فورد في القمة وتويوتا تتعثر.. خريطة السيارات الأكثر مبيعا في عام 2026

مع انتهاء النصف الأول من عام 2026، بدأت ملامح المنافسة في سوق السيارات الأمريكي تتضح بصورة أكبر، كاشفة عن استمرار الهيمنة التقليدية للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي، بالتزامن مع تقدم ملحوظ للطرازات الهجينة وعودة بعض سيارات السيدان إلى الواجهة.

وحافظت الطرازات الكبرى على مواقعها في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعًا، لكن النصف الأول حمل أيضًا مفاجآت لافتة، أبرزها التراجع الحاد لتويوتا RAV4، وتقدم هوندا سيفيك على تويوتا كورولا، وعودة هيونداي إلنترا إلى قائمة الـ25 على حساب كيا كيه 4 (K4)، المعروفة في بعض الأسواق باسم سيراتو.

واعتمدت قائمة عام 2026 على بيانات المبيعات التي تعلنها الشركات، إلى جانب تقديرات مؤسسة «كوكس أوتوموتيف» للطرازات التي لا تكشف شركاتها أرقامًا تفصيلية، وفي مقدمتها سيارات تيسلا.

الشاحنات تحتفظ بالقمة

واصلت شاحنات فورد F-Series سيطرتها على السوق الأمريكي، بعدما سجلت نحو 319 ألفًا و472 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى، لتحتفظ بلقب المركبة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة.

لكن هذه الصدارة جاءت وسط ضغوط إنتاجية ونقص في المخزون، إذ تأثرت فورد بمشكلات توريد الألمنيوم عقب حريق في أحد مصانع الموردين، ما تسبب في تراجع مبيعات الشاحنات خلال الربع الثاني وعلى مستوى النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحلت شيفروليه سيلفرادو في المركز الثاني بمبيعات بلغت 258 ألفًا و326 وحدة، محافظة على موقعها بوصفها المنافس الأقرب لفورد، وإن ظل الفارق بينهما واسعًا.

وجاءت شاحنات رام بيك أب في المركز الثالث، بعد بيع 192 ألفًا و465 وحدة، لتستمر المنافسة الثلاثية بين فورد وشيفروليه ورام على سوق الشاحنات الكبيرة، الذي ما يزال أحد أكثر قطاعات السيارات أهمية وربحية في الولايات المتحدة.

هوندا تتصدر الدفع الرباعي

في المركز الرابع، جاءت هوندا CR-V بمبيعات بلغت 178 ألفًا و349 وحدة، لتصبح سيارة الدفع الرباعي الأكثر مبيعًا في السوق الأمريكي خلال النصف الأول.

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وكانت النسخة الهجينة من CR-V أحد أبرز أسباب هذا الأداء، بعدما سجلت وحدها 80 ألفًا و118 سيارة، بننمو بلغ 40%، ما يعكس تزايد إقبال المشترين على الطرازات التي تجمع بين محرك الوقود والمحرك الكهربائي.

وصعدت تويوتا كامري إلى المركز الخامس بمبيعات بلغت 170 ألفًا و563 وحدة، مستفيدة من تحولها إلى سيارة هجينة بالكامل في السوق الأمريكي، إلى جانب ارتفاع الطلب عليها خلال الربع الثاني.

وجاءت جي إم سي (GMC) سييرا في المركز السادس بمبيعات بلغت 167 ألفًا و710 وحدات. ورغم تراجع إجمالي مبيعاتها بصورة طفيفة، حققت النسخة الخفيفة نموًا بلغ 11% خلال الربع الثاني، في حين تراجعت مبيعات النسخة الثقيلة بنسبة 8%. ولا تشمل هذه الأرقام سييرا الكهربائية، التي سجلت 3044 وحدة.

تيسلا واي (Tesla Y) تتزعم السيارات الكهربائية

حافظت تيسلا موديل واي (Tesla Model Y) على لقب السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة، محتلة المركز السابع بإجمالي مبيعات تقديري بلغ 163 ألفًا و454 وحدة.

وسجلت السيارة نموًا قدره 9% خلال النصف الأول، لكنها تراجعت بنسبة 2% في الربع الثاني. وتعتمد هذه الأرقام على تقديرات «كوكس أوتوموتيف»، نظرًا إلى أن تيسلا لا تعلن مبيعات كل طراز بصورة منفصلة.

ورغم تفوق موديل واي (Tesla Model Y) بفارق كبير على بقية السيارات الكهربائية، فإن ترتيب القائمة يكشف أن الطرازات الكهربائية الخالصة لم تتمكن حتى الآن من منافسة الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي التقليدية والهجينة على المراكز الأولى.

صدمة تويوتا RAV4

كانت تويوتا RAV4 صاحبة أكبر مفاجآت القائمة، بعدما تراجعت إلى المركز الثامن بمبيعات بلغت 153 ألفًا و955 وحدة، بانخفاض حاد نسبته 36% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وجاء التراجع بالتزامن مع الصعوبات التي واجهتها تويوتا في رفع إنتاج الجيل السادس الجديد، بينما واصلت الشركة بيع المخزون المتبقي من النسخة السابقة غير الهجينة، التي شكلت نحو 35 ألف سيارة من إجمالي المبيعات.

وتراجعت مبيعات RAV4 في الربع الثاني وحده بنسبة 24%، لتتسع الفجوة بينها وبين هوندا CR-V إلى أكثر من 24 ألف وحدة.

واحتلت تويوتا تاكوما المركز التاسع بمبيعات بلغت 143 ألفًا و848 وحدة، مع نمو 10%، لتواصل تصدرها لفئة الشاحنات متوسطة الحجم. وسجلت نسختها الهجينة 16 ألفًا و446 وحدة فقط.

وأكملت نيسان روج المراكز العشرة الأولى بمبيعات بلغت 135 ألفًا و970 وحدة، محققة نموًا نصف سنوي قدره 24%، بعد قفزة قوية بلغت 39% خلال الربع الثاني.

سيفيك تتقدم على كورولا

نجحت هوندا سيفيك في التقدم ثلاثة مراكز والوصول إلى المرتبة الحادية عشرة، بعد بيع 132 ألفًا و440 وحدة، بنمو بلغ 3%.

وسجلت النسخة الهجينة من سيفيك 43 ألفًا و310 سيارات، رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 2%.

وتفوقت سيفيك بذلك على منافستها التقليدية تويوتا كورولا، التي جاءت في المركز الثاني عشر بمبيعات بلغت 131 ألفًا و403 وحدات. ورغم نمو إجمالي مبيعات كورولا بنسبة 10%، تراجعت النسخة الهجينة بنسبة 14%، مسجلة 23 ألفًا و731 سيارة فقط.

إكسبلورر تصعد وإكوينوكس تتراجع

حققت فورد إكسبلورر أداء قويًا، محتلة المركز الثالث عشر بمبيعات بلغت 126 ألفًا و925 وحدة، بعد نمو قدره 14% في الربع الثاني و21% خلال النصف الأول.

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وتراجعت شيفروليه إكوينوكس إلى المركز الرابع عشر بمبيعات بلغت 124 ألفًا و375 وحدة. ورغم ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الثاني بنسبة 7%، فإنها أنهت النصف الأول منخفضة بنسبة 4%. ولا تشمل هذه النتائج النسخة الكهربائية، التي سجلت 16 ألفًا و249 وحدة.

وتصدرت هيونداي توسان مبيعات العلامة الكورية، محتلة المركز الخامس عشر بـ117 ألفًا و612 وحدة، مع نمو 4% خلال النصف الأول.

وجاءت شيفروليه تراكس في المركز السادس عشر بمبيعات بلغت 109 آلاف و993 وحدة، منخفضة بنسبة 8%، بعدما فقدت جانبًا من الزخم الكبير الذي صاحب طرح جيلها الجديد.

فورستر تتقدم وجيب تتراجع

حافظت سوبارو فورستر على لقب السيارة الأكثر مبيعًا لدى العلامة اليابانية، بعدما سجلت 107 آلاف و854 وحدة، بنمو بلغ 12%، رغم تراجعها مركزًا واحدًا إلى المرتبة السابعة عشرة.

وهبطت جيب غراند شيروكي إلى المركز الثامن عشر بمبيعات بلغت 101 ألف و737 وحدة. وتراجعت مبيعاتها في الربع الثاني بنسبة 6%، لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 2% خلال النصف الأول.

طفرة هجينة لسبورتاج وأكورد

استقرت كيا سبورتاج في المركز التاسع عشر بمبيعات بلغت 94 ألفًا و907 وحدات، محققة نموًا قدره 9%.

ولم تعلن كيا أرقام المبيعات التفصيلية لكل نوع من المحركات، لكنها أكدت أن مبيعات سبورتاج الهجينة قفزت بنسبة 133% خلال النصف الأول، في واحدة من أبرز إشارات توسع الطلب على السيارات الهجينة.

وقفزت هوندا أكورد ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة العشرين، بعدما باعت 90 ألفًا و68 سيارة، وسجلت نموًا قويًا بلغ 33%.

وأسهمت النسخة الهجينة بنحو نصف هذا الرقم، بعدما سجلت 44 ألفًا و463 وحدة، بزيادة بلغت 16%.

إلنترا تطيح كيا كيه 4 (K4)

حافظت سوبارو كروستريك على المركز الحادي والعشرين بمبيعات بلغت 87 ألفًا و623 وحدة، لكنها بقيت منخفضة بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.

وتراجعت جيب رانجلر إلى المركز الثاني والعشرين بمبيعات بلغت 86 ألفًا و254 وحدة، بعد انخفاض مبيعاتها في الربع الثاني بنسبة 12%، لتتقلص مكاسبها منذ بداية العام إلى 1% فقط.

وجاءت فورد مافريك في المركز الثالث والعشرين بمبيعات بلغت 81 ألفًا و711 وحدة، منخفضة بنسبة 5%، رغم بيع 47 ألفًا و850 سيارة خلال الربع الثاني.

وعادت هيونداي إلنترا إلى القائمة في المركز الرابع والعشرين، بعد غيابها عنها في الربع الأول، مسجلة 79 ألفًا و839 وحدة.

وساعد نمو مبيعاتها بنسبة 13% خلال الربع الثاني على إزاحة كيا كيه 4 (K4) من قائمة السيارات الـ25 الأكثر مبيعًا، بينما أنهت إلنترا النصف الأول بنمو إجمالي بلغ 7%.

واختتمت فورد ترانزيت القائمة في المركز الخامس والعشرين، بمبيعات بلغت 78 ألفًا و925 وحدة، بعدما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8% في الربع الثاني و4% خلال النصف الأول.

لكن النسخة الكهربائية إي-ترانزيت (E-Transit) سجلت تراجعًا حادًا بلغ 88%، مكتفية ببيع 493 وحدة فقط.

الهجينة تتقدم والكهربائية تتعثر

تكشف نتائج النصف الأول من 2026 استمرار سيطرة الشاحنات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي على اختيارات المستهلكين الأمريكيين، إذ احتلت هذه المركبات غالبية المراكز الأولى.

لكن القائمة تكشف في الوقت نفسه عن عودة لافتة لسيارات السيدان، مدفوعة بأداء تويوتا كامري وهوندا سيفيك وأكورد وهيونداي إلنترا.

ويبدو التحول الأوضح في الإقبال المتزايد على النسخ الهجينة، التي أسهمت بقوة في مبيعات CR-V وكامري وسيفيك وأكورد وسبورتاج، في مقابل أداء أكثر تفاوتًا للسيارات الكهربائية بالكامل.

ومع بداية النصف الثاني، ستتجه الأنظار إلى قدرة تويوتا على حل أزمة إنتاج RAV4، وإلى مدى استمرار تعافي سيارات السيدان، وما إذا كانت الطرازات الهجينة ستواصل توسيع حصتها على حساب السيارات الكهربائية والتقليدية.