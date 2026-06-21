أسرع من الصوت وأطول من منزل.. أغرب إنجازات السيارات في التاريخ

هل يمكن لسيارة أن تقطع مسافة بين الأرض والقمر 7 مرات دون أن تخذل صاحبها؟ وكيف لمركبة بطول 30 مترا أن تحمل على ظهرها مهبطاً لطائرة مروحية ومسبحاً وهي تسير في الشارع؟ مرحباً بكم في الجانب الأكثر تطرفاً وإثارة من هندسة المحركات.

في هذا الجانب، تتجاوز السيارات كونها مجرد قطع من الحديد ووسائل للتنقل، لتصبح انعكاساً مباشراً لتطور الإنسان في التقنية والطموح. فكل رقم قياسي جديد لا يُسجل كإنجاز منفصل، بل كحلقة في سلسلة طويلة من السعي البشري المستمر نحو كسر الحدود والخطوط الحمراء لقوانين الفيزياء.

في هذا التقرير، لن نتحدث عن السيارات التي تراها في طريقك اليومي، بل سنغوص في عالم "الأرقام القياسية الاستثنائية" التي دخلت موسوعة غينيس؛ حيث تلتقي السرعات الخارقة التي تقترب من سرعة الصوت، بأغرب التصاميم وأكثرها كفاءة وجنوناً في تاريخ البشرية.. لتشكل معاً صورة عالم لا يعرف التوقف، ولا يرضى بالثبات.

أشهر الأرقام القياسية في تاريخ عالم السيارات

تأتي أشهر الأرقام القياسية في تاريخ السيارات كتتويج لتفوق تقني مذهل، وتجسيد حي لمحاولات مستمرة تتحدى القواعد الهندسية السائدة. ومن خلال هذه الأرقام، تنجح الشركات في ابتكار مركبات خارقة تعيد صياغة مفهوم الأداء وتغير ملامح القيادة على الطرق.

السيارات الأسرع في العالم

تتربع بوغاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ على قمة السيارات الأسرع في العالم التي تعمل بالبنزين، بسرعة تصل إلى 490 كيلومترا/ساعة، وفي الجانب الآخر من الثورة الحديثة، تندفع بي واي دي يانغوانغ U9 إكستريم لتعلن عن عصر السيارات الكهربائية الخارقة بسرعة قياسية بلغت 496 كم/س تم تسجيلها في أواخر عام 2025.

القصة لم تتوقف هنا، ففي صحراء ولاية نيفادا الأمريكية عام 1997، قاد البريطاني آندي غرين أسرع سيارة على اليابسة في التاريخ (ثراست إس إس سي)، بسرعة قياسية بلغت قرابة 1228 كم/س، لتصبح أول مركبة على اليابسة تكسر حاجز الصوت.

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تخيل للحظة أنك تقود سيارة تصل سرعتها إلى 341 مترا في الثانية الواحدة، أي أنها تقطع كيلومترا واحدا في أقل من ثلاث ثوان. وذلك من خلال الاعتماد على محركين نفاثين مستمدين من طائرات عسكرية، في مشروع ليس للاستخدام التجاري، بل لتحدي حدود السرعة وتحطيم الأرقام القياسية.

أما في عالم التسارع الذي يكسر الإحساس بالزمن، فقد سجلت سيارة ريماك نيفيرا آر العديد من الأرقام القياسية، من أبرزها الانطلاق من صفر إلى 400 كم/س ثم التوقف بالكامل خلال أقل من 26 ثانية فقط، في تجربة تختصر المسافة والزمن إلى لحظة خاطفة.

السيارات الأكثر مبيعا في التاريخ

تتصدر تويوتا كورولا اليابانية مشهد السيارات في العالم، بأكثر من 54 مليون سيارة منذ إطلاقها لأول مرة عام 1966، لتتحول من مجرد طراز إلى ظاهرة عالمية لا تغيب عن الطرقات.

وفي عالم البيك أب، تفرض فورد إف سيريز الأمريكية هيمنتها المطلقة، بأرقام ومبيعات تاريخية تتجاوز 43 مليون نسخة منذ بداية إنتاجها، لتثبت أنها ليست مجرد شاحنة، بل أسطورة عمل متواصلة عبر الأجيال.

أما الأسطورة التي حافظت على هويتها لعقود بدون تغير جذري، فتتمثل في فولكس فاغن "بيتل"، التي تجاوزت مبيعاتها حاجز الـ21 مليون نسخة بنفس الروح التصميمية تقريبا، لتثبت أن بعض الأشكال لا يجرؤ الزمن على تغييرها.

السيارات الأثقل والأخف والأقصر

في عالم السيارات لا تقاس الأمور دائما بالسرعة، بل أحيانا بالوزن والحجم والارتفاع، فمثلا سيارة بيل بي 50 البريطانية (موديل 1962)، تعتبر الأخف وزنا في التاريخ، بوزن 59 كيلوغراما فقط، لتصبح أصغر سيارة إنتاجية تجارية. كأنها أقرب إلى فكرة سيارة خرجت من عالم المصغرات، لكنها صُنعت لتسير على الطريق.

وعلى النقيض تماما، تقف مرسيدس-مايباخ إس 600 بولمان غارد (موديل 2017)، كأثقل سيارة في التاريخ بوزن يتجاوز 5 أطنان، كحصن متحرك على 4 عجلات لا يشبه أي سيارة عادية.

أما في فئة السيارة الأقصر ارتفاعا، فتظهر سيارة لوتس 7 المعدلة، كأحد أكثر التصاميم غرابة بارتفاع نحو 81 سنتيمترا فقط عن الأرض، وكأنها سيارة تلامس الطريق لا تسير عليه.

أطول رحلة قيادة وأكبر مسافة مقطوعة

بخزان وقود واحد فقط وبدون توقف، نجح السائق ميكو مارسيك عام 2025 في تسجيل رقم قياسي بموسوعة غينيس عندما قاد سيارة سكودا سوبيرب لمسافة 2831 كيلومترا، في رحلة مرت بعدة دول أوروبية مثل بولندا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.

أما في واحدة من أكثر الرحلات غرابة في التاريخ، فقد قاد الأمريكي لوي ماتار سيارة كاديلاك عام 1954، لمسافة 10 آلاف و171 كيلومترا بدون توقف المحرك، بينما كانت شاحنة مرافقة تزوده بالوقود وتجري الصيانة أثناء الحركة، في رحلة لم تعرف فكرة التوقف الكامل.

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وعلى مستوى التحمل الطويل الأمد، تبقى سيارة فولفو بي 1800 موديل 1966، حالة استثنائية بعدما قطعت أكثر من 5 ملايين كيلومتر، وهي مسافة تعادل الدوران حول الأرض عند خط الاستواء أكثر من 130 مرة، كما تعادل الرحلة بين الأرض والقمر ذهابا وإيابا نحو 7 مرات.

أطول سيارات في العالم

تُعد رولز رويس فانتوم إي دبليو بي VIII، من أطول السيارات في العالم، بطول يقارب 6 أمتار. حيث تمتد فخامة العلامة التجارية لتتحول إلى حضور مهيب على الطريق.

وفي بعض الأحيان يتحول طول السيارة إلى تحد هندسي يدخلها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهنا تظهر سيارة "الحلم الأمريكي" كاستثناء لا يصدقه عقل، بطول يصل إلى أكثر من 30 مترا، وتحتوي على 26 عجلة، ومنصة لهبوط طائرة مروحية.

الأكثر والأقل استهلاكا للوقود

تُعد لامبورغيني كونتاش موديل 1986 من أكثر السيارات استهلاكا للوقود، حيث يصل معدل استهلاكها إلى نحو 33 لترا من البنزين تقريبا لكل 100 كيلومتر. لتدخل موسوعة غينيس كواحدة من أسوأ معدلات استهلاك الوقود في السيارات المدنية.

وعلى الجانب الآخر تماما، تتربع فولكس فاغن إكس إل 1، على قمة السيارات الإنتاجية كفاءة في استهلاك الوقود في التاريخ، وذلك بمعدل استهلاك نحو 0.9 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، وذلك في ظروف القيادة المثالية.

أطول سيارات إنتاجا دون انقطاع

تُعتبر شيفروليه سوبربان صاحبة لقب أطول سيارة إنتاجا دون انقطاع في تاريخ صناعة السيارات، إذ بدأ إنتاجها رسميا عام 1935، وما زالت مستمرة حتى الآن، لتسجل مسيرة تمتد لـ 91 عاما من التطوير المتواصل.

أما في عالم السيارات الرياضية، فتبرز بورشه 911 كأطول سيارة رياضية استمرارا في الإنتاج، منذ انطلاقها عام 1963 وحتى اليوم، مع الحفاظ على هويتها الأساسية وتطورها عبر أجيال متعددة دون أن تفقد روحها وشخصيتها الأصلية.

أول سيارة تعمل بالبنزين.. وأخرى بست عجلات

تُعد سيارة بنز هي أول سيارة في التاريخ تعمل بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، حيث صممها المهندس الألماني كارل بنز عام 1885، قبل أن يحصل على براءة اختراع عام 1886، لتبدأ معها صناعة السيارات الحديثة كما نعرفها اليوم.

وفي جانب آخر من التطور الهندسي، فتبرز رينو تايب إم إتش في قائمة من أوائل السيارات التجارية في العالم ذات الدفع السداسي، حيث استخدمت 6 عجلات على الطريق، وذلك عام 1924.

أغلى السيارات في التاريخ

تُعد مرسيدس بنز 300 إس إل آر أولينهاوت كوبيه موديل 1955، أغلى سيارة في التاريخ، بعدما تم بيعها في مزاد عام 2022 بمبلغ فلكي وصل إلى 143 مليون دولار.

كما تعتبر سيارة رولز رويس لا روز نوار دروبتايل، هي أغلى سيارة حديثة تم تصنيعها وبيعها في التاريخ، بسعر يصل إلى نحو 30 مليون دولار، ويرجع ارتفاع سعرها إلى أنها مصنوعة بالكامل حسب الطلب، وقد تكون نسخة فريدة أو محدودة جدا لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.