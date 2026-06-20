عندما يدفع أحد الأثرياء مبلغا يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار لشراء سيارة فائقة (Hypercar) مثل "بوغاتي شيرون" أو "مرسيدس إيه إم جي ون" (Mercedes AMG One)، فإنه يعتقد أنه امتلك قمة ما توصلت إليه الهندسة البشرية وأن رحلة الإنفاق قد انتهت عند عتبة صالة العرض.

لكن الحقيقة التي يدركها مالكو هذه "الوحوش الميكانيكية" لاحقا هي أن الشيك الأول ليس سوى تذكرة دخول لنادي الإنفاق بلا حدود، حيث تتحول صيانة هذه الآلات الفائقة إلى كابوس مالي يشبه تمويل برنامج فضاء مصغّر وليس مجرد صيانة سيارة.

في هذا التقرير، نزيح الستار عن الجانب المظلم لتكاليف السيارات الفائقة، ولماذا تتطلب هذه السيارات ميزانيات صيانة دورية قادرة على شراء سيارات فاخرة جديدة بالكامل في كل مرة تدخل فيها إلى الورشة.

44 ألف دولار لـ 185 كيلومترا فقط!

في مطلع عام 2026، اهتزت أوساط عشاق السيارات بعد الكشف عن وثائق رسمية من دار مزادات "آر إم سوذبيز" (RM Sotheby’s) لبيع نسخة نادرة من الأيقونة "مرسيدس إيه إم جي ون" المستوحاة من سيارات الفورمولا 1 والبالغ عددها 275 نسخة فقط في العالم. الصدمة لم تكن في سعر السيارة، بل في فاتورة صيانتها الأولى المعروفة بـ (Service A).

السيارة لم تقطع سوى 185 كيلومترا فقط، ومع ذلك بلغت فاتورة صيانتها الدورية 44100 دولار أمريكي، وعند تفكيك هذه الفاتورة الفلكية، تظهر أرقام غير منطقية لعالم السيارات التقليدي:

فلاتر الهواء والناقل : بلغ سعر فلتر الهواء وحده 2195 دولارا، بينما كلف فلتر زيت ناقل الحركة 2696 دولارا.

: بلغ سعر فلتر الهواء وحده 2195 دولارا، بينما كلف فلتر زيت ناقل الحركة 2696 دولارا. سدادة تصريف الزيت : قطعة معدنية صغيرة (Drain Plug) بيعت بسعر 176 دولارا.

: قطعة معدنية صغيرة (Drain Plug) بيعت بسعر 176 دولارا. أجور الأيدي العاملة: استغرقت عملية الصيانة 80 ساعة عمل كاملة (ما يعادل أسبوعين من العمل المتواصل لفني متخصص)، بتكلفة 463 دولارا للساعة الواحدة، لتبلغ تكلفة العمالة وحدها 36800 دولار.

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السبب في هذا الوقت الطويل ليس تكاسل الفنيين، بل التعقيد الهندسي المرعب، حيث يضطر المهندسون إلى تفكيك أجزاء ضخمة من هيكل السيارة الكربوني ونظام الديناميكية الهوائية المعقد للوصول فقط إلى أماكن تغيير الزيوت والفلاتر.

بوغاتي شيرون.. "الطقوس المقدسة"

إذا كانت مرسيدس مرعبة، فإن بوغاتي شيرون تفرض قوانينها الخاصة في عالم الثراء. عملية تغيير الزيت الدورية في سيارة "شيرون" (والتي تُجرى بين 14 و16 شهرا) لا تشبه أي سيارة أخرى، فالسيارة تحتوي على 16 نقطة لتصريف الزيت مخفية تحت دروع حماية سفلية معقدة. تكلفة هذه العملية البسيطة تصل إلى 25000 دولار أمريكي.

أما الإطارات، فهي قصة أخرى، فالإطارات المصممة خصيصا لتحمل سرعات تتجاوز 400 كم/ساعة من نوع "ميشلان بايلوت سبورت كاب 2 آر تي آر" (Michelin Pilot Sport Cup 2R TR) تبدأ أسعارها من 8450 دولارا للمجموعات القياسية، وتصل إلى 41919 دولارا للمجموعات المخصصة للأداء الأقصى.

والأدهى من ذلك، أن بوغاتي توصي بتغيير العجلات المعدنية (الجنوط) بالكامل كل فترة لضمان السلامة عند السرعات العالية بتكلفة تصل إلى 50000 دولار.

محركات تنبض بأنفاس "الفورمولا 1"

تفرض هندسة السيارات الفائقة أحكاماً قاسية، فالبيانات المصنعية المحدثة لعام 2026 تكشف أن قلب سيارة "مرسيدس إيه إم جي ون" النابض، وهو محرك هجين مستمد مباشرة من حلبات "الفورمولا 1" يمتلك عمراً افتراضياً محدوداً للغاية.

هذا المحرك الفائق مصمم ليعمل لمسافة 50000 كيلومتر فقط، لتصبح السيارة بعدها بحاجة إلى "عملية قلب مفتوح" تتضمن إعادة بناء شاملة وتفكيكاً كاملاً داخل أروقة مصنع الشركة المتخصص في ألمانيا. الصدمة الكبرى تكمن في فاتورة هذه العملية التي تلامس حاجز المليون دولار، وهو مبلغ كفيل بشراء سيارة خارقة جديدة بالكامل من فئة أخرى.

ويعتقد الكثيرون أن إبقاء هذه الأيقونات الفنية حبيسة المرائب الفاخرة وبعيدة عن الطرقات قد يحميها من قسوة فواتير الصيانة، لكن هذا المفهوم ليس سوى وهم في عالم السيارات الفائقة. فهذه الآلات صممت جيناتها لتعمل تحت الضغط والسرعات القصوى، والركود هو عدوها الأول الذي يطلق سلسلة من المشاكل الميكانيكية والكيميائية الكامنة، ومنها:

جفاف الحشوات والفلين : السوائل الراكدة تؤدي إلى جفاف وتآكل الحشوات المطاطية، مما يتسبب في تسريبات كارثية عند تشغيل السيارة مفاجئاً.

: السوائل الراكدة تؤدي إلى جفاف وتآكل الحشوات المطاطية، مما يتسبب في تسريبات كارثية عند تشغيل السيارة مفاجئاً. انتهاء الصلاحية الزمني : إطارات هذه السيارات وسوائلها (مثل سائل المكابح والمبردات) لها تاريخ صلاحية زمني صارم (غالباً 18 شهرا) يجب تبديلها بعدها حتى لو قطعت السيارة مسافة صفر كيلومتر، لأن تدهور كفاءة المطاط أو الزيت عند سرعة 400 كم/ساعة يعني ببساطة حادثاً مميتاً.

: إطارات هذه السيارات وسوائلها (مثل سائل المكابح والمبردات) لها تاريخ صلاحية زمني صارم (غالباً 18 شهرا) يجب تبديلها بعدها حتى لو قطعت السيارة مسافة صفر كيلومتر، لأن تدهور كفاءة المطاط أو الزيت عند سرعة 400 كم/ساعة يعني ببساطة حادثاً مميتاً. البطاريات والأنظمة الهجينة: تحتوي هذه السيارات على حزم بطاريات ليثيوم أيون معقدة للغاية لتشغيل الأنظمة الهجينة، وتلف هذه البطاريات بسبب عدم الشحن الدوري يتطلب استبدالها بمبالغ قد تصل إلى 100 ألف دولار.

تكاليف الظل: التأمين والنقل الفاخر

التكلفة لا تتوقف عند الميكانيك، فشركات التأمين تنظر إلى السيارات الفائقة برعب شديد. تبلغ تكلفة التأمين السنوي لسيارة مثل "ماكلارين "بي 1″ (McLaren P1)" حوالي 18000 دولار، مع "مبلغ تحمل" في حال وقوع حادث يصل إلى 70000 دولار للمرة الواحدة.

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بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن قيادة هذه السيارات إلى مركز الصيانة عبر الطرقات العامة لتفادي زيادة الكيلومترات أو التعرض لخدوش الحصى، مما يعني الاعتماد الدائم على مقطورات نقل مغلقة ومكيفة ومخصصة لشحنها الذي يكلف آلاف الدولارات في كل رحلة.

في النهاية، يتبين أن امتلاك سيارة من فئة السيارات الفائقة ليس مجرد إعلان عن الثراء اللحظي عند توقيع شيك الشراء، بل هو التزام مالي مستدام أشبه بامتلاك طائرة خاصة. هذه الآلات المذهلة لا تسأل صاحبها إن كان يملك ثمن شرائها، بل تسأله بصرامة دورية: هل تملك الثروة الكافية لتستمر في استحقاق قيادتي؟

لذلك، إذا لم تكن مليونيراً قادراً على تحمل فواتير بـ 40 ألف دولار لقطع مسافة قصيرة، فإن هذه السيارات ستتحول سريعاً من مقتنيات أحلام إلى كوابيس ميكانيكية مركونة تحت الأغطية الحريرية."