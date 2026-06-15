شهد تاريخ صناعة السيارات حملات استدعاء واسعة أعادت ملايين المركبات إلى مراكز الصيانة والمصانع، بعدما كشفت عيوب في التصميم أو التصنيع أو البرمجيات عن مخاطر تمس السلامة أو الأداء أو الالتزام بالمعايير البيئية.

ولم تكن هذه الأزمات محصورة في شركات صغيرة أو محدودة الخبرة، بل طالت أسماء كبرى في الصناعة، من تويوتا وفورد وجنرال موتورز إلى فولكس واغن، فضلا عن شركة تاكاتا اليابانية التي انتهت أزمتها بإعلان الإفلاس. ويكشف ذلك أن صناعة السيارات، مهما بلغت من تطور، تظل معرضة لأخطاء قد تتحول من خلل فني محدود إلى أزمة عالمية.

وقد أسهمت بعض عمليات الاستدعاء في تغيير القوانين ومعايير الرقابة، ودفع الجهات التنظيمية إلى تشديد اختبارات السلامة والانبعاثات، بينما تسببت أخرى في خسائر مالية ضخمة، وأضرت بسمعة شركات عريقة، بل وكادت في بعض الحالات أن تطيح بها بالكامل.

لذلك لا يمكن النظر إلى استدعاء السيارات باعتباره مجرد إجراء إداري أو خبر عابر في نشرات الشركات، بل هو أداة قانونية وفنية وتجارية ضرورية لحماية المستهلكين، وتقليل المخاطر على الطرق، وضمان بقاء معايير السلامة تحت الرقابة.

ماذا تعني عملية استدعاء السيارات؟

استدعاء السيارات هو إجراء تتخذه الشركة المصنعة، أو تفرضه الجهات التنظيمية المختصة، عندما يُكتشف عيب في عدد محدد من المركبات التي بيعت بالفعل للمستهلكين.

وقد يكون العيب مرتبطا بالتصميم، أو التصنيع، أو أحد المكونات الميكانيكية، أو الكهربائية أو الإلكترونية، أو حتى البرمجيات، إذا كان من شأنه التأثير في سلامة السيارة أو أدائها أو توافقها مع القوانين البيئية.

وفي العادة، تتم عملية الفحص والإصلاح أو استبدال الأجزاء المعيبة مجانا، إذ لا يتحمل مالك السيارة تكاليف المعالجة، بل تتحملها الشركة المصنعة بصفتها المسؤولة عن سلامة المنتج بعد بيعه.

لماذا تستدعي الشركات سياراتها؟

تتنوع أسباب الاستدعاء بحسب طبيعة الخلل وخطورته، لكنها غالبا تندرج ضمن عدة فئات رئيسية:

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عيوب ميكانيكية

العيوب الميكانيكية هي المشكلات التي تصيب الأجزاء الأساسية المسؤولة عن حركة السيارة وتشغيلها الآمن، مثل نظام الفرامل، أو دواسة الوقود، أو المحرك، أو ناقل الحركة، أو تسرب الزيوت.

وتعد هذه العيوب من أخطر أسباب الاستدعاء، لأنها ترتبط مباشرة بقدرة السائق على التحكم في المركبة. فخلل في الفرامل أو ناقل الحركة لا يعني تراجع الأداء فقط، بل قد يتحول إلى حادث إذا لم يُعالج في الوقت المناسب.

عيوب إلكترونية وبرمجية

مع تحول السيارات الحديثة إلى أنظمة معقدة تعتمد على الحواسيب ووحدات التحكم والحساسات والكاميرات، أصبحت العيوب الإلكترونية أكثر حضورا في حملات الاستدعاء.

وتشمل هذه المشكلات أخطاء في وحدات التحكم الإلكترونية، أو خللا في أنظمة التشغيل، أو أعطالا في الحساسات والكاميرات، أو برمجيات لا تستجيب كما يجب. وفي كثير من الحالات، تعالج الشركات هذه العيوب عبر تحديث برمجي أو إعادة ضبط وحدة التحكم، لكن بعضها قد يتطلب فحصا فنيا أو استبدال مكونات.

عيوب كهربائية

العيوب الكهربائية تتعلق بالأنظمة التي تعتمد عليها وظائف أساسية في السيارة، مثل تشغيل المحرك، والإضاءة، وأنظمة الأمان، وشحن البطارية.

وقد تشمل هذه العيوب مشكلات في البطارية أو الدينامو أو الأسلاك والتوصيلات، وقد تؤدي إلى صعوبة تشغيل السيارة، أو توقفها المفاجئ، أو تعطل بعض أنظمة السلامة.

عيوب بيئية

تظهر هذه العيوب عندما تتجاوز السيارة حدود الانبعاثات المسموح بها، مثل انبعاث أول أكسيد الكربون أو أكاسيد النيتروجين، نتيجة خلل في أنظمة التحكم بالانبعاثات أو في برمجيات إدارة المحرك.

وتلجأ الشركات في هذه الحالات إلى استدعاء السيارات لمعالجة الخلل وضمان الالتزام بالمعايير البيئية، خصوصا في الأسواق التي تفرض قوانين صارمة على انبعاثات المركبات.

أشهر عمليات الاستدعاء في تاريخ السيارات

تاكاتا.. الوسائد الهوائية التي تحولت إلى أزمة عالمية

تعد أزمة وسائد تاكاتا الهوائية واحدة من أضخم حملات الاستدعاء في تاريخ صناعة السيارات، إن لم تكن الأكبر على الإطلاق.

تأسست شركة تاكاتا في اليابان عام 1933، وتخصصت في إنتاج تجهيزات وأنظمة السلامة، خصوصا الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. وبمرور الوقت، أصبحت من أكبر الموردين العالميين لشركات السيارات.

لكن الشركة دخلت في أزمة غير مسبوقة بعد اكتشاف خلل في بعض الوسائد الهوائية، تسبب في انفجارها بطريقة خطيرة عند الحوادث، ما أدى إلى وفيات وإصابات جسيمة. وكانت تاكاتا موردا لعشرات الشركات الكبرى، بينها تويوتا وهوندا ومرسيدس وفورد وبي إم دبليو.

وتشير التقديرات إلى أن الأزمة أدت إلى استدعاء ما يقرب من 100 مليون وسادة هوائية، وتأثرت بها عشرات الملايين من السيارات حول العالم. ومع تراكم الدعاوى القضائية وتكاليف الاستدعاء والتعويضات، أعلنت الشركة إفلاسها عام 2017.

تويوتا.. أزمة التسارع المفاجئ

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بين عامي 2009 و2010، واجهت تويوتا واحدة من أصعب أزماتها، بعد ورود تقارير عن تسارع مفاجئ وغير مقصود في بعض سياراتها، إلى جانب صعوبة إيقاف بعض الطرازات.

تحولت المشكلة سريعا إلى أزمة ثقة، بعدما ارتبطت بعدد من الحوادث، واضطرت الشركة إلى استدعاء ملايين السيارات حول العالم لإجراء تعديلات على أنظمة السلامة والدواسات ومعالجة العيوب المرتبطة بها.

ورغم أن تويوتا احتفظت بمكانتها لاحقا، فإن الأزمة تركت أثرا واضحا على سمعتها في ذلك الوقت، لأنها مست واحدة من أهم نقاط قوتها التقليدية: الاعتمادية.

فورد.. خلل ناقل الحركة

في عام 1981، نفذت فورد موتور حملة استدعاء واسعة بسبب خلل تصميمي في علبة التروس الخاصة بناقل الحركة.

كانت المشكلة أن ناقل الحركة قد ينزلق تلقائيا من وضعية الوقوف إلى وضعية الرجوع إلى الخلف، ما يعني أن السيارة يمكن أن تتحرك فجأة دون تدخل السائق. وقد أدى هذا الخلل إلى حوادث وإصابات في بعض الحالات.

وعلى أثر ذلك، أجرت فورد تعديلات على أنظمة ناقل الحركة، وعملت على تحسين آلية منع الانزلاق غير المقصود، بهدف تعزيز السلامة والحد من تكرار المشكلة.

جنرال موتورز.. مفتاح تشغيل يوقف السيارة أثناء القيادة

في عام 2014، واجهت جنرال موتورز أزمة كبيرة مرتبطة بمفتاح التشغيل في بعض طرازاتها. كانت المشكلة أن المفتاح قد يتحرك بسبب الاهتزازات من وضع التشغيل إلى وضع الإيقاف أثناء القيادة.

وقد يبدو الخلل بسيطا للوهلة الأولى، لكنه كان خطيرا للغاية؛ فعند انتقال المفتاح إلى وضع الإيقاف، قد ينطفئ المحرك فجأة، وتفقد السيارة قدرتها على التسارع، وقد تتأثر أنظمة التوجيه المعزز، كما قد تتعطل الوسائد الهوائية في لحظة حرجة.

ونتج عن هذا الخلل عدد من الحوادث والإصابات، ما دفع الشركة إلى تنفيذ حملة استدعاء شملت ملايين السيارات حول العالم لإصلاح المشكلة وإجراء تعديلات على نظام مفتاح التشغيل.

فولكس واغن.. فضيحة الانبعاثات

في سبتمبر/أيلول 2015، انفجرت أزمة الانبعاثات في شركة فولكس واغن الألمانية، بعدما تبين وجود تلاعب في اختبارات الانبعاثات الخاصة ببعض سيارات الديزل.

لم تكن المشكلة عيبا ميكانيكيا تقليديا، بل ارتبطت ببرمجيات قادرة على إظهار نتائج مختلفة أثناء الاختبارات مقارنة بما يحدث في ظروف القيادة الفعلية. وقد أدى ذلك إلى استدعاء ملايين السيارات حول العالم.

وتجاوز أثر الأزمة حدود الشركة نفسها، إذ دفعت السلطات في أسواق عدة إلى تشديد القوانين الخاصة بانبعاثات السيارات، ورفعت مستوى الرقابة على اختبارات الامتثال البيئي.

هل تضر الاستدعاءات الشركات أم تحميها؟

استدعاء السيارات يضع الشركات في موقف صعب. فمن جهة، يكلفها مبالغ كبيرة، ويعرضها لانتقادات إعلامية وقانونية، وقد يضعف ثقة المستهلكين في جودة منتجاتها. ومن جهة أخرى، فإن تجاهل العيوب أو التأخر في التعامل معها قد يكون أكثر كلفة وخطورة، سواء على أرواح المستخدمين أو على مستقبل الشركة.

فالاستدعاء، حين يتم بشفافية وسرعة، يمكن أن يكون دليلا على تحمل المسؤولية. أما عندما يأتي متأخرا، أو بعد حوادث وضغط تنظيمي وإعلامي، فقد يتحول إلى اعتراف قاس بسوء الإدارة أو ضعف الرقابة الداخلية.

كيف غيّرت الاستدعاءات صناعة السيارات؟

أسهمت حملات الاستدعاء الكبرى في إعادة تشكيل جانب مهم من صناعة السيارات. فقد دفعت الشركات إلى تحسين اختبارات الجودة، وتطوير أنظمة تتبع العيوب، وتعزيز الرقابة على الموردين، وإعطاء مساحة أكبر لسلامة البرمجيات والأنظمة الإلكترونية، بعد أن أصبحت السيارات الحديثة تعتمد عليها بدرجة غير مسبوقة.

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كما ساعدت هذه الأزمات على تشديد القوانين التنظيمية، خصوصا في ما يتعلق بالسلامة والانبعاثات، وأكدت أن مسؤولية الشركة لا تنتهي عند بيع السيارة، بل تستمر طوال دورة استخدامها إذا ظهر خلل قد يهدد السائقين أو البيئة.