لم تكن سيارات السيدان، لعقود طويلة، مجرد فئة ضمن سوق السيارات، بل كانت الصورة الكلاسيكية للسيارة نفسها. ارتبطت بالعائلة وبالترقي الاجتماعي وبمبيعات الشركات الكبرى، حتى بدت كأنها الخيار الطبيعي لكل من يبحث عن سيارة عملية ومحترمة ومتوازنة.

لكن هذا الزمن تغير. فخريطة صناعة السيارات العالمية، اقتصاديا وتقنيا وتسويقيا، شهدت تحولا عميقا نقل مركز الثقل من السيارات المنخفضة التقليدية إلى فئات الـSUV والكروس أوفر، بمختلف أحجامها وأسعارها.

فما بدأ قبل سنوات كاتجاه تسويقي عابر تحول، بحلول عام 2026، إلى واقع إستراتيجي يفرض نفسه على خطوط الإنتاج في ديترويت وطوكيو وشتوتغارت وسول.

لم تعد المسألة مجرد تغير في الذوق العام، بل انقلاب كامل في حسابات الربح والهندسة وسلوك المستهلكين, حتى بات كثيرون يتحدثون عن "الموت البطيء للسيدان ".

وتكفي الأرقام لفهم حجم التحول. فالفجوة بين السيدان والـSUV لم تعد تراجعا محدودا، بل صارت مؤشرا على إعادة رسم خريطة المبيعات العالمية.

السوق الأمريكية.. نقطة انكماش تاريخية

في الولايات المتحدة، تكشف بيانات مؤسسة "إدموندز " المتخصصة في السيارات لعام 2026 حجم التراجع الحاد. فقد انكمشت الحصة السوقية لسيارات الركاب التقليدية، وفي مقدمتها الصالون والسيدان، إلى 17% فقط من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة.

هذه النسبة تبدو صادمة إذا قورنت بما كان عليه السوق قبل عقد واحد، حين كانت السيدان تقترب من نصف اختيارات المشترين بحصة تجاوزت 47%.

ويظهر عمق الأزمة أكثر في فئة السيدان متوسطة الحجم، التي كانت لعقود العمود الفقري لكثير من الشركات ومقياسا لقوتها التجارية، إذ هبطت حصتها إلى 4.5% فقط من السوق الإجمالية.

في المقابل، تقدمت الشاحنات الخفيفة وسيارات الـSUV والكروس أوفر لتستحوذ على أكثر من 80% من إجمالي المركبات الجديدة الخارجة من صالات العرض الأمريكية. لذلك لم يعد غريبا أن يصف محللون السوق الأمريكية بأنها أصبحت بيئة غير صديقة للسيارات المنخفضة التقليدية.

الانفجار العالمي للـSUV

وعالميا، لا يبدو المشهد مختلفا كثيرا، بل أكثر ضخامة من حيث القيمة المالية. فقد تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع سيارات الـSUV حاجز 926 مليار دولار، وسط توقعات بأن يتخطى هذا القطاع عتبة تريليون دولار قريبا إذا استمر معدل النمو الحالي.

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المفارقة أن الغرب لم يعد وحده محرك هذا الصعود. فمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ اليوم على 63.2% من إجمالي إيرادات وأرباح قطاع الـSUV عالميا.

ويعود ذلك بالأساس إلى الطفرة الإنتاجية والطلب الواسع في الصين والهند، حيث وجدت الشركات المحلية والعالمية وصفة رابحة: كروس أوفر صغيرة ومدمجة، بأسعار منافسة، تناسب المدن المزدحمة والطرق المتفاوتة الجودة والطبقات المتوسطة الصاعدة.

هكذا تحولت الـSUV من سيارة كبيرة مرتبطة بالطرق الوعرة أو الرفاهية الأمريكية، إلى خيار يومي عابر للقارات والطبقات.

لم تبق هذه الأرقام حبيسة التقارير، بل تحولت إلى قرارات إنتاجية أنهت تاريخ طرازات عاشت طويلا في ذاكرة السوق. شركات كبرى أغلقت فصولا كاملة من تاريخها مع السيدان، بينما اختارت أخرى الصمود واستثمار الفراغ.

معسكر المنسحبين

كانت الشركات الأمريكية، ومعها بعض المجموعات الأوروبية، الأكثر جرأة في الانسحاب من قطاع السيدان التقليدية. فالقرار لم يعد عاطفيا، بل اقتصاديا بحتا: تكلفة التطوير مرتفعة، والطلب يتراجع، وهامش الربح في الـSUV أعلى بكثير.

فورد كانت من أوائل الشركات التي اتخذت القرار الحاسم في أمريكا الشمالية، فأوقفت إنتاج طرازات السيدان وتخلت عن أسماء ذات تاريخ ومبيعات مليونية مثل "فيوجن " و "توروس ". ووجهت الشركة معظم ميزانياتها الهندسية والتسويقية إلى الشاحنات الخفيفة والـSUV، مع الإبقاء على "موستانج " كأيقونة رياضية مستقلة تحفظ جانبا من هوية العلامة.

أما جنرال موتورز فسارت في الاتجاه ذاته، وأنهت رسميا مسيرة "شفروليه ماليبو "، في خطوة أخلت تشكيلة شفروليه من أي خيار سيدان تقليدي، وفتحت الطريق أمام المنصات المرتفعة والسيارات الكهربائية الأكبر حجما.

ولم تكن ستيلانتس بعيدة عن الموجة, إذ أوقفت طرازات أمريكية كلاسيكية مثل "كرايسلر 300″ و"دودج تشارجر" التقليدية، واستبدلت بها منصات أحدث للكروس أوفر والسيارات الكهربائية والهجينة، بما يشبه إعلان نهاية عصر السيدان الأمريكية الضخمة.

معسكر الصامدين

في الجهة الأخرى، اختارت الشركات اليابانية والكورية الجنوبية طريقا مختلفا. لم تنسحب، بل أعادت قراءة السوق. صحيح أن السيدان لم تعد الخيار الأول، لكنها لم تمت بالكامل. وما دام هناك طلب متبق، فإن غياب المنافسين قد يتحول إلى فرصة ذهبية.

تواصل تويوتا قيادة this القطاع عالميا عبر "كامري" و"كورولا"، مستفيدة من قاعدة عملاء واسعة وثقة تاريخية في الاعتمادية. وقد عززت موقعها بإطلاق أجيال جديدة تعتمد على المحركات الهجينة، لتثبت أن السيدان لا تزال قادرة على تحقيق أرباح كبيرة عندما تقترن بالكفاءة والتقنية المناسبة.

أما هوندا فتتمسك بطرازي "أكورد" و"سيفيك"، مع التركيز على العزل والأمان ومتعة القيادة المنخفضة والثابتة، وهي مزايا لا يزال قطاع من المشترين يفضلها على وضعية الجلوس المرتفعة.

وفي كوريا الجنوبية، يواصل تحالف هيوندايكيا تحديث طرازات مثل "سوناتا" و"إلنترا" و"كيه 5″، عبر تصاميم أكثر جرأة وتجهيزات تقنية غنية، في محاولة لإبقاء السيدان جذابة لجيل جديد من المشترين.

انسحاب يصنع فرصة

المفارقة أن الشركات التي صمدت في سوق السيدان بدأت تجني أرباحا غير متوقعة. فانسحاب المنافسين الأمريكيين والأوروبيين لم يلغ الطلب تماما، بل ترك ملايين المستهلكين حول العالم أمام خيارات أقل.

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هنا استفادت تويوتا وهوندا تحديدا من الفراغ. فالعميل الذي لا يزال يريد سيدان متوسطة الحجم، يابانية أو كلاسيكية الطابع، لم تعد أمامه عشرات البدائل كما في السابق. وغالبا ما يجد نفسه أمام أسماء محدودة، في مقدمتها "كامري" و"أكورد".

وبذلك تحول الصمود، الذي بدا في البداية مخاطرة، إلى إستراتيجية مربحة. فالحصة المتبقية من سوق السيدان باتت أضيق، لكنها أكثر تركيزا في يد عدد محدود من الشركات.

لماذا ينجذب المشترون إلى الـSUV؟

لا يفسر صعود الـSUV بعامل واحد. إنه مزيج من الراحة النفسية والحسابات العملية وتوجهات الشركات وحتى صورة السيارة في الثقافة العامة.

أولا، تمنح الـSUV السائق وضعية جلوس مرتفعة تكشف الطريق بصورة أفضل، وهو ما يعزز الإحساس بالسيطرة والأمان، خصوصا في المدن المزدحمة.

ثانيا، توفر مرونة أكبر في الاستخدام اليومي. فإمكانية طي المقاعد ومساحة الشحن العمودية تجعلها أكثر ملاءمة للعائلات والرحلات والحقائب الكبيرة مقارنة بصندوق السيدان المنفصل والمحدود.

ثالثا، لم تعد فجوة استهلاك الوقود كما كانت سابقا. فالمحركات الهجينة والكهربائية حسنت كفاءة الـSUV، كما ساعد تطور البطاريات وانخفاض تكلفتها على جعلها أكثر قبولا من الناحية الاقتصادية.

رابعا، تحقق هذه الفئة هوامش ربح أعلى للمصنعين، تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالسيدان، وهو ما يفسر اندفاع الشركات لتوجيه ميزانيات التطوير والتسويق نحوها.

خامسا، استفادت الـSUV في بعض الأسواق الكبرى من تصنيفها ضمن فئة "الشاحنات الخفيفة"، مما أتاح للمصنعين التعامل مع معايير تنظيمية أقل صرامة نسبيا في الانبعاثات وكفاءة الطاقة مقارنة بسيارات الركاب التقليدية.

وأخيرا، تغيرت صورة السيارة نفسها. فالسيدان باتت، في نظر بعض المشترين، مرتبطة بسيارات الأجرة أو بخيارات الجيل القديم، بينما أصبحت الـSUV رمزا للحياة العصرية والمغامرة والمكانة الاجتماعية.

هل تختفي السيدان؟

الإجابة الأقرب: لا. لكنها لن تعود كما كانت. السيدان لم تعد السيارة الافتراضية للعائلة أو الخيار الأول في صالات العرض، لكنها تعيد تعريف دورها. فهي تتحول من فئة عامة إلى خيار متخصص، يلبي احتياجات محددة لدى المشترين.

أول عوامل بقائها يتمثل في السيارات الكهربائية. فالتصميم الانسيابي للسيدان يساعد على تقليل مقاومة الهواء، وهو عامل مهم لزيادة مدى السيارة بالشحنة الواحدة وتقليل استهلاك البطارية. وتؤكد نماذج مثل "تسلا موديل 3″ و"بي واي دي سيل" أن السيدان الكهربائية لا تزال قادرة على تحقيق مبيعات قوية عندما تكون كفؤة ومصممة بذكاء.

العامل الثاني هو سوق السيارات المستعملة. فالسيدان تظل جذابة للشباب والموظفين الجدد ومن يبحثون عن سيارة اقتصادية في التشغيل والصيانة، خصوصا أن تكاليفها غالبا ما تكون أقل من كثير من سيارات الـSUV الأكثر تعقيدا.

أما العامل الثالث فهو الفخامة. فسيارات مثل "مرسيدس إس-كلاس" و"بي إم دبليو" الفئة السابعة لا تزال تحمل رمزية يصعب على الـSUV إلغاؤها بالكامل. ففي هذا القطاع، يبحث العملاء عن الوقار والعزل والراحة الهادئة وديناميكية قيادة لا تزال السيدان تتقنها ببراعة.

في النهاية، يمكن القول إن عصر هيمنة السيدان المطلقة انتهى بالفعل. لم تعد "السيارة" بمعناها التقليدي الوحيد، ولم تعد الخيار العائلي الأول كما كانت. لكنها لم تختف. لقد انتقلت من قلب السوق إلى أطرافه المربحة: سيارة لمن يريد الثبات أو الكفاءة الكهربائية أو السعر العقلاني أو الفخامة الهادئة.

أما العرش الجماهيري الواسع، فقد أصبح اليوم للـSUV؛ السيارة التي فهمت مزاج العصر، وجلست أعلى قليلا من الجميع.