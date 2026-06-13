لم تعد إكسسوارات السيارات مجرد إضافات بسيطة لتحسين الشكل أو رفع مستوى الراحة، مثل العطور وحوامل الهواتف وأغطية المقاعد، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى سوق واسعة تجمع بين التكنولوجيا والرفاهية والاستعراض.

السيارة لم تعد في نظر كثيرين وسيلة انتقال فقط، وإنما مساحة شخصية قابلة للتخصيص، يمكن أن تعكس ذوق مالكها ونمط حياته وطريقة استخدامه للمركبة.

هذا التحول فتح الباب أمام كماليات غريبة وغير تقليدية، بعضها عملي ومفيد فعلا، وبعضها الآخر أقرب إلى الدهشة أو التسويق البصري.

فمن أنظمة الهولوغرام، إلى ماكينة الإسبريسو، والثلاجات المتنقلة، والخيام القابلة للتركيب، وأجهزة طرد الحيوانات بالموجات فوق الصوتية، بات عالم إكسسوارات السيارات يقدم أفكارا لم تكن تخطر على بال السائقين قبل سنوات.

من التجميل إلى صناعة التجربة

تُعرف إكسسوارات السيارات بأنها الإضافات التي تُركب داخل السيارة أو خارجها بهدف تحسين مظهرها، أو زيادة الراحة، أو دعم الأمان، أو إضافة وظيفة جديدة لا توفرها السيارة في تجهيزاتها الأساسية.

قد تكون الإضافة بسيطة مثل صندوق قمامة صغير أو منظم للأدوات، وقد تكون أكثر تطورا مثل أنظمة العرض الذكية وتنقية الهواء وأجهزة الرحلات.

وتكمن أهمية هذه الإكسسوارات في أنها تمنح السائق فرصة لتخصيص سيارته وفق احتياجاته. فهناك من يبحث عن الراحة في الرحلات الطويلة، ومن يريد مظهرا رياضيا أكثر جرأة، ومن يهتم بالتكنولوجيا والترفيه، ومن يرى السيارة مساحة يومية يجب أن تكون منظمة ونظيفة ومريحة.

لكن مع اتساع السوق، ظهرت إكسسوارات تتجاوز الحاجة العملية إلى مساحة الغرابة. فهي لا تبيع وظيفة فقط، بل تبيع شعورا بالتميز، وكأن السيارة لم تعد مجرد مركبة، بل منصة صغيرة للترفيه والعمل والسفر والاستعراض.

الهولوغرام.. لمسة مستقبلية داخل المقصورة

من أبرز الإكسسوارات غير التقليدية أنظمة العرض ثلاثية الأبعاد أو ما يعرف بالهولوغرام. وتقوم فكرتها على تقديم تجربة بصرية مختلفة داخل السيارة، سواء عبر عرض معلومات أو مؤثرات تفاعلية تضيف للمقصورة طابعا مستقبليا.

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وترتبط هذه الفكرة بتطور أنظمة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، التي تتيح للسائق رؤية السرعة أو اتجاهات الملاحة دون إبعاد عينيه عن الطريق.

لكن بعض النسخ الأكثر غرابة تتجه إلى الجانب الترفيهي والاستعراضي، فتجعل المقصورة أقرب إلى مشهد من أفلام الخيال العلمي.

ورغم جاذبية هذه التقنية، فإن فائدتها تعتمد على طريقة استخدامها. فإذا ساعدت على عرض المعلومات المهمة بوضوح، فهي إضافة عملية، أما إذا تحولت إلى مؤثرات بصرية زائدة فقد تصبح مصدر تشتيت للسائق.

قهوة وثلاجة وفشار

من أكثر الإكسسوارات طرافة وانتشاراً بين محبي السفر، ماكينات القهوة الصغيرة المخصصة للسيارات، وخصوصاً ماكينة الإسبريسو التي تعمل عبر منفذ الكهرباء أو ولاعة السيارة.

هذه الإضافة تبدو في البداية رفاهية زائدة، لكنها قد تكون مفيدة لمن يقضون ساعات طويلة على الطريق أو يفضلون الرحلات البرية.

وإلى جانب ماكينة القهوة، انتشرت الثلاجات المتنقلة الصغيرة التي تحفظ المياه والمشروبات والأطعمة البسيطة باردة، خاصة في الطقس الحار أو الرحلات الطويلة. كما ظهرت سخانات طعام وأجهزة صغيرة لتحضير الفشار داخل السيارة، لتتحول المركبة عمليا إلى مساحة ضيافة صغيرة.

مظلة أوتوماتيكية وصندوق قمامة ذكي

في المناطق الحارة، مثل دول الخليج العربية، تشكل الشمس تحديا يوميا لأصحاب السيارات، إذ تؤثر في الطلاء والمقصورة الداخلية، وترفع درجة الحرارة داخل المركبة بشكل مزعج.

لذلك ظهرت المظلات الأوتوماتيكية القابلة للطي، وهي أغطية ذكية تُثبت على السيارة وتفتح تلقائيا لتوفير حماية سريعة من الشمس أو الأمطار الخفيفة.

ورغم أن الفكرة عملية، فإن نجاحها يعتمد على جودة التصميم وثباتها أمام الرياح ومدى توافقها مع حجم السيارة. فهي ليست مناسبة لكل الظروف، لكنها تعكس محاولة لابتكار حل أسرع من الأغطية التقليدية.

ومن الإكسسوارات الصغيرة ذات الفائدة اليومية صندوق القمامة الذكي داخل السيارة، الذي يفتح تلقائيا عند اقتراب اليد. قد لا يبدو هذا المنتج مثيراً مثل الهولوغرام أو ماكينة القهوة، لكنه يحل مشكلة حقيقية، خاصة في سيارات العائلات والرحلات الطويلة، حيث تتراكم المناديل والعبوات وبقايا الطعام بسهولة.

تنقية الهواء

مع تزايد الوعي بجودة الهواء، ظهرت أجهزة تنقية مخصصة للسيارات تعتمد على تقنيات مثل البلازما أو الأيونات أو الفلاتر الصغيرة. وتروج هذه المنتجات لقدرتها على تقليل الروائح والملوثات وبعض الجسيمات العالقة داخل المقصورة.

وتبدو هذه الإضافة مفيدة خصوصا لمن يقودون في مدن مزدحمة أو مناطق مليئة بالغبار، أو لمن يعانون من الحساسية. لكن فعاليتها تختلف من جهاز إلى آخر، حسب الجودة وحجم المقصورة ونوع التقنية المستخدمة.

لذلك لا ينبغي التعامل مع هذه الأجهزة كحل سحري. فتنظيف السيارة بانتظام، وتغيير فلتر المكيف، والحفاظ على نظام التهوية يظل أكثر أهمية من الاعتماد الكامل على جهاز إضافي صغير.

خيمة ومرتبة هوائية

من الإكسسوارات التي تجمع بين الغرابة والفائدة الخيام القابلة للتركيب على السيارات، سواء فوق السقف أو بجانب المركبة، إضافة إلى المراتب الهوائية التي تحول المساحة الخلفية إلى سرير مؤقت. وقد زادت شعبية هذه الإضافات مع انتشار ثقافة الرحلات البرية والتخييم.

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الميزة هنا أن السيارة لا تنقل صاحبها إلى موقع الرحلة فقط، بل تصبح جزءا من تجربة الإقامة. وتناسب هذه الإكسسوارات سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، كما تخدم من يريدون السفر بأقل تجهيزات ممكنة.

لكن استخدامها يتطلب وعياً بالسلامة؛ فالخيمة يجب أن تكون مناسبة لوزن السيارة وتصميمها، كما ينبغي اختيار أماكن آمنة ومسموح بالتخييم فيها، خصوصا عند المبيت في المناطق المفتوحة.

طرد الحيوانات وألعاب الفيديو

في بعض المناطق الريفية أو الصحراوية، قد تقترب الحيوانات من السيارة أو تدخل القوارض إلى حجرة المحرك، مما قد يؤدي إلى تلف الأسلاك أو الأنابيب. لذلك ظهرت أجهزة تستخدم الموجات فوق الصوتية لإبعاد الحيوانات دون إيذائها. وهي إضافة غير مألوفة، لكنها مفيدة لمن يوقفون سياراتهم في أماكن مفتوحة لفترات طويلة.

أما ألعاب الفيديو داخل السيارة، فتمثل وجهاً آخر من الإكسسوارات الترفيهية. إذ توفر شاشات أو وحدات ألعاب للركاب، خاصة في الرحلات العائلية الطويلة. لكنها تحتاج إلى ضوابط واضحة حتى لا تتحول إلى مصدر تشتيت للسائق، ويجب أن يبقى استخدامها محصوراً بالركاب أو أثناء توقف السيارة.

صوت محرك وهمي وأضواء للإطارات

هناك إكسسوارات لا تخفي طبيعتها الاستعراضية، مثل أجهزة توليد صوت محرك وهمي، التي تمنح السيارة صوتا رياضا عند الضغط على دواسة الوقود، حتى لو كانت بمحرك عادي أو كهربائي هادئ. هذه الإضافة تخاطب الجانب العاطفي في القيادة، لكنها لا تضيف أي قوة فعلية إلى السيارة.

وتنتمي إلى الفئة نفسها أضواء الإطارات أو الإضاءة أسفل السيارة، التي تمنح المركبة مظهرا لافتا في الليل. غير أن استخدامها قد يكون مقيداً بقوانين المرور في بعض الدول، خصوصا إذا كانت الألوان قوية أو مشابهة لأضواء سيارات الطوارئ.

كما تنتشر قطع تجميلية مثل فتحات التهوية الوهمية، وملصقات الكربون فايبر، ورؤوس العادم المعدنية. وهي إضافات تمنح مظهرا رياضيا، لكنها لا تحسن الأداء بالضرورة، وقد تضر الشكل العام إذا استُخدمت بشكل مبالغ فيه أو رديء الجودة.

لماذا تفشل بعض الإكسسوارات؟

رغم طرافة كثير من الأفكار، تفشل بعض إكسسوارات السيارات في الانتشار لأنها لا تقدم قيمة حقيقية للسائق. فقد تبدو مذهلة في الإعلان، لكنها تتحول بعد الاستخدام إلى عبء أو قطعة بلا وظيفة واضحة.

ومن أسباب الفشل أيضا ارتفاع السعر، وصعوبة التركيب، والحاجة إلى صيانة مستمرة، وضعف الجودة، أو عدم التوافق مع معايير الأمان وقوانين المرور. كما أن غياب الضمان والدعم الفني يجعل السائقين أكثر تردداً في شراء إكسسوارات مجهولة المصدر، خاصة إذا كانت تتصل بكهرباء السيارة أو أنظمة تشغيلها.

هل تختفي الإكسسوارات مع السيارات الذكية؟

مع تطور السيارات الحديثة، بدأت الشركات تدمج كثيراً من الوظائف التي كانت تباع سابقا كإكسسوارات منفصلة، مثل الكاميرات، والشاشات، والحساسات، والشحن اللاسلكي، وأنظمة الملاحة، وتنقية الهواء. هذا قد يقلل الحاجة إلى الإضافات التقليدية، لكنه لن ينهي سوق الإكسسوارات.

الأقرب أن السوق سيتغير. ستتراجع الإكسسوارات البسيطة والمتكررة، بينما تستمر الإضافات الأكثر ذكاءً وفائدة، خصوصا تلك المرتبطة بالرحلات، والتنظيم، والترفيه، والتخصيص، والاتصال بالهواتف والتطبيقات.