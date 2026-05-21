من تويوتا إلى هيونداي.. من يحكم صناعة السيارات خلف الكواليس؟

شهدت صناعة السيارات العالمية خلال العقود الثلاثة الأخيرة تحولات جذرية أعادت رسم خريطة المنافسة بالكامل، فمع الارتفاع الهائل في تكاليف تطوير التقنيات الحديثة، خصوصا السيارات الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية والبرمجيات الذكية، لم تعد الشركات التقليدية قادرة على خوض المعركة منفردة كما كان الحال سابقا.

ودفعت هذه التحديات شركات السيارات الكبرى إلى البحث عن حلول تضمن البقاء والاستمرار، لتظهر موجة غير مسبوقة من الاندماجات والتحالفات الصناعية التي أنتجت تكتلات عملاقة تدير عشرات العلامات التجارية تحت مظلة مالية وتقنية واحدة.

وباتت صناعة السيارات اليوم تعتمد بصورة أساسية على مفهوم “المجموعات الصناعية”، حيث تمتلك شركة أم عددا من العلامات التجارية المختلفة، مع مشاركة المنصات الهندسية والمحركات والتقنيات وخطوط الإنتاج، بما يتيح خفض النفقات وتسريع تطوير الطرازات الجديدة.

ويرى خبراء الصناعة أن التحالفات لم تعد مجرد خيار استثماري، بل أصبحت “مسألة بقاء” في سوق تتغير بسرعة هائلة، خصوصا مع اشتداد المنافسة الصينية والتحول العالمي نحو المركبات الكهربائية.

لماذا تتجه الشركات إلى الاندماج؟

تمنح التكتلات الصناعية شركات السيارات مزايا ضخمة يصعب تحقيقها بشكل منفرد، أبرزها تقليل تكاليف الإنتاج والبحث والتطوير، من خلال استخدام قواعد بناء مشتركة ومحركات موحدة بين عدة علامات تجارية.

كما تسمح هذه التحالفات بنقل التكنولوجيا بسرعة بين الشركات التابعة، إضافة إلى توزيع المخاطر المالية وتوسيع الانتشار العالمي والدخول إلى أسواق جديدة بكلفة أقل.

وتزداد أهمية هذه التكتلات في عصر السيارات الكهربائية، إذ تحتاج الشركات إلى استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير البطاريات والبرمجيات والبنية الرقمية.

وتشير تقديرات صناعية إلى أن تطوير منصة كهربائية جديدة قد يكلف شركات السيارات ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، وهو ما يفسر تسارع التحالفات العالمية خلال السنوات الأخيرة.

فولكس واجن.. إمبراطورية ألمانية متعددة الوجوه

تعد مجموعة فولكس واجن (Volkswagen Group) واحدة من أضخم التكتلات في تاريخ صناعة السيارات، إذ تضم تحت مظلتها علامات عالمية متنوعة تشمل فولكس واجن، أودي، بورشه، بنتلي، لامبورغيني، سكودا، وسيات، إلى جانب شركات الشاحنات والحافلات مثل سكانيا ومان.

وتعتمد المجموعة الألمانية على إستراتيجية المشاركة التقنية الواسعة، حيث تستخدم عددا كبيرا من طرازاتها منصات ومحركات مشتركة رغم اختلاف الفئات والأسعار.

كما أصبحت المجموعة أحد أبرز اللاعبين في قطاع السيارات الكهربائية، بعدما تجاوزت مبيعاتها 4 ملايين سيارة كهربائية منذ عام 2013، مع خطط لإطلاق عشرات الطرازات الكهربائية الجديدة خلال السنوات المقبلة.

ستيلانتس.. تحالف أنقذ 14 علامة تجارية

في عام 2021، وُلدت ستيلانتس (Stellantis) من اندماج تاريخي بين مجموعة “فيات كرايسلر” الأمريكية الإيطالية ومجموعة “بي إس إيه” الفرنسية المالكة لبيجو وسيتروين.

وأصبح الكيان الجديد رابع أكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج، مع امتلاكه 14 علامة تجارية، من أبرزها جيب، دودج، كرايسلر، رام، بيجو، أوبل، فيات، مازيراتي وألفا روميو.

ويهدف هذا التحالف إلى تقاسم تكاليف التطوير، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، في وقت تواجه فيه الصناعة تحولات غير مسبوقة وضغوطا تنظيمية وبيئية متزايدة.

ورغم التحديات التي واجهتها المجموعة مؤخرا، فإنها تواصل توسيع شراكاتها العالمية، بما في ذلك التعاون مع شركات صينية متخصصة في السيارات الكهربائية من أجل تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

جيلي الصينية.. الصعود القادم من الشرق

خلال سنوات قليلة فقط، تحولت جيلي (Geely) من شركة محلية صينية إلى لاعب عالمي بارز في صناعة السيارات.

وكانت نقطة التحول الكبرى عام 2010 عندما استحوذت جيلي على شركة فولفو السويدية من فورد الأمريكية، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية التوسع الصيني الحقيقي داخل صناعة السيارات العالمية.

كما تمتلك المجموعة حصصا في علامات وشركات متعددة، بينها لوتس البريطانية، إضافة إلى إطلاق علامات حديثة مثل “لينك آند كو”، التي تعتمد على تقنيات مشتركة مع فولفو.

ويعكس توسع جيلي الطموح الصيني المتزايد للهيمنة على مستقبل السيارات الكهربائية والذكية، خاصة مع الدعم الحكومي الضخم الذي تحظى به الصناعة داخل الصين.

مجموعة هيونداي موتور

مجموعة هيونداي موتور عبارة عن تكتل دولي ضخم، مقره سول في كوريا الجنوبية، يضم هيونداي، كيا، وجينيسيس.

يعتبر هذا التكتل المتعدد الجنسيات، ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم.

مجموعة تويوتا

لم يخف على أحد أن مجموعة تويوتا اليابانية تعد من أكبر التكتلات في صناعة السيارات عالميا، حيث تضم عدة شركات وعلامات تجارية معروفة.

ورغم احتفاظها بهويتها اليابانية المستقلة، فإنها تدير شبكة واسعة من الشراكات والاستثمارات، تشمل حصصا في سوبارو وسوزوكي وإيسوزو، إلى جانب امتلاكها العلامة الفاخرة لكزس ودايهاتسو.

ويُنظر إلى تويوتا باعتبارها نموذجا مختلفا للتحالفات، يعتمد على التعاون التقني والاستثماري دون اللجوء إلى اندماجات ضخمة كاملة.

تحالف رينو – نيسان – ميتسوبيشي

شكّل تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي (Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance)، الذي تأسس عام 1999، أحد أبرز النماذج الناجحة في تاريخ التعاون الصناعي بين شركات السيارات.

وقام التحالف على مبدأ تبادل التكنولوجيا وخفض التكاليف وتطوير منصات مشتركة، ما سمح للشركات الثلاث بتحقيق وفورات ضخمة ومنافسة كبار المصنعين عالميا.

وكان لهذا التحالف دور مهم في تسريع انتشار السيارات الكهربائية، خاصة عبر طرازات مثل “نيسان ليف”، التي تعد من أوائل السيارات الكهربائية الجماهيرية في العالم.

نهاية عصر الشركة الواحدة

يرى محللون أن مستقبل صناعة السيارات لن يكون للشركات الصغيرة أو المستقلة، بل للتكتلات القادرة على ضخ مليارات الدولارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والبطاريات.

ومع دخول شركات التكنولوجيا الصينية والأمريكية على خط المنافسة، أصبحت التحالفات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في سباق عالمي لا يتعلق فقط بصناعة السيارات، بل بالسيطرة على مستقبل التنقل الذكي حول العالم.