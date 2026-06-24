جديد السيارات.. بورشه 911 وأودي A6 وفريلاندر 8 تشعل سباق الفخامة

لم يعد عالم السيارات يكتفي بلغة الأرقام التقليدية أو وعود الأداء المعهودة، بل أصبح يعيش ثورة تكنولوجية متسارعة تدمج فيها عبق التاريخ الميكانيكي بأحدث ما توصلت إليه عوالم الذكاء الاصطناعي والمنصات الكهربائية فائقة الجهد، فقد اشتعلت حلبة التنافس الدولي لتتحول إلى مسرح لاستعراض عضلات هندسية غير مسبوقة.

في الأسبوع الماضي، تلاقت جينات الأداء الرياضي الكلاسيكي بلمسات حصرية، مع طرازات "كروس أوفر" عائلية تكسر الهيمنة التقليدية، وعمالقة جدد قادمين من الشرق بترسانة رقمية تتحدى قمم الفخامة الأوروبية وبمدى قيادة يكسر حاجز الألف كيلومتر.

في هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الإطلاقات التي خطفت الأنظار في أروقة صالات العرض العالمية.

بورشه 911 .. تحفة بريطانية بلمسة ألمانية

تخليدا لـ 75 عاما من النجاح في المملكة المتحدة، كشفت بورشه عن إصدار خاص ومحدود من أيقونتها "911 GT3" حمل اسم "إيرلز كورت 51 إديشن"، احتفاء بالمحطة التاريخية الأولى للعلامة في معرض لندن للسيارات عام 1951.

وقد استند هذا الإصدار الحصري إلى أحدث أجيال الطراز (992.2 GT3) معززا بحزمة (Touring) التي تمنح الهيكل مظهرا كلاسيكيا بغياب الجناح الخلفي التقليدي. وتتألق السيارة بطلاء خارجي فريد خصص لها بالكامل يحمل اسم "إيرلز كورت غرين ميتاليك" (الأخضر المعدني)، يتماهى ببراعة مع لمسات فضية ناعمة تزين المرايا الجانبية، ومقابض الأبواب، وشريط غطاء المحرك، ممتدة حتى التفاصيل الداخلية للعجلات.

أما المقصورة الداخلية، فجاءت بمثابة لوحة فنية تجمع بين الفخامة والرياضية؛ حيث تكتسي بجلد "نايت غرين" المتداخل مع اللون البيج العاجي، وتزدان بتطعيمات من خشب "بالدايو" النادر، بجانب مقاعد رياضية فاخرة يتوسطها المخمل الفاخر.

وتأكيدا على قيمتها الاستثمارية الموجهة لهواة الجمع، ستكتفي بورشه بإنتاج 51 نسخة فقط من هذه التحفة، تتيح من خلالها للمشترين خيارين لمنظومة الحركة: إما ناقل حركة يدوي من ست سرعات لعشاق القيادة الكلاسيكية، أو ناقل "PDK" الأوتوماتيكي مزدوج القابض، وهو ما يعكس إستراتيجية الصانع الألماني المتنامية في التوسع ببرامج التخصيص الحصري والإصدارات المحدودة.

أودي A6.. كروس أوفر فاخر للطرق الوعرة

كشفت أودي عن إطلاق الجيل الجديد كليا من سيارتها "A6 Allroad"، لتعيد إحياء فئة الستيشن واجن الفاخرة المجهزة للمغامرات، متحدية الهيمنة التقليدية لسيارات الـ SUV في تلك الفئة.

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ولأول مرة في تاريخ هذا الطراز، منحت أودي سيارتها الجديدة مظهرا هجوميا مستوحى من طرازات RS الرياضية، حيث جاء الهيكل أعرض بمقدار 11 سنتيمترا مقارنة بنسخة "A6 Avant" القياسية، وعززت الواجهة والصدامات بكسوة سفلية واقية تمنحها صلابة واضحة وتبرز هويتها المخصصة للطرق الوعرة.

وعلى صعيد الأداء، تتيح أودي خيارين متطورين للمحركات:

محرك ديزل V6: سعة 3.0 لتر مدعوم بتقنية هجينة خفيفة (MHEV)، يولد قوة 295 حصانا، وهو ما يسمح للسيارة بالانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.4 ثانية فقط.

منظومة هجينة قابلة للشحن (PHEV): تتوفر لأول مرة في هذا الطراز، وتجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي، لينتجا معا قوة إجمالية تصل إلى 362 حصانا. وتعتمد هذه المنظومة على بطارية بسعة 25.9 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة كهربائياً خالصاً يصل إلى 95 كيلومترا.

بوفينسيبن "05 GT".. وحش هجين بثوب الأناقة

أعادت عائلة "بوفينسيبن" – المؤسسة لعلامة "ألبينا" الشهيرة قبل انتقال ملكيتها إلى بي إم دبليو – صياغة مفهوم الأداء الخارق من خلال إطلاق تحفتها الجديدة "05 GT"، المستندة إلى منصة "بي إم دبليو M5 تورينغ" العائلية، ولكن برؤية هندسية ترفع سقف التحدي.

وعلى الرغم من القوة المفرطة التي تتمتع بها السيارة، حيث يولد محركها قوة مذهلة تصل إلى 789 حصانا (متفوقة على نسخة M5 القياسية بأكثر من 70 حصانا)، وتترجم السيارة هذه الأرقام المرعبة إلى تسارع خاطف من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في أقل من 3.6 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى المحددة عند 305 كيلومترات/ساعة.

واختارت العلامة فلسفة "الأناقة المتخفية" عبر مصدات أمامية وخلفية انسيابية، وشريط أسود يلتف حول الهيكل ليمنحها حضورا رصينا، مع عجلات رياضية مطروقة مقاس 21 بوصة. كما زودت السيارة بنظام عادم متطور من التيتانيوم طورته شركة "أكروبوفيتش"، يضمن نغمة ميكانيكية حماسية ويسهم في خفض الوزن بمقدار 7.8 كيلوغراما.

فريلاندر 8 الجديدة.. SUV صيني فاخر

أعلنت علامة "فريلاندر" – المشروع المشترك بين شركتي "شيري" الصينية و"جاكوار لاند روفر" البريطانية – عن خطوتها الكبرى الأولى بالكشف رسميا عن طرازها الجديد كليا "فريلاندر 8". وتأتي هذه السيارة لتمثل فئة الـ SUV العائلية الفاخرة ذات الحجم الكبير، وتدمج بين هندسة الطرق الوعرة والمنصات الكهربائية المتطورة بجهد 800 فولت، والذكاء الاصطناعي من "هواوي".

ولم تتخل السيارة عن الجينات العريقة لـ"لاند روفر"، حيث زودت بمنظومة دفع رباعي متقدمة، مدعومة بنظام تعليق هوائي مغلق ثنائي الحجرات لضمان أعلى مستويات الراحة والتحكم على الرمال والصخور. أما القوة المحركة، فتعتمد على تكنولوجيا القيادة ممتدة المدى (EREV)، التي تجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 154 حصانا يعمل كمولد للطاقة، وبطارية ضخمة بسعة 60.33 كيلوواط/ساعة.

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وتمنح هذه التوليفة السيارة مدى قيادة كهربائياً خالصاً يصل إلى 221 كيلومترا، ليرتفع المدى الإجمالي المشترك ويتجاوز حاجز الـ 1000 كيلومتر من القيادة المتواصلة.

وستطرح العلامة هذا الإصدار الأول بثلاثة ألوان حصرية تعكس الفخامة (الذهبي، الفضي، والبنفسجي)، وسط توقعات بأن تشعل المنافسة في سوق سيارات الـ SUV العائلية بفضل معادلة السعر التنافسي مقابل التقنيات.

لوكسيد "RX".. ملامح "فيراري" تلتقي بذكاء "هواوي"

كشفت شركة "لوكسيد" الصينية عن أيقونتها الكهربائية الجديدة كليا "RX". وتأتي هذه السيارة لتعيد صياغة مفهوم الـ SUV الرياضي الفاخر بلغة تصميم ديناميكية مستوحاة من الخطوط الانسيابية لسيارات فيراري الخارقة، مدعومة بترسانة رقمية غير مسبوقة تتقدمها أربعة حساسات "LiDAR" ومنظومة القيادة الذاتية الأكثر تطورا من هواوي.

وتتمتع "لوكسيد RX" بحضور لافت على الطريق بفضل أبعادها المدروسة، وعلى صعيد الأداء ومنظومات الحركة، تتيح الشركة طرازها الفاخر عبر خيارين:

نسخة الدفع الخلفي: تعتمد على محرك كهربائي واحد يولد قوة 371 حصانا.نسخة الدفع الكلي: تعتمد على محركين كهربائيين يطلقان معا قوة مرعبة تصل إلى 586 حصانا.

وتسجل "لوكسيد RX" سبقا تقنيا باعتبارها من أوائل الطرازات الإنتاجية في العالم التي تتبنى منظومة مدمجة من 4 حساسات "LiDAR"، مما يمنحها قدرة خارقة على مسح المحيط بدقة وتعزيز مستويات السلامة والقيادة الذاتية في مختلف الظروف المناخية والبيئية، ومن المتوقع إطلاقها رسميا في الأسواق خلال خريف عام 2026.

"لي أوتو L8" .. الفخامة الصينية بمدى 1670 كم

أعلنت شركة "لي أوتو" الصينية رسميا عن الجيل الجديد كليا من أيقونتها "L8″، التي تحولت من مقصورة الستة مقاعد التقليدية إلى فئة الـ SUV الفاخرة المكونة من خمسة مقاعد، لتنافس بشكل مباشر أعتى الرموز الأوروبية مثل "مرسيدس مايباخ GLS".

وتستند "L8" الجديدة إلى أبعاد تمنحها هيبة واضحة على الطريق، ومقصورة ملكية مستوحاة من الشقيقة الكبرى "L9″، مدججة بترسانة من تقنيات الرفاهية الرقمية، أبرزها شاشة بانورامية عملاقة قياس 29 بوصة بدقة "6K"، ونظام صوتي مسرحي يضم 27 مكبرا للصوت.

وتكتمل تجربة الدرجة الأولى بمقاعد خلفية مخصصة للاسترخاء مزودة بمساند للأرجل، وطاولات أعمال قابلة للطي، وشاشة ترفيه خلفية قياس 21 بوصة بدقة "4K".

وعلى صعيد الأداء، فتعمل السيارة بمنظومة دفع ممتدة المدى (EREV) مطورة، تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 154 حصانا يعمل كمولد للطاقة، وبطارية ضخمة بسعة 72.7 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن السريع بتقنية "5C".

وتتيح هذه التوليفة المتطورة قطع مسافة 430 كيلومترا بالاعتماد التام على الطاقة الكهربائية، لينطلق المدى الإجمالي المشترك إلى رقم استثنائي يبلغ 1670 كيلومترا، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي للغاية يتراوح بين 6.2 و6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو E-208 GTi الجديدة.. عودة أسطورة GTi كهربائية بالكامل

أعادت شركة "بيجو" الفرنسية إحياء الشارة الأسطورية الأكثر شهرة في تاريخها "GTi"، لتعلن رسميا عن ولادة أيقونتها الجديدة كليا "E-208 GTi". وتأتي هذه الخطوة لتمثل أول سيارة أداء رياضي كهربائية بالكامل في تاريخ العلامة.

وتستمد الأيقونة الفرنسية نبضها الرياضي من محرك كهربائي يحمل الرمز "M4+"، يطلق قوة تصل إلى 277 حصانا تدفع العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أحادي السرعة. وتتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.5 ثانية فقط، وتعتمد المنظومة على حزمة بطاريات بسعة 54 كيلوواط/ساعة، تمنح السيارة مدى قيادة عملي يصل إلى 377 كيلومترا.

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وتشمل التجهيزات الرياضية نظام تفاضل محدود الانزلاق، وتعليقا رياضيا يخفض الارتفاع 25 مليمترا، وعرض مسار متزايد (56 مليمترا في الأمام و27 مليمترا في الخلف)، ومثبت خلفي، وتكتمل اللمسة الجمالية بعجلات رياضية مميزة مقاس 18 بوصة، مستوحاة بتصميمها من عجلات الأسطورة "205 GTi" لتجمع بين عبق الماضي وتكنولوجيا المستقبل.

يؤكد مشهد الإطلاقات هذا الأسبوع أن قطاع السيارات يمر بمنعطف تاريخي لا عودة فيه، وبينما يصر الصناع الأوروبيون على حراسة إرثهم العريق، تواصل القوى الصينية الصاعدة هندسة "المستقبل الرقمي" بوتيرة مرعبة، واضعة معايير جديدة للرفاهية والاستقلالية الطويلة للطاقة.

وبين نبض الماضي الميكانيكي الحاضر في طرازات التراث، ومستقبل الاستلقاء في مقاصير تشبه الطائرات الخاصة، يبدو أن المستهلك العالمي يمر بالعصر الذهبي لصناعة تعيد الآن وأكثر من أي وقت مضى، تعريف علاقة الإنسان بالآلة على الطريق.