لم تكن السيارة، في تاريخها الطويل، مجرد آلة تسير على أربع عجلات. فمنذ منتصف القرن الماضي، تعامل معها مهندسون ومصممون باعتبارها مساحة مفتوحة للتجريب؛ مرة تتحول إلى مركبة تعمل بالطاقة النووية، ومرة إلى قارب يعبر الماء، ومرة ثالثة إلى طائرة صغيرة، قبل أن تصل اليوم إلى مرحلة السيارات التي تتخذ قراراتها بنفسها وتتحرك بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وبين الفكرة والنموذج الأولي والإنتاج التجاري، ظهرت عشرات الابتكارات التي بدت في وقتها أقرب إلى الخيال العلمي. بعضها فشل لأن التقنية لم تكن ناضجة، أو لأن السلامة والتكلفة وقوانين المرور وقفت أمامه، وبعضها عاد اليوم بثوب جديد بعد تطور البطاريات والحساسات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

هذه ليست فقط حكاية سيارات غريبة، بل قصة أوسع عن علاقة الإنسان بالتكنولوجيا: كيف يحاول دائما أن يجعل وسيلة النقل أكثر ذكاء وراحة وحرية، حتى لو بدأ الطريق بفكرة تبدو مستحيلة.

سيارة نووية من فورد

في خمسينيات القرن العشرين، ومع موجة التفاؤل العالمي بالطاقة النووية، تخيل بعض صناع السيارات مستقبلا لا يحتاج فيه السائق إلى التوقف عند محطات الوقود.

وضمن هذا الخيال الهندسي، قدمت فورد عام 1958 نموذجا تصوريا باسم Ford Nucleon، كان من المفترض أن يعمل بمفاعل نووي صغير مثبت في الجزء الخلفي من السيارة بدلا من محرك الاحتراق التقليدي.

لم تكن الفكرة سيارة جاهزة للإنتاج، بل نموذجا مصغرا لاستكشاف “مستقبل الطاقة” في تصميم السيارات. وبحسب متحف هنري فورد، افترض التصميم أن مشكلات السلامة النووية وحجم ووزن المفاعلات يمكن حلها مستقبلا، لكن ذلك لم يحدث، ولذلك لم تدخل السيارة مرحلة الإنتاج أبدا.

كان الحلم مغريا: سيارة تسير آلاف الكيلومترات قبل الحاجة إلى استبدال وحدة الطاقة. لكن الواقع كان أكثر تعقيدا؛ فالمفاعل يحتاج إلى عزل ثقيل، ومخاطر الإشعاع لا يمكن تجاهلها، فضلا عن التكلفة والبنية التحتية والتنظيم القانوني. وهكذا بقيت “نوكليون” رمزا لفترة آمنت بأن الذرة يمكن أن تغير كل شيء، حتى السيارات.

السيارة الطائرة.. حلم يرفض الهبوط

منذ بدايات صناعة السيارات الحديثة، ظل حلم “السيارة الطائرة” حاضرا بقوة. فالازدحام المروري دفع المهندسين إلى التفكير في مركبة لا تكتفي بالطرق، بل تغادرها إلى السماء. ظهرت نماذج عديدة عبر عقود طويلة، بعضها مزود بأجنحة، وبعضها يعتمد على مراوح أو تقنيات الإقلاع والهبوط العمودي.

لكن التحدي لم يكن في جعل المركبة تطير فقط، بل في جعلها آمنة وسهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة وقابلة للترخيص. فالسيارة الطائرة تحتاج إلى قواعد جوية، ومجال جوي منظم، وتدريب خاص للمستخدمين، وصيانة أكثر تعقيدا من السيارات التقليدية.

ومع ذلك، لم يمت الحلم، فقد عادت الفكرة بقوة مع الشركات الصينية وشركات التنقل الجوي الجديدة. وتعمل شركة Aridge/Xpeng AeroHT على مركبة تُعرف باسم "Land Aircraft Carrier"، تجمع بين مركبة أرضية ووحدة طيران كهربائية منفصلة.

وبحسب رويترز فإن Xpeng تتوقع بدء التسليمات الأولية لسياراتها الطائرة بنهاية 2026، على أن تتوسع عمليات التسليم في 2027.

وهذا يعني أن السيارة الطائرة لم تعد مجرد ملصق في أفلام الخيال العلمي، لكنها لم تصبح بعد وسيلة نقل يومية لعامة الناس. إنها تقف اليوم في منطقة وسطى بين الاستعراض التقني والبداية التجارية المحدودة.

السيارة البرمائية.. مركبة لا تعرف أين ينتهي الطريق

من بين أكثر الأفكار غرابة في عالم السيارات، ظهرت السيارة البرمائية: مركبة تستطيع السير على الطريق والإبحار في الماء. وقد تحولت هذه الفكرة بالفعل إلى منتج تجاري مع سيارة Amphicar 770 الألمانية، التي صممها هانز تريبل وأُنتجت في ستينيات القرن الماضي.

تعد أمفيكار واحدة من أنجح السيارات البرمائية التجارية في التاريخ، رغم أن أرقامها ظلت محدودة. وتشير بيانات متحف Lane Motor Museum إلى إنتاج 3878 نسخة منها بين 1961 و1968، وكانت سرعتها تصل إلى نحو 70 ميلا في الساعة على الطريق، ونحو 7 أميال في الساعة في الماء.

لكن المشكلة الأساسية أن الجمع بين السيارة والقارب ليس أمرا سهلا. فالمركبة التي تصلح للطريق تحتاج إلى وزن وتوازن ونظام تعليق مختلف عن القارب، بينما يحتاج الإبحار إلى عزل ومتانة ومقاومة للماء. لذلك ظلت السيارات البرمائية غالبا منتجات محدودة، أقرب إلى الهواية أو الاستخدامات الخاصة، لا بديلا عمليا عن السيارة أو القارب.

واليوم تظهر نماذج حديثة قادرة على خوض المياه لفترات قصيرة أو عبور مناطق مغمورة، لكنها في معظم الحالات ليست مصممة للإبحار الطويل، بل لعبور ظروف محددة أو تقديم تجربة استثنائية للمستخدم.

سيارة تدور حول نفسها

مع ازدياد ازدحام المدن وضيق مواقف السيارات، ظهرت أفكار كثيرة لتسهيل المناورة والركن. من أبرزها تقنيات تسمح للسيارة بالدوران في مكانها بدرجة كبيرة، كما في بعض السيارات الكهربائية التي تستخدم التحكم المستقل في العجلات أو المحركات لتنفيذ ما يشبه "الدوران الدبابي".

هذه التقنية تبدو مذهلة للمشاهدة، وقد تكون مفيدة في الطرق الوعرة أو المساحات الضيقة، لكنها ليست مثالية للاستخدام اليومي المتكرر؛ لأنها قد تسبب إجهادا للإطارات ونظام الدفع، كما تحتاج إلى أرضية مناسبة حتى لا تتحول المناورة إلى ضرر ميكانيكي.

وقبل هذه التقنيات الحديثة بسنوات طويلة، ظهرت فكرة أخرى لا تقل غرابة: العجلة الخامسة للركن. فقد طرح المخترع الأمريكي بروكس ووكر في خمسينيات القرن الماضي نظاما يعتمد على عجلة إضافية مخفية أسفل السيارة، تنزل عند الحاجة وتساعد على تحريك الجزء الخلفي من المركبة جانبيا لتسهيل الركن.

لم تنتشر الفكرة تجاريا، لأنها أضافت تعقيدا ميكانيكيا وتكلفة ووزنا إضافيا. لكنها سبقت زمنها من حيث المبدأ؛ فما حاولت فعله ميكانيكيا، تفعله اليوم أنظمة الركن الذاتي والكاميرات والحساسات والبرمجيات بطريقة أكثر ذكاء وأقل تدخلا.

مرحاض داخل السيارة.. رفاهية أم حل لمشكلة حقيقية؟

قد تبدو فكرة وجود مرحاض داخل سيارة ركاب من أغرب ما يمكن تخيله، لكنها ظهرت حديثا في براءة اختراع مرتبطة بشركة Seres الصينية.

وتشير تقارير حديثة إلى أن النظام المقترح عبارة عن مرحاض قابل للإخفاء أسفل أحد المقاعد، يمكن تشغيله بزر أو بأمر صوتي، مع خزان لجمع الفضلات ونظام تهوية ومعالجة للروائح.

الفكرة قد تبدو طريفة أو صادمة، لكنها تعكس اتجاها جديدا في سوق السيارات، خصوصا الكهربائية الصينية، حيث تحاول الشركات تحويل المقصورة إلى مساحة معيشة متنقلة لا تقتصر على القيادة. فهناك مقاعد تتحول إلى أسرّة، وشاشات ترفيه، وثلاجات صغيرة، وأنظمة تدليك، والآن أفكار أكثر جرأة موجهة للرحلات الطويلة والتخييم والازدحام.

لكن الحصول على براءة اختراع لا يعني بالضرورة أن المنتج سيصل إلى الأسواق. فقد تبقى الفكرة مجرد حماية قانونية لتصميم محتمل، أو اختبارا لقدرة الشركة على التميز في سوق شديد التنافس.

السيارة ذاتية القيادة.. الخيال الذي أصبح اختبارا يوميا

قبل عقود، كانت فكرة السيارة التي تقود نفسها أقرب إلى الخيال العلمي. أما اليوم، فقد أصبحت واحدة من أهم مجالات المنافسة بين شركات السيارات والتكنولوجيا. ومع ذلك، من المهم التمييز بين أنظمة مساعدة السائق والسيارات ذاتية القيادة بالكامل.

تستخدم الجهات المتخصصة تصنيفا من 6 مستويات للقيادة الآلية، من المستوى صفر، حيث لا توجد قيادة آلية حقيقية، إلى المستوى الخامس، حيث تكون السيارة مسؤولة بالكامل عن القيادة في كل الظروف وعلى كل الطرق. وتوضح الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن المستوى الرابع يعمل داخل مناطق أو ظروف محددة، أما المستوى الخامس فيعني قيادة كاملة دون حاجة إلى تدخل الإنسان في أي مكان تقريبا.

ورغم التقدم الكبير في الحساسات والكاميرات والرادارات والذكاء الاصطناعي، فإن السيارات ذاتية القيادة بالكامل المتاحة للمستهلكين على نطاق واسع لا تزال غير موجودة بالصورة التي يتخيلها كثيرون. فمعظم الأنظمة المتوفرة اليوم تحتاج إلى سائق منتبه ومستعد للتدخل، حتى لو حملت أسماء تسويقية توحي بدرجة أعلى من الاستقلالية.

الخيال لا يفشل دائما

تكشف هذه الابتكارات أن الأفكار الغريبة لا تموت بالضرورة، بل قد تعود لاحقا عندما تنضج التكنولوجيا. فالسيارة النووية لم تصبح واقعا، لكن سؤال الطاقة البديلة عاد بقوة عبر السيارات الكهربائية والهيدروجينية. والعجلة الخامسة للركن اختفت، لكن هدفها ظهر في أنظمة الركن الذاتي. والسيارة الطائرة ظلت لعقود حلما بعيد المنال، ثم عادت اليوم مع تقنيات البطاريات والطيران الكهربائي.

أما السيارة نفسها، فلم تعد مجرد وسيلة نقل من نقطة إلى أخرى. لقد أصبحت منصة تكنولوجية متحركة، تجمع بين الطاقة والبرمجيات والاتصال والترفيه والذكاء الاصطناعي، بل وربما في المستقبل القريب بين الطريق والجو والماء.

ربما لا تنجح كل فكرة غريبة، لكن تاريخ السيارات يثبت أن كثيرا من الابتكارات العظيمة بدأت بسؤال بسيط: ماذا لو؟