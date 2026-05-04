فجرت نيسان مفاجأة من العيار الثقيل في معرض بكين الدولي، معلنة عودة الأسطورة "تيرانو" بروح عصرية وقوة جامحة تتجاوز 400 حصان، لتعيد صياغة مفهوم سيارات الدفع الرباعي الهجينة.

هذه العودة لا تأتي لمجرد الحنين إلى الماضي، بل هي إعلان حرب تقني في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المعتمدة على الهيكل "السلمي" الصلب (Body-on-Frame)، وهو السلاح الذي تراهن عليه نيسان لسحب البساط من تحت أقدام المنافسين.

والمقصود بالهيكل السلمي الصلب (Body-on-Frame) هو نمط هندسي كلاسيكي يمثل العمود الفقري للمركبة، حيث يتم بناء مقصورة السيارة ومحركها فوق قاعدة معدنية تشبه السلم.

ويمنح هذا التصميم "تيرانو" صلابة استثنائية وقدرة فائقة على تحمل الالتواءات الميكانيكية الحادة في الطرق الوعرة وعمليات السحب الثقيلة، مما يجعله الخيار الأول والأكثر موثوقية لصناعة سيارات الدفع الرباعي الحقيقية.

في هذا التقرير، نحلل أبعاد هذه العودة المدوية ونجيب عن الأسئلة المحورية حول مستقبل سيارات الطرق الوعرة.

هل تعود سيارات الطرق الوعرة الحقيقية إلى الواجهة؟

تشير المؤشرات الحالية في سوق السيارات العالمي إلى "ردة فعل" قوية ضد هيمنة سيارات "الكروس أوفر" التي تعتمد على هياكل السيارات الصغيرة. المستهلك اليوم، خاصة في أسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة والصين، يبحث عن "القدرة غير المشروطة" والجوهر بدلا من الشكل.

وتأتي عودة نيسان "تيرانو" 2027 لتؤكد أن سيارات الطرق الوعرة الحقيقية تعود للواجهة بقوة، ولكن بشروط القرن الحادي والعشرين، حيث تلتقي القوة الميكانيكية الصلبة مع التقنيات الهجينة لتعزيز الأداء لا لإضعافه.

وتبرز ملامح هذه العودة في:

العودة إلى الأصول الميكانيكية: على عكس التوجه السائد نحو الهياكل الأحادية، تعود "تيرانو" إلى الجذور عبر اعتماد هيكل سلمي حقيقي مشترك مع شقيقتها "فرونتير برو" الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)، مما يضمن متانة فائقة وقدرة على تحمل أقوى الضغوط في الدروب الصخرية والرملية.

على عكس التوجه السائد نحو الهياكل الأحادية، تعود "تيرانو" إلى الجذور عبر اعتماد هيكل سلمي حقيقي مشترك مع شقيقتها "فرونتير برو" الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)، مما يضمن متانة فائقة وقدرة على تحمل أقوى الضغوط في الدروب الصخرية والرملية. تلبية تطلعات "جيل المغامرة": يمثل طرح نيسان لهذا المفهوم استجابة نوعية للتحولات العالمية في ذوق المستهلك، حيث يؤكد التوجه نحو تزويد المركبة برفارف بارزة وإطارات عريضة مخصصة للتضاريس القاسية أن الجمهور لم يعد يكتفي بالمظهر الجمالي فقط، بل بات يضع الأداء الميداني الواقعي والقدرة على تجاوز العقبات في مقدمة أولوياته.

يمثل طرح نيسان لهذا المفهوم استجابة نوعية للتحولات العالمية في ذوق المستهلك، حيث يؤكد التوجه نحو تزويد المركبة برفارف بارزة وإطارات عريضة مخصصة للتضاريس القاسية أن الجمهور لم يعد يكتفي بالمظهر الجمالي فقط، بل بات يضع الأداء الميداني الواقعي والقدرة على تجاوز العقبات في مقدمة أولوياته. دمج التكنولوجيا بالقوة: لم يعد العميل يقبل بسيارة بدائية تقنيا مقابل قوتها، لذا تقدم "تيرانو" نظام دفع رباعي ذكي مزود بتروس تفاضلية يتم التحكم فيها إلكترونيا، مع منظومة هجينة تمنح عزم دوران هائل يصل إلى 800 نيوتن متر، مما يسمح بالانتقال السلس بضغطة زر من القيادة الناعمة في المدن إلى اقتحام الكثبان الرملية.

"تيرانو" بين الحنين إلى الماضي والتنافس الحديث

تدرك نيسان أن استحضار الاسم القديم وحده لا يكفي لكسب المعركة، لذا وظفت "النوستالجيا" المرتبطة باسم "تيرانو" كجسر عبور نحو المستقبل.

إعلان

هذا الاسم الذي ارتبط في أذهان أجيال الثمانينيات والتسعينيات بالصلابة والاعتمادية، يعود اليوم بأسلحة تنافسية تضعه في فئة أعلى وأكثر شراسة، ومن أبرزها:

إرث الاسم بروح عصرية: يأتي المفهوم الجديد بحجم أكبر وتصميم صندوقي مهيب، يجمع بين الخطوط الحادة الكلاسيكية وعناصر نيسان المستقبلية مثل شبكة (V-Motion) المضيئة، مع الحفاظ على جينات المغامرة المتمثلة في الإطار الاحتياطي الخلفي البارز والمصدات المشطوفة.

يأتي المفهوم الجديد بحجم أكبر وتصميم صندوقي مهيب، يجمع بين الخطوط الحادة الكلاسيكية وعناصر نيسان المستقبلية مثل شبكة (V-Motion) المضيئة، مع الحفاظ على جينات المغامرة المتمثلة في الإطار الاحتياطي الخلفي البارز والمصدات المشطوفة. التسلح بالتقنية الهجينة: يبتعد الموديل القادم عن المحركات التقليدية المحدودة، ليتسلح بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV) متطورة، تدمج بين محرك "تيربو" ومحركات كهربائية لتوليد قوة إجمالية تتراوح بين 402 و429 حصانا، وعزم دوران استثنائي يصل إلى 800 نيوتن متر، مما يضعها في قمة فئتها من حيث الأداء وكفاءة الاستهلاك.

يبتعد الموديل القادم عن المحركات التقليدية المحدودة، ليتسلح بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV) متطورة، تدمج بين محرك "تيربو" ومحركات كهربائية لتوليد قوة إجمالية تتراوح بين 402 و429 حصانا، وعزم دوران استثنائي يصل إلى 800 نيوتن متر، مما يضعها في قمة فئتها من حيث الأداء وكفاءة الاستهلاك. جينات المغامرة والذكاء التقني: لم تكتفِ نيسان بدروع الحماية الأمامية وإضاءة السقف المخصصة للطرق الوعرة، بل زودت السيارة بنظام (ProPILOT 2.0) لتوفير قيادة شبه ذاتية على الطرق السريعة، وهو التوازن الذي كان يفتقده عشاق هذه الفئة بين القوة والرفاهية.

لم تكتفِ نيسان بدروع الحماية الأمامية وإضاءة السقف المخصصة للطرق الوعرة، بل زودت السيارة بنظام (ProPILOT 2.0) لتوفير قيادة شبه ذاتية على الطرق السريعة، وهو التوازن الذي كان يفتقده عشاق هذه الفئة بين القوة والرفاهية. معادلة القيمة مقابل السعر: من خلال التعاون الإستراتيجي مع الشريك الصيني "دونغفنغ"، تسعى نيسان لتقديم هذه التكنولوجيا المعقدة بسعر تنافسي، مما يعيد تعريف معادلة "القيمة مقابل الأداء" في مواجهة الطرازات العريقة عالميا.

هل ينجح الهيكل التقليدي في مواجهة موجة التحديث؟

يظل هذا التساؤل هو المحور الجوهري في إستراتيجية نيسان، ففي الوقت الذي تتجه فيه الصناعة نحو الهياكل الموحدة (Unibody) لتقليل الوزن، تصر "تيرانو" 2027 على أن الهيكل السلمي الصلب (Body-on-Frame) هو العمود الفقري للمركبة التي تنشد القدرات الحقيقية.

وتتلخص أسباب نجاح هذا الهيكل في:

التخصص والصلابة المطلقة: يمنح الهيكل السلمي المركبة مرونة ميكانيكية فائقة لامتصاص الصدمات والالتواءات الناتجة عن التضاريس الجبلية الصخرية دون التأثير على سلامة المقصورة، وهو ما يمنح السائق شعورا بالثبات والرسوخ.

يمنح الهيكل السلمي المركبة مرونة ميكانيكية فائقة لامتصاص الصدمات والالتواءات الناتجة عن التضاريس الجبلية الصخرية دون التأثير على سلامة المقصورة، وهو ما يمنح السائق شعورا بالثبات والرسوخ. كهربة الهيكل الصلب (الدمج الذكي): نجحت الهندسة الجديدة في دمج بطاريات الليثيوم والمحركات الكهربائية داخل تجاويف الهيكل السلمي، مما حافظ على مركز ثقل منخفض مع توفير حماية طبيعية للبطاريات من الصدمات السفلية.

نجحت الهندسة الجديدة في دمج بطاريات الليثيوم والمحركات الكهربائية داخل تجاويف الهيكل السلمي، مما حافظ على مركز ثقل منخفض مع توفير حماية طبيعية للبطاريات من الصدمات السفلية. عزم دوران استثنائي للمغامرة: يوفر العزم الكهربائي الفوري (800 نيوتن متر) القوة اللازمة لتسلق الكثبان والمرتفعات الشاهقة، بينما تضمن صلابة الهيكل قدرات تفوق التوقعات في مهام القطر وحمل معدات التخييم الثقيلة.

يوفر العزم الكهربائي الفوري (800 نيوتن متر) القوة اللازمة لتسلق الكثبان والمرتفعات الشاهقة، بينما تضمن صلابة الهيكل قدرات تفوق التوقعات في مهام القطر وحمل معدات التخييم الثقيلة. كفاءة يومية دون تضحية: تكسر "تيرانو" القاعدة التي تربط بين الهياكل الثقيلة واستهلاك الوقود المرتفع، بفضل قدرتها على السير في الوضع الكهربائي الخالص لمسافة تصل إلى 135 كم، مما يضمن توفيرا هائلا في التنقلات داخل المدينة.

عودة "سيد الجبال" إلى قمة الهرم

لا تمثل عودة نيسان تيرانو 2027 مجرد استجابة لحنين الماضي، بل هي إعادة صياغة جريئة لمستقبل سيارات الدفع الرباعي الحقيقية. لقد نجحت نيسان في إثبات أن التطور التقني لا يعني بالضرورة التخلي عن "الصلابة الحديدية"، بل يمكن تطويعه ليجعل من هذه القوة أكثر ذكاء واستدامة.

إعلان

الجمع بين الهيكل السلمي الأسطوري ومنظومة الدفع الهجينة المتطورة يضع "تيرانو" في منطقة فريدة، فهي سيارة "لا تعرف المستحيل" في البر، ومركبة اقتصادية هادئة داخل المدينة، وبانتظار وصول النسخة الإنتاجية، يبدو أن "سيد الجبال" قد أعد عدته جيدا ليس فقط لاستعادة اسمه، بل لانتزاع الريادة وفرض معايير جديدة في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، مؤكدا أن القوة الحقيقية تكمن في الجذور التي لا يكسرها التحديث، بل يقويها.