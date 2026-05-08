ذكاء اصطناعي يضل الطريق.. "روبوتاكسي" يوصل الركاب إلى وجهة والحقائب إلى أخرى!

تخيل أن تستقل سيارة أجرة ذاتية القيادة، تستمتع بالهدوء التام والخصوصية المطلقة بعيداً عن أحاديث السائقين الجانبية، لتصل إلى المطار في موعدك تماماً.

لكن هناك مشكلة، السيارة قررت أن تغادر ومعها كل حقائبك! هذه ليست مزحة، فهذا الكابوس التقني تحول إلى حقيقة واقعة مع أحد ركاب شركة "وايمو" في الولايات المتحدة، ليتبين أنه في بعض الأحيان، لا شيء يعوض وجود سائق بشري.

وفي مشهد يعيد إلى الأذهان أفلام الخيال العلمي الكوميدية، عاش رجل الأعمال "دي جين" تجربة لا تنسى مع أسطول سيارات "وايمو" ذاتية القيادة، متجهاً إلى مطار سان خوسيه لقضاء رحلة عمل. "جين" وصل بالفعل في الموعد المحدد، بينما قررت السيارة الذكية أخذ أمتعته في جولة خاصة إلى وجهة مختلفة.

هذه الواقعة تسلط الضوء على فجوة حرجة في عالم النقل الذكي، وتعيد طرح السؤال الجوهري: هل نحن مستعدون حقاً للاستغناء عن العنصر البشري في مهامنا اللوجستية؟

تفاصيل الواقعة

في أواخر أبريل/نيسان الماضي، كان "دي جين" على موعد مع أول تجربة له في عالم سيارات الأجرة الآلية بالكامل، مستخدماً خدمة "وايمو" التي طالما روجت لها شركة "ألفابت" العملاقة كبديل ثوري للمواصلات التقليدية. صعد "جين" إلى سيارة "جاكوار آي-بيس" الكهربائية ذاتية القيادة من مدينة سانيفيل بهدوء، وبدأت الرحلة المتجهة إلى مطار مينيتا في سان خوسيه دون أي مشاكل تذكر.

لكن الدراما الحقيقية بدأت لحظة وصوله إلى المطار، خرج "جين" من السيارة بهدوء واتجه إلى الصندوق الخلفي لاستلام أمتعته الضرورية لرحلة عمله. هنا، تحول المشهد إلى مهزلة تكنولوجية: الزر الفعلي لفتح الصندوق لم يعمل. وفي اللحظات الحاسمة التي كان يتوقع فيها أي مسافر أن يجد حلاً فورياً، بدأت السيارة -وكأنها تتنفس الصعداء لإنهاء مهمتها- في التحرك والانطلاق بعيداً نحو وجهتها التالية، حاملة معها حقيبة "جين".

في حالة من الذهول والغضب، حاول "جين" الاتصال بخدمة عملاء "وايمو" لشرح الموقف العاجل. الرد الذي تلقاه كان أقرب إلى صفعة على وجه المنطق: "نأسف، لا يمكن إعادة توجيه السيارة الآلية، فهي بالفعل في طريقها إلى المستودع".

هكذا، وبكل بساطة، اضطر "جين" لركوب طائرته والذهاب في رحلة عمل دون أي من أغراضه الشخصية، بينما كانت حقيبته في طريقها لزيارة مستودع سان فرانسيسكو في جولة لم تكن ضمن خططه.

أزمة ما بعد الرحلة

المشكلة لم تتوقف عند فقدان الحقيبة، بل امتدت إلى فصول جديدة من العبثية البيروقراطية للآلات. لاحقاً في نفس اليوم، تلقى "جين" رسالة تؤكد أن "وايمو" نجحت في استعادة حقيبته من المستودع. الفرحة لم تكتمل، حيث جاء الرد مصحوباً بخبر صادم: المستودع يقع في سان فرانسيسكو، والشركة العملاقة ترفض دفع تكاليف الشحن لإعادة الحقيبة إلى صاحبها في سان خوسيه.

بدلاً من ذلك، قدمت الشركة حلاً يعكس انفصالاً غريباً عن الواقع الإنساني، وهو منحه رحلتين مجانيتين "من وإلى" المستودع، ليذهب هو شخصياً لاستلامها. كان هذا العرض يعني أن يقضي "جين" ساعتين كاملتين من وقته لتصحيح خطأ لم يرتكبه.

وتحت ضغط القصة التي انتشرت في وسائل الإعلام، وتحديداً في مقابلة مع شبكة NBC، استسلمت "وايمو" أخيراً وتراجعت عن موقفها، حيث أكدت الشركة أنها ستتحمل تكاليف شحن الحقائب وتوصيلها إلى "جين"، معترفة ضمنياً بفداحة الخطأ ومحاولة احتواء الموقف.

كيف حدث ذلك؟ الثغرة التقنية

أوضحت "وايمو" لاحقاً أن الآلية المصممة لاستلام الأمتعة تعتمد على خيارين واضحين: الأول الضغط على زر التحرير الفعلي الموجود على باب الصندوق الخلفي للسيارة، والثاني النقر على زر "فتح الصندوق" الرقمي داخل تطبيق "وايمو" على الهاتف الذكي.

وبحسب الرواية، فإن أياً من الخيارين لم يعمل مع "جين" في تلك اللحظة المصيرية. وهنا تكمن الفجوة، ففي سيارة الأجرة التقليدية، كان يمكن لصرخة بشرية بسيطة أو طرق على الزجاج أن يحل المشكلة في ثوان. أما في عالم الروبوتات، فإن غياب السائق البشري يعني غياب حلقة الوصل الفورية بين الراكب والنظام، تاركاً الراكب أمام نظام أصم لا يستجيب لنداءات الاستغاثة اللحظية.

حقيبة "وايمو" الشاردة تكشف عن أكثر من مجرد عطل تقني في زر الصندوق الخلفي، إنها تقدم استعارة بليغة عن مرحلة "المراهقة التكنولوجية" التي تعيشها أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها إتقان مهمة القيادة المعقدة لتتفوق على البشر في التنقل عبر الطرقات، لكنها تتعثر بشكل طفولي في أبسط مهام الخدمة الإنسانية كالتواصل الفوري عند حدوث طارئ.

أثبتت هذه الواقعة، بشكل فكاهي ومرير في آن واحد، أن السائق البشري ليس مجرد محرك للمركبة، بل هو المسؤول عن تجربة الراكب الكلية، وهو الحارس الذي يمنع الحقيبة من أن تصبح مسافرة مستقلة.

وبينما تواصل "وايمو" مسيرتها نحو المستقبل، يبقى الدرس الأهم: أن التكنولوجيا الذكية مهما بلغت تظل عاجزة عن تجاوز المواقف الاستثنائية دون الذكاء الفطري للإنسان، فهو القادر وحده على فك شفرات "الشوارد" التي تضل عنها الخوارزميات، بفضل قدرته الفريدة على المبادرة وإدراك جوهر المسؤولية، حيث يتصرف العقل البشري ببديهة لا تتقيد بحدود الأنظمة أو مستودعات البيانات.