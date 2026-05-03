أرباح "بي واي دي" تتراجع 55% مع اشتداد المنافسة في الصين

سجلت شركة بي واي دي (BYD) الصينية تراجعا حادا في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما انخفض صافي الربح بنسبة 55% على أساس سنوي، في أكبر هبوط فصلي للشركة منذ سنوات، نتيجة اشتداد المنافسة السعرية في سوق السيارات الكهربائية الصينية.

وبلغ صافي أرباح الشركة نحو 597 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 12% مسجلة رابع انخفاض فصلي متتال، ما يعكس استمرار الضغوط على الأداء المالي.

ويُعزى هذا التراجع إلى احتدام حرب الأسعار بين شركات السيارات الصينية، حيث لجأت علامات منافسة مثل جيلي (Geely) إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية، الأمر الذي أدى إلى تقلص هوامش الربح وتحول الأولوية نحو زيادة حجم المبيعات بدلا من الربحية.

ضغوط على الأرباح

ولا يزال الطلب المحلي يواجه ضغوطا بسبب خفض الدعم الحكومي، واشتداد المنافسة، وتغير سلوك المستهلكين. وقد أدى تباطؤ عمليات الشراء إلى إضعاف وتيرة الإنتاج، ما دفع الشركة إلى إجراء تعديلات تشغيلية.

ففي يوليو/تموز 2025، سجلت الشركة أول انخفاض سنوي في الإنتاج خلال 16 شهرا، ما أدى إلى تقليل ورديات العمل وتأجيل خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية.

كما ساهمت العوامل الموسمية في بداية العام، والتي تُعد فترة تباطؤ تقليدية لمبيعات السيارات في الصين، في زيادة الضغوط على الأرباح، إلى جانب ارتفاع تكاليف بعض مكونات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار الصرف.

ورغم الضغوط، باعت الشركة 700,463 مركبة خلال الربع الأول، مدعومة بالتوسع الخارجي، إذ ارتفعت الشحنات الدولية بأكثر من 50% على أساس سنوي، لتشكل نحو 45% من إجمالي التسليمات.

وتراهن بي واي دي (BYD) على الأسواق الخارجية لتعويض تباطؤ السوق المحلية، خصوصا مع تسارع خطط التصنيع في هنغاريا وتايلاند والبرازيل، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف التصدير وتجاوز الحواجز التجارية.

كما رفعت الشركة مستهدف صادراتها لعام 2026 إلى 1.5 مليون سيارة، مقارنة بـ1.3 مليون سابقا، في إشارة إلى ثقتها باستمرار الطلب العالمي.

وفي إطار دعم المبيعات، كشفت الشركة خلال معرض بكين للسيارات عن طراز "غريت تانغ"، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بسبعة مقاعد يبدأ سعرها من 250 ألف يوان (نحو 36600 دولار أمريكي)، ويصل مداها إلى 1000 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وسط تقارير عن تلقي أكثر من 30 ألف طلب في يومها الأول.