شهدت صناعة السيارات الصينية في السنوات الأخيرة توسعا سريعا في أوروبا والأسواق العالمية مدفوعة بتقدم كبير في السيارات الكهربائية وانخفاض التكلفة والتطور التقني الذي تتمتع به.

اتجاه الشركات الصينية نحو التوسع الخارجي، وخاصة في أوروبا، ليس خطوة عشوائية، بل هو نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتقنية والإستراتيجية التي دفعت هذه الشركات إلى البحث عن حضور عالمي أوسع.

فقد أصبحت السوق الصينية شديدة التنافس مع وجود عدد كبير من الشركات المحلية، مما قلل هامش الربح ودفع الشركات إلى البحث عن أسواق جديدة أكثر ربحا.

ومنح التقدم المذهل الذي حققته شركات السيارات الكهربائية الصينية، مثل "سايك" (SAIC) و"شيري" (CHERY) و"بايد" (BYD)، وجيلي (GEELY) و"إم جي" (MG) قدرة تنافسية قوية مقارنة بالعديد من الشركات التقليدية، خاصة في أوروبا، وذلك بسبب ارتفاع القوة الشرائية هناك، إضافة إلى الاهتمام الأوروبي المتزايد بالتحول نحو الطاقة النظيفة والاعتماد على السيارات الكهربائية.

صفقات عدة عقدتها شركات سيارات صينية مع شركات أوروبية، سواء عبر الاستحواذ أو بالاستثمار المشترك، وكانت هذه الصفقات جزءا من إستراتيجية صينية أكبر تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا المتطورة والوصول إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز الثقة في علاماتها التجارية، ومن ثم الانتشار عالميا.

صفقات استحواذ واستثمارات صينية

من أجل حضور عالمي قوي في صناعة السيارات، عملت الصين على إبرام صفقات استحواذ وضخ استثمارات في كبرى الشركات الأوروبية، ومن أبرز الأمثلة:

صفقات واستثمارات جيلي في أوروبا

استحوذت شركة جيلي الصينية على "فولفو" السويدية عام 2010، وكانت مملوكة وقتها لشركة فورد الأمريكية.

كما أن جيلي تملك حصة الأغلبية في شركة "لوتس" البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، إضافة إلى استثماراتها في مجموعة "مرسيدي بنز" الألمانية.

سايك تعيد إحياء علامة بريطانية شهيرة

كانت "إم جي" علامة بريطانية شهيرة في السيارات الرياضية، لكنها واجهت أزمات مالية كبيرة، مما أدى إلى إفلاسها عام 2005 وتوقف الإنتاج الفعلي في مصانعها.

وفي عام 2007 استحوذت شركة "سايك موتور" الصينية على العلامة البريطانية، لتصبح اليوم واحدة من أنجح العلامات الصينية في أوروبا.

هل تهين السيارات الصينية الكهربائية؟

للصين نصيب كبير في سوق السيارات الكهربائية عالميا، لأنها ببساطة تسيطر على جزء ضخم من صناعة البطاريات التي تعتبر العنصر الأساسي في السيارة الكهربائية، وخاصة بطاريات الليثيوم، التي تعد الصين المُصنع الأول لها.

والصين أيضا من أكبر دول العالم في إنتاج الرقائق الإلكترونية، العنصر المهم في صناعة السيارات الكهربائية، كما أن لدى الصين عمالة ماهرة مدربة وكثيفة قادرة على إنتاج كميات ضخمة، إضافة إلى أنها تقدم أسعارا أقل من المنافسين في السوق، فضلا عن امتلاكها سلاسل توريد قوية.

تحديات تواجه المصانع الصينية للسيارات في أوروبا

تواجه مصانع السيارات الصينية في أوروبا مجموعة معقدة من التحديات، ليست اقتصادية فقط، بل سياسية وتنظيمية أيضا.

1. الرسوم الجمركية

من أهم العقبات التي تواجه التوسع الصيني في أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على واردات السيارات المصنعة في الصين من أجل حماية الصناعة الأوروبية.

2. القوانين الصارمة

هناك قيود تنظيمية أوروبية من حيث القوانين البيئية والتشغيلية الصارمة، إضافة إلى معايير السلامة والانبعاثات وأمن البيانات داخل السيارات الذكية، مما يفرض على الشركات الصينية إعادة تصميم سياراتها وتعديل البرمجيات والأنظمة، وكل هذا يزيد من التكاليف.

3.منافسون أقوياء

السيارات الصينية تواجه أيضا منافسين أوروبيين أقوياء، مثل "مرسيدس بنز" و"فولكسفاكن" و"بي إم دبليو" و"بوجو" و"رونو"، إذ تمتلك هذه الشركات مصانع داخل أوروبا وخبرة طويلة في السوق المحلية.

كما تواجه السيارات الصينية تحديات أخرى، مثل الثقة والاعتماد لدى المستهلك الأوروبي، وارتفاع التكاليف التشغيلية والإنتاجية داخل القارة.

كما تمثل التوترات الجيوسياسية والعلاقات المتقلبة بين الصين والاتحاد الأوروبي عاملا إضافيا قد يؤثر على وتيرة هذه الصناعة في الأسواق الأوروبية.

تأثير المصانع الصينية

لا شك أن وجود مصانع وشركات صينية في أوروبا يؤثر على نظيرتها هناك، ومع توسع العلامات التجارية الصينية، تفقد الشركات الأوروبية حصة سوقية داخل القارة، خاصة بعدما انتقل جزء من المستهلكين إلى السيارات الصينية الأرخص، والتي تقدم في الوقت نفسه تقنيات وتجهيرات أعلى، ومن ثم تراجع هامش ربح الشركات الأوروبية، مما يؤدي إلى إغلاق خطوط إنتاج.

حتى مع التصنيع داخل أوروبا، إلا أن الشركات هناك أصبحت أكثر ارتباطا بسلاسل التوريد الصينية، وتعتمد بشكل كبير على البطاريات والمكونات الأساسية التي تأتي معظمها من الصين، مما يجعل أوروبا تعتمد عليها بشكل إستراتيجي.

تحول عميق

توسع المصانع والشركات الصينية في أوروبا يؤكد أن صناعة السيارات العالمية تمر بمرحلة تحول عميقة وغير مسبوقة، فلم يعد الأمر مجرد دخول منافس جديد إلى السوق، بل إعادة تشكيل متكاملة لموازين القوة في واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية في العالم.

وبناء على ذلك، فإن التوسع الصيني في أوروبا لم يعد مجرد ظاهرة تجارية، بل أصبح عاملا رئيسيا يعيد رسم خريطة سوق السيارات العالمية، ويفرض واقعا جديدا عنوانه الانتشار للأقوى.