في عام 1966، كشفت لامبورغيني عن سيارة ميورا، فبدا أن عالم السيارات أمام لحظة مختلفة. لم تكن السيارة مجرد طراز رياضي جديد، بل تصميما غيّر فكرة السيارة الخارقة، وقدّم شكلا أكثر جرأة وانخفاضا وانسيابية مما اعتاده الجمهور في ذلك الوقت.

وراء هذا التحول كان المصمم الإيطالي مارسيلو غانديني، الذي لم يتجاوز السابعة والعشرين عندما رسم واحدة من أكثر السيارات تأثيرا في تاريخ الصناعة. لم تكن ميورا حالة منفردة، بل نموذجا للدور الذي لعبه مصممون كبار في نقل السيارة من منتج ميكانيكي إلى هوية بصرية وثقافية.

ففي صناعة السيارات، لا يكفي المحرك وحده لصنع الأسطورة. التصميم هو أول ما يراه الجمهور، وهو ما يمنح السيارة شخصيتها ويميزها وسط مئات الطرازات. ومن خلال خطوط الهيكل، ونسب الأبعاد، وطريقة توزيع الكتلة، استطاع مصممون بارزون أن يصنعوا مدارس كاملة بقي أثرها لعقود.

من الآرت ديكو إلى التصميم الرقمي

مر تصميم السيارات بتحولات واسعة منذ بدايات القرن العشرين. ففي العشرينيات والثلاثينيات، تأثر القطاع بأسلوب "الآرت ديكو"، الذي عُرف بالخطوط الحادة، والتفاصيل الفاخرة، والبحث المبكر عن الانسيابية. وكانت سيارات مثل رولز رويس فانتوم تعبيرا واضحا عن ذلك المزج بين الفخامة والحضور البصري.

ومع خمسينيات وستينيات القرن الماضي، دخلت الصناعة مرحلة أكثر جرأة. في الولايات المتحدة، تأثرت التصاميم بعالم الطيران والفضاء، فظهرت الزعانف الخلفية، والمساحات الواسعة من الكروم، والأجسام الضخمة. أما في أوروبا، فمالت التصاميم إلى الأناقة المضغوطة، والكفاءة، والاهتمام بالنسب الدقيقة.

ثم جاءت أزمة النفط في السبعينيات لتدفع الشركات نحو سيارات أكثر عملية وأقل استهلاكا للوقود. لم يختف الجانب الجمالي، لكنه أصبح أكثر ارتباطا بالكفاءة، والوزن، والمساحة، وتكلفة الإنتاج.

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وفي الثمانينيات، دخل التصميم بالحاسوب إلى مكاتب الشركات، ففتح المجال أمام دقة أكبر في رسم الأسطح واختبار الانسيابية. أما اليوم، فأصبح التصميم جزءا من منظومة معقدة تشمل السلامة، والهوية البصرية للعلامة، والتقنيات الذكية، والكهرباء، والاستدامة.

أشهر مصممي السيارات في التاريخ

برز عدد من المصممين الموهوبين منذ بداية صناعة السيارات، وكان لهم دور مهم في ابتكار نماذج أصبحت فيما بعد رموزا للتميز والأناقة، وفيما يلي نستعرض أبرزهم على مستوى العالم:

جورجيتو جيوجيارو.. مُصمم القرن

يُعد جورجيتو جيوجيارو واحدا من أكثر الأسماء تأثيرا في تاريخ تصميم السيارات. بدأ مسيرته مبكرا عام 1955، حين التحق بشركة فيات وهو في السابعة عشرة بعد أن لفتت رسوماته انتباه أحد أساتذته.

وفي عام 1968 أسس استوديو ItalDesign، الذي تحول لاحقا إلى أحد أهم بيوت التصميم الصناعي في العالم. وخلال مسيرته الطويلة، ارتبط اسمه بتصميم مئات الطرازات، وخرجت من خطوط الإنتاج ملايين السيارات التي حملت بصمته.

حصل جيوجيارو عام 1999 على لقب "مصمم القرن" بعد تصويت شارك فيه صحفيون وخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتميز أسلوبه بالخطوط الحادة والأسطح المسطحة، فيما عُرف أحيانا باتجاه "الأوريغامي"، وهو أسلوب منح السيارات مظهرا حديثا وحادا ومختلفا عن الانحناءات التقليدية.

ومن أشهر أعماله فولكسفاغن غولف الأولى، وهي سيارة لعبت دورا مهما في صياغة مفهوم الهاتشباك الحديثة. كما صمم ديلوريان DMC-12 ذات الأبواب المجنحة، ولوتس إسبريت، وفيات باندا، وعددا كبيرا من الطرازات التي جمعت بين العملية والهوية القوية.

مارسيلو غانديني.. مُصمم السيارة الأجمل في التاريخ

ارتبط اسم مارسيلو غانديني بالتصميم الجريء، وبالتحولات الكبرى في شكل السيارات الرياضية. التحق بدار بيرتوني للتصميم، ثم تولى رئاسة قسم التصميم فيها عام 1965، ليبدأ بعدها واحدا من أكثر الفصول إثارة في تاريخ السيارات الإيطالية.

كانت لامبورغيني ميورا، التي ظهرت في معرض جنيف عام 1966، من أبرز أعماله. جاءت السيارة بمحرك وسطي وخطوط منخفضة وانسيابية، وقدمت تصورا جديدا للسيارة الخارقة، قبل أن يتحول هذا النمط إلى قاعدة في عالم السيارات عالية الأداء.

لكن غانديني لم يتوقف عند ميورا. ففي عام 1971 قدم لامبورغيني كونتاش بتصميم حاد وصادم، يقوم على الزوايا القاسية والسطوح الهندسية، ثم دخلت السيارة الإنتاج عام 1974 وظلت لسنوات طويلة رمزا للحلم الرياضي لدى أجيال كاملة.

كما وضع غانديني بصمته على سيارات أخرى بارزة، منها ألفا روميو مونتريال، ولانشيا ستراتوس، وفيات X1/9، ومازيراتي خامسين، وفيراري GT4. وقد بقي تأثيره واضحا في مفهوم السيارة الخارقة حتى اليوم، من الوضعية المنخفضة إلى الأبواب المقصية والخطوط العدوانية.

هارلي إيرل.. من جعل التصميم صناعة داخل جنرال موتورز

يصعب الحديث عن التصميم الحديث للسيارات من دون ذكر هارلي إيرل، الذي وُلد عام 1893 في هوليوود، ونشأ في بيئة مرتبطة بصناعة الهياكل الخاصة للسيارات، إذ كان والده يدير ورشة لتصميم سيارات مخصصة لنجوم السينما.

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لفتت أعماله أنظار مسؤولي كاديلاك، فكانت كاديلاك لاسال عام 1927 محطة مفصلية، إذ تُعد من أوائل السيارات الإنتاجية التي صممها مصمم محترف ضمن رؤية متكاملة. وقد دفع نجاحها جنرال موتورز إلى إنشاء قسم مستقل للتصميم، تولى إيرل قيادته.

قدّم إيرل مفاهيم أصبحت لاحقا جزءا أساسيا من صناعة السيارات، منها السيارات الاختبارية أو المفاهيمية التي تُعرض لاختبار ردود فعل الجمهور قبل تحويل الأفكار إلى إنتاج. وفي عام 1938، ظهرت بويك Y-Job، التي تُعد واحدة من أوائل السيارات المفاهيمية في التاريخ.

كما أدخل إيرل الزعانف الخلفية المستوحاة من الطائرات، وهي السمة التي طبعت السيارات الأمريكية في الخمسينيات. ومن أبرز أعماله أيضا شيفروليه كورفيت عام 1953، التي تحولت إلى واحدة من أهم الرموز الرياضية الأمريكية.

باتيستا فارينا.. الأناقة الإيطالية في أنقى صورها

وُلد باتيستا فارينا في تورينو عام 1893، وكان الأصغر بين إخوته، ولذلك لُقب بـ"بينين"، أي الصغير، وهو الاسم الذي أصبح لاحقا جزءا من اسم واحدة من أشهر دور التصميم في العالم: بينينفارينا.

بدأ فارينا العمل مبكرا في ورشة أخيه جيوفاني، حيث تعلم صناعة الهياكل المعدنية وتصميم السيارات. وفي عام 1930 أسس شركته الخاصة "كاروتزيريا بينينفارينا"، التي سرعان ما اكتسبت مكانة مرموقة بين شركات السيارات الأوروبية.

من أبرز محطاته سيارة سيسيتاليا 202، التي عُرضت في متحف الفن الحديث بنيويورك، في إشارة إلى المكانة الفنية التي بلغها تصميم السيارات آنذاك.

لكن الاسم الأكبر في مسيرة بينينفارينا كان فيراري. فقد نشأت شراكة طويلة بين الدار الإيطالية وإنزو فيراري، امتدت لعقود وأسهمت في تشكيل هوية بعض أجمل سيارات فيراري الكلاسيكية. ومن بين أبرز الأعمال فيراري 250 GT برلينيتا، التي ما زالت تُعد واحدة من أجمل سيارات فيراري التاريخية.

برونو ساكو.. ملامح مرسيدس الرصينة

بدأ شغف برونو ساكو بالسيارات في سن مبكرة، بعدما شاهد سيارة ستودبيكر كوماندر في شوارع مدينته، فقرر أن يجعل تصميم السيارات طريقا مهنيا.

التحق ساكو بمرسيدس بنز عام 1958، وشارك في تصميم عدد من الطرازات المهمة، قبل أن يصبح رئيسا لقسم التصميم عام 1975، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1999.

خلال تلك الفترة، أشرف على مجموعة من أكثر طرازات مرسيدس تأثيرا، منها W123 وW124 وW126، إضافة إلى الجيل الثاني من الفئة S. وقد مثّلت تصاميمه فلسفة مرسيدس في تلك المرحلة: خطوط هادئة، حضور قوي، ونسب متوازنة لا تخضع للموضة السريعة.

وكانت مرسيدس 190 من أكثر السيارات قربا إلى ساكو، لأنها فتحت العلامة الألمانية أمام شريحة جديدة من العملاء، وقدمت صورة أكثر شبابية من دون التخلي عن شخصية مرسيدس التقليدية.

مالكولم ساير.. حين دخلت الديناميكا الهوائية إلى الجمال

لم يأت مالكولم ساير إلى تصميم السيارات من طريق تقليدي. فقد درس الهندسة الجوية، وعمل في صناعة الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينضم إلى جاغوار عام 1951.

انعكس هذا التكوين الهندسي بوضوح على أعماله. لم يكن ساير يبحث عن الشكل الجميل وحده، بل عن جسم يقطع الهواء بكفاءة. لذلك جاءت سياراته مزيجا بين الحسابات الهندسية والانسيابية البصرية.

صمم ساير جاغوار C-Type التي فازت بسباق لومان عامي 1951 و1953، ثم جاغوار D-Type التي حققت ثلاثة انتصارات متتالية في لومان بين 1955 و1957.

أما ذروة مسيرته فكانت جاغوار E-Type عام 1961، وهي سيارة جمعت بين الأداء والانسيابية والجمال النادر. وقد وصفها إنزو فيراري بأنها من أجمل السيارات التي صُنعت، ولا تزال حتى اليوم واحدة من أكثر السيارات الكلاسيكية شهرة وتأثيرا.

أليك إيسيجونيس.. العبقرية في استغلال المساحة

قدّم أليك إيسيجونيس درسا مختلفا في التصميم. لم يكن هدفه صناعة سيارة فاخرة أو خارقة، بل سيارة صغيرة وعملية واقتصادية، تستجيب لظروف ما بعد أزمة السويس وارتفاع الحاجة إلى تقليل استهلاك الوقود.

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كلّفته شركة بريتيش موتور عام 1957 بتصميم سيارة صغيرة تستطيع نقل أربعة ركاب وأمتعتهم ضمن أبعاد محدودة للغاية. وكانت النتيجة ميني الأصلية، التي أصبحت لاحقا واحدة من أشهر السيارات الصغيرة في التاريخ.

اعتمد إيسيجونيس على وضع المحرك بشكل عرضي مع الدفع الأمامي، وهو حل أتاح تخصيص مساحة أكبر للركاب داخل جسم صغير. وقد أصبح هذا الترتيب لاحقا نموذجا معتمدا في معظم السيارات الصغيرة حول العالم.

تكريما لدوره، منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس عام 1969، بعد أن تحول تصميمه إلى علامة فارقة في تاريخ السيارات العملية.

لماذا يظل التصميم حاسما؟

لا يعمل التصميم بمعزل عن السعر، أو الاعتمادية، أو الأداء، لكنه غالبا أول ما يحدد علاقة المشتري بالسيارة. فالشكل الخارجي يمنح السيارة حضورها الأول، ويجعلها قابلة للتمييز وسط سوق مزدحم بالطرازات المتقاربة تقنيا.

ولهذا تضخ شركات السيارات استثمارات كبيرة في استوديوهات التصميم، ليس فقط لإنتاج سيارات جميلة، بل لبناء هوية بصرية متماسكة. فالواجهة الأمامية، وشكل المصابيح، ونسب الهيكل، وطريقة رسم الخطوط الجانبية، كلها عناصر تصنع ذاكرة العلامة التجارية في ذهن الجمهور.

ومع صعود السيارات الكهربائية، يدخل التصميم مرحلة جديدة. فغياب المحركات التقليدية الكبيرة، وتغير أماكن البطاريات، وتوسع أنظمة القيادة الذكية، تمنح المصممين حرية أكبر لإعادة تخيل شكل السيارة ومساحتها الداخلية.

لكن التحدي لم يتغير كثيرا. فالتقنية وحدها لا تكفي لصناعة أيقونة. المطلوب هو رؤية قادرة على تحويل المتطلبات الهندسية إلى شكل يبقى في الذاكرة.

وهذا ما جمع بين جيوجيارو، وغانديني، وإيرل، وفارينا، وساكو، وساير، وإيسيجونيس. لم يكتفوا برسم سيارات ناجحة، بل صنعوا لغة بصرية لعصور كاملة. ترك كل واحد منهم سيارة، أو أكثر، يستطيع العالم أن يتعرف إليها من لمحة واحدة، وتلك هي العلامة الحقيقية للتصميم العظيم.