هافال تصنع في مصر.. هل تتحول القاهرة إلى بوابة الصين للسوق العربية؟

لم يعد دخول شركات السيارات إلى الأسواق الناشئة مجرد عملية استيراد وشحن عبر البحار، ثم بيع عبر الوكلاء المحليين. فقد تغيرت قواعد اللعبة. والاتجاه العالمي اليوم لم يعد قائما على التصدير وحده، بل على توطين الإنتاج داخل الأسواق الواعدة، حيث يكون المستهلك أقرب إلى المصنع، وتصبح الأسعار أكثر قدرة على المنافسة، وسلاسل الإمداد أكثر مرونة.

في قلب هذا التحول، تتحرك العلامات الصينية بسرعة لافتة. ومن بينها شركة "هافال"، التابعة لمجموعة "غريت وول موتورز"، التي تسعى إلى مد جذورها خارج الصين، وتوسيع عملياتها عالميا عبر إنشاء مصانع في أسواق إستراتيجية، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا.

والهدف لا يقتصر على زيادة المبيعات، بل يمتد إلى خفض تكاليف الشحن والتصدير، وتعزيز القدرة التنافسية، والتكيف مع متطلبات كل سوق، وفتح أبواب أوسع أمام الإنتاج المحلي والتصدير الإقليمي.

لماذا مصر؟

اختيار مصر لم يأت من فراغ. فموقعها الجغرافي عند ملتقى 3 قارات، أفريقيا وآسيا وأوروبا، يمنحها ميزة إستراتيجية نادرة، تجعلها نقطة عبور وتوزيع إقليمية، ومركزا مناسبا للتجارة الدولية والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وتزداد أهمية هذا الموقع عندما يرتبط بسوق محلي كبير، وشبكة اتفاقيات تجارية تتيح للمنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر" فرصا أفضل في التصدير إلى أسواق قريبة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

لذلك، تبدو مصر بالنسبة إلى شركات السيارات الصينية أكثر من مجرد سوق استهلاكية. إنها قاعدة إنتاج محتملة، ونقطة انطلاق نحو أسواق أوسع.

هافال تبدأ من مدينة السادات

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات في المنطقة، بدأت هافال خطوة عملية داخل السوق المصرية، من خلال الكشف عن طرازها الجديد "جوليون فيس ليفت"، كأول سيارة تحمل شعار العلامة الصينية يتم تصنيعها محليا في مصر.

إعلان

ويتم تجميع السيارة داخل مصانع مدينة السادات، بنسبة مكون محلي وصلت إلى 45%، مع خطط لزيادة هذه النسبة تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

هذه الخطوة لا تعني فقط إطلاق سيارة جديدة، بل تعكس توجها أوسع نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد الكامل، ودعم استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي، وتوفير السيارات وقطع الغيار بسرعة أكبر للعملاء، وتعزيز حضور العلامة التجارية داخل مصر.

مكاسب تتجاوز السيارة نفسها

إنشاء مصانع لشركات سيارات عالمية داخل مصر لا يرتبط فقط بتوفير سيارات بأسعار أفضل، بل يحمل أثرا اقتصاديا أوسع. فصناعة السيارات تعد من الصناعات المحركة لقطاعات كثيرة، مثل الصناعات المغذية، والخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والصيانة، والتشغيل.

ومع زيادة الإنتاج المحلي، يمكن أن تتراجع تكاليف الشحن والجمارك، وتتحسن فرص توافر قطع الغيار، وتتقلص فترات الانتظار في خدمات الصيانة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعة المحلية.

ومن هنا تتقاطع مصالح مصر مع مصالح شركات السيارات الصينية؛ فالشركات تبحث عن أسواق إنتاج وتوزيع أكثر كفاءة، ومصر تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي، وجذب استثمارات جديدة، والتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

خطة التوسع خارج الصين

خلال السنوات الأخيرة، صعدت السيارات الصينية بقوة في أسواق كثيرة، مستفيدة من معادلة جذابة تجمع بين السعر التنافسي، والتجهيزات الحديثة، والتصميم العصري، خاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المعروفة اختصارا بـ"إس يو في".

وفي هذا السياق، ركزت مجموعة "غريت وول موتورز"، المالكة لعلامة هافال، على إنشاء مصانع في الأسواق الناشئة، خصوصا في الشرق الأوسط وأفريقيا، باعتبارها أسواقا واعدة تمتلك طلبا متزايدا على السيارات العملية والعائلية ذات التجهيزات الجيدة.

وقد نجحت هافال خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ مكانتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، عبر تقديم طرازات متنوعة تلائم شرائح مختلفة من العملاء، ضمن خطة أوسع لتعزيز حضورها الإقليمي ودعم توسع صناعة السيارات الصينية في الأسواق العالمية.

ماذا يعني شعار "صنع في مصر"؟

قد يختلط الأمر أحيانا بين التجميع المحلي والتصنيع الكامل. فالتجميع المحلي يعني أن السيارة تأتي من بلد المنشأ على شكل أجزاء منفصلة، ثم يتم تركيبها داخل مصنع محلي، مع إضافة نسبة من المكونات المحلية.

أما التصنيع الكامل فيعني إنتاج السيارة بدرجة أعمق داخل الدولة، مع تصنيع نسبة كبيرة من مكوناتها الأساسية محليا.

ورغم أن التجميع المحلي ليس تصنيعا كاملا، فإنه يظل خطوة مهمة في طريق توطين الصناعة. فهو يساعد على تقليل الجمارك وتكاليف النقل، ويدعم توافر السيارات وقطع الغيار، ويمنح السوق المحلي قدرة أكبر على الاستجابة للطلب.

وبالنسبة للمستهلك، قد ينعكس ذلك على الأسعار، وسرعة الصيانة، وتوافر قطع الغيار، وتقليل فترات الانتظار.

طرازات هجينة وكهربائية في الطريق

لا تقف خطط هافال عند السيارات التقليدية فقط. فشركة "جي دبليو إم" تعمل حاليا على توسيع مجموعة طرازات هافال، خاصة في فئات السيارات الهجينة والكهربائية، بالتوازي مع خطط إنتاج وتوسع في الأسواق العالمية.

إعلان

وفي مصر، يسعى وكيل هافال إلى توسيع وجود العلامة داخل السوق المحلي، من خلال إنتاج طراز ثان مجمع محليا مع بداية العام المقبل، مع خطط لإنتاج أكثر من 5 آلاف سيارة من الطراز الجديد.

هذه الخطوة قد تمنح هافال حضورا أقوى في السوق، خصوصا إذا استطاعت الجمع بين السعر المناسب، والتكنولوجيا الحديثة، وتوافر خدمات ما بعد البيع.

منافسة شرسة

يعد سوق السيارات في مصر من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة. فلا توجد علامة واحدة تهيمن عليه بالكامل، بل تتنافس فيه شركات يابانية وكورية وصينية وأوروبية على كسب ثقة العملاء.

وبما أن هافال تعد علامة حديثة نسبيا في السوق المصرية، فإنها تتحرك وفق إستراتيجية واضحة: تقديم قيمة مقابل سعر، مع تصميم عصري، وتجهيزات تكنولوجية، ومستوى جيد من الرفاهية، إضافة إلى ميزة مهمة تتمثل في توافر قطع الغيار المنتجة أو الموردة محليا بسرعة أكبر.

لكن نجاح هذه الإستراتيجية سيظل مرتبطا بعوامل حاسمة، أبرزها جودة المنتج، وثقة المستهلك، وكفاءة خدمات ما بعد البيع، واستقرار الأسعار، وقدرة الشركة على توفير قطع الغيار بانتظام.

هل تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات؟

تملك مصر بالفعل مقومات تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات، خاصة مع توجهها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في هذا القطاع، وعلى رأسها السيارات الكهربائية والهجينة.

وتعمل الدولة على زيادة نسبة المكونات المحلية في السيارات التي يتم تجميعها داخليا، إلى جانب السعي لتصنيع أجزاء أساسية أخرى، وتطوير البنية التحتية واللوجستية من موانئ وطرق ومناطق صناعية، بما يدعم خطط التصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

ولا تبدأ مصر من الصفر في هذا المجال، إذ توجد بالفعل شركات عدة تجمع عددا من طرازاتها داخل السوق المصرية، من بينها نيسان، وهيونداي، وشيري، وجيلي، وغيرها من الشركات.

لكن الرهان الأكبر في المرحلة المقبلة سيكون الانتقال من مجرد التجميع إلى تصنيع أعمق، وزيادة القيمة المضافة المحلية، بحيث لا تصبح مصر محطة تركيب فقط، بل قاعدة إنتاج حقيقية.