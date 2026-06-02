السيارات الصينية توسع حصتها في السوق المصرية

تشهد سوق السيارات المصرية تحولا جوهريا غير مسبوق، إذ تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات اليابانية والكورية، لتتحول إلى "حرب أسعار" شاملة تقودها الشركات الصينية، التي نجحت في إعادة رسم خريطة السوق.

ولم يعد الولاء للماركة يدور حول "السمعة التاريخية" أو إرث العلامة التجارية، فحسب بل تراجع هذا المفهوم أمام صعود ثقافة استهلاكية جديدة تفاضل بدقة بين المزايا المدفوعة والعائد الملموس. وباتت معادلة "القيمة مقابل السعر" هي المعيار الحاكم والموجه الأول لاختيارات المستهلك المصري.

هذا التحول في أولويات المشتري أدى إلى محاصرة الموديلات الكلاسيكية التي باتت توصف بأنها "فقيرة في التجهيز" مقارنة بسعرها، مما يهدد عروش القوى التقليدية ويجبرها على إعادة النظر في إستراتيجيتها التسعيرية داخل واحدة من أكثر أسواق المنطقة تنافسية وجاذبية استثمارية.

المشهد الرقمي لسوق السيارات المصرية عام 2026

واصلت سوق السيارات المصري زخمها القوي مع بداية عام 2026، إذ كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" (AMIC) عن نمو ملحوظ في المبيعات في الربع الأول من العام، بنسبة تجاوزت 56%، وقفزت المبيعات إلى أكثر من 49 ألف سيارة، مقارنة بنحو 31 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، أظهر تقرير "أميك" نموا كبيرا في مبيعات السيارات ذات المنشأ الصيني بنسبة 37%، ووصلت حصتها السوقية إلى 4.5 آلاف سيارة، مقارنة بنحو 3.3 آلاف سيارة في يناير/كانون الثاني 2025.

وبحلول فبراير/شباط 2026، سجلت العلامات الصينية مجتمعة رقما قياسيا جديدا، مستحوذة على 45.2% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في مصر، بإجمالي مبيعات بلغ نحو 8630 سيارة في ذلك الشهر وحده.

وفي الربع الأول من عام 2026 حققت مبيعات السيارات الصينية طفرة أكبر، بنسبة نمو وصلت إلى 64.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل لم تنهَر مبيعات العلامات اليابانية والكورية، بل أظهرت هي الأخرى نموا، وإن كان بوتيرة أبطأ؛ ففي يناير/كانون الثاني 2026، ارتفعت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 81.3% وسجلت 2.9 ألف سيارة، بينما سجلت السيارات الكورية نموا بنسبة 7.1% ووصلت إلى 1.4 ألف سيارة. هذا النمو الانتقائي يشير إلى أن السوق تتسع، لكن التنين الصيني يستحوذ على الحصة الأكبر من هذا التوسع.

ولا يزال السعر التنافسي هو السلاح الأبرز، لكنه لم يعد الوحيد، فقد أصبح المحرك الأساسي الآن هو الجودة الذكية. وبات المستهلك المصري أكثر ثقة بالصناعة الصينية، ليس فقط للتكلفة الاقتصادية، بل للتحسن الملحوظ في خامات التصنيع، وأنظمة الأمان والتكنولوجيا المتطورة، إلى جانب توفير كماليات ورفاهية كانت حكرا على السيارات الأوروبية واليابانية الفاخرة.

التجميع المحلي والاستثمارات الضخمة

تسارعت وتيرة الاستثمارات الصينية في مصر بشكل كبير، وتحولت البلاد إلى قاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير، مستفيدة من الحوافز والتسهيلات الحكومية. وبلغ حجم الاستثمارات المخصصة للعلامات الصينية في قطاع السيارات لعامي 2025 و2026 نحو 951 مليون دولار.

وتستعد 7 علامات صينية لبدء الإنتاج المحلي في غضون عامين، وهي: "إم جي" و"جيتور" و"جي إيه سي" و"شانجان" و"هافال" و"بايك"، كما أعلنت شركة "سايك موتور" الصينية عن إنشاء مصنع جديد للسيارات في مصر باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار.

وشهد الربع الأول من عام 2026 دخولا إستراتيجيا، إذ أعلنت شركة "بي واي دي"، عملاق السيارات الكهربائية العالمي، عن تدشين شراكتها الرسمية في السوق المصرية في فبراير/شباط 2026 مع "مجموعة منصور"، مطلقة ثلاثة طرازات دفعة واحدة: الهاتشباك الكهربائية "سيجول"، وسيارة "إس يو في" الكهربائية "سونغ بلس إي في"، وشقيقتها الهجينة "سونغ بلس دي إم آي".

نقلة نوعية

في تصريح خاص للجزيرة نت، شدد الخبير في مجال التأمين مصطفى الصاوي على أن قطاع تصنيع السيارات في الصين يعيش حاليا نقلة نوعية وتطورا استثنائيا لم يسبق له مثيل، انعكست آثاره بوضوح على السوق المصرية في صورة ارتفاع ملحوظ ومتواصل في أرقام المبيعات.

وأرجع الصاوي هذا النمو السريع إلى جملة من العوامل والمعايير الأساسية التي ترتكز عليها الشركات الصينية، وفي مقدمتها:

إستراتيجية الإبهار والتطوير: تنهج الصناعة الصينية منذ زمن طويل أسلوب الإبهار على المستويين البصري والتقني لاستقطاب الزبائن، وهو المسار نفسه الذي سلكته من قبل السيارات اليابانية ثم الكورية في مراحلها الأولى، قبل أن تنجح في ترسيخ وجودها.

تنهج الصناعة الصينية منذ زمن طويل أسلوب الإبهار على المستويين البصري والتقني لاستقطاب الزبائن، وهو المسار نفسه الذي سلكته من قبل السيارات اليابانية ثم الكورية في مراحلها الأولى، قبل أن تنجح في ترسيخ وجودها. القدرة على المنافسة السعرية: تعرف السيارات الصينية بتدني أسعارها مقارنة بمنافسيها، مما يكسبها أفضلية تنافسية كبيرة في الأسواق الصاعدة مثل السوق المصرية.

تعرف السيارات الصينية بتدني أسعارها مقارنة بمنافسيها، مما يكسبها أفضلية تنافسية كبيرة في الأسواق الصاعدة مثل السوق المصرية. موازنة السعر في مقابل الجودة: ومع أن هذا الانخفاض في السعر قد يكون أحيانا على حساب "الجودة الشاملة" أو مدى التحمل والعمر التشغيلي ومقومات الاستدامة، قياسا بالسيارات الأوروبية أو اليابانية، فإنها في المقابل تقدم باقة من التجهيزات والمواصفات التي تتماشى مع طموحات القطاع الأعرض من المشترين.

وأكد الصاوي أن السيارات الصينية ماضية بقوة للاستحواذ على حصة ضخمة بالسوق المصرية في المرحلة القادمة، ومن المنتظر أن يأتي هذا التوسع على حساب أنصبة ومبيعات العلامات اليابانية والأوروبية والأمريكية الراسخة في السوق.

من جانبه، أكد المهندس شادي ريان، أحد كبار موزعي السيارات في مصر، أن حصة السيارات الصينية من المتوقع أن ترتفع في عام 2026 لتصل إلى ما بين 55% و60% من إجمالي مبيعات السوق المصرية، مرجعا هذا الزخم غير المسبوق إلى تغير الصورة الذهنية لدى المستهلك.

وأشار ريان إلى أن السيارات الصينية أصبحت "الحصان الرابح" في قطاع السيارات، بفضل جمعها بين الأسعار التنافسية والتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن مستويات التجهيز والكماليات التي باتت تتفوق بها على علامات عالمية كبرى.

وأضاف أن الشركات الصينية حققت قفزات ضخمة في مجالات أنظمة الأمان والتقنيات المتطورة، وهو ما منحها تفوقا واضحا أمام العديد من الطرازات الأوروبية واليابانية التي تعاني حاليا من شراسة المنافسة الصينية.

وأشار إلى أن المستهلك بات أكثر اقتناعا بالمنتج الصيني مقارنة بالسنوات الماضية، لاسيما مع التطور الكبير في معايير الجودة، والقدرة على التحمل وخدمات ما بعد البيع، وقال إن السوق تشهد تحولا جذريا في توجهات العملاء. كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعا أكبر للشركات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى إمكانية نجاح بعض العلامات الصينية في الاستحواذ على كيانات عالمية، في ظل الإمكانات الصناعية والتكنولوجية الهائلة التي تمتلكها بكين حاليا.

وبناء على ذلك لم تعد العلامات الصينية مجرد "منافس سعري"، بل أصبحت قوة تكنولوجية وتجارية تفرض قواعد جديدة على الجميع.

في المقابل، لا تزال العلامات اليابانية تملك أوراق قوة مهمة، أبرزها سمعتها في الاعتمادية وقيمة إعادة البيع، مما يجعلها قادرة على الصمود وربما استعادة بعض النفوذ إذا نجحت في تقديم أسعار أكثر تنافسية من خلال التجميع المحلي.

وفي النهاية، يبقى المستهلك المصري هو الرابح الأكبر في هذه المعركة، إذ سيحصل على سيارات أفضل بأسعار أقل، مع خيارات أوسع وخدمات متطورة بعد البيع، فهل ستتحول هذه المنافسة إلى "حرب أسعار" مدمرة أم إلى "سباق نحو الأفضل" يعيد تشكيل السوق بشكل صحي ومستدام؟