يشهد سوق السيارات تحولات متسارعة. فقبل أقل من خمس سنوات، كانت العديد من شركات صناعة السيارات ملتزمة تماما بالتحول إلى السيارات الكهربائية. أما الآن، فتُقلّص الشركات خططها الطموحة في هذا المجال مع تراجع الحوافز الحكومية، وتباطؤ المبيعات، وانخفاض الطلب.

وقد قررت بعض شركات صناعة السيارات إلغاء مشاريعها الخاصة بالسيارات الكهربائية بالكامل، وكثير منها قبل حتى طرحها في السوق.

شركات مثل هوندا وأكورا بدأت بالابتعاد مؤقتا عن إطلاق سيارات كهربائية جديدة، بينما تقوم شركات أخرى مثل بي إم دبليو وهيونداي بإعادة تقييم إستراتيجياتها المستقبلية.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من 10 سيارات كهربائية ستختفي قبل عام 2027. بعضها موجود بالفعل في السوق، لكنها لن تستمر في الطرازات القادمة، بينما أخرى تم إلغاؤها قبل أن يتم إطلاقها رسميا.

أسباب الإيقاف

هناك عدة أسباب رئيسية وراء هذا التراجع، منها:

انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية مقارنة بالتوقعات

ارتفاع التكاليف والإنتاج

تغيّر السياسات الحكومية والحوافز، والمنافسة الشديدة داخل السوق

عدم تحقيق بعض الطرازات لمبيعات كافية

هذه العوامل مجتمعة دفعت الشركات إلى تقليل المخاطر والتركيز على مشاريع أكثر ربحية.

هوندا

ألغت هوندا إنتاج سيارة أكورا آر إس إكس إي في (Acura RSX EV) قبل بدء تصنيعها، رغم التخطيط لطرحها قريبًا، بسبب تغيّرات السوق.

كانت السيارة ستأتي بدفع رباعي ومحركين ومواصفات رياضية متقدمة، لكنها لم تتجاوز مرحلة النموذج الأولي ولم تُكشف تفاصيل أدائها.

وعلى غرار أكورا آر إس إكس إي في (Acura RSX EV)، تم إلغاء مشروعي هوندا 0 سيريس سيدان (Honda 0 Series Sedan) وهوندا 0 سيريس إس يو في (Honda 0 Series SUV) قبل دخولهما مرحلة الإنتاج.

وجاء القرار نتيجة تباطؤ انتشار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة مقارنة بالتوقعات، ما دفع هوندا للتخلي عن المشروع، مشيرةً إلى أن إطلاقهما في الظروف الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى خسائر طويلة الأمد.

بي إم دبليو

تُعد بي إم دبليو آي 4 (BMW i4) قديمة نسبيًا في سوق السيارات الكهربائية، وتخطط بي إم دبليو لاستبدالها بسيارة بي إم دبليو آي 3 (BMW i3) التي تُعتبر خليفتها.

ورغم تحديث بي إم دبليو آي 4 مؤخرًا، يُتوقع إيقاف إنتاجها قريبًا، مع احتمال إطلاق جيل جديد مستقبلا. وتشير تحليلات إلى أن هذا الطراز يقترب من نهاية دورة حياته، مع توقعات بتوقف إنتاجه في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المرجح إطلاق سلسلة 4 جديدة، التي تشترك في نفس المنصة مع بي إم دبليو آي 3 الجديدة، لذا قد نشهد ظهور بي إم دبليو آي 4 جديدة في المستقبل.

بعد إطلاق بي إم دبليو آي إكس 3 (BMW iX3)، أوقفت بي إم دبليو بيع بي إم دبليو آي إكس (BMW iX) في الولايات المتحدة. وكانت هذه السيارة قد طُرحت منذ عام 2022 لعرض أحدث تقنيات الشركة، ويبدو أنها أدّت هذا الدور بالفعل.

والآن، تستعد بي إم دبليو لإطلاق مجموعتها الكاملة من طرازات نيو كلاس (Neue Klasse). ومع وصول بي إم دبليو آي إكس 3 إلى الولايات المتحدة خلال أشهر قليلة، ستنهي الشركة الألمانية المصنعة للسيارات تخصيص سيارات بي إم دبليو آي إكس للسوق الأمريكية.

شيفروليه

أوقفت شيفروليه إنتاج شيفروليه بولت (Chevrolet Bolt) في ديسمبر/كانون الأول 2023، لكنها أعادتها لاحقًا لفترة قصيرة.

ورغم عودتها، من المتوقع أن يستمر إنتاجها حتى منتصف عام 2027 فقط قبل أن يتم إيقافها مجددا.

هيونداي

لم تُوقف هيونداي إنتاج هيونداي كونا إلكتريك (Hyundai Kona Electric) بشكل نهائي، بل قررت تخطي طراز عام 2026 مؤقتا بسبب توفر مخزون كاف من نسخة عام 2025 لتلبية الطلب الحالي.

تبدأ أسعار هذه السيارة الكهربائية المدمجة من نحو 34,470 دولارا، وتأتي بمحرك بقوة 133 حصانا ومدى يصل إلى 200 ميل.

وقد حصلت على جيل جديد في عام 2024 بحجم أكبر ومقصورة أكثر رحابة، مع شاشتين قياس 12.3 بوصة، لكنها تمر حاليًا بفترة توقف مؤقتة.

كيا

تأثرت كيا إي في 6 جي تي (Kia EV6 GT) باضطرابات سوق السيارات، حيث دفعت الرسوم الجمركية، وتباطؤ انتشار السيارات الكهربائية، وانتهاء الحوافز الضريبية إلى تأجيل طرحها لعام 2026. وأوضحت كيا أن القرار يعود إلى تغيّر ظروف السوق دون تحديد موعد لعودتها.

ورغم ذلك، حصلت السيارة على تحديثات لعام 2025، شملت نظام محرك مزدوج مشابه لهيونداي أيونيك 5 إن (Hyundai Ioniq 5 N) مع زيادة القوة إلى 601 حصان، إضافة إلى ميزة محاكاة تبديل التروس، لكنها لن تكون متاحة للشراء خلال عام 2026.

وعلى غرار هيونداي كونا إلكتريك (Hyundai Kona Electric)، أوقفت كيا إنتاج كيا نيرو إي في، مع الاستمرار في بيع المخزون المتبقي. وكانت السيارة قد طُرحت لأول مرة عام 2018 باسم إي-نيرو (E-Niro)، قبل أن تحصل على تحديث شامل في عام 2023.

قدّمت هذه السيارة مدى يصل إلى 253 ميلا بفضل بطارية بسعة 64.8 كيلوواط/ساعة في جيلها الثاني، وشكّلت خيارًا كهربائيًا مهمًا للعلامة. ورغم أن مبيعاتها لم تكن قوية، فإنها ساهمت في توسيع خيارات المحركات المتاحة للعملاء.

لامبورغيني

ألغت لامبورغيني مشروع أول سيارة كهربائية لها بعد نحو ثلاث سنوات من الكشف عن نموذج لامبورغيني لانزادور (Lamborghini Lanzador)، وقبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج. وقد قُدّم النموذج كسيارة رياضية فاخرة مرتفعة بقوة تقارب 1341 حصانا، تمهيدًا لنسخة إنتاجية مستقبلية.

كانت الخطة الأصلية إطلاقها في عام 2028، ثم تأجل الموعد إلى عام 2029، قبل أن تعلن الشركة لاحقًا تأجيلها لما بعد عام 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان أن الطلب على السيارات الكهربائية لدى عملاء العلامة "شبه معدوم"، وأن الاستثمار فيها حاليًا قد لا يكون مجديًا ماليًا.