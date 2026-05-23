سيارات كهربائية خارقة وإس يو في عربية.. أبرز مفاجآت السيارات هذا الأسبوع

تحولات متسارعة، وقفزات تقنية متلاحقة، وتصميمات تكاد تكسر الحدود التقليدية لصناعة السيارات. هكذا بدا المشهد خلال الأيام السبعة الماضية، بعدما كشفت شركات عالمية وناشئة عن موجة جديدة من الطرازات التي تجمع بين الأداء العالي، والمدى الطويل، والفخامة، والتقنيات الذكية.

الأسبوع لم يكن عاديا في عالم السيارات. فقد حمل مزيجا لافتا من سيارات دفع رباعي كهربائية تتحدى قلق المدى، وسيارات خارقة مصممة لعملاء محددين، وطرازات اقتصادية تستهدف الجمهور الواسع، ونماذج اختبارية ترسم ملامح المستقبل.

وفي قلب هذا الزخم، برز حضور عربي لافت من خلال سيارة إماراتية وطنية، تسعى إلى تثبيت اسم الإمارات على خريطة الابتكار الصناعي في قطاع السيارات.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 15 موديلا جديدا ظهرت خلال أسبوع واحد، في جولة تجمع بين الأرقام، والتصميم، وقوة الأداء، واتجاهات المستقبل.

فولفو إي إكس 60.. بديلة كهربائية لطراز إكس سي 60 الشهير

كشفت فولفو السويدية عن سيارتها الجديدة إي إكس 60، وهي إس يو في كهربائية بالكامل تمثل البديل الكهربائي لطراز إكس سي 60 الأيقوني، وأول سيارة كهربائية متوسطة الحجم تنتجها الشركة في مصنعها الرئيسي بالسويد.

تعتمد السيارة على منصة جديدة كليا تحمل اسم إس بي إيه 3، وتوفر مدى سير يصل إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 250 كيلوواطا.

تصميم السيارة يحافظ على البساطة الاسكندنافية المعروفة لدى فولفو، مع واجهة أمامية مغلقة ومصابيح رقمية مميزة. أما المقصورة فتضم شاشة وسطية عمودية مقاس 15 بوصة تعمل بنظام أندرويد أوتوموتيف، ومقاعد مصنوعة من مواد مستدامة، ونظام صوتي من باورز آند ويلكنز (Bowers & Wilkins).

وتحصل السيارة أيضا على أجهزة ليدار متطورة تدعم القيادة الذاتية من المستوى الثالث. ومن المتوقع طرحها في الأسواق أوائل عام 2027، لتدخل في منافسة مباشرة مع تسلا موديل واي (Tesla Model Y) وبي إم دبليو آي إكس 3 (BMW iX3).

شاومي واي يو 7 جي تي.. صانع الهواتف يدخل عالم الأداء الخارق

بعد دخولها عالم السيارات الكهربائية، تواصل شاومي توسيع طموحاتها بإطلاق صور رسمية لطراز واي يو 7 جي تي، أول سيارة أداء كهربائية عالية القوة من الشركة.

إعلان

السيارة تأتي بتصميم هجومي مستوحى من سيارات جي تي الخارقة، وتعتمد على 3 محركات كهربائية تولد مجتمعة قوة تصل إلى 1300 حصان، ما يسمح لها بالتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 2.5 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 320 كيلومترا في الساعة.

وتستخدم السيارة بطارية سعة 120 كيلوواطا/ساعة، مع تقنية شحن بجهد 800 فولتا. كما تتكامل مع نظام شاومي البيئي هايبر أو إس (HyperOS) عبر شاشة مركزية مقاس 17 بوصة.

وتضم السيارة جناحا خلفيا نشطا، ومكابح كربون-سيراميك، ونظام تعليق هوائي متكيف، إضافة إلى 32 حساسا ونظام ليدار للقيادة الذاتية من المستوى +2.

بهذه المواصفات، تستهدف شاومي منافسة أسماء ثقيلة مثل بورشه تايكان توربو جي تي (Porsche Taycan Turbo GT) وتسلا موديل إس بليد (Tesla Model S Plaid).

ذييب إكس 01.. أول إس يو في إماراتية الصنع بالكامل

في إنجاز صناعي وطني لافت، كشفت شركة ذييب الناشئة خلال معرض "صنع في الإمارات 2026" عن أول سيارة دفع رباعي إماراتية محلية التصميم والإنتاج، تحمل اسم إكس 01.

تنتمي السيارة إلى فئة إس يو في متوسطة الحجم، وتعمل بمحرك بنزين توربو سعة 2.0 لتر، يولد قوة 250 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع خيار الدفع الخلفي أو الكلي.

وصُمِّمت السيارة بارتفاع أرضي يبلغ 220 مليمترا، بما يلائم طبيعة الطرق الصحراوية. أما التصميم الخارجي فيأتي بشكل مربع وعملي، مع شبك أمامي عمودي ومصابيح ليد نحيلة.

في الداخل، تضم السيارة شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيه عربي بالكامل يدعم خدمات مثل "سوا" و"أنغامي".

ومن المقرر أن تُطرح السيارة بأسعار تنافسية تناسب الطبقة المتوسطة، على أن يبدأ إنتاجها نهاية عام 2026 في مجمع خليفة الصناعي في أبو ظبي.

بي واي دي تي آي 7 عائلية هجينة بمدى 1200 كيلومتر

أطلقت شركة بي واي دي الصينية سيارتها العائلية الجديدة تي آي 7، وهي إس يو في هجينة قابلة للشحن الخارجي، تتسع لسبعة ركاب، وتعمل بنظام دي إم-آي الهجين.

يجمع النظام بين محرك بنزين توربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، مع بطارية سعة 35 كيلوواطا/ساعة توفر مدى كهربائيا خالصا يبلغ 120 كيلومترا. أما المدى الإجمالي للسيارة فيصل إلى 1200 كيلومتر.

وتدعم السيارة الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة.

تعتمد تي آي 7 على لغة تصميم أوشين أيسثيتيكس (Ocean Aesthetics)، وتأتي بقاعدة عجلات طويلة تبلغ 2900 مليمتر، ما يوفر مساحة رحبة لثلاثة صفوف من المقاعد.

وتضم المقصورة شاشة وسطية دوارة مقاس 15.6 بوصة ونظاما صوتيا من دايناوديو (Dynaudio). وستُطرح السيارة أولا في الصين، قبل تصديرها إلى أسواق الشرق الأوسط، حيث تستهدف منافسة تويوتا هايلاندر.

سكودا إيبيك.. كهربائية صغيرة بسعر اقتصادي

كشفت سكودا عن طرازها الكهربائي الأصغر والأقل سعرا إيبيك، المبني على منصة إم إي بي إنتري (MEB Entry) التابعة لمجموعة فولكس فاغن.

يبلغ طول السيارة 4.1 أمتار، وتأتي بمحرك خلفي بقوة 150 حصانا، وبطارية سعة 45 كيلوواطا/ساعة تمنحها مدى يصل إلى 340 كيلومترا وفق معيار WLTP.

إعلان

تستهدف السيارة منافسة طرازات مثل رينو ميغان إي-تيك (Renault Megane E-Tech) وإم جي 4 (MG4)، مع تقديم خيار كهربائي أكثر شعبية.

يعتمد التصميم الخارجي على لغة مودرن سوليد (Modern Solid)، بواجهة مسطحة خالية من الشبك التقليدي. أما المقصورة فتتبنى البساطة، مع شاشة مركزية مقاس 13 بوصة، واستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 80%.

وتوفر السيارة صندوقا خلفيا بسعة 380 لترا، ومن المقرر بدء تسليمها في النصف الثاني من عام 2027.

فيراري إتش سي 25.. تحفة خارقة صُنِعت لعميل واحد

أزاحت فيراري الستار عن سيارة حصرية وحيدة من نوعها تحمل اسم إتش سي 25، صُمِّمت عبر قسم المشاريع الخاصة بناء على طلب عميل سري.

تعتمد السيارة على طراز إف 8 سبايدر (F8 Spider)، وتأتي بمحرك V8 توين تيربو سعة 3.9 لترات، يولد قوة 720 حصانا. وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 340 كيلومترا في الساعة.

وتتميز إتش سي 25 بهيكل كامل من ألياف الكربون، وتصميم هجومي يمزج بين ملامح لافيراري (LaFerrari) وروح إف 40 (F40) الكلاسيكية، إضافة إلى أجنحة هوائية نشطة، وعادم معدل بصوت قوي، وطلاء أحمر معدني خاص مطعم بالذهب.

ويقدر محللون سعر هذه التحفة بأكثر من 5 ملايين دولار، لتلتحق بعالم المجموعات الخاصة النادرة.

باغاني زوندا سيرفينو.. الأسطورة تعود بمحرك جديد

في مفاجأة لعشاق السيارات الخارقة، كشفت باغاني عن نسخة حصرية جديدة من طراز زوندا الأسطوري، تحمل اسم سيرفينو، صُنِعت خصيصا لعميل في سويسرا.

المفاجأة الكبرى أن السيارة حصلت على محرك V8 توين تيربو سعة 5.0 لترات من شركة كوينيغسيغ السويدية، يولد قوة 850 حصانا، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

ويأتي الهيكل الخارجي من ألياف الكربون، مع أجنحة ومشتت هواء مستوحى من هويرا آر (Huayra R)، وإضاءة خلفية دائرية بتقنية ليد.

أما المقصورة فحافظت على هوية باغاني الكلاسيكية، من خلال الجمع بين الألمنيوم المشغول يدويا والجلد الفاخر. وتتجاوز القيمة التقديرية للسيارة 3 ملايين دولار.

هوندا سيتي 2026.. تحديث أنيق للسيدان الشعبية

أعلنت هوندا عن التحديث الجديد لسيارتها المدمجة سيتي 2026، التي حصلت على واجهة أمامية أكثر جرأة، مع شبك أكبر بتصميم أقراص العسل، ومصابيح ليد مطورة، وصدام خلفي رياضي، وجناح صغير على صندوق الأمتعة.

تتوفر السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد 121 حصانا، أو بنظام إي: إتش إي في (e:HEV) الهجين بقوة 126 حصانا، مع معدل استهلاك اقتصادي يصل إلى 27 كيلومترا لكل لتر.

في الداخل، حصلت السيارة على شاشة ترفيهية أكبر مقاس 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات.

كما أصبحت حزمة الأمان هوندا سينسينغ (Honda Sensing) معيارية في الفئات الأعلى.

تاتا تياغو 2026.. سيارة المدينة الاقتصادية تحصل على تحديث جذري

أطلقت تاتا الهندية النسخة المحدثة من سيارتها الصغيرة تياغو، بفئتي البنزين والكهرباء تياغو إي في (Tiago EV).

حصلت السيارة على واجهة جديدة بشبك على شكل حرف V، ومصابيح ليد نهارية، وجنوط مقاس 15 بوصة. وتميزت النسخة الكهربائية بنقل منفذ الشحن إلى الواجهة الأمامية خلف الشعار بشكل مخفي.

في المقصورة، نالت السيارة شاشة لمسية جديدة يصل قياسها إلى 10.25 بوصات، وعدادات رقمية، مع تحسين جودة الخامات وإضافة 6 وسائد هوائية.

وتعمل نسخة البنزين بمحرك 1.2 لتر بقوة 86 حصانا، بينما تولد النسخة الكهربائية 74 حصانا، وتوفر مدى سير يصل إلى 315 كيلومترا.

جاكوار تايب 01.. بداية كهربائية لهوية بريطانية جديدة

شهدت موناكو الظهور الأول للنموذج التجريبي تايب 01 من جاكوار، وهو نموذج يمثل الهوية الكهربائية الجديدة للعلامة البريطانية.

إعلان

تأتي السيارة بتصميم سيدان كوبيه رباعي الأبواب بطول 5 أمتار، مع خطوط انسيابية ومصابيح نحيلة للغاية تمتد على كامل عرض السيارة. وتعتمد على منصة كهربائية جديدة تحمل اسم جي إي إيه (JEA).

وتكشف الصور المسربة للمقصورة غياب الأزرار المادية بالكامل، والاعتماد على 3 شاشات عملاقة، مع استخدام مواد فاخرة مثل جلد نابا والخشب الأسود.

ومن المتوقع أن تعمل السيارة بمحركين كهربائيين بقوة تتجاوز 600 حصان، مع مدى يصل إلى 700 كيلومتر، وتقنية شحن بجهد 800 فولتا. ومن المنتظر طرحها عام 2027 لمنافسة بورشه تايكان (Porsche Taycan).

بي إم دبليو جي 74.. منافس ألماني منتظر لمرسيدس جي كلاس

كشفت تقارير عالمية عن تطوير بي إم دبليو لطراز صندوقي قوي يحمل الاسم الكودي جي 74، من المقرر إنتاجه عام 2029، ليكون منافسا مباشرا لمرسيدس جي كلاس.

السيارة ستكون البديل الجديد لطراز إكس إم (XM)، وتعتمد على منصة سي إل إيه آر (CLAR) المستخدمة في طراز إكس 5 (X5)، بهدف الجمع بين الفخامة، والأداء الرياضي، وقدرات الطرق الوعرة.

وتشير التقارير إلى أن إنتاج هذا الطراز سيتم في مصنع بي إم دبليو في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، مع استهداف واضح للسوقين الأمريكي والشرق الأوسطي.

وتراهن بي إم دبليو على التصميم الكلاسيكي الصندوقي القوي، مع تقنيات حديثة، لجذب شريحة جديدة من عشاق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والصلبة.

فيجن بي إم دبليو ألبينا.. تمهيد لمستقبل أكثر فخامة

قدمت بي إم دبليو خلال حدث Concorso d’Eleganza السيارة الاختبارية فيجن بي إم دبليو ألبينا (Vision BMW Alpina)، وهي دراسة تصميمية فريدة من نوعها بعد الاستحواذ الكامل على علامة ألبينا.

تهدف السيارة إلى تأكيد استقلالية هوية ألبينا الفاخرة عن طرازات قسم M الرياضي. ويبلغ طولها 5200 مليمتر، وتأتي بجنوط ألبينا الكلاسيكية ذات 20 شعاعا، بمقاسات تصل إلى 23 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك V8 توين تيربو بقوة تتجاوز 700 حصان، مع نظام عادم مطور يمنحها صوتا مميزا، ونظام تعليق يوفر وضعية قيادة شديدة النعومة Comfort+.

وتمثل هذه السيارة التمهيد الرسمي لجيل جديد من سيارات السيدان الفاخرة المبنية على الفئة السابعة، والمقرر إطلاقها عام 2027.

أودي كيو 9 2027.. أكبر إس يو في في تاريخ العلامة الألمانية

كشفت أودي رسميا عن مقصورة طراز كيو 9 2027، الذي يمثل أكبر سيارة إس يو في في تاريخ الشركة.

تتوفر السيارة بتكوينات تضم 6 أو 7 مقاعد، وتقدم فئة رجال الأعمال مقاعد كابتن منفصلة في الصف الثاني، تدعم التهوية والتحكم الكهربائي الكامل، مع استخدام خامات طبيعية فاخرة من الأخشاب والأقمشة.

وتأتي السيارة بتقنيات لافتة، بينها أبواب أوتوماتيكية بالكامل يمكن التحكم بها عبر تطبيق ماي أودي (myAudi)، وسقف بانورامي متغير الشفافية يتحول إلى الوضع المعتم تلقائيا عند التوقف، لحماية المقصورة من الحرارة.

وتتوفر كيو 9 بمحرك V6 تيربو بقوة 430 حصانا، إلى جانب فئة إس كيو 9 بمحرك V8 بقوة 590 حصانا. وتستهدف أودي بهذا الطراز أسواق الشرق الأوسط وأمريكا بشكل خاص.

بي واي دي دنزا زد.. سيارة كهربائية خارقة بقوة 1000 حصان

أحدثت بي واي دي ضجة كبيرة في بكين بعد الكشف عن سيارة دنزا زد، وهي سيارة جي تي كهربائية خارقة بأربعة مقاعد، من تصميم وولفغانغ إيغر.

تعتمد السيارة على نظام دفع متعدد المحركات يولد قوة 1000 حصان، ما يسمح لها بالتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من ثانيتين.

وتدعم السيارة تقنية "الشحن الوميضي" بقدرة 1500 كيلوواط، بما يتيح إضافة مدى كبير خلال دقائق قليلة.

لكن المفاجأة الأكبر كانت في السعر المتداول، الذي يتراوح بين 40 و50 ألف دولار فقط، وهو رقم منخفض جدا مقارنة بالسيارات الخارقة.

وتحصل السيارة على نظام تعليق مغناطيسي دي آي إس يو إس-إم (DiSus-M)، وتقنية التوجيه بالسلك ستير-باي-واير (Steer-by-Wire). ومن المقرر طرحها كطراز إنتاجي يبدأ تسويقه في أوروبا أولا.

بي واي دي دنزا زد كونفرتبل.. الأداء الخارق بسقف مكشوف

بالتزامن مع نسخة الكوبيه من دنزا زد، كشفت بي واي دي عن نسخة السقف المكشوف دنزا زد كونفرتبل.

تحمل السيارة المواصفات الميكانيكية نفسها، بقوة تصل إلى 1000 حصان، مع سقف قماشي فاخر قابل للطي، يمنح السائق تجربة قيادة رياضية مفتوحة.

وتستهدف بي واي دي بهذه النسخة منافسة سيارات عريقة مثل فيراري روما سبايدر (Ferrari Roma Spider).

إعلان

كما أشارت التقارير إلى رصد نسخة ثالثة مخصصة للحلبات تخضع للاختبارات على حلبة نوربورغرينغ، ما يكشف عن نية الشركة الصينية بناء عائلة كاملة من السيارات الفائقة، تلبي رغبات محبي السرعة والأداء العالي.

أسبوع واحد.. ورسالة واحدة

في أسبوع واحد فقط، ظهرت 15 سيارة تكشف حجم التحول الذي يعيشه قطاع السيارات عالميا. فهناك سيارات كهربائية تقطع مئات الكيلومترات بشحنة واحدة، وسيارات هجينة تكسر حاجز 1000 كيلومتر، وطرازات خارقة بقوة 1000 و1300 حصان، وسيارات اقتصادية تراهن على السعر، وأخرى فاخرة تُصنَع لعميل واحد فقط.

لكن الرسالة الأوضح من كل ذلك أن صناعة السيارات لم تعد تسير في اتجاه واحد. فالمستقبل لم يعد كهربائيا فقط، ولا فاخرا فقط، ولا اقتصاديا فقط، بل أصبح مزيجا من كل هذه المسارات.

من يريد سيارة عائلية موفرة سيجد خيارات أكثر ذكاء. ومن يبحث عن أداء خارق سيجد أرقاما كانت قبل سنوات أقرب إلى الخيال. ومن يرغب في سيارة فريدة لا تشبه غيرها، فالشركات الفاخرة ما زالت قادرة على تحويل الطلبات الخاصة إلى تحف متحركة.

أما اللافت عربيا، فهو أن حضور الإمارات بسيارة ذييب إكس 01 يؤكد أن المنطقة لم تعد تكتفي بدور المستهلك أو المستورد، بل بدأت تحجز لنفسها مساحة في خريطة التصنيع والابتكار.

العجلة لا تتوقف عن الدوران، وما كشف عنه هذا الأسبوع ليس نهاية الطريق، بل مجرد إشارة إلى أن سباق السيارات في السنوات المقبلة سيكون أسرع، وأذكى، وأكثر إثارة من أي وقت مضى.