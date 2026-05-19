في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التنقل الكهربائي الفاخر، كشفت شركة "لكزس" اليابانية عن طرازها الجديد كليًا TZ، الذي يمثل أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كهربائية بالكامل توفر ثلاثة صفوف من المقاعد.

ويأتي هذا الطراز ليلبي احتياجات العائلات التي تبحث عن الجمع بين معايير الاستدامة والرفاهية، مما يعزز حضور لكزس في قلب المنافسة ضمن فئة تزداد ازدحامًا بالابتكارات التقنية المتطورة.

ولا يقتصر طموح TZ على كونه مجرد إضافة كهربائية إلى تشكيلة لكزس، بل تسعى العلامة من خلاله إلى تقديم مفهوم جديد للرفاهية العائلية يمزج بين الرحابة والهدوء والتقنيات الحديثة في حزمة تحمل الهوية التصميمية الخاصة بالشركة.

ويعتمد الطراز الجديد على منصة متطورة مخصصة للمركبات الكهربائية، تتيح توزيعًا مثاليًا للمساحات الداخلية لضمان راحة الركاب في الصفوف الثلاثة، مع مدى سير يقدر بنحو 500 كم في الشحنة الواحدة.

منصة وتصميم

تعتمد TZ على نسخة مطورة ومعززة من منصة TNGA المعيارية، لكن بشخصية مستقلة تمامًا تعكس فلسفة لكزس.

يبلغ طول السيارة 5100 ملم وعرضها 1990 ملم، مع قاعدة عجلات سخية تمتد إلى 3050 ملم، مما منح المصممين مساحة واسعة لتوزيع ثلاثة صفوف من المقاعد برحاب لافتة.

من الخارج، تقدم TZ اتجاهًا تصميميًا جديدًا تصفه لكزس بعبارة "البساطة المثيرة للاهتمام". الواجهة الأمامية تحمل شبكًا مغلقًا يتوسطه شعار لكزس المضاء، مع مصابيح LED بتصميم حاد. ومن الجانب، تبرز لمسات انسيابية ساهمت في تحقيق معامل سحب هوائي منخفض يبلغ 0.27، مما يعزز الكفاءة والهدوء أثناء القيادة.

المقصورة: "صالة القيادة" المتنقلة

يمكن اختصار فلسفة مقصورة TZ في وصف "صالة القيادة"، وهو ما يعكس جهدًا هندسيًا لإعادة تعريف معايير الراحة العائلية. حيث تتوفر المقصورة بنسقين: ستة مقاعد مع كراسي مستقلة في الصف الثاني، أو سبعة مقاعد لبعض الأسواق. وقد استغلت لكزس الأرضية المسطحة للمنصة الكهربائية لوضع الصف الثالث في مستوى يجعله مناسبًا لجلوس البالغين براحة تامة.

أما الصف الثاني فيعد جوهرة المقصورة، حيث تتوفر كراسي بخاصية التبريد والتهوية ومساند قدم أوتوماتيكية، مما يضفي تجربة شبيهة بالدرجة الأولى في الطائرات.

ويكتمل المشهد بسقف بانورامي هو الأكبر في تاريخ لكزس، يمتد حتى الصف الثالث ليزيد من تدفق الضوء الطبيعي، مع استخدام مواد مستدامة تشمل زخارف من الخيزران وأنسجة معاد تدويرها.

هدوء استثنائي وخيارات تفاعلية

تؤكد لكزس أن TZ هي الأكثر هدوءًا بين سياراتها من فئة SUV على الإطلاق، بفضل استخدام مواد عزل متطورة وزجاج سميك وتصميم مرايا يقلل ضجيج الرياح. ومن الناحية التقنية، تتوسط لوحة القيادة شاشة لمس مركزية كبيرة بنظام ترفيهي من الجيل الجديد يدعم اتصال 5G، ونظام صوتي من "مارك ليفينسون" بـ 21 مكبرًا للصوت.

ولإضافة لمسة تفاعلية، يوفر النظام الصوتي خيار "القيادة اليدوية التفاعلية" الذي يحاكي استجابة علبة تروس بثماني سرعات، مع نظام يحاكي أصوات المحركات الرياضية لمن يرغب في تجربة قيادة أكثر حيوية، بينما يظل الوضع الافتراضي هو الهدوء التام الذي يميز المحركات الكهربائية.

المنظومة الكهربائية

تقدم TZ بخيارين من البطاريات، حيث تنتج النسخة الأعلى قوة 402 حصان من خلال محركين كهربائيين. وتعتمد السيارة على نظام الدفع الكلي الذكي DIRECT4، الذي يوزع عزم الدوران بين الأمام والخلف بدقة حسب ظروف القيادة، مما يسمح للسيارة بالتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية.

أما فيما يخص المدى، فيصل إلى نحو 530 كم وفق المعايير الأوروبية، مع دعم تقنية الشحن السريع التي تسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% في حوالي 35 دقيقة. كما تأتي النسخ الموجهة لبعض الأسواق بمنفذ شحن متوافق مع شبكات الشحن العالمية الواسعة لضمان سهولة الاستخدام.

أنظمة السلامة والتوفر في الأسواق

تأتي TZ مجهزة بأحدث إصدار من حزمة "Lexus Safety System+ 4.0″، والتي تشمل مثبت السرعة التكيفي، فرملة الطوارئ مع كشف المشاة، ومساعد الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى نظام "نمط الراحة الخلفية" الذي ينسق عمل التعليق والمكابح لتقليل اهتزازات الهيكل لراحة الركاب في الخلف.

من المقرر أن يبدأ إنتاج TZ في مواقع عالمية تشمل الولايات المتحدة واليابان لتلبية الطلب المتزايد، حيث من المتوقع وصولها إلى الأسواق العالمية تدريجيًا بين نهاية عام 2026 ومطلع عام 2027.

وتطمح لكزس من خلال هذا الطراز إلى تقديم تركيبة متوازنة تراهن على خبرتها العريقة في الرفاهية والجودة لمنافسة أبرز الطرازات الأوروبية والأمريكية في هذا القطاع الصاعد.