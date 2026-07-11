شهد قطاع السيارات العالمي هذا الأسبوع زخمًا استثنائيًا، حيث تحول مهرجان غودوود للسرعة الشهير في بريطانيا إلى منصة حية كشفت فيها كبرى الشركات المصنعة عن طرازات تعيد صياغة مفاهيم الأداء الفائق والابتكار التقني، وترسم الملامح المستقبلية لصناعة السيارات عبر معايير غير مسبوقة تستهدف الأسواق العالمية والشرق الأوسط.

وتنوعت الإصدارات لتجمع بين السيارات الكلاسيكية والثورة التكنولوجية، والسيارات الكهربائية الخارقة، والمنظومات الهجينة التي تدمج بكفاءة بين القوة والاستدامة، وصولًا إلى سيارات الدفع الرباعي العائلية والعملية. ويستعرض هذا التقرير أبرز تلك الطرازات التي ستشكل ملامح الهوية الجديدة لعالم المحركات.

فيراري 12Cilindri Manuale.. ابتكار رقمي لتجربة الناقل اليدوي

أعلنت فيراري عن إطلاق نسخة Manuale المحدودة من طرازها الرائد 12Cilindri. ولم تعتمد الشركة في هذا الإصدار على ناقل حركة ميكانيكي تقليدي، بل أبقت على علبة التروس ثنائية القابض (دي سي تي – DCT) ذات الثماني سرعات، واستحدثت نظامًا برمجيًا يسمى مانيوال باي واير (Manuale By-Wire).

يتضمن هذا النظام مقبض تبديل على شكل حرف H ودواسة قابض تعملان عبر حساسات رقمية لإرسال الأوامر إلكترونيًا إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

يوفر النظام للسائق إمكانية التحكم الافتراضي في التعشيق والتبديل اليدوي، مع الحفاظ على سرعة واستجابة ناقل الحركة الحديث. وستطرح فيراري هذه السيارة بعدد محدود يبلغ 1499 نسخة فقط حول العالم، كإصدار خاص يحمل الهوية الكلاسيكية للعلامة الإيطالية.

مازيراتي Project GT4.. تحول الفخامة الإيطالية إلى مسار السباقات

اختارت مازيراتي مهرجان غودوود لتكشف للمرة الأولى عن بروجيكت جي تي 4 (Project GT4)، وهو مشروع مخصص للسباقات طورته وحدة Maserati Corse بالاعتماد على هيكل طراز غران توريزمو الجديد.

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تعمل السيارة بمحرك Nettuno سداسي الأسطوانات (في 6 – V6) سعة 3.0 لترات، والمزود بتقنية غرفة الاحتراق المسبق المستمدة من سباقات الفورمولا 1، لتصل قوته إلى 700 حصان في الإعدادات الخاصة للحلبات.

وجرى خفض وزن السيارة بمقدار 400 كيلوغرام مقارنة بالنسخة المخصصة للطرقات، وتم تزويدها بنظام تعليق مستمد من طراز Trofeo، إلى جانب مخمدات صدمات وقضبان توازن قابلة للتعديل بالكامل. ومن المقرر أن تبدأ السيارة مشاركتها في منافسات سباقات جي تي 4 العالمية اعتبارًا من موسم عام 2028.

مرسيدس AMG CLA الكهربائية.. ملامح الأداء العالي في جيلها الجديد

قدمت مرسيدس AMG الاستعراض الأول للنسخة عالية الأداء من سيارتها الكهربائية القادمة مرسيدس-إيه إم جي سي إل إيه (Mercedes-AMG CLA)، وتجسد السيارة الرؤية التقنية الجديدة للقسم الرياضي من خلال الاعتماد على منظومة دفع متطورة تتألف من ثلاثة محركات كهربائية، تنتج قوة إجمالية تصل إلى 671 حصانًا، مما يسمح لها بالتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.7 ثانية.

وتطرح الشركة السيارة بفئتين هما: السيدان كوبيه والستايشن الرياضي، مع تزويدها بنظام دفع رباعي متغير بالكامل يتيح توزيعًا دقيقًا للعزم لتعزيز الثبات عند المنعطفات، ومن المتوقع وصولها إلى الأسواق بحلول نهاية عام 2026.

مكلارين 788HS.. الوداع الأخير وحقبة محركات الـ V8 الصافية

كشفت مكلارين البريطانية النقاب عن أيقونتها الجديدة 788 إتش إس (788HS)، لتكون بمثابة الفصل الأخير والوداع الأكثر إثارة لسلسلة السوبر (Super Series) التي انطلقت مع طراز 720S عام 2017.

وتعتمد السيارة على محرك ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لترات بشاحن توربيني مزدوج، تم تعديله ليولد قوة 777 حصانًا وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن/متر.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 330 كيلومترًا/ساعة مع دوران المحرك حتى 8500 دورة في الدقيقة. وتتميز السيارة بحزمة ديناميكية هوائية هجومية ومكثفة توفر قوة ضاغطة أعلى بنسبة 10% مقارنة بطراز 765LT.

وسيقتصر الإنتاج على 200 نسخة فقط حول العالم (100 كوبيه و100 مكشوفة "سبايدر") جرى تخصيصها بالكامل عبر قسم العمليات الخاصة (إم إس أو – MSO).

دينزا Z.. زلزال كهربائي صيني يهز عروش السرعة

خطفت "دينزا" (Denza)، العلامة الفاخرة التابعة لمجموعة بي واي دي (BYD)، الأنظار في مهرجان غودوود بكشفها عن سيارتها الخارقة الكهربائية بالكامل دينزا زد (Denza Z).

وتعتمد السيارة على نظام دفع ثلاثي المحركات (محرك أمامي ومحركان خلفيان) يولد قوة تبلغ 1579 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 929 رطلا-قدم.

وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر/ساعة in غضون 2.25 ثانية فقط، وتنخفض هذه المدة إلى 1.96 ثانية في نسخة السباقات (Racing Spec) المجهزة بإطارات الحلبات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتر/ساعة (و350 كيلومترًا/ساعة في نسخة السباقات).

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وتحمل السيارة بطارية متطورة بسعة 76 كيلوواطاً/ساعة تدعم الشحن فائق السرعة، لتنتقل من 10% إلى 97% خلال 9 دقائق فقط، وتطرح بأربع فئات تشمل النسخة المكشوفة (Drop Top) ونسخة الحلبات، لتعلن منافستها الصريحة لبورشه 911.

جيلي غالاكسي باتلشيب 700.. سيارة دفع رباعي هجينة بأداء متطور

كشفت شركة جيلي رسميًا عن سيارتها الجديدة غالاكسي باتلشيب 700، والتي تعتزم طرحها في بعض الأسواق باسم كروزر 700.

وتنتمي هذه المركبة الفاخرة إلى فئة سيارات الدفع الرباعي (إس يو في – SUV)، وتعتمد في بنائها على هيكل شاحنات صلب مخصص للمهام الشاقة، مدعومة بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن تتألف من محرك توربو بسعة 2.0 لتر وثلاثة محركات كهربائية.

تنتج هذه المنظومة المشتركة قوة إجمالية تبلغ 1113 حصانًا، ما يعادل 830 كيلوواطًا، وهو ما يمنح المركبة معدل قوة إلى وزن متفوقًا يضعها ضمن قائمة أقوى سيارات الدفع الرباعي (إس يو في) الهجينة المتاحة للإنتاج التجاري عالميًا.

كما جرى تجهيز السيارة ببطارية متطورة من فئة الشفرة القصيرة الذهبية بسعة 70 كيلوواطاً/ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائيًا بالكامل يصل إلى 350 كيلومترًا قبل الحاجة إلى تشغيل محرك البنزين.

فولفو ES90.. سيدان سويدية فاخرة تكسر حاجز المدى الكهربائي

دخلت فولفو قطاع السيدان الكهربائي الفاخر بقوة عبر الكشف عن طرازها الرائد إي إس 90. تمتاز السيارة بتقديم مدى قيادة استثنائي يصل إلى 755 كيلومترًا بشحنة واحدة وفقًا لمقاييس (دبليو إل تي بي – WLTP) الأوروبية الصارمة.

وتطرح الشركة السويدية سيارتها الجديدة بنسختين تلبيان مختلف التطلعات، الأولى نسخة الدفع الخلفي بمحرك واحد يولد قوة 245 كيلوواطًا (تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 6.6 ثانية)، والثانية نسخة الدفع الكلي بمحركين بقوة إجمالية تصل إلى 500 كيلوواط، مما يسمح لها بالانطلاق من السكون إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.9 ثانية فقط، مع مقصورة تجسد الفخامة الاسكندنافية المستدامة.

شاومي سكاي نوماد.. ذكاء برمجيات الهواتف يغزو فئة إس يو في

أعلنت عملاق التكنولوجيا الصينية "شاومي" عن إطلاق سلسلة سيارات دفع رباعي (إس يو في) جديدة كليًا تحت اسم "سكاي نوماد" (Sky Nomad)، لتكون السلسلة الثالثة في محفظة الشركة الواعدة بعد طرازي إس يو 7 (SU7) وواي يو 7 (YU7).

وتهدف "شاومي" من خلال هذه السلسلة إلى تقديم سيارات دفع رباعي (إس يو في) فائقة الذكاء، متعددة الاستخدامات، وتتميز بمساحات رحبة للغاية، لتدخل في منافسة مباشرة مع طرازات صينية قوية مثل لي أوتو إل 9 (Li Auto L9) وأيتو إم 9 (AITO M9). وتأتي هذه الخطوة الطموحة كجزء من إستراتيجية العلامة الصينية لرفع مبيعاتها الإجمالية من السيارات إلى حاجز 550000 سيارة خلال العام الحالي.

سوزوكي XBee بحزمة DAMD.. لاند روفر ديفندر مصغرة بتكلفة اقتصادية

أثارت ورشة التعديل اليابانية الشهيرة "DAMD" إعجاب الجماهير عبر إطلاق حزمة تعديل رسمية مخصصة لسيارة سوزوكي إكس بي (Suzuki XBee)، تحولها بصريًا إلى نسخة مصغرة ومتقنة من السيارة الأيقونية لاند روفر ديفندر.

وتتميز هذه الحزمة بشبك أمامي مستطيل كلاسيكي، وغطاء محرك معاد تصميمه، ومصدات أمامية ضخمة تمنح السيارة مظهرًا صندوقيًا هجوميًا جذابًا. وطرحت هذه الحزمة رسميًا في الأسواق اليابانية اعتبارًا من 10 يوليو/تموز الجاري، وبقيت السيارة محتفظة بمحركها الاقتصادي القياسي سعة 1.2 لتر بقوة 82 حصانًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا ومنخفض التكلفة لعشاق التميز البصري دون الحاجة لإنفاق مبالغ طائلة.