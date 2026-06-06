أسبوع مزدحم في عالم السيارات.. طرازات جديدة تشعل سباق الكهرباء والذكاء الاصطناعي

في خضم التحول الكبير الذي يعيشه قطاع السيارات، لم تعد المنافسة تدور فقط حول قوة المحرك أو جمال التصميم، بل انتقلت إلى مساحة أوسع وأكثر تعقيدا، حيث البطاريات بعيدة المدى، وأنظمة القيادة الذكية، والذكاء الاصطناعي المدمج في قلب السيارة.

وخلال الأيام الأخيرة، كشفت شركات كبرى وناشئة من مختلف القارات عن مجموعة من الطرازات الجديدة التي تبدو كأنها قادمة من المستقبل القريب. بعضها يراهن على السرعة والقوة، وبعضها يركز على الفخامة والراحة، بينما يذهب آخرون إلى جعل السيارة أقرب إلى منصة ذكية تتحرك على الطريق.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الطرازات التي أعلن عنها مؤخرا، مع قراءة مبسطة لأهم مواصفاتها وما تحمله من دلالات على مستقبل صناعة السيارات.

أودي نوفولاري.. هجينة خارقة بروح الفورمولا 1

فاجأت أودي الألمانية عالم السيارات بالكشف عن سيارتها الجديدة كليا نوفولاري (Nuvolari)، وهي أول سيارة هجينة فائقة الأداء من العلامة الألمانية تستلهم تقنياتها مباشرة من عالم سباقات فورمولا 1.

تعتمد السيارة على منظومة دفع هجينة تولد قوة هائلة تبلغ 1001 حصان، بفضل محرك V8 سعة 4.0 لتر توين تيربو، مدعوم بثلاثة محركات كهربائية. وتمنح هذه المنظومة السيارة قدرة على الانطلاق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومترا في الساعة.

ولم تكتف أودي بالقوة وحدها، إذ زودت نوفولاري بهيكل فراغي خفيف الوزن، وكسوة خارجية كاملة من ألياف الكربون، إلى جانب جناح خلفي نشط يولد قوة ضغط سفلي تتجاوز 400 كيلوغرام لتحسين الثبات عند السرعات العالية.

ومن المنتظر أن تنتج أودي 499 نسخة فقط من هذه السيارة، ما يجعلها واحدة من أكثر طرازات الشركة ندرة وطموحا.

تويوتا إي بيلا (eBella).. دخول كهربائي جديد إلى السوق الهندية

تستعد تويوتا لتعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الهندية من خلال طراز إي بيلا (eBella)، الذي يمثل نسخة معاد تصميمها من ماروتي سوزوكي إي فيتارا (eVitara)، لكن بواجهة أمامية مختلفة تمنحها شخصية أكثر حدة وتميزا.

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وتتوفر السيارة بخيارين من البطاريات؛ الأول بسعة 49 كيلوواط/ساعة، يولد قوة 144 حصانا وعزم دوران يبلغ 189 نيوتن/متر، مع مدى يصل إلى 440 كيلومترا. أما الخيار الثاني فيأتي ببطارية أكبر سعة 61 كيلوواط/ساعة، بقوة 174 حصانا وعزم 189 نيوتن/متر، ومدى يصل إلى 543 كيلومترا.

وفي الداخل، تقدم إي بيلا (eBella) مقصورة غنية بالتجهيزات، تشمل شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 بوصة، ومقاعد أمامية مهواة، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيا في 10 وضعيات، وسقفا زجاجيا بانوراميا ثابتا، ونظاما صوتيا من جيه بي إل (JBL) يضم 10 مكبرات صوت.

غيلي غالاكسي باتلشيب 700.. SUV صلبة للطرق الوعرة

ظهرت النسخة الإنتاجية من غيلي غالاكسي باتلشيب 700 (Geely Galaxy Battleship 700) في صور تجسسية أكدت اقتراب موعد إطلاقها الرسمي. وتأتي السيارة بتصميم صندوقي قوي، يمنحها حضورا عضليا واضحا ومساحة داخلية رحبة.

وتعزز غيلي الطابع العملي للسيارة عبر مقابض أبواب تقليدية، ورفارف بارزة، وإطار احتياطي مثبت على الباب الخلفي، وقضبان تحميل سقفية سوداء، في صورة توحي بأن السيارة صُممت للتعامل مع ظروف الطرق الصعبة.

وتعتمد باتلشيب 700 على نظام دفع رباعي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يستطيع الانتقال تلقائيا بين الدفع الأمامي والخلفي والرباعي وفقا لحالة الطريق. كما تضم نظام جي في إم سي (GVMC) للتحكم الديناميكي، الذي ساعدها على اجتياز اختبار المناورة المعروف باسم “اختبار الأيل (Moose Test)” بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

وتشمل تقنيات الطرق الوعرة في السيارة قدرات لافتة، مثل السير الجانبي، والدوران في المكان حول المحور، ومواصلة القيادة بعد تلف الإطار، والتجنب التلقائي المتتالي للعوائق، إلى جانب القدرة على خوض مياه بعمق يصل إلى 800 مليمتر، ودعم الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية في المناطق النائية.

بي واي دي غريت هان.. سيدان كهربائية بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر

كشفت الاختبارات الميدانية الأخيرة عن ملامح سيارة بي واي دي غريت هان (BYD Great Han)، وهي سيدان كهربائية تنفيذية كبيرة تتبنى لغة تصميم فاخرة قريبة من شقيقتها غريت تانغ (Great Tang).

وتتميز السيارة بقاعدة عجلات طويلة، وسقف انسيابي، وواجهة أمامية منخفضة، وشريط إضاءة إل إي دي (LED) ممتد، مع فتحات تهوية عمودية مدمجة تمنحها مظهرا قويا وأنيقا في الوقت نفسه.

وتشير المعلومات التقنية المتداولة إلى أن غريت هان ستعتمد على الجيل الثاني من بطارية بليد (Blade) الشهيرة من بي واي دي، مع دعم تقنية فلاش تشارجينغ (Flash Charging) للشحن فائق السرعة. وتستهدف السيارة مدى كهربائيا يصل إلى 1000 كيلومتر في الشحنة الواحدة، متفوقة بذلك على غريت تانغ التي يبلغ مداها 950 كيلومترا.

أما المقصورة فتتبنى مفهوم “الراية المزدوجة” بتصميم أفقي أنيق، وعجلة قيادة جديدة، ومواد داخلية راقية، لتقدم السيارة كواحدة من أكثر طرازات بي واي دي فخامة وتقدما. ومن المتوقع إطلاقها رسميا في الربع الرابع من العام الحالي.

ليب موتور دي 99 (D99).. عائلية فاخرة بعقل ذكاء اصطناعي

كشفت شركة ليب موتور (Leapmotor) الصينية عن مقصورة سيارتها العائلية الكبيرة دي 99 (D99)، التي تراهن على الراحة الذكية والتقنيات المتقدمة داخل المقصورة.

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وتعد السيارة الأولى في فئتها المزودة بنموذج لغوي كبير إل إل إم (LLM) مدمج محليا داخل أنظمة السيارة، ما يسمح بتنفيذ أوامر صوتية معقدة والتحكم في وظائف متعددة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وتأتي دي 99 (D99) بتوزيع مقاعد 2+2+3، لتوفر تجربة ركوب فاخرة للعائلات. ويضم الصف الثاني مقاعد تدليك من فئة زيرو غرافيتي (Zero Gravity)، وشاشات ترفيه منفصلة لكل راكب، وثلاجة تبريد مستقلة، في محاولة لجعل المقصورة أقرب إلى صالة سفر خاصة على الطريق.

ومن المنتظر أن تطرح السيارة تجاريا في الأسواق العالمية منتصف العام الحالي.

هوندا زد آر في (ZR-V).. كروس أوفر هجينة بطابع فاخر

تخطط هوندا لتقديم طراز زد آر في (ZR-V) في السوق الآسيوية بصفته سيارة مستوردة بالكامل سي بي يو (CBU)، ما يضعه في فئة أكثر نخبوية داخل تشكيلة الشركة.

وتقع زد آر في (ZR-V) في موقع أدنى من شقيقتها الأكبر سي آر في (CR-V)، لكنها تقدم حصريا بمنظومة دفع هجينة متقدمة. وتعتمد السيارة على محرك بنزين سعة 2.0 لتر يعمل بدورة أتكينسون الاقتصادية، مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي إي سي في تي (e-CVT) ضمن أحدث منصات هوندا الهجينة.

وتضم السيارة تجهيزات تشمل شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم مساعد غوغل، ونظام السلامة Honda Sensing، ونظاما صوتيا محيطيا من Bose يضم 12 مكبرا صوتيا، إضافة إلى تحكم مناخي متعدد المناطق.

تاتا سييرا الكهربائية.. عودة أيقونة هندية بروح جديدة

أكدت شركة تاتا موتورز (Tata Motors) أن الإطلاق التجاري للنسخة الكهربائية من أيقونتها التاريخية سييرا (Sierra) سيكون خلال الربع الثاني من عام 2026.

وقد رصدت النماذج شبه النهائية للسيارة خلال الاختبارات الميدانية، بتعديلات تميزها عن النسخة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. وتشمل هذه التغييرات صادما خاصا، وشبكا أماميا مغلقا لتحسين الانسيابية، وتصميما حصريا للعجلات، وشارات إي في (EV)، ولمسات خضراء تعبر عن الهوية الكهربائية.

وتشترك السيارة في حزم بطارياتها مع طراز هاريير إي في (Harrier EV)، إذ تتوفر بخيارين: 65 كيلوواط/ساعة و75 كيلوواط/ساعة، مع مدى قيادة طويل، وخياري الدفع الخلفي آر دبليو دي (RWD) والدفع الكلي أيه دبليو دي (AWD).

وفي الداخل، تحصل سييرا الكهربائية على واجهة رقمية مخصصة للمركبات الكهربائية، تضم مجموعة شاشات ثلاثية متكاملة تعكس الطابع التقني للسيارة.

إم جي ماجيستور (Majestor).. SUV ضخمة بقدرات طرق وعرة جادة

أعلنت إم جي (MG) عن طرح مركبتها الكبيرة ماجيستور (Majestor) بعد جولات اختبار واسعة في ظروف قيادة قاسية، لتقدمها كسيارة SUV ضخمة تجمع بين الفخامة والقدرات العملية.

وتعتمد السيارة على محرك ديزل سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني ثنائي توين توربو (Twin-Turbo)، يولد قوة 213 حصانا وعزم دوران يصل إلى 479 نيوتنا/متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتعزز إم جي قدرات السيارة على الطرق الوعرة عبر ثلاثة أقفال دفرنس ميكانيكية بالكامل، ونظام التحكم الذكي في الزحف كرول كونترول (Crawl Control) بسرعات قابلة للتحديد إلكترونيا، إضافة إلى برمجيات مطورة لإدارة الثبات والتوازن والالتصاق بالأرض.

مايكسترو غراند ديزاين.. فخامة صينية بمعايير نخبوية

كشفت علامة مايكسترو (Maextro)، المشروع المشترك بين هواوي وجيه إيه سي (JAC)، عن النسخة الأكثر فخامة من سيارتها إس 800 (S800) تحت اسم غراند ديزاين (Grand Design)، لتستهدف بها فئة السيارات النخبوية عالميا.

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ويبلغ طول السيارة 5.48 أمتار، وتأتي بمقصورة خلفية فاخرة تتسع لأربعة مقاعد فقط، بما يمنح الركاب أعلى مستويات الرحابة. كما تضم تطعيمات من الخشب الطبيعي والذهب الخالص، إلى جانب عجلة قيادة مصنوعة يدويا.

تعتمد غراند ديزاين (Grand Design) على منصة Tuling Longxing الجديدة، وتتوفر بنسخة كهربائية بالكامل، أو نسخة هجينة موسعة المدى إي آر إي في (EREV) تعتمد على محرك 1.5 لتر تيربو كمولد للطاقة.

كما تزود السيارة بنظام القيادة الذاتية المتقدم هواوي إيه دي إس 5 (Huawei ADS 5)، ومن المقرر بدء طرحها الرسمي في الأسواق خلال النصف الثاني من يونيو/حزيران الحالي.

أيسـتالاند جي إكس 7.. SUV كهربائية بمدى 900 كيلومتر

تستعد علامة أيسـتالاند (AISTALAND)، الناتجة عن الشراكة بين مجموعة جي إيه سي (GAC) الصينية وهواوي، لإطلاق سيارتها الكهربائية الكبيرة جي إكس 7 (GX7) خلال الأسابيع المقبلة.

وتعتمد السيارة على منصة شحن فائقة السرعة بجهد 800 فولت، مع مدى متوقع يصل إلى 900 كيلومتر في الشحنة الواحدة وفق معيار CLTC.

وتقدم النسخة المزودة بثلاثة محركات كهربائية أداء شديد القوة، إذ تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 3 ثوان.

وتضم السيارة تجهيزات متوقعة تشمل رادارا ليزريا (Lidar) مزدوجا عالي الدقة بـ 896 خطاً للرصد، ونظام تعليق هوائي ذكي مزدوج الحجرات، ونظام قيادة ذاتية متطور من هواوي، لتنافس مباشرة سيارة واي يو 7 (YU7) في فئة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الكبيرة.

هوندا سيتي المحسنة.. تحديث جديد لسيدان شعبية

تستعد هوندا لإطلاق النسخة المحسنة (Facelift) من سيدانها الشهيرة City، بعد رصد نماذج اختبارية تؤكد اقتراب موعد التدشين الرسمي.

وحصلت السيارة على تعديلات خارجية تشمل شبكا أماميا معاد تصميمه، ومصابيح أمامية وخلفية محدثة، وصادما جديدا، وعجلات رياضية من الألمنيوم بتصميم أكثر عصرية.

وتستمر هوندا في تقديم السيارة بخيارين من المحركات دون تغيير. الأول محرك بنزين سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي، يولد قوة 121 حصانا، ويتوفر بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي سي في تي (CVT). أما الخيار الثاني فيعتمد منظومة هجينة قوية إي إتش إي في (e:HEV) بقوة إجمالية تبلغ 126 حصانا وعزم دوران يصل إلى 253 نيوتنا/متر، مع ناقل حركة إي سي في تي (e-CVT).

وفي الداخل، حصلت السيارة على شاشة معلومات وترفيه أكبر بقياس 10.1 بوصة، وألوان داخلية جديدة، وفتحة سقف، ومقاعد أمامية مهواة، ونظام كاميرات رؤية محيطية 360 درجة، إلى جانب حزمة أمان ومساعدة للسائق من المستوى الثاني.

سباق جديد عنوانه الذكاء لا المحرك فقط

تكشف هذه الإصدارات أن صناعة السيارات لم تعد تتحرك في مسار واحد. فالمحركات القوية ما زالت حاضرة، لكن الصراع الحقيقي بات يدور حول البرمجيات، والبطاريات طويلة المدى، والشحن فائق السرعة، وأنظمة القيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي القادر على فهم السائق والركاب.

ومن أودي الخارقة ذات الألف حصان، إلى سيارات بي واي دي بعيدة المدى، وطرازات هواوي الذكية، يبدو أن المستقبل لم يعد ينتظر سنوات طويلة. لقد بدأ بالفعل في الظهور داخل صالات العرض، وعلى طرقات تستعد لسيارات أقوى، وأكثر ذكاء، وأقرب إلى أجهزة حاسوب فاخرة تسير على عجلات.