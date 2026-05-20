هل تبيع سيارتك فور انتهاء الضمان؟ الأرقام تكشف حقائق صادمة

يدخل كثير من مالكي السيارات مرحلة ما بعد انتهاء ضمان المصنع بحذر وقلق، وكأنهم يقتربون من منطقة مجهولة العواقب. فالسيارة الجديدة تبدأ رحلتها كأنها “صندوق أسود” لا تظهر عيوبه الحقيقية، ولا تتضح قدرة أنظمته الحرارية والميكانيكية على التحمل إلا بعد سنوات من الاستخدام الفعلي على الطرق.

ومع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات عالمياً، لم يعد الضمان مجرد ميزة تسويقية، بل أصبح عنصر أمان أساسي للمستهلك، تمتد مدته غالباً بين سنتين أو 60 ألف كيلومتر، وقد يصل إلى 5 سنوات لدى بعض الشركات. لكن بمجرد انتهاء هذه الفترة، يبدأ السؤال الأهم: هل الأفضل بيع السيارة فوراً، أم الاحتفاظ بها لسنوات إضافية؟

لماذا يخشى الناس مرحلة ما بعد الضمان؟

يشعر كثير من مالكي السيارات بقلق مالي حقيقي مع اقتراب انتهاء الضمان، خوفاً من ظهور أعطال كبيرة في المحرك أو ناقل الحركة أو الأنظمة الإلكترونية، وهي إصلاحات قد تتطلب مبالغ ضخمة.

وتؤكد البيانات الحديثة هذا القلق؛ إذ أظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة كونسيومر ريبورتس (Consumer Reports) لعام 2025 أن تكاليف الصيانة والإصلاح ترتفع بوضوح بعد انتهاء الضمان، خصوصاً بين السنة الثالثة والخامسة من عمر السيارة.

كما أشارت بيانات إيه إيه إيه (AAA) إلى أن متوسط تكلفة امتلاك وتشغيل سيارة جديدة في الولايات المتحدة خلال عام 2025 بلغ نحو 11,577 دولاراً سنوياً، أي ما يقارب 965 دولاراً شهرياً، تشمل الوقود والتأمين والصيانة والاستهلاك والضرائب.

وفي بريطانيا، كشفت بيانات مجموعة وارنتي سوليوشنز غروب (Warranty Solutions Group) أن متوسط مطالبات الضمان عبر 35 علامة تجارية بلغ 28.3%، بمتوسط إصلاح وصل إلى 621 جنيهاً إسترلينياً (نحو 795 دولاراً)، بينما ارتفع في السيارات الفاخرة مثل بنتلي (Bentley) إلى 1749 جنيهاً (نحو 2239 دولاراً) للحالة الواحدة.

ويقول مارتن بيني، مدير العمليات في المجموعة، إن الصدمة الحقيقية للمالكين لا تأتي دائماً من المحرك أو ناقل الحركة، بل من أعطال المستشعرات والإلكترونيات وأنظمة مساعدة السائق الحديثة (ADAS)، التي تبدو بسيطة ظاهرياً لكنها مكلفة للغاية عند إصلاحها.

من جهتها، سجلت دراسة الاعتمادية لعام 2025 الصادرة عن جيه دي باور (J.D. Power) أعلى معدل مشاكل في السيارات بعد 3 سنوات من الاستخدام منذ عام 2009، بمتوسط 202 مشكلة لكل 100 سيارة، بزيادة 12 نقطة مقارنة بعام 2024، في انعكاس واضح لتأثير اضطرابات سلاسل التوريد خلال فترة الجائحة على جودة التصنيع.

الأنظمة الإلكترونية.. رفاهية أم مصدر أعطال؟

تشير تقارير جيه دي باور (J.D. Power) إلى ارتفاع ملحوظ في الأعطال المرتبطة بالبرمجيات والأنظمة الإلكترونية الحديثة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير التأميني مصطفى الصاوي أن بعض الشركات باتت تركز على “الإبهار البصري” والكماليات مثل الشاشات العملاقة، وتدفئة المقاعد، وأنظمة المساج، على حساب المتانة والكفاءة الهندسية الأساسية.

كما يؤكد المهندس عمر عابدين، المسؤول عن مركز صيانة وكالة سيارات في قطر، أن السيارات الحديثة، وخصوصاً بعض العلامات الصينية، أصبحت أكثر عرضة للأعطال الإلكترونية المفاجئة بسبب كثافة الأنظمة الذكية والتقنيات المعقدة.

ويتفق معه المهندس جهاد البشير، مدير أحد مراكز الصيانة الكبرى في قطر، موضحاً أن ترابط الأنظمة الإلكترونية يجعل أي خلل بسيط قادراً على تعطيل عدة أنظمة أخرى في الوقت نفسه.

أما المهندس عبد الرحمن أسامة، مدير مركز صيانة في المنطقة الصناعية بالدوحة، فيرى أن كثافة الحساسات والإلكترونيات تجعل السيارات أكثر حساسية للغبار والحرارة والرطوبة والأمطار، خاصة في أجواء الخليج القاسية.

ورغم ذلك، لا يعني هذا أن جميع السيارات الحديثة غير موثوقة. فقد أظهرت تقارير كونسيومر ريبورتس (Consumer Reports) أن سيارات الهايبرد التقليدية حققت موثوقية أعلى من سيارات البنزين بنسبة 15%، بفضل نضوج هذه التقنية بعد أكثر من 30 عاماً من التطوير والاختبار.

الاعتمادية ليست هي الصيانة الرخيصة

هناك فرق جوهري بين السيارة “الاعتمادية” والسيارة “الرخيصة في الصيانة”.

فالسيارة الاعتمادية هي التي تتعطل نادراً من الأساس، بينما السيارة الرخيصة في الصيانة قد تتعرض لأعطال متكررة، لكن تكاليف إصلاحها تبقى منخفضة وقطع غيارها متوفرة.

ويوضح المهندس جهاد البشير أن الاعتمادية الحقيقية تعني تقليل عدد زيارات الورش، وليس فقط انخفاض قيمة فاتورة الإصلاح.

وتظهر بيانات كونسيومر ريبورتس (Consumer Reports) أن متوسط تكاليف الصيانة والإصلاح خلال 10 سنوات بلغ نحو:

5260 دولاراً لسيارات بيوك (Buick)

5620 دولاراً لـ لينكولن (Lincoln)

5950 دولاراً لـ تويوتا (Toyota)

بينما ارتفعت التكاليف إلى ما بين 9500 و10 آلاف دولار لدى بي إم دبليو (BMW) وأودي (Audi)، ووصلت إلى نحو 19,250 دولاراً لدى لاند روفر (Land Rover).

وفي بريطانيا، سجلت لكزس (Lexus) أدنى معدل مطالبات ضمان بنسبة 5.79% فقط، ما يعني أن مالكيها نادراً ما يحتاجون للإصلاح أصلاً، في حين سجلت علامات مثل بنتلي (Bentley) وبورش (Porsche) أعلى متوسطات لتكاليف الإصلاح.

الصيانة الدورية.. عامل حاسم

يتفق الخبراء على أن الالتزام بالصيانة الدورية هو العامل الأهم لإطالة عمر السيارة بعد انتهاء الضمان.

وبحسب بيانات إيه إيه إيه (AAA)، يبلغ متوسط الإنفاق على الصيانة والإطارات نحو 10.13 سنتات لكل ميل. كما ارتفعت تكاليف الصيانة والإصلاح في الولايات المتحدة بنسبة 43.6% بين عامي 2019 و2025.

ويؤكد المختصون أن تجاهل تغيير الزيوت والفلاتر والإطارات يؤدي تدريجياً إلى أضرار كبيرة في المحرك وناقل الحركة وأنظمة التعليق.

وغالباً ما تبدأ الإصلاحات المتوسطة والكبيرة بالظهور بين 60 ألف و100 ألف ميل، وتشمل سيور التوقيت (الكاتينة)، وناقل الحركة، والمساعدات، والمقصات.

وفي دول الخليج، توصي مراكز الصيانة بتغيير زيت المحرك وفلتره كل 10 آلاف كيلومتر كحد أقصى، مع فحص دوري للسوائل والفرامل. وتتراوح تكاليف الصيانة السنوية للسيارات العادية بين 2000 و5000 ريال، وهي تكلفة تبقى أقل بكثير من إصلاح الأعطال الناتجة عن الإهمال.

التفوق الياباني في الاعتمادية

تكاد تتفق جميع الدراسات العالمية والخبراء الفنيين على تفوق السيارات اليابانية في الاعتمادية وطول العمر.

ففي تصنيف كونسيومر ريبورتس (Consumer Reports) لعام 2025، جاءت تويوتا (Toyota) في الصدارة بدرجة 66، تلتها سوبارو (Subaru) بـ63، ثم لكزس (Lexus) بـ60، وهوندا (Honda) بـ59.

كما احتلت لكزس (Lexus) المركز الأول في دراسة الاعتمادية الصادرة عن جيه دي باور (J.D. Power) للعام الثالث على التوالي، بواقع 140 مشكلة فقط لكل 100 سيارة.

ويرجع الخبراء هذا النجاح إلى عدة عوامل، أبرزها:

الاعتماد على هندسة محافظة ومجربة.

سهولة الإصلاح وتوفر قطع الغيار.

التطوير التدريجي للتقنيات بدلاً من طرح أنظمة غير ناضجة بسرعة.

ويشير جيك فيشر، المدير الأول لاختبارات السيارات في كونسيومر ريبورتس (Consumer Reports)، إلى أن نجاح تقنيات الهايبرد لدى تويوتا (Toyota) يعود إلى تطويرها المستمر منذ أواخر التسعينيات، ما منحها موثوقية مرتفعة ومعدلات أعطال أقل.

الكهربائية والهايبرد.. أيهما أكثر موثوقية؟

تختلف مستويات الاعتمادية باختلاف نوع منظومة الدفع. ووفقاً لتقارير كونسيومر ريبورتس (Consumer Reports)، جاءت سيارات الهايبرد التقليدية (HEV) كالأكثر موثوقية، مع معدل مشاكل أقل بـ15% من سيارات البنزين.

أما السيارات الكهربائية بالكامل (BEV)، فما تزال تعاني من مشكلات برمجية وتحديات مرتبطة بحداثة التقنية، رغم تحسنها التدريجي المستمر.

في المقابل، سجلت سيارات الهايبرد القابلة للشحن (PHEV) أسوأ معدلات الاعتمادية، بمتوسط 242 مشكلة لكل 100 سيارة، بسبب التعقيد الهندسي الكبير الناتج عن الجمع بين نظامي كهرباء واحتراق داخلي في مركبة واحدة.

ويرى المهندس عبد الرحمن أسامة أن السيارات الكهربائية لا تزال أقرب لسيارات الرفاهية أو الاستخدام المحدود، خصوصاً في الرحلات الطويلة، بينما يعتقد مصطفى الصاوي أن المستقبل يتجه بوضوح نحوها مع تحسن البنية التحتية وتقنيات البطاريات خلال السنوات المقبلة.

ومن ناحية التكاليف طويلة الأمد، بلغ متوسط صيانة سيارات تسلا (Tesla) خلال 10 سنوات نحو 6125 دولاراً فقط، بفضل انخفاض عدد الأجزاء الميكانيكية المتحركة، رغم استمرار بعض مشاكل البرمجيات وجودة التجميع.

لكن في المقابل، تؤكد بيانات وارنتي سوليوشنز غروب (Warranty Solutions Group) أن إصلاح السيارة الكهربائية قد يكون أعلى تكلفة من سيارات الاحتراق الداخلي بنحو 230 يورو (نحو 248 دولاراً) للعطل الواحد، بسبب ارتفاع أسعار مكونات مثل الشواحن والمحولات الكهربائية.

متى يصبح بيع السيارة قراراً منطقياً؟

يرى الخبراء أن بيع السيارة بعد انتهاء الضمان قد يكون قراراً ذكياً في بعض الحالات، أهمها:

إذا كانت السيارة من علامة معروفة بارتفاع تكاليف الإصلاح.

إذا كانت من فئة الهايبرد القابل للشحن (PHEV).

عند بلوغ حاجز 100 ألف كيلومتر، حيث تبدأ الأعطال الميكانيكية الكبرى بالظهور.

عند تكرار نفس العطل وفشل أكثر من مركز صيانة في إصلاحه.

إذا كانت السيارة حديثة ومعقدة ولا تمتلك الورش الخارجية خبرة كافية للتعامل معها بعد خروجها من الوكالة.

في المقابل، إذا كانت السيارة من علامة ذات سجل قوي في الاعتمادية مثل تويوتا (Toyota) أو لكزس (Lexus) أو هوندا (Honda) أو مازدا (Mazda) أو سوبارو (Subaru)، مع الالتزام بصيانة دورية منتظمة، فإن الاحتفاظ بها لسنوات إضافية يكون غالباً الخيار الأكثر توفيراً وحكمة.