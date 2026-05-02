في خطوة تعكس تحولا لافتا في إستراتيجية صناعة السيارات، كشفت فولكسفاغن عن سيارتها الجديدة ID. Polo الكهربائية بالكامل، لتضع نفسها في قلب المنافسة على لقب "السيارة الكهربائية للجميع".

فبدلا من التركيز على الطرازات الفاخرة مرتفعة الثمن، تتجه الشركة هذه المرة نحو تقديم نموذج عملي يجمع بين السعر المقبول والتقنيات المتقدمة، في محاولة لتقليص الفجوة بين السيارات التقليدية والكهربائية.

أبرز ما يميز هذا الطراز هو سعره الذي يبدأ من أقل من 25 ألف جنيه إسترليني (30 ألف دولار)، ما يجعله في متناول شريحة واسعة من المستخدمين، بعيدا عن الصورة النخبوية التي ارتبطت بالسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة.

وبهذا التوجه، لا تكتفي فولكسفاغن بطرح سيارة جديدة، بل تسعى لإعادة تعريف مفهوم امتلاك سيارة كهربائية وجعلها خيارا واقعيا للجمهور.

الأداء

من حيث الأداء، توفر ID. Polo مدى قيادة يصل إلى نحو 283 ميلا (455 كيلومترا تقريبا)، وهو رقم يمنح السائق ثقة أكبر سواء في الاستخدام اليومي داخل المدن أو في الرحلات الطويلة.

هذا التوازن بين السعر والمدى يعالج واحدة من أبرز العقبات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية: القلق من نفاد البطارية.

التصميم الداخلي

أما التصميم الداخلي، فيعكس فلسفة مختلفة عن كثير من الطرازات الحديثة. فقد أعادت فولكسفاغن استخدام الأزرار التقليدية إلى جانب الشاشات الرقمية، لتقدم تجربة قيادة أكثر بساطة وأقل تشتيتا، في استجابة واضحة لانتقادات طالت الاعتماد المفرط على الواجهات اللمسية.

ورغم تصنيفها كسيارة صغيرة، تمنح ID. Polo ركابها مساحة داخلية رحبة بفضل الاستفادة الذكية من منصة السيارات الكهربائية، ما يعزز من طابعها كسيارة يومية متعددة الاستخدامات.

المفاجأة الأبرز تكمن في مستوى التجهيزات، إذ توفر عناصر رفاهية غير معتادة في هذه الفئة مثل المقاعد المزودة بخاصية التدليك وأنظمة مساعدة القيادة الحديثة، ما يرفع سقف التوقعات ويمنح قيمة إضافية مقابل السعر.

لا تبدو ID. Polo مجرد نسخة كهربائية من اسم معروف، بل خطوة مدروسة نحو تبسيط تجربة السيارات الكهربائية وجعلها أقرب إلى المستخدم العادي.

إنها سيارة تراهن على الواقعية بدل الاستعراض، وعلى التوازن بدل المبالغة، وهو ما يمنحها فرصة حقيقية لتكون من أبرز الطرازات المؤثرة في انتشار السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.