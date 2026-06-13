السيارات في أسبوع.. فخامة أودي وذكاء آيفا ونسخ جديدة من ميتسوبيشي وكيا

لم تعد صناعة السيارات تدور فقط حول قوة المحرك أو فخامة المقصورة، بل أصبحت ساحة مفتوحة لصراع أوسع بين الأداء الكهربائي الخارق، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، والتصاميم التي تحاول استباق المستقبل.

ففي أسبوع واحد، كشفت علامات عريقة وناشئة عن طرازات تحمل ملامح مرحلة جديدة، تتنافس فيها رولز رويس ومرسيدس وأودي ولوتس وكيا وبي واي دي (BYD) وميتسوبيشي، إلى جانب لاعب صيني جديد يراهن على الذكاء الاصطناعي كهوية أساسية للسيارة.

رولز رويس سبيكتر Series II.. فخامة كهربائية بمدى أطول

قدمت رولز رويس نسخة محسنة من سيارتها الكهربائية الفاخرة سبيكتر تحت اسم سيريز II (Series II)، مع تركيز واضح على رفع الكفاءة وتعزيز الأداء دون المساس بهوية التصميم التي لاقت قبولاً واسعاً منذ إطلاق الطراز.

وحصلت السيارة على تعديلات في منظومة الدفع الكهربائية، إلى جانب تطوير خلايا البطارية بما يقلص زمن الشحن بنحو 14%. ووفق الأرقام المعلنة، باتت سبيكتر قادرة على قطع مدى يصل إلى 628 كيلومتراً، بزيادة تقارب 18% مقارنة بالنسخة السابقة.

أما على صعيد القوة، فارتفع أداء النسخة القياسية إلى 593 حصاناً، بينما باتت نسخة بلاك بادج (Black Badge) أقوى سيارة في تاريخ رولز رويس، بقوة تبلغ 671 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 1100 نيوتن-متر، ما يسمح لها بالتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثوانٍ فقط.

ورغم أن التغييرات الخارجية جاءت محدودة، فإن الشركة أضافت لمسات جديدة تشمل لوناً أزرق خاصاً، وعجلات مطروقة قياس 23 بوصةً، وخيارات أكثر فخامة في الخشب والتنجيد.

مرسيدس AMG GT Four-Door.. كهرباء بقوة تتجاوز السيارات الخارقة

أما مرسيدس AMG فقد ذهبت إلى مستوى أكثر جرأة مع سيارتها الكهربائية الجديدة AMG GT Four-Door، التي تقدمها بوصفها واحدة من أكثر سياراتها تطوراً من الناحية التقنية.

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تعتمد السيارة على منصة AMG.EA الجديدة، وتأتي بثلاثة محركات كهربائية من نوع أكسيال فلكس (Axial Flux) المطورة عبر شركة ياسا (Yasa) التابعة لمرسيدس. وتنتج نسخة AMG GT63 قوة هائلة تبلغ 1153 حصاناً، متفوقة بذلك على السيارة الخارقة AMG One، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.1 ثانية فقط.

وتحمل السيارة بطارية بسعة 106 كيلوواط/ساعة، ونظاماً كهربائيًا بجهد 800 فولت يسمح بالشحن فائق السرعة حتى 600 كيلوواط، ما يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 11 دقيقةً.

ولم تكتف مرسيدس بالأرقام، بل أضافت نظاماً يحاكي صوت محرك V8 وتبديل السرعات عبر مقابض خلف المقود، مع اهتزازات داخل المقعد، في محاولة لمنح السائق إحساس السيارات الرياضية التقليدية داخل سيارة كهربائية بالكامل.

AIVA الصينية.. سيارة تعرف نفسها بالذكاء الاصطناعي

في الصين، ظهر اسم جديد يطمح إلى تقديم مفهوم مختلف للسيارة الذكية. فقد أعلنت شركة سايدو تكنولوجي إطلاق علامتها إيه آي في إيه (AIVA)، بوصفها مشروعاً يقوم على فكرة "السيارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي".

لا تقدم إيه آي في إيه نفسها كعلامة سيارات تقليدية، بل كمنصة قادرة على التفاعل مع السائق والركاب بذكاء أكبر، من خلال فهم الأوامر الصوتية والبصرية، وتحليل السياق، والتفاعل مع الحالة العاطفية للمستخدم، واقتراح حلول أو خيارات تناسب الموقف.

وتستند العلامة إلى دعم صناعي وتقني كبير، إذ تضم بين مساهميها مجموعة سيريس وشركة سي إيه تي إل (CATL) المتخصصة في البطاريات، كما تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي من منظومة بايت دانس (ByteDance)، إلى جانب نظام قيادة ذكي من ديب روت إيه آي (DeepRoute.ai).

ومن المنتظر أن تكون أولى سيارات إيه آي في إيه كروس أوفر كهربائية عائلية، يجري إنتاجها داخل مصنع فينيكس التابع لسيريس، مع ملامح تصميمية رياضية تظهر في الصور التشويقية الأولى.

لوتس إميرا 420 سبورت.. خفة أكثر وتجربة قيادة مكشوفة

كشفت لوتس عن نسخة جديدة من سيارتها الرياضية إميرا باسم 420 سبورت، مع تركيز واضح على تقليل الوزن ورفع الأداء.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة لترين بشاحن توربيني مزدوج، يولد 414 حصاناً و500 نيوتن-متر من عزم الدوران، ما يمكنها من التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثوانٍ، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.

وتمكنت لوتس من خفض وزن السيارة بنحو 25 كيلوغراماً بفضل نظام تعليق أخف، وعادم من التيتانيوم، واستخدام أوسع لألياف الكربون، إضافة إلى خفض ارتفاع السيارة وتحسين الانسيابية والتبريد.

لكن الميزة اللافتة هي السقف القابل للإزالة، الذي يمكن تخزينه خلف المقاعد، ليمنح إميرا تجربة قيادة مكشوفة تعيد بعض ملامح المتعة الكلاسيكية إلى سيارة رياضية حديثة.

أودي Q7.. جيل جديد بتصميم أكثر نضجاً

قدمت أودي الجيل الثالث من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Q7، بتصميم خارجي أكثر ضخامة وحضوراً، ومقصورة داخلية تبدو أكثر هدوءاً ونضجاً مقارنة بالجيل السابق.

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أبرز ما يميز المقصورة هو تقليل الاعتماد على اللمسات البلاستيكية السوداء اللامعة، التي كانت عرضة للبصمات، واستبدالها بخيارات من الأخشاب الطبيعية وألوان داخلية أكثر فخامة.

وتأتي Q7 بسبعة مقاعد، وسقف زجاجي بانورامي بتقنية تسمح بتغيير درجة الشفافية، إلى جانب منافذ شحن سريع وتجهيزات راحة متعددة. وعند الإطلاق، ستتوفر بمحرك ديزل V6 سعة 3 لترات مع نظام هجين خفيف، بقوة 295 حصاناً، ونظام دفع كلي كواترو (Quattro).

ومن المتوقع لاحقاً طرح نسخ هجينة قابلة للشحن، إلى جانب إصدار SQ7 عالي الأداء.

كيا سيلتوس عام 2027.. كروس أوفر أكبر ونسخة هجينة لأول مرة

حصلت كيا سيلتوس عام 2027 على تحديث شامل يمنحها حضوراً أكبر وتصميماً أكثر صلابة، مع زيادة في الأبعاد ومساحة داخلية محسنة، وظهور نسخة هجينة للمرة الأولى في تاريخ الطراز.

وتأتي السيارة بطول 4.43 أمتار وقاعدة عجلات تبلغ 2.69 متراً، ما يوفر مساحة أفضل لركاب الصف الخلفي، وصندوق أمتعة واسع يصل إلى 787 ليتراً خلف المقاعد، ويزداد إلى 1815 ليتراً عند طيها.

وتتوفر سيلتوس بمحرك 2.0 لتر بقوة 147 حصاناً، ومحرك 1.6 لتر تيربو بقوة 190 حصاناً، إلى جانب نسخة هجينة مرتقبة تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي لتحسين الكفاءة.

وفي الداخل، حصلت السيارة على شاشتين قياس 12.3 بوصةً للعدادات ونظام الترفيه، مع شاشة منفصلة للتحكم بالمناخ داخل المقصورة، ودعم لاسلكي لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.

بي واي دي (BYD) دولفين جي دي إم-آي (Dolphin G DM-i).. هاتشباك هجينة بمدى طويل

تواصل بي واي دي تعزيز حضورها في أوروبا عبر سيارتها الجديدة دولفين جي دي إم-آي (Dolphin G DM-i)، وهي هاتشباك هجينة قابلة للشحن تستهدف فئة السيارات الصغيرة، وتنافس طرازات مثل فولكس فاغن بولو ورينو كليو.

وتقول الشركة إن السيارة قادرة على قطع مدى مشترك يصل إلى 1000 كيلومتر عند الجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك البنزين، ما يمنحها أفضلية واضحة في فئة تبحث عن الكفاءة وسهولة الاستخدام اليومي.

ومن المرجح أن تستخدم السيارة محرك بنزين سعة 1.5 لتر ضمن منظومة هجينة شبيهة بتلك المستخدمة في بعض طرازات بي واي دي الأخرى، على أن يبدأ تسليمها في الأسواق خلال الخريف المقبل.

ميتسوبيشي إيكيليبس سبورت باك (Eclipse Sportback EV).. عودة الاسم بروح كهربائية

أعادت ميتسوبيشي اسم إيكيليبس (Eclipse) إلى الواجهة، لكن ليس كسيارة كوبيه رياضية كما يتذكرها عشاق العلامة، بل في هيئة سيارة كهربائية تحمل اسم إيكيليبس سبورت باك (Eclipse Sportback EV).

وتعتمد السيارة على بنية الجيل الجديد من نيسان ليف ضمن تحالف الشركتين، مع تصميم خارجي يحمل ملامح ميتسوبيشي الخاصة. ورغم أن استخدام اسم إيكيليبس قد يثير حنيناً إلى الماضي، فإن المنصة الكهربائية الحديثة تمنح السيارة مدى أفضل وشحناً أسرع وخطوطاً أكثر حدة.

ومن المقرر طرح السيارة في خريف عام 2026، مع أسعار يُتوقع أن تكون قريبة من نيسان ليف الجديدة.

أودي Q9.. فخامة ألمانية لمنافسة رينج روفر

كشفت أودي عن ملامح مقصورة سيارتها المنتظرة Q9، التي ستصبح أكبر وأفخم SUV في تشكيلتها، في محاولة لدخول منطقة أكثر فخامة تنافس فيها سيارات مثل رينج روفر.

وتضم المقصورة شاشة رقمية للسائق قياس 11.9 بوصةً، وشاشة مركزية قياس 14.5 بوصةً، إضافة إلى شاشة ثالثة للراكب الأمامي قياس 10.9 بوصات، مع نظام تحكم مناخي حاضر بشكل دائم أسفل الشاشة المركزية.

ومن أبرز التقنيات نظام الأبواب الذكي، الذي يسمح بفتحها عبر الزر أو التطبيق أو شاشة المعلومات أو حتى دواسة الفرامل، مع حساسات تمنع فتح الباب إذا اكتشفت وجود عائق قريب.

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وتتوفر Q9 بستة أو سبعة مقاعد، وسقف بانورامي واسع يمكنه حجب أشعة الشمس تلقائياً، بينما تعتمد في الأداء على محركات V6 وV8 هجينة مدعومة بنظام الدفع الكلي كواترو (Quattro).