أعلنت شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا عن دخولها قطاع مركبات المنصات التخصصية رسميا في المنطقة، وذلك عبر إطلاق طراز "كيا PV5" الكهربائي بالكامل.

ويمثل هذا الطراز التدشين الإقليمي الأول لفئة المركبات المبنية على منصات قابلة للتعديل والمعروفة بـ (Platform Beyond Vehicle – PBV).

وتعتمد الإستراتيجية الهندسية لطراز "PV5" على توفير شاسيه وقاعدة عجلات مرنة تتيح للمشغلين والشركات اختيار التكوين الهيكلي المناسب لطبيعة أعمالهم.

وشهد حفل الإطلاق استعراض خمس نسخ رئيسية صُممت لتلبية احتياجات قطاعات نقل الركاب، والخدمات اللوجستية، والتعديلات الخاصة.

تنوع الهياكل والحلول التشغيلية

أظهرت المنصة الجديدة قدرة عالية على التكيف من خلال النسخ التالية المطروحة في السوق الإقليمي:

PV5 Passenger : مخصصة لنقل الركاب، وخدمات النقل التشاركي، والمؤسسي. تتميز بأبواب منزلقة لسهولة الدخول ومساحة تخزين مرنة للأمتعة.

: مخصصة لنقل الركاب، وخدمات النقل التشاركي، والمؤسسي. تتميز بأبواب منزلقة لسهولة الدخول ومساحة تخزين مرنة للأمتعة. PV5 Cargo : تستهدف قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل للميل الأخير. توفر سعة تخزين تصل إلى 4.42 متر مكعب، وتتميز بارتفاع تحميل منخفض لسهولة الشحن.

: تستهدف قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل للميل الأخير. توفر سعة تخزين تصل إلى 4.42 متر مكعب، وتتميز بارتفاع تحميل منخفض لسهولة الشحن. PV5 WAV : نسخة مجهزة من المصنع مباشرة لدعم تنقل ذوي الهمم، حيث تدمج التجهيزات الخاصة بالكراسي المتحركة داخل الهيكل الأساسي لضمان معايير أمان موحدة.

: نسخة مجهزة من المصنع مباشرة لدعم تنقل ذوي الهمم، حيث تدمج التجهيزات الخاصة بالكراسي المتحركة داخل الهيكل الأساسي لضمان معايير أمان موحدة. PV5 Prime Edition : فئة متميزة موجهة لخدمات النقل الفاخر والفنادق ونقل كبار الشخصيات.

: فئة متميزة موجهة لخدمات النقل الفاخر والفنادق ونقل كبار الشخصيات. PV5 Drop Side: شاسيه مكشوف (Chassis-Cab) يتيح للشركات تركيب هياكل مخصصة مثل صناديق التبريد أو وحدات الصيانة والخدمات العامة.

المواصفات الفنية والتقنيات المتصلة

تأتي "كيا PV5" مجهزة ببطارية بسعة تشغيلية تبلغ 71.2 كيلوواط/ساعة في طرازاتها طويلة المدى، ما يتيح لها تحقيق مدى قيادة يصل إلى 524 كيلومترا وفقا لمعيار التقييم (NEDC). ولدعم استمرارية التشغيل التجاري، تدعم المركبة تقنية الشحن السريع بالتيار المستمر (DC)، والتي تتيح رفع طاقة البطارية من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة تقريبا.

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من الناحية التكنولوجية، تعمل السيارة بنظام تشغيل مدمج يعتمد على بنية نظام تشغيل أندرويد للسيارات (Android Automotive OS – AAOS)، مما يسمح بالوصول المباشر إلى خدمات غوغل (Google) وتطبيقات الأعمال المخصصة، إلى جانب دعم التحديثات البرمجية عبر الهواء (OTA). كما تم دمج أنظمة تتبع ومراقبة لحظية للأعطال لتسهيل إدارة الأساطيل الكبيرة.

السلامة والتقييمات الدولية

زُودت المنصة بحزمة متكاملة من أنظمة مساعدة السائق (ADAS)، تشمل: نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ونظام الحفاظ على المسار وتتبعه (LKA / LFA)، ونظام تثبيت السرعة الذكي (SCC).

وقد حصد الطراز عدة تقييمات دولية، حيث نالت نسخة الشحن (Cargo) تصنيف 5 نجوم للأمان لعام 2025 من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP) المخصص للشاحنات التجارية، بالإضافة إلى حصول فئة الركاب على جائزة "سيارة العائلة للعام" من مجلة بي بي سي توب جير (BBC TopGear).

وتخطط كيا لتوسيع هذه المنظومة مستقبلا عبر طرح طرازات إضافية ونماذج اختبارية متطورة مثل الطراز التجريبي المخصص للأنشطة الخارجية "PV5 WKNDR".