز بواجهة مغلقة ومصابيح Lingmou LED وشريط إضاءة خلفي مكون من 526 وحدة مستقلة.

منظومة الحركة والاستهلاك: تعمل بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة بقدرة 125 كيلوواط، يغذي بطارية ليثيوم حديد فوسفات بسعة 35.7 كيلوواط/ساعة، مما يوفر مدى كهربائيا خالصا يبلغ 205 كم، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 5.35 لترا لكل 100 كم.

التجهيزات التقنية: تدعم السيارة أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة عبر مستشعرات ليدار ورادار خلفي، وتضم سقفا بانوراميا عازلا للحرارة وعجلات قياس 20 بوصة.

أستون مارتن دريدنوت.. وحش رقمي يتجاوز حدود الواقع

صممت أستون مارتن البريطانية مركبة رقمية افتراضية باسم "دريدنوت" (Dreadnought) خصيصا للظهور في لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4 (Call of Duty: Modern Warfare 4).

يستوحي التصميم ملامحه من طراز في 8 فانتاج (V8 Vantage) الكلاسيكي من حقبة الثمانينيات، وجهزت المركبة افتراضيا بمحرك عتيق وجسد مصفح مع مخزن مدمج للعتاد ليناسب بيئة اللعبة القتالية وضمن أطوار التنافس مثل DMZ وWarzone.

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وبالرغم من طبيعتها الرقمية، صممت مقصورتها بنسب توزيع وزني متوازنة وتطعيمات من ألياف الكربون والجلود، وستعرض الشركة نموذجا فيزيائيا حقيقيا بالحجم الكامل للمركبة خلال فعاليات مهرجان Fanatics Fest في نيويورك.

ريزفاني ديون 2027.. قوة كاسحة وصلابة مطلقة

تستعد شركة "ريزفاني" الأمريكية لإطلاق سيارتها الفائقة الجديدة كليا "ديون" (Dune) في نهاية يوليو/تموز الجاري. تعتمد السيارة على بنية وهيكل خارجي مصنوعين بالكامل من ألياف الكربون لتقليل الوزن وزيادة الصلابة الهيكلية.

المحرك والأداء: تنبض المركبة بمحرك مثبت في موضع وسطي ومدعوم بشاحن خارق (Supercharger) يولد قوة تصل إلى 800 حصان.

الإنتاج والحجز: سيقتصر الإنتاج العالمي للمركبة على 7 نسخ فقط، وقد فتحت الشركة باب الحجز المسبق برسم مسترد قيمته 1500 دولار أمريكي.

بي واي دي Tang 2027 الجيل الجديد.. الرياضية العائلية بكفاءة عالية

وفقاً لوثائق وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، يظهر الجيل الجديد من السيارة العائلية بي واي دي Tang بلغة تصميم محدثة تتماشى مع طراز Tang L.

تشمل التحديثات الخارجية واجهة بإضاءة انسيابية، مع خيارات تشمل سقفا بانوراميا وعتبات جانبية كهربائية. يبلغ طول السيارة 5045 ملما، وقاعدة العجلات 2950 ملما، وتتوفر بخيارات مقاعد تتسع لـ 5 أو 7 ركاب.

المنظومة الكهربائية: تعمل بمحرك كهربائي واحد يولد قوة 300 كيلوواط (ما يعادل 402 حصان)، وبسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 250 كم/ساعة، مدعوماً ببطارية الشفرة (Blade).

الوزن: يبدأ الوزن الفارغ للمركبة من 2195 كيلوغراما للنسخة خماسية المقاعد، ويصل إلى 2480 كيلوغراما للنسخة سباعية المقاعد كاملة التجهيز.

دايهاتسو تافت 2026.. الـ Mini SUV الياباني يعود بجرأة وقيمة تنافسية

أطلقت دايهاتسو اليابانية النسخة المحدثة من سيارتها الصندوقية الصغيرة من فئة (Kei-Car) "تافت" بهدف تعزيز مكانتها التنافسية أمام طرازي سوزوكي هاسلر وميتسوبيشي ديليكا ميني.

وقدمت الشركة نسختين خاصتين تعتمدان على الفئات الأعلى (G وG Turbo) الأولى نسخة "Rugged Venture" بلمسات كروم داكن وأسود على الشبك والباب الخلفي وعجلات رمادية قياس 15 بوصة، والثانية نسخة "Active Mode" بلمسات داكنة مع حزمة اختيارية تفرز تطعيمات برتقالية، بالإضافة إلى توفير لون الهيكل الجديد "Spark Orange".

المقصورة والسلامة: حصلت على شاشة عدادات رقمية جديدة قياس 7 بوصات، مع الإبقاء على الشاشة الترفيهية قياس 9 بوصات والسقف البانورامي، وصندوق تخزين إضافي أسفل أرضية الأمتعة.

وحُدثت أنظمة الأمان لتكتشف المشاة والدراجات وحركة المرور المقابلة في التقاطعات، مع رفع كفاءة نظام تفادي الاصطدام ليعمل حتى سرعة 80 كم/ساعة ومواءمة نظام الحفاظ على المسار ومثبت السرعة المتكيف.

المحرك والأسعار: تستمر بمحرك 3 أسطوانات سعة 658 سي سي بخيار التنفس الطبيعي (51 حصانا) أو التيربو (63 حصانا) متصلاً بناقل حركة بدفع أمامي أو رباعي.

وتبدأ الأسعار في اليابان من 1435500 ين (نحو 8800 دولار) وتصل إلى 1930500 ين (نحو 11900 دولار) للفئة الأعلى بالتجهيز الكامل.

فريلاندر 8.. أيقونة الدفع الرباعي تعود بثوب صيني فاخر

أظهرت الصور الرسمية لسيارة فريلاندر 8 القادمة، وهي نتاج شراكة إستراتيجية بين شيري الصينية وجاغوار لاند روفر البريطانية، الملامح الكاملة للمقصورة الداخلية بعد الكشف الأولي عن السيارة في أبريل/نيسان الماضي. وتعتمد المقصورة على هوية رقمية واضحة تختزل الأزرار التقليدية.

الشاشات والتجهيزات: تضم لوحة القيادة شاشة بانورامية ممتدة قياس 46.3 بوصة تمتد بين العمودين الأماميين لعرض البيانات للسائق والراكب، بالإضافة إلى شاشة معلومات ترفيهية مستقلة وسطية قياس 15.6 بوصة. ويحتوي الكونسول الوسطي المصنوع من الكسوة الخشبية على شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف، مع صف أزرار فيزيائية بلمسات معدنية.

الرفاهية والمحيط: تشمل التجهيزات إضاءة محيطية بـ 256 لوناً، ومقابض أبواب مدمجة، ومقوداً سميكاً، إلى جانب نظام لمراقبة سلوك السائق وناشر عطور ذكي مدمج بالمقصورة.