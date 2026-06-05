في عالم السيارات، لا تولد السلامة صدفة، ولا يكتفي المصنعون بجمال التصميم أو قوة المحرك قبل أن يرسلوا طرازاتهم الجديدة إلى الأسواق. فقبل أن تصل السيارة إلى يد المشتري، تمر بسلسلة طويلة من الاختبارات القاسية التي تحاول أن تجيب عن سؤال واحد: ماذا سيحدث إذا وقع الأسوأ؟

داخل المصانع ومراكز الاختبار، تخضع السيارات لتجارب دقيقة تحاكي الحوادث الواقعية، وتفحص قدرة الهيكل والأنظمة الإلكترونية والميكانيكية على حماية الركاب والمشاة في ظروف مختلفة. فالهدف لم يعد فقط إنتاج سيارة سريعة أو مريحة، بل مركبة قادرة على امتصاص الصدمات، وتقليل الإصابات، والتدخل أحيانا قبل وقوع الحادث نفسه.

وتعتمد شركات السيارات اليوم على تقنيات متقدمة، من بينها الأنظمة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، لتحليل سلوك السيارة أثناء الحوادث، وتوقع نقاط الضعف، وتطوير أنظمة السلامة قبل بدء الإنتاج التجاري.

وبفضل هذه الاختبارات، تستطيع الشركات تحسين تصميم المركبة، ورفع مستوى الأمان، وتعزيز ثقة المستهلكين في السيارات الحديثة.

التصادم الأمامي الذي يقيس قدرة مقدمة السيارة على الصمود وامتصاص الصدمة وحماية الركاب (بيكسلز)

قبل الوصول إلى السوق

قبل طرح أي سيارة جديدة، لا تكتفي الشركة المصنعة ببناء نموذج جميل للتصوير والإعلانات، بل تبدأ رحلة اختبار طويلة تمر بعدة مراحل متتابعة: من التصميم الأولي، إلى الاختبارات المعملية والافتراضية، ثم اختبارات التصادم، وتجارب أنظمة الأمان النشطة، والفحوص البيئية، قبل الوصول إلى التقييم النهائي واعتماد الإنتاج.

مرحلة التصميم.. الأمان يبدأ على الورق

تبدأ عملية تقييم السيارة من مرحلة التصميم الأولي، حيث يضع المهندسون التصور الكامل لشكل المركبة، وبنيتها الأساسية، ومناطق امتصاص الصدمات، وتوزيع مكونات السلامة داخلها.

في هذه المرحلة, لا يكون التصميم مجرد مسألة جمالية، بل قرارا هندسيا يؤثر لاحقا على قدرة السيارة على حماية ركابها. فشكل المقدمة، وقوة الأعمدة، وصلابة السقف، وموقع البطارية أو خزان الوقود، كلها تفاصيل تدخل في حسابات السلامة منذ اللحظة الأولى.

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الاختبارات المعملية.. فحص المواد قبل فحص السيارة

بعد التصميم، تأتي مرحلة الاختبارات المعملية، وفيها يتم فحص المواد والمكونات التي ستدخل في بناء السيارة. تخضع المعادن، والبلاستيك، والزجاج، والمقاعد، وأنظمة التعليق، والأسلاك الإلكترونية لاختبارات تحمل دقيقة.

وتقيس هذه التجارب قدرة المكونات على مقاومة الحرارة، والضغط، والاهتزاز، والرطوبة، والاستخدام الطويل. والهدف هو التأكد من أن السيارة لن تبدو آمنة فقط عند خروجها من المصنع، بل ستحتفظ بجودتها وكفاءتها على المدى الطويل.

الاختبارات الافتراضية.. آلاف الحوادث داخل الحاسوب

قبل أن تُحطم الشركات سيارات حقيقية في مراكز التصادم، تلجأ أولا إلى المحاكاة الرقمية. ففي هذه المرحلة، تستخدم برامج حاسوبية متطورة لمحاكاة آلاف السيناريوهات المحتملة للحوادث.

تساعد هذه الاختبارات الافتراضية في توقع نقاط الضعف بدقة، وتحسين التصميم، وتقليل التكلفة، وتسريع عملية التطوير. ويمكن للمهندسين عبر هذه النماذج الرقمية أن يروا كيف يتشوه الهيكل، أين تتركز قوة الصدمة، وكيف تتحرك أجسام الركاب داخل المقصورة.

لكن هذه المحاكاة لا تلغي الحاجة إلى الاختبارات الواقعية. فالبرامج الحاسوبية تعتمد على حسابات ونماذج رياضية، أما التصادم الحقيقي فيثبت عمليا ما إذا كانت السيارة قادرة بالفعل على حماية ركابها عند لحظة الخطر.

اختبارات التصادم.. اللحظة الأهم والأقسى

تبقى اختبارات التصادم من أخطر وأهم مراحل تقييم السيارة. ففي هذه التجارب، يتم إطلاق السيارة بسرعات محددة نحو حواجز صلبة أو متحركة داخل مراكز اختبار مجهزة، لقياس قدرة الهيكل على امتصاص الصدمة والحفاظ على مساحة آمنة للركاب.

يشمل ذلك التصادم الأمامي، الذي يقيس قدرة مقدمة السيارة على مقاومة الارتطام المباشر وحماية الركاب، إضافة إلى اختبار فعالية الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. كما تشمل الاختبارات التصادم الجانبي، والتصادم الخلفي، واختبار انقلاب المركبة لقياس قوة السقف ومدى قدرته على حماية من بداخل السيارة.

وخلال هذه التجارب، لا يجلس بشر داخل السيارة بالطبع، بل دمى اختبار متطورة بأحجام وأوزان مختلفة، تمثل الرجال والنساء والأطفال. وتحتوي هذه الدمى على مئات الحساسات والمستشعرات التي تقيس قوة الضغط، وحركة الرأس والصدر والرقبة، واحتمالات الإصابة في كل جزء من الجسم.

ومن خلال هذه البيانات، يستطيع المهندسون معرفة ما إذا كانت السيارة نجحت في توزيع قوة الصدمة بعيدا عن الركاب، أم أن هناك مناطق تحتاج إلى تعديل وتقوية.

الأمان النشط.. منع الحادث قبل وقوعه

لم تعد سلامة السيارة تُقاس فقط بما يحدث بعد التصادم. فمع تطور التكنولوجيا، أصبح التركيز يتجه أكثر نحو الأنظمة التي تمنع الحادث من الأساس، أو تقلل احتمالات وقوعه.

وتعرف هذه الأنظمة باسم أنظمة الأمان النشطة، لأنها لا تنتظر لحظة الاصطدام، بل تراقب الطريق وتتدخل عند الضرورة. ومن أبرز هذه الاختبارات فحص أنظمة المكابح، للتأكد من كفاءة الفرامل في ظروف مختلفة، سواء على الطرق الجافة أو المبللة، وفي السرعات المتنوعة.

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كما يتم قياس مسافة التوقف، وثبات السيارة عند الكبح المفاجئ، وقدرة أنظمة منع انغلاق المكابح وأنظمة الثبات الإلكتروني على الحفاظ على السيطرة. وفي السيارات الأحدث، تُختبر أيضا أنظمة التحذير من الاصطدام، والمكابح التلقائية، ومراقبة النقطة العمياء، والمساعدة في الحفاظ على المسار.

الاختبارات البيئية.. سلامة الإنسان والهواء أيضا

لا تقتصر اختبارات السيارات الحديثة على حماية الركاب فقط، بل تشمل أيضا تأثير المركبة على البيئة والصحة العامة. ولهذا تخضع السيارات لفحوص بيئية دقيقة تقيس نسب الانبعاثات الصادرة من العادم، مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين.

وتفرض هيئات أوروبية وأمريكية معايير صارمة للتأكد من أن الانبعاثات لا تتجاوز الحدود المسموح بها. فالسيارة الآمنة، بمفهوم الصناعة الحديثة، ليست فقط تلك التي تحمي من بداخلها عند التصادم، بل التي تقلل أيضا أثرها الضار على الهواء والبيئة.

هل السيارات الفاخرة أكثر أمانا من الاقتصادية؟

تخضع السيارات الحديثة، سواء كانت اقتصادية أو فاخرة، لمعايير أمان أساسية وإلزامية. فمعظم السيارات الجديدة تحتوي على عناصر مشتركة مثل أحزمة الأمان، والوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق، كما تمر بالاختبارات الأساسية المطلوبة قبل طرحها في الأسواق.

لكن الفرق الحقيقي لا يكمن في وجود الأمان من عدمه، بل في مستوى تطوره. فالسيارات الفاخرة غالبا ما توفر أنظمة أكثر تقدما تعتمد على الرادارات والكاميرات والحساسات، ما يسمح لها بمراقبة محيطها بدقة أكبر والتفاعل بسرعة مع المخاطر المحتملة.

أما السيارات الاقتصادية، فتقدم عادة وسائل الأمان الأساسية التي تضمن حماية الركاب وفق المعايير المطلوبة، لكنها قد لا تضم كل التقنيات المتقدمة الموجودة في الطرازات الأعلى سعرا.

هيئات السلامة.. من يمنح النجوم؟

إلى جانب اختبارات الشركات، توجد هيئات مستقلة وحكومية تقيم مستوى أمان السيارات قبل وصولها إلى المستهلك، خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة.

في أوروبا، يعد برنامج تقييم السيارات الجديدة المعروف اختصارا باسم (NCAP) من أشهر برامج تقييم السلامة، إذ يمنح السيارات تقييما من نجمة واحدة إلى خمسة نجوم بناء على نتائج اختبارات التصادم وأنظمة السلامة.

وفي الولايات المتحدة، توجد الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، وهي جهة حكومية تابعة لوزارة النقل الأمريكية، وتستخدم نظام تقييم النجوم من واحد إلى خمسة. كما يوجد معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة (IIHS)، وهو مؤسسة مستقلة غير حكومية تشتهر باختبارات تصادم صارمة ودقيقة.

هذه التقييمات أصبحت عاملا مهما في قرارات الشراء، لأن المستهلك لم يعد ينظر إلى الأمان كميزة إضافية، بل كشرط أساسي في السيارة الجديدة.

مستقبل الأمان.. سيارات تتوقع الخطر

يتجه مستقبل السلامة في السيارات نحو مزيد من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة التنبؤية. فالفكرة لم تعد فقط أن تتحمل السيارة التصادم، بل أن تستطيع قراءة الطريق، وتحليل سلوك السائق، ومراقبة حركة المركبات المحيطة، ثم التحذير أو التدخل قبل وقوع الحادث.

وتجرب بعض الشركات حاليا أنظمة اتصال بين المركبات تعرف اختصارا باسم (V2V)، وهي تقنية تسمح للسيارات بتبادل بيانات فورية عن الموقع والسرعة والاتجاه. وبهذه الطريقة، يمكن للسيارة أن تتلقى تحذيرا من خطر لا يراه السائق بعد، مثل مركبة تقترب بسرعة من تقاطع أو حادث مفاجئ في الطريق.

ومع تطور هذه التقنيات، يقترب عالم السيارات من مرحلة تصبح فيها المركبة شريكا نشطا في حماية السائق والركاب والمشاة، لا مجرد وسيلة نقل تنتظر أوامر الإنسان.

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تكشف اختبارات الأمان أن السيارة الحديثة ليست نتاج التصميم الجميل أو المحرك القوي وحدهما، بل حصيلة آلاف الحسابات والتجارب والاصطدامات المتعمدة. فكل وسادة هوائية، وكل حزام أمان، وكل حساس صغير، يقف خلفه سؤال كبير: كيف نمنح الإنسان فرصة أكبر للنجاة عندما تخطئ الطريق؟