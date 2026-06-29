جديد السيارات.. الصين وأوروبا وكوريا في سباق الكهرباء والهجين

في أسبوع واحد، كشفت علامات عالمية وصينية في مجال السيارات عن طرازات جديدة تجمع بين الكهرباء والهجين، والمدى الطويل، والتقنيات الذكية، والتصاميم التي تبدو أقرب إلى لغة المستقبل.

من سيارات كهربائية عائلية بمدى يتجاوز 600 كيلومتر، إلى شاحنات بيك أب هجينة قادرة على قطع 1300 كيلومتر، ومن منصات تجارية مرنة إلى سيارات سيدان رياضية مزودة بتقنيات قيادة ذكية، يقدم هذا الحصاد قراءة في أبرز الإصدارات التي تعكس ملامح المنافسة المقبلة في أسواق السيارات العالمية.

تويوتا bZ3X.. سواد كامل ومدى 520 كيلومترا

كشفت شركة جي إيه سي (GAC)-تويوتا في الصين عن نسخة خاصة من سيارتها الكهربائية bZ3X حملت اسم "نايت إيديشن"، وقد جاءت بهوية خارجية سوداء بالكامل، تشمل الطلاء والشعارات الأمامية والخلفية، لتمنح السيارة حضورا أكثر جرأة وتميزا.

تعتمد النسخة الجديدة على بطارية بسعة 58 كيلوواطا/ساعة، ومحرك كهربائي أمامي يولد قوة 201 حصان، مع مدى قيادة يصل إلى 520 كيلومترا وفق المعيار الصيني CLTC. وتتوفر السيارة بنسختين: 520 برو نايت إيديشن، و520 برو ليدار نايت إيديشن، وتضيف الأخيرة حساس ليدار متطورا مثبتا أعلى الزجاج الأمامي.

ولا تكتفي السيارة بالمظهر الرياضي الداكن، إذ تضم تجهيزات داخلية لافتة، من بينها نظام صوت من ياماها بـ11 سماعة، ومقاعد أمامية مدفأة ومهواة مع خاصية المساج، إضافة إلى طاولات صغيرة قابلة للطي خلف المقاعد الأمامية، على غرار الطاولات المستخدمة في الطائرات التجارية.

رينو ميغان عام 2027.. بطارية أكبر وشحن أسرع

أزاحت رينو الستار عن النسخة المحدثة من ميغان إي-تيك (Megan E-Tech) الكهربائية موديل عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها داخل سوق السيارات الكهربائية المدمجة، وسط منافسة أوروبية وصينية متزايدة.

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حصلت السيارة على واجهة أمامية جديدة، شملت صداما معاد التصميم وشبكا أكثر حداثة ومصابيح مطورة تنسجم مع لغة التصميم الجديدة للعلامة الفرنسية. أما التحول الأبرز فجاء في الجانب التقني، بعد اعتماد بطارية جديدة من نوع LFP بسعة استخدام فعلية تبلغ 67 كيلوواطا/ساعة بدلا من 60 كيلوواطا/ساعة، ما رفع مدى القيادة الرسمي إلى 499 كيلومترا وفق معيار WLTP.

كما حسنت رينو قدرات الشحن السريع، إذ أصبحت السيارة تدعم الشحن بقدرة تصل إلى 165 كيلوواطا، ما يسمح برفع مستوى البطارية من 15% إلى 80% خلال نحو 24 دقيقة فقط. واحتفظت السيارة بمنظومة الدفع الأمامي المعروفة، بمحرك كهربائي قوته 220 حصانا وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر.

هيونداي إلنترا 2027.. سيدان أكثر جرأة واتساعا

كشفت هيونداي عن الجيل الثامن من سيارتها السيدان إلنترا، التي تُباع باسم أفانتي (Avante) في كوريا الجنوبية، خلال معرض بوسان للسيارات عام 2026. وجاء الجيل الجديد بتصميم مختلف بوضوح عن السابق، مستلهما من لغة "فن الفولاذ"، التي تقوم على الحواف الحادة والخطوط القوية.

زادت أبعاد السيارة بصورة ملحوظة، إذ بلغ طولها 4.765 متر، بزيادة 55 ملما، وعرضها 1.855 متر، بزيادة 30 ملما، مع قاعدة عجلات بطول 2.750 متر، بزيادة 30 ملما، ما يجعلها أقرب في الرحابة إلى سيارات السيدان متوسطة الحجم. كما جاءت المصابيح الأمامية والخلفية بتصميم يشكل حرف "H"، مع جناح خلفي عريض يمتد على عرض السيارة.

في المقصورة، حصلت إلنترا الجديدة على نظام المعلومات والترفيه بليوس (Pleos) المبني على نظام أندرويد (Android)، مع شاشة لمس قياس 12.9 بوصة قياسيا، قابلة للترقية إلى 14.6 بوصة. كما نُقلت عصا ناقل الحركة إلى خلف المقود، بما يحرر مساحة إضافية في الكونسول الوسطي ويمنح المقصورة مظهرا أكثر انسيابية.

سكودا بيك.. SUV كهربائية بسبعة مقاعد

كشفت سكودا رسميا عن سيارتها الكهربائية الجديدة بيك، التي تمثل أول دخول للعلامة التشيكية إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكهربائية الكبيرة، كما تعد أكبر وأكثر سيارات سكودا اتساعا حتى الآن.

يبلغ طول السيارة 4.87 أمتار، مع قاعدة عجلات تقارب 3 أمتار، ما يوفر مقصورة رحبة تتسع لسبعة ركاب. وتتوفر السيارة بخيارين من البطاريات: 63 كيلوواطا/ساعة و91 كيلوواطا/ساعة، وهي البطارية الأكبر في سيارة كهربائية من سكودا، إلى جانب ثلاثة خيارات للمحركات تتراوح قوتها بين 150 و220 كيلوواطا، مع إمكانية الاختيار بين الدفع الخلفي والدفع الكلي.

وتصل النسخة الأطول مدى إلى أكثر من 640 كيلومترا للشحنة الواحدة. أما التجهيزات فتشمل مقابض أبواب مخفية، وسقفا بانوراميا مع تحكم ديناميكي بالظل، وشاشة معلومات وترفيه عمودية قياس 13.6 بوصة، ونظاما صوتيا من سونوس (Sonos) بـ16 سماعة بقوة 755 واطا. كما تدعم السيارة الشحن ثنائي الاتجاه، وتوفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 935 لترا عند استخدام خمسة مقاعد.

هافال H10.. صندوقية بحضور ضخم

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ظهرت هافال H10 الجديدة رسميا بوصفها أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) صندوقية رائدة من علامة هافال مبنية على منصة جي دبليو إم وان (GWM One) الجديدة، لتقدم الشركة الصينية طرازا كبيرا يستهدف محبي السيارات العائلية ذات الطابع الوعر.

تأتي السيارة بأبعاد ضخمة، إذ يبلغ طولها 5.138 متر، وعرضها 2.050 متر، وارتفاعها 1.970 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3 أمتار. وتتوفر بخيارين للمقصورة، بخمسة أو ستة مقاعد، وتعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي تتيح مدى كهربائيا يصل إلى 180 كيلومترا.

وتضم السيارة حساس ليدار مثبتا على السقف، وكاميرات مدمجة ضمن الهيكل، وإطارا احتياطيا خارجيا على الباب الخلفي. أما تصميمها الخارجي فيقوم على واجهة أمامية قوية، وشبك نحيف ممتد، ومصابيح مستطيلة بزوايا دائرية، بما يعزز الطابع الصندوقي الصلب للسيارة.

جيلي غالاكسي (Galaxy) TT.. سيدان كهربائية بقوة 578 حصانا

كشفت جيلي رسميا عن غالاكسي TT موديل عام 2026، وهي سيدان كهربائية رياضية تعكس طموح العلامة الصينية في تقديم سيارة تجمع بين الأداء العالي والتقنيات المتقدمة والتصميم المستقبلي.

تعتمد السيارة على منصة كهربائية بجهد 800 فولت، تدعم الشحن السريع وتوفر كفاءة أعلى. وتطرح بنسختين: الأولى بدفع خلفي وقوة 333 حصانا، والثانية بدفع رباعي وقوة تصل إلى 578 حصانا، مع مدى قيادة يبلغ 725 كيلومترا للشحنة الواحدة. كما تضم نظام قيادة ذكية إتش 7 (H7) مدعوما بحساس ليدار.

ويعكس اسم TT فلسفة السيارة، إذ يشير إلى التفرد والطابع الرياضي والحيوية، إلى جانب مفهوم الاتجاه والتكنولوجيا (Trend & Technology)، أي الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا. وتأتي السيارة بتصميم هجومي وانسيابي، مع مصابيح LED نهارية بارزة ومستشعر ليدار مثبت أعلى السقف.

كيا PV5.. منصة كهربائية مرنة للأعمال والنقل

أعلنت كيا طرح منصة PV5 الكهربائية متعددة الاستخدامات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن توجهها لتعزيز حضورها في قطاع المركبات الكهربائية التجارية. وتعد PV5 أول طراز ضمن فئة مركبات (PBV)، أي مركبات الأعمال متعددة الاستخدامات، من كيا.

تظهر مرونة المنصة من خلال خمس نسخ إقليمية، تشمل PV5 Passenger المخصصة لنقل الركاب والنقل التشاركي، وPV5 Cargo للشحن والخدمات اللوجستية، وPV5 WAV المجهزة لدعم تنقل ذوي الهمم، وPV5 Prime Edition الموجهة للنقل الفاخر وكبار الشخصيات، إضافة إلى PV5 Drop Side ذات الشاسيه المكشوف، التي تتيح للشركات تركيب هياكل وتجهيزات متخصصة مثل التبريد أو خدمات الصيانة.

وقد حصدت كيا PV5 عددا من الجوائز العالمية، بينها جائزة International Van of the Year 2026، كما حصلت نسخة الشحن PV5 Cargo على تصنيف خمس نجوم، ما يعزز موقعها كحل كهربائي متكامل في قطاع المركبات التجارية.

جيتور F700.. بيك أب هجينة بمدى 1300 كيلومتر

كشفت جيتور عن الصور الأولى لسيارة زونغهينغ F700 الجديدة، التي تمثل دخول العلامة الصينية إلى فئة شاحنات البيك أب الوعرة المتطورة، عبر طراز يجمع بين التصميم الصلب ومنظومة الدفع الهجينة القابلة للشحن الخارجي.

تعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 2.0 لتر مخصص للأنظمة الهجينة، بقوة 155 كيلوواطا، أي نحو 208 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر، مع كفاءة حرارية تصل إلى 45.5%. وتشير التقارير إلى اعتمادها على منصة كهربائية بجهد 800 فولت تدعم الشحن السريع، بما يسمح بشحن البطارية من 20% إلى 80% خلال نحو 10 دقائق فقط. ويصل مدى القيادة الإجمالي إلى 1300 كيلومتر.

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وتتميز F700 بتصميم خارجي قوي، يقوم على الخطوط المستقيمة والزوايا الحادة، مع مصابيح LED نهارية مدمجة داخل تصميم مستطيل يتناغم مع الشبك الأمامي الكبير. وفي الداخل، تضم السيارة شاشة وسطية قياس 15.6 بوصة، وشاشة بانورامية ممتدة قياس 35.4 بوصة، مع خيارات مقاعد لأربعة أو خمسة ركاب.

شيري ستوكمان.. بيك أب ديزل هجين بثلاثة أقفال تفاضلية

تستعد شيري لدخول واحدة من أكثر فئات السيارات تنافسية وربحية عالميا، بعد الكشف عن الصور التشويقية الأولى لشاحنة البيك أب الجديدة ستوكمان عام 2027، التي تحمل الاسم الداخلي كيه بي 31 (KP31).

تعتمد السيارة على محرك ديزل تيربو سعة 2.5 لتر، مدعوم بمنظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي، مع نظام دفع رباعي ذكي وثلاثة أقفال تفاضلية لتعزيز قدراتها على الطرق الوعرة. وتستهدف شيري بهذا الطراز أسواق أستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، على أن يكون الإطلاق العالمي المتوقع في الربع الرابع من عام 2026.

وتأتي ستوكمان بتصميم عصري يبتعد عن الشكل التقليدي لشاحنات البيك أب، مع مقصورة مزدوجة تلبي احتياجات العائلة، وتجهيزات داخلية مستوحاة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تشمل شاشتين رقميتين عائمتين، وسقفا بانوراميا، ومقاعد مدفأة، وتكييفا أوتوماتيكيا. كما تعمل شيري على تطوير نسخة خاصة للطرق الوعرة من السيارة.

سباق مفتوح نحو التنقل الذكي

تكشف إعلانات هذا الأسبوع أن صناعة السيارات تدخل مرحلة جديدة، لم تعد فيها الكهرباء وحدها عنوان التحول، بل أصبحت جزءا من منظومة أوسع تشمل المدى الطويل، والشحن فائق السرعة، والقيادة الذكية، والاتصال الرقمي، والتصاميم المرنة متعددة الاستخدامات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه العلامات الأوروبية واليابانية والكورية تطوير طرازاتها الكهربائية والهجينة، تندفع الشركات الصينية بقوة إلى فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والبيك أب والمنصات التجارية، مستندة إلى أسعار تنافسية ومدى طويل وتقنيات متقدمة.

وبين هذا السباق المتسارع، يبدو المستهلك الرابح الأكبر، إذ تتسع أمامه الخيارات بين سيارات عائلية أكثر رحابة، وشاحنات هجينة أكثر قدرة، ومركبات كهربائية أكثر ذكاء. أما صناعة السيارات نفسها، فتبدو وكأنها تعيد كتابة علاقتها بالمستقبل، لا عبر محرك جديد فقط، بل عبر تصور جديد بالكامل للتنقل.