احذر.. فالمخاطر قد لا تكون على الطريق كما تظن، ولا تحت غطاء محرك سيارتك، بل قد تتسلل إليك بصمت دون أن تشعر عبر "ثغرة إلكترونية". فلم تعد التهديدات التي تواجه السيارات الحديثة تقتصر على السرقة التقليدية أو الأعطال الميكانيكية، بل باتت تمتد إلى عالم رقمي أكثر تعقيدا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع في هذه الصناعة.

فقد تكفي ضغطة زر واحدة من خلف شاشة حاسوب يبعد آلاف الكيلومترات لتمنح قراصنة الإنترنت القدرة على تنفيذ هجمات إلكترونية على سيارتك، مما ينذر بظهور تهديدات لم تكن واردة في عالم السيارات قبل سنوات قليلة.

ورغم أن التقنيات الذكية وأنظمة الاتصال بالإنترنت فتحت آفاقا واسعة للراحة والابتكار، إلا أنها في المقابل أوجدت تحديات أمنية كبيرة، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية قادرة على استهداف البيانات الشخصية للسائقين، وكذلك الأنظمة التشغيلية داخل السيارات.

وبينما تتسابق شركات صناعة السيارات لتقديم مزيد من المزايا الذكية وخدمات الاتصال الرقمي، يطرح خبراء الأمن السيبراني استفسارا مهما حول مدى مواكبة إجراءات الحماية لهذا التطور التكنولوجي المتواصل.

ومع تحول السيارات الحديثة إلى أجهزة حاسوب متحركة متصلة بالإنترنت، أصبح الأمن السيبراني عنصرا أساسيا في منظومة السلامة. فالمركبات اليوم تضم العشرات من وحدات التحكم الإلكترونية، ورغم ما توفره هذه التقنيات من راحة وكفاءة، فإنها تفتح في الوقت نفسه أبوابا جديدة أمام محاولات الاختراق.

وهنا يبرز سؤال مقلق، هل يمكن أن تتحول السيارة التي تعتمد عليها يوميا إلى نقطة ضعف أمنية على الطريق؟ بالتأكيد، الأمن السيبراني أصبح عاملا لا يقل أهمية عن المكابح وأحزمة الأمان والوسائد الهوائية وغيرها من أنظمة السلامة التي تحمي السائقين والركاب.

عندما تصبح الأنظمة الذكية نقطة ضعف

أصبحت السيارات المتصلة بالإنترنت هدفا متزايدا للهجمات السيبرانية، نظرا لاعتمادها على البرمجيات والاتصالات اللاسلكية، وفيما يلي أبرز أنواع هذه الهجمات:

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الهجمات عبر الشبكات اللاسلكية: تعد أنظمة الواي فاي والبلوتوث من أبرز نقاط الضعف في السيارات المتصلة بالإنترنت، حيث يمكن استغلالها للوصول غير المصرح به إلى أنظمة المركبة أو اعتراض البيانات أثناء نقلها، خاصة إذا لم تكن محمية بتشفير قوي أو إعدادات أمان محدثة.

تعد أنظمة الواي فاي والبلوتوث من أبرز نقاط الضعف في السيارات المتصلة بالإنترنت، حيث يمكن استغلالها للوصول غير المصرح به إلى أنظمة المركبة أو اعتراض البيانات أثناء نقلها، خاصة إذا لم تكن محمية بتشفير قوي أو إعدادات أمان محدثة. الهجمات عبر أنظمة الترفيه والمعلومات: تعتبر لوحة التحكم الرقمية من أكثر نقاط الاختراق شيوعا في السيارات الحديثة، نظرا لاتصالها المباشر بشبكات الإنترنت. وإذا وُجِدَت ثغرة أمنية، قد يستغلها المهاجم للوصول إلى بيانات المستخدم أو شبكات داخلية أخرى في المركبة.

تعتبر لوحة التحكم الرقمية من أكثر نقاط الاختراق شيوعا في السيارات الحديثة، نظرا لاتصالها المباشر بشبكات الإنترنت. وإذا وُجِدَت ثغرة أمنية، قد يستغلها المهاجم للوصول إلى بيانات المستخدم أو شبكات داخلية أخرى في المركبة. الهجمات عبر التحديثات البرمجية: تعتمد السيارات الحديثة على التحديثات البرمجية عن بعد، إلا أن هذه الميزة قد تُستغَل إذا لم تُؤمَّن بشكل كاف. إذ يمكن للمهاجمين التلاعب بعملية التحديث وإرسال ملفات برمجية خبيثة داخل النظام.

تعتمد السيارات الحديثة على التحديثات البرمجية عن بعد، إلا أن هذه الميزة قد تُستغَل إذا لم تُؤمَّن بشكل كاف. إذ يمكن للمهاجمين التلاعب بعملية التحديث وإرسال ملفات برمجية خبيثة داخل النظام. الهجمات عبر تشويش أنظمة الملاحة: يعد نظام تحديد المواقع (GPS) من العناصر الأساسية في السيارات الحديثة، إلا أنه قد يكون عرضة لهجمات التزييف والتلاعب عبر إرسال إشارات خاطئة تؤثر على دقة النظام، وبالتالي تؤدي إلى تغيير الموقع أو الاتجاهات المعروضة. وقد يتسبب ذلك في تضليل السائق أو توجيهه إلى مسارات غير صحيحة، مما يهدد سلامة القيادة.

يعد نظام تحديد المواقع (GPS) من العناصر الأساسية في السيارات الحديثة، إلا أنه قد يكون عرضة لهجمات التزييف والتلاعب عبر إرسال إشارات خاطئة تؤثر على دقة النظام، وبالتالي تؤدي إلى تغيير الموقع أو الاتجاهات المعروضة. وقد يتسبب ذلك في تضليل السائق أو توجيهه إلى مسارات غير صحيحة، مما يهدد سلامة القيادة. الهجمات عبر الشبكة الداخلية الأساسية: تعتمد السيارات الحديثة على شبكة اتصال داخلية (CAN Bus) لربط مختلف الوحدات الإلكترونية، وإذا تعرضت هذه الشبكة للاختراق يمكن التأثير على وظائف مهمة مثل المحرك والمكابح والتوجيه.

تعتمد السيارات الحديثة على شبكة اتصال داخلية (CAN Bus) لربط مختلف الوحدات الإلكترونية، وإذا تعرضت هذه الشبكة للاختراق يمكن التأثير على وظائف مهمة مثل المحرك والمكابح والتوجيه. هجمات حجب الخدمة: هي أحد أنواع الهجمات السيبرانية التي تستهدف إرباك أنظمة السيارة أو تعطيل بعض أجزائها عبر إغراق أنظمتها الإلكترونية أو شبكاتها الخارجية بكم كبير من البيانات المزيفة، مما قد يؤدي إلى شلل السيارة بشكل كامل ومنعها من أداء وظائفها الحيوية.

هي أحد أنواع الهجمات السيبرانية التي تستهدف إرباك أنظمة السيارة أو تعطيل بعض أجزائها عبر إغراق أنظمتها الإلكترونية أو شبكاتها الخارجية بكم كبير من البيانات المزيفة، مما قد يؤدي إلى شلل السيارة بشكل كامل ومنعها من أداء وظائفها الحيوية. الهجمات عبر تطبيقات الهواتف الذكية: تعد تطبيقات الهواتف الذكية واحدة من أكبر ثغرات الأمن السيبراني في عالم السيارات. فبمجرد ربط الهاتف بالمركبة، يمكن للتطبيق الوصول إلى عدد من الوظائف والبيانات الحساسة.

وإذا تعرض الهاتف للاختراق أو استغلال ثغرة في التطبيق، قد يتمكن المهاجم من الوصول إلى معلومات السيارة أو التحكم في بعض الخدمات المتاحة عن بعد.

تقنيات لحماية السيارات من الاختراق

في الوقت الذي تتطور فيه أساليب الهجمات الإلكترونية، تتسابق شركات السيارات لتطوير تقنيات دفاعية أكثر ذكاء لحماية المركبات المتصلة بالإنترنت.

ومن أبرز هذه التقنيات، وحدات الأمن المخصصة، وهي رقائق ذكية مدمجة داخل وحدات التحكم الإلكتروني في السيارة، تعمل كـ "خزنة رقمية محصنة" تحتفظ بمفاتيح التشفير والبيانات الحساسة بعيدا عن متناول القراصنة وأي اختراق محتمل، حتى إذا تمكنوا من الوصول إلى أجزاء أخرى من النظام.

كما تعتمد السيارات الحديثة على أنظمة كشف ومنع التسلل، وهي برمجيات متطورة تراقب حركة البيانات داخل شبكة السيارة على مدار الساعة، وتحلل الرسائل المتبادلة بين أنظمتها المختلفة لاكتشاف أي نشاط غير طبيعي، لتتدخل فورا بحظر الرسائل المشبوهة وإطلاق تنبيهات أمنية.

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ولا تتوقف الحماية عند حدود السيارة نفسها، إذ تلعب مراكز العمليات الأمنية للمركبات دورا محوريا في التصدي للتهديدات السيبرانية. فهذه مراكز السحابية تراقب البيانات الواردة من ملايين السيارات المتصلة حول العالم في الوقت الفعلي، ما يتيح رصد الهجمات الإلكترونية الجماعية مبكرا والتعامل معها قبل أن تتسع دائرة تأثيرها.

وبفضل هذه التقنيات والطبقات المتعددة من الحماية، تتحول السيارة الحديثة إلى منظومة رقمية قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

تحديات الأمن السيبراني

فرض التطور التقني والتكنولوجي المتسارع في عالم السيارات تحديات أمنية غير مسبوقة، ومن أبرز هذه التحديات:

زيادة الاعتماد على الاتصال الدائم بالإنترنت في السيارات.

تأمين تحديثات البرمجيات وإيصالها للسيارة بشكل آمن.

صعوبة اكتشاف الثغرات الأمنية ومعالجتها بسرعة.

تعقيد الأنظمة المتشابكة داخل السيارة، وصعوبة تأمينها.

ضعف الوعي الأمني لدى بعض المستخدمين.

الاعتماد المتزايد على أنظمة القيادة الذكية والتي قد تكون عرضة للهجمات الإلكترونية.

تعزيز الأمن السيبراني

مع تحول السيارات الحديثة إلى منصات رقمية متصلة بالإنترنت، لم تعد حمايتها تقتصر على أنظمة الأمان التقليدية، بل أصبحت بحاجة إلى درع إلكتروني يحميها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.

ومن هنا، تتزايد مسؤولية شركات السيارات في تعزيز مستويات الحماية عبر تشفير الاتصالات والبيانات، وإطلاق تحديثات أمنية مستمرة، وعزل الأنظمة الحيوية المسؤولة عن القيادة والسلامة عن أنظمة الترفيه والاتصال، إلى جانب إجراء اختبارات اختراق متقدمة لرصد الثغرات المحتملة ومعالجتها قبل استغلالها.

في المقابل، يلعب المستهلك دورا لا يقل أهمية في الحفاظ على أمن سيارته الرقمية، من خلال تثبيت التحديثات الرسمية فور توفرها، واستخدام كلمات مرور قوية للحسابات المرتبطة بالسيارة، وتفعيل المصادقة المتعددة العوامل، وتجنب ربط السيارة بأجهزة أو تطبيقات غير موثوقة، فضلا عن الانتباه لأي سلوك أو نشاط غير معتاد قد يشير إلى وجود مشكلة أمنية.

ففي عصر السيارات الذكية، أصبح الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا مستمرا بين الشركات المصنعة والمستهلكين لضمان تجربة قيادة أكثر أمانا وثقة.

هل وقعت هجمات سيبرانية على السيارات من قبل؟

بالفعل، وقعت هجمات سيبرانية على سيارات خلال السنوات الماضية، معظمها كان في إطار الأبحاث الأمنية بهدف اكتشاف الثغرات وتحسين الحماية.

ومن أبرز حالات الاختراق التي نفذها "قراصنة أخلاقيون" – خبراء أمن سيبراني مصرح لهم باختبار الأنظمة الرقمية لاكتشاف الثغرات الأمنية قبل استغلالها – حادثة سيارة جيب شيروكي الشهيرة عام 2015، عندما نجح باحثان في اختراق السيارة عن بعد، لدرجة أنهما تحكما في إيقاف المحرك وتعطيل المكابح تماما، ما دفع الشركة المصنعة إلى استدعاء أكثر من مليون سيارة، لتصبح واحدة من أولى عمليات الاستدعاء الكبرى بسبب ثغرة سيبرانية.

كما تعرضت شركة تسلا الأمريكية بين عامي 2016 و2017 إلى اختراق سيارتها (Model S) عن بعد، حيث استطاع الباحثون تنفيذ عدة أوامر في السيارة، من بينها فتح السقف والتحكم في الشاشات والأبواب، فأجرت الشركة على الفور تحديثات برمجية لمعالجة الثغرات، مما ساهم في تعزيز حماية النظام ومنع تكرار الهجوم.

السيارات الحديثة ليست محصنة بالكامل

لم يعد الهدف هو منع الهجمات السيبرانية على السيارات فقط، بل أصبح التوجه نحو التنبؤ بها قبل وقوعها والتعامل معها بشكل استباقي. فمع تزايد اعتماد المركبات على الاتصال الدائم بالإنترنت، يتطور مفهوم حماية السيارات ليصل إلى مستويات أكثر تقدما وذكاء.

تعمل شركات السيارات حاليا على تطوير مفهوم "المركبة ذاتية الدفاع سيبرانيا"، بحيث لا يقتصر دور أنظمة الأمان على صد الهجمات، بل يتم دمجها مع الذكاء الاصطناعي لتمكين السيارة من اكتشاف التهديدات الإلكترونية مبكرا والتعامل معها تلقائيا قبل الوصول إلى الأنظمة الحيوية للسيارة.

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وفي ظل السباق المستمر بين تطور أساليب الهجمات الإلكترونية وتعزيز وسائل الدفاع والحماية، فهناك بالتأكيد حاجة إلى تحديثات ثورية في مواجهة هذه التهديدات السيبرانية، مما يدفع الشركات إلى تطبيق مبدأ "الأمن المبني على التصميم" أي دمج أنظمة الحماية منذ مرحلة تصميم السيارة وليس بعد إنتاجها.

كما سيلعب التعاون بين شركات السيارات والجهات المختصة في الأمن السيبراني دورا أكبر في إنشاء شبكات مراقبة عالمية لرصد الهجمات وتبادل المعلومات من أجل التغلب على هذه المشكلات.

وفي المستقبل القريب، ستصبح حماية السيارات جزءا من منظومة رقمية متكاملة، حيث تتكامل البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأجهزة المادية لتقديم مستوى أمان قادر على مواكبة التطور السريع في عالم القيادة الذكية.