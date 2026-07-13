لم تعد السيارة الكهربائية في المنطقة العربية مجرد فكرة مستقبلية أو تجربة محدودة، بل تحولت إلى خيار عملي يعتمد عليه في التنقل اليومي، حيث تشهد الدول العربية وخاصة الخليجية سباقا تكنولوجيا متسارعا نحو تبني حلول النقل المستدام المدفوعة برؤى وطنية وأهداف استدامة طموحة.

وفي حين تشير لغة الأرقام إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط بلغت نحو 75 ألف سيارة في عام 2025 بنمو تجاوز 40% على أساس سنوي، يبقى السؤال الجوهري المطروح: هل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في المنطقة العربية جاهزة لاستيعاب هذا التحول؟

يكشف الواقع الميداني أن المنطقة تشهد طفرة نوعية في إنشاء محطات الشحن السريع، بدءا من طموحات السعودية بنشر 5000 شاحن بحلول عام 2030، وصولا إلى الشبكات المتقدمة في قطر والإمارات. ومع ذلك، تبرز تحديات تشغيلية حقيقية، أبرزها تأثير درجات الحرارة التي تقلص مدى البطاريات، إلى جانب فجوات الشحن في المناطق البينية، وتباطؤ سرعة الشحن.

ورغم هذه العقبات، فإن المبادرات الحكومية والشراكات الذكية مع القطاع الخاص تؤشر إلى أن البنية التحتية العربية في طريقها السريع للاستعداد، مع بقاء الحاجة لتسريع وتيرة التوسع وتحسين تجربة المستخدم اليومية.

واقع البنية التحتية للشحن السريع في المنطقة العربية

تنخرط المنطقة العربية في طفرة غير مسبوقة لتطوير بنية الشحن تحت مظلة أهداف استدامة بعيدة المدى. ويأتي هذا الحراك موازيا لنمو عالمي لافت، حيث ارتفع عدد نقاط الشحن العامة المضافة عالميا بنهاية عام 2025 بنسبة 33% لتصل إلى 1.8 مليون نقطة، ليبلغ إجمالي الشواحن العامة في العالم أكثر من 7 ملايين بنهاية العام الماضي، وهو الركب التكنولوجي الذي تسعى الدول العربية للحاق به بقوة.

وتتصدر المملكة العربية السعودية جهود البنية التحتية الإقليمية، إذ أطلقت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية علامتها التجارية "إيفيك" (EVIQ) ككيان مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، دعما لرؤية عام 2030 الرامية للوصول بنسبة السيارات الكهربائية في الرياض إلى 30% بحلول ذلك العام.

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وفي إستراتيجية وطنية متكاملة بدولة قطر، أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عن توفير محطات شحن في أنحاء البلاد ضمن برنامج "ترشيد" للشحن الذكي. وتتوزع هذه المحطات بين الدوحة وشمال قطر، مع خطط لضخ استثمارات تغطي المناطق الغربية والشمالية الغربية، ضمن رؤية قطر الوطنية عام 2030.

وفي الإمارات، التي تستحوذ على نحو 50% من إجمالي مبيعات المنطقة من السيارات الكهربائية، تشهد الدولة نموا متسارعا وتوفيرا هائلا في تكاليف التشغيل، وصيانة أقل، وذلك بفضل مبادرات مثل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية وشبكات مثل الشاحن الأخضر في دبي.

وتسير بقية الدول العربية بخطى واعدة، ففي الكويت توفر تطبيقات كـ "Charged" خرائط عملية للمحطات، فيما شهد سوق السيارات الكهربائية في الأردن طفرة هائلة، حيث تمثل الآن نحو 15% من إجمالي المركبات في المملكة، ورغم أن البنية التحتية في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، فقد شهدت القاهرة نموا متسارعا كجزء من خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

التحديات الحقيقية التي تواجه ملاك السيارات الكهربائية

درجات الحرارة

يقف المناخ الصحراوي وحرارة الصيف القاسية التي تتجاوز فيه درجات الحرارة حاجز الـ 45 والـ 50 درجة مئوية صيفا، كأحد أكبر التحديات، إذ ترتفع درجة حرارة مقصورة السيارة المتوقفة تحت الشمس المباشرة لأكثر من 60 درجة مئوية، بينما تعمل بطاريات الليثيوم أيون بكفاءتها المثالية فقط ضمن النطاق بين 15 و35 درجة مئوية.

ويؤدي هذا المناخ إلى تآكل التفاعلات الكيميائية وانخفاض سعة البطارية، وتتجلى التأثيرات الملموسة في انخفاض مدى القيادة الفعلي بنسبة تراوح بين 15% إلى 20% نتيجة استهلاك نظام إدارة البطارية، ونظام التكييف طاقة إضافية هائلة للتبريد. كما يتسبب الارتفاع الحراري في تباطؤ الشحن السريع.

المسافات الطويلة

يمثل السفر لمسافات طويلة والتحرك بين المدن المتباعدة في الجغرافيا العربية اختبارا حقيقيا، فرغم النمو المحقق في عام 2025، لا تزال الشواحن تتركز مجمعة داخل المدن الرئيسية، مما يترك "المناطق البينية" فجوات شحن صحراوية تتطلب مراقبة دقيقة لمستوى الطاقة.

وتتمثل تحديات السفر الطويل في فجوات الشحن (فجوات المسافات الشاسعة) وتأثير الحرارة على المدى، وطول وقت الانتظار للشحن البالغ نحو 45 دقيقة، وهي معطيات فرضت انتقال عقلية السائق من "التجربة والمغامرة" إلى "الثقة والتخطيط الرقمي المسبق".

فعلى عكس رفاهية سيارات البنزين في البحث العشوائي عن محطة وقود، يتحول قائد السيارة الكهربائية إلى مخطط إستراتيجي يضبط مساره بناء على جاهزية الشواحن وتوافرها.

الشحن والتكلفة

تتداخل التحديات الفنية مع الكلفة التشغيلية، حيث يواجه المستخدمون أحيانا عدم ثبات في سرعات الشحن الميدانية. وبخصوص التكلفة، تتباين التعريفة السعرية بوضوح، ففي السعودية – على سبيل المثال – يبلغ الشحن المنزلي حوالي 0.18 ريال (نحو 0.05 دولار) لكل كيلوواط/ساعة، ويرتفع في المحطات العامة إلى 0.99 ريال (نحو 0.26 دولار) لكل كيلوواط/ساعة.

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ومع اعتماد السواد الأعظم على الشحن المنزلي (الذي قفزت أجهزته عالميا لأكثر من 43 مليونا بنهاية عام 2025)، لا يزال توفر هذه الشواحن داخل المجمعات السكنية العربية محدودا.

تطبيقات ذكية وحلول ابتكارية

تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية واقتصادية مبتكرة تضمن استدامة شبكات الشحن وتكاملها الفني، إذ غدت المنصات الرقمية بمثابة بوصلة القيادة اليومية وعصب التخطيط الإستراتيجي للسائقين قبل الانطلاق على الطريق. ففي المملكة العربية السعودية، تقدم شركتا إليكترومين (Electromin) وإيفيك خرائط تفاعلية عالية الدقة ترصد مواقع الشواحن بدقة متناهية.

وعلى الصعيد الفني الذكي، ينفرد تطبيق ترشيد سمارت إي في (Tarsheed Smart EV) في دولة قطر بخريطة ذكية تعتمد نظام الألوان التوضيحية الديناميكي، حيث يشير اللون الأخضر للمحطات النشطة، والبرتقالي للمزدحمة، والرمادي لتلك المتوقفة عن الخدمة، وذلك بالتزامن مع توفير دبي لتطبيق ديوا (DEWA) الذكي ومنصة دبي ناو (DubaiNow) لتسهيل الوصول المباشر والفوري لمحطات "الشاحن الأخضر".

وفي عمق هذه النهضة الرقمية، تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للتحول المستدام، فبجانب الكيان المشترك لشركة إيفيك – المتمثل في الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء – أبرمت الشركة شراكات تقنية متقدمة مع "لوتس" لتطوير حلول الشحن الفائقة، وتعاونت مع شركة إكس تشارج (XCharge) العالمية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة البطاريات المدمجة والمستقلة هندسياً عن الأحمال المباشرة للشبكة الكهربائية العامة.

ويتجه المستثمرون حاليا نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة مستقلة لتغذية محطات الشحن نهارا، مما يضمن تخفيف الضغط المباشر عن الشبكات الوطنية المجهدة في فترات الذروة.

ويتوازى هذا المسار المحلي مع توجه عالمي مكثف للاستثمار في تقنيات الشحن فائق السرعة بقيادة شركات عملاقة مثل بي واي دي (BYD) الصينية، وصولا إلى تبني تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه، والتي تمثل ذروة الذكاء الكهربائي عبر إتاحة نقل عكسي مرن للطاقة من بطارية المركبة إلى المنزل أو الشبكة العامة عند الحاجة.

هل البنية التحتية العربية جاهزة للذكاء الكهربائي؟

تتلخص الإجابة عن هذا التساؤل في واقع الحال، فالبنية التحتية العربية في طور الجاهزية المتسارعة، لكن الطريق نحو التكامل التشغيلي لا يزال ممتدا. ومع ذلك، يظل أفق الاستثمار في قطاع المركبات الكهربائية واعدا ومستقرا بصورة تفوق التوقعات، فالبنية التحتية الصلبة والموثوقة هي المفتاح الحقيقي والوحيد لتحفيز التبني الشامل.

وكما يتردد دائما في أروقة قطاع الطاقة ومجالس هندسة السيارات، فكلما غدت شبكات الشحن أكثر مرونة وسهولة وموثوقية على خرائط الطريق، تعززت ثقة المستهلك وتلاشت مخاوفه، ليمضي قدماً نحو انتقال آمن ومستدام صوب عصر الذكاء الكهربائي.